XRP ETF -uutiset laskivat kurssia – kaavio lupaa 7 dollaria

Kirjoittaja Markku Korhonen Kirjoittaja Markku Korhonen Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Elokuuta 15, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

Perustekijöiden ja teknisten indikaattorien yhdistelmä ruokkii yhä useampia nousevia XRP-hintaennusteita, vaikka valuutta on ollut laskussa viimeisen vuorokauden aikana.

Ripplen altcoinilla on kasvava spekulatiivinen kysyntä. Sen avoin korko (Open Interest) on noussut 20 % viimeisen viikon aikana, kun treidaajat seuraavat aktiivisesti hinnan liikkeitä.

XRP Open Interest. Lähde: Coinglass.

Johdannaismarkkinoiden treidaajat näyttävät asemoituvan jatkoliikkeeseen, sillä Binance:n long/short-suhde 3,1 osoittaa yli 75 %:n veikkaavan hinnan nousua.

“Älykäs raha” on kaksinkertaistanut panoksensa XRP:hen. Kryptoalaa seuraavan analyytikon Ali Martinezin mukaan valaat ostivat 72 tunnin aikana yli 320 miljoonaa XRP:tä, mikä osoittaa, että merkittäviä tuottoja voi olla edelleen luvassa.

320 million $XRP bought by whales in the last 72 hours! pic.twitter.com/i1Hx6qNKMq — Ali (@ali_charts) August 13, 2025

Tämä luottamus seuraa XRP:n liikkeeseenlaskija Ripplen ja SEC:n välisen viisi vuotta kestäneen oikeustaistelun pysyvää ratkaisua.

Markkinatunnelma on lämpenemässä myös Yhdysvaltain ohjauskorkojen laskuodotusten myötä, vaikka odotettua kuumempi Yhdysvaltain tuottajahintaindeksi (PPI) paljasti tullien vaikutuksen tukkuhintoihin.

Markkina-analyytikot ennustavat edelleen, että koronlaskut voisivat alkaa jo syyskuussa, mikä voisi avata uusia pääomavirtoja riskipitoisiin omaisuuseriin kuten kryptovaluuttoihin, mutta aggressiiviset laskut ovat nyt epävarmempia.

"Checks Sept rate cut odds" –> still good for a 25 BP cut 😌 pic.twitter.com/b44XAuhRB2 — Satoshi Flipper (@SatoshiFlipper) August 14, 2025

XRP-hintaennuste 15.8.2025

Jos syyskuun koronlasku toteutuu, XRP:n kurssi voisi saada tarvittavan vauhdin murtautuakseen kahdeksan kuukauden cup-and-handle -kuviosta.

XRP / USDT 1 päivän kaavio, cup-and-handle -kuvio. Lähde: TradingView, Binance.

Kuumempi PPI-lukema on käynnistänyt voittojen kotiutuksia ja ravistellut heikkoja käsiä, mutta XRP pitää silti kiinni 3 dollarin tukitasosta, jättäen oven auki nousun jatkumiselle.

Momentti-indikaattorit eivät ole vielä kääntyneet täysin laskusuuntaisiksi. RSI on jäähtynyt 50:n tuntumaan, mikä tarjoaa vahvemman alustan kasvulle härkien ohjatessa liikettä.

Vaikka lyhytaikainen golden cross ei vielä osoita selkeää nousujaksoa, MACD on juuri signaaliviivan alapuolella, mikä vihjaa heikosta laskupaineesta.

Pitkäkestoinen nousu voisi viedä XRP:n kohti vuoden 2018 kaikkien aikojen huippua 5,56 dollaria, avaten tien uusille hintatasoille.

Kuvion täysi toteutuminen osoittaisi mahdolliseen 7 dollarin tavoitteeseen, mikä merkitsisi noin 130 %:n tuottoa nykyisistä hinnoista ja avaisi tähän hetkeen hyvän sauman ostaa XRP:tä.

