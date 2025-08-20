Pysyykö Bitcoin 110 000 dollarin rajan yläpuolella?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on laskenut noin 113 500 dollariin. Laskua on tullut reilun prosentin verran viimeisen 24 tunnin aikana, kun markkinat sopeutuvat tärkeään tekniseen muutokseen. Viikkojen konsolidoinnin jälkeen nousevassa kolmiossa hinta on nyt murtunut rakenteen alapuolelle, mikä antaa varoituksen sijoittajille, jotka seurasivat 115K-tasoa tukena.

Murtuminen vie Bitcoinin myös 50 päivän SMA:n alapuolelle, joka oli 115 870 dollaria ja toimii nyt vastuksena.

Tämä seuraa hylkäystä 124 450 dollarissa, jossa bearish engulfing -kynttilä pysäytti neljän viikon nousun. Tämä käänne muutti lyhyen aikavälin näkymän bullish-jatkumosta korjaavaan vetäytymiseen. Kysymys kuuluu: voiko Bitcoin pitää tasonsa vai onko edessä syvempi pudotus?

Bitcoin hintaennuste 20.8.2025

Päiväkaavio näyttää analyytikon mukaan head-and-shoulders -kuvion, jossa kaulanlinjan tuki on 112 000 dollaria. Selkeä läpimurto tämän tason alapuolelle voisi vauhdittaa pudotusta 108 000 dollariin, laajennetulla tavoitteella 105 150 dollaria. Kynttilät näyttävät varovaisilta – useita vahvoja bearish-kynttilöitä muodostuu kuin three-crows -kuvion alkuvaiheissa, mikä viittaa jatkuvaan laskupaineeseen.

Tekniset indikaattorit vahvistavat tämän näkymän. MACD on kääntynyt negatiiviseksi ja RSI on 41, mikä ei ole vielä ylimyyty taso. Tilaa laskulle on siis edelleen ilman vahvaa pomppua.

Mutta isommassa kuvassa rakenne ei ole murtunut. Zoomattaessa ulos, Bitcoinilla on edelleen korkeampien pohjien sarja kesäkuusta lähtien. Pienirunkoiset kynttilät 113K–114K tasolla – dojit ja spinning tops – osoittavat epäröintiä, eivät antautumista.

Polku 130 000 dollarin tasolle on yhä avoin

Vaikka lyhyen aikavälin riskit painottuvat alaspäin, keskipitkän aikavälin näkymä on rakentava. Jos Bitcoinin ostaminen jatkuu ja Bitcoinin kurssi 116 150 dollarin, Bitcoin voi pompata 120 900 dollariin, ja läpimurto yli 124 450 dollarin voisi avata tien kohti 127 540 dollaria ja korkeammalle.

Sijoittajille:

Bullish-skenaario: Tarkkaile bullish engulfing -kynttilää yli 116 150 dollarin. Tämä voisi olla osto-signaali, kohteena 120 900–124 450 dollaria, stop loss alle 112 000 dollarin.

Tarkkaile bullish engulfing -kynttilää yli 116 150 dollarin. Tämä voisi olla osto-signaali, kohteena 120 900–124 450 dollaria, stop loss alle 112 000 dollarin. Bearish-skenaario: Läpimurto alle 112 000 dollarin voisi avata short-mahdollisuuden, tavoitteena 108 000 dollaria. Stopit tulisi asettaa yli 116 000 dollarin.

Lyhyen aikavälin myynnistä huolimatta institutionaaliset ostot ja pitkäaikaiset haltijat tukevat yhä markkinoita. Yritykset kuten Metaplanet ja Strategy ostavat dippeihin, joten laajempi sentimentti ei ole muuttunut bearishiksi.

Seuraavat viikot ovat ratkaisevia. Jos 112 000 dollaria ei pidä, BTC voi pudota 100K-tasolle, kun taas vastustason ylitys voi viedä hinnan takaisin 130K:hon, jos makro-olosuhteet vakautuvat. Pitkäaikaisille sijoittajille rakenteellinen bullish-trendi on edelleen ehjä, joten tämä korjaus on osa akkumulointivaihetta, ei rallin loppu.

Louhintafirma TeraWulf aikoo kerätä 400 miljoonaa dollaria

Bitcoin-louhintayhtiö TeraWulf Inc. ilmoitti aikovansa kerätä 400 miljoonaa dollaria yksityisellä vaihdettavien etuoikeutettujen velkakirjojen liikkeeseenlaskulla. Yhtiön lehdistötiedotteen mukaan velkakirjat erääntyvät vuonna 2031.

TeraWulfin mukaan liikkeeseenlasku toteutetaan arvopaperilain vuodelta 1933 sääntöön 144A perustuen hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille. Ensisijaisilla ostajilla on myös mahdollisuus ostaa enintään 60 miljoonan dollarin lisäerä 13 päivän sisällä liikkeeseenlaskusta.

TeraWulf laajentaa datakeskuksiaan

TeraWulfin mukaan osa liikkeeseenlaskusta saaduista varoista käytetään capped call -transaktioiden kustannusten kattamiseen, ja loput ohjataan datakeskusten laajentamiseen sekä muihin yhtiön yleisiin tarkoituksiin. Yhtiö kuvaili velkakirjoja etuoikeutetuiksi vakuudettomiksi velkakirjoiksi, jotka maksavat puolivuosittain korkoa alkaen 1. maaliskuuta 2026 ja erääntyvät 1. syyskuuta 2031, ellei niitä osteta takaisin, lunasteta tai muunnettu aiemmin.

Velkakirjat voidaan muuntaa käteiseksi, yhtiön osakkeiksi tai molempien yhdistelmäksi yhtiön valinnan mukaan. Mahdollinen muunto osakkeiksi riippuu osakkeenomistajien hyväksynnästä, jolla kasvatetaan yhtiön hyväksyttyä osakekantaa.

Hinnoittelun yhteydessä TeraWulf kertoi aikovansa tehdä capped call -järjestelyjä rahoituslaitosten kanssa, joiden tarkoituksena on vähentää mahdollisen osakekannan laimenemista muuntojen yhteydessä.

Nämä rahoituslaitokset tai niiden sidonnaiset voivat ostaa osakkeita tai ottaa johdannaispositioita yhtiön osakkeissa suojautuakseen riskiltään, mikä voi vaikuttaa sekä osakkeiden että velkakirjojen markkinahintoihin.

Arvopapereita ei ole rekisteröity Securities Actin nojalla, ja niitä voidaan tarjota Yhdysvalloissa vain soveltuvan poikkeuksen perusteella. Yhtiö huomautti, että liikkeeseenlaskun toteutuminen riippuu markkinaolosuhteista.

Vaihtoehtoja datakeskusten uudelleenkäyttöön

Bitcoin-louhintayhtiöt etsivät uusia rahoituskanavia kasvattaakseen toimintaansa kilpailun kiristyessä laskentatehosta. Pääsy pääomamarkkinoille vaihdettavien velkakirjojen kautta tarjoaa louhijoille rahoituksen joustavuutta ilman välitöntä osakkeenomistajien laimentamista, strategiaa, jota useat kilpailijat ovat myös käyttäneet.

Analyytikot seuraavat, voisiko datakeskusten laajentaminen vahvistaa louhijoiden asemaa laajemmassa digitaalisen infrastruktuurin sektorissa.

Kun korkean suorituskyvyn laskennan kysyntä kasvaa tekoäly- ja lohkoketjusovelluksissa, kapasiteetin ohjaaminen pelkän kryptolouhinnan ulkopuolelle voi muokata pidemmän aikavälin tulomalleja.