Kuitenkin tämän toteutuminen lyhyellä aikavälillä vaatisi todennäköisesti merkittävää uutta kysyntää, esimerkiksi perinteisten rahoitusmarkkinoiden (TradFi) 401(k)-sijoitusten ja varhaisen ETF -hyväksynnän myötä koronlaskujen ohella.

ETF-uutiset laskivat kurssia

XRP joutui torstaina 14. elokuuta voimakkaan myyntipaineen alle. Token kärsi suurempia tappioita kuin sen verrokit, kun epävarmuus spot XRP ETF:n hyväksynnän aikataulusta heikensi markkinasentimenttiä.

Kryptopörssi Mitraden siteeraamassa haastattelussa Ripplen toimitusjohtaja Brad Garlinghouse keskusteli mahdollisesta spot XRP ETF -markkinasta eToron toimitusjohtajan ja perustajan Yoni Assian sekä eToron markkina-analyytikon Sam Northin kanssa ja totesi:

”Osa siirtymästä ehkä enemmän spekulatiivisesta piensijoittamisesta kohti institutionaalisempaa omaksumista ja osallistumista on ETF-vaihe. Bitcoin ETF:n hyväksyntä – SEC vedettiin siihen ratkaisuun hieman potkien ja huutaen – oli valtava tapahtuma, koska se laajensi merkittävästi mahdollisuuksia osallistua, erityisesti institutionaalisille sijoittajille. […] Uskon, että XRP ETF on väistämätön.”

Sijoittajat odottavat, että Yhdysvalloissa lopulta käynnistettävä spot XRP ETF olisi seuraava merkittävä hintaa ajava katalyytti. Yhdysvallat on kuitenkin jäämässä jälkeen muista markkinoista, sillä ETF:iä on jo lanseerattu Brasiliassa ja Kanadassa. Analyytikot uskovat kuitenkin, että SEC:n ja Ripplen välisen oikeustapauksen päättyminen avaa tien Yhdysvaltain spot ETF-markkinalle.

Vaikka Ripplen tapauksen ratkaisu poisti keskeisen oikeudellisen esteen, sääntelyvaiheita on yhä edessä. Koska SEC:n määräaika odottaville XRP spot ETF -hakemuksille on lokakuussa, virastolla on aikaa ottaa käyttöön oma vakiomuotoinen kryptovaluutta ETF -kehys.

XRP:tä suuremmat mahdollisuudet – näin löydät ne

Altcoin-markkina käy kuumana juuri nyt, ja väärään hevoseen panostavat jäävät paitsi merkittävistä voitoista, kun uutta piensijoittajien likviditeettiä virtaa markkinoille.

Vaikka XRP:n hinta voi bull-markkinan kypsyessä kaksinkertaistua 6 dollariin, matalan markkina-arvon meemikolikot kuten TROLL ovat nousseet 2x vain viikon aikana. Isompia mahdollisuuksia on tarjolla.

Tässä kohtaa astuu esiin Snorter ($SNORT).

Sen tarkoitukseen rakennettu treidausrobotti on suunniteltu havaitsemaan varhaisen momentin, auttaen sijoittajia pääsemään sisään ennen muita – siellä missä todelliset voitot tehdään.

Snorter Bot on rakennettu tarkkuutta varten: rajahintaiset snipetilaukset parhaiden sisääntulohintojen saamiseksi, MEV-suojatut vaihdot, jotka estävät muita treidaajia menemästä ohitsesi, copy trading -ominaisuus menestyneiden sijoittajien liikkeiden seuraamiseen, sekä rug pull -suojaus, joka varoittaa epäilyttävistä tokeneista ennen ostoa.

Varhain mukaan pääseminen on vasta puolet pelistä. Tarkan myyntihetken tietäminen voi ratkaista, jääkö voitto pieneksi vai onko se elämää muuttava kauppa – tässä Snorter tarjoaa etulyöntiaseman.

Snorter Bot vs. muut suositut treidausrobotit.

Projekti on lähtenyt vahvasti liikkeelle; $SNORT on kerännyt yli 2,6 miljoonaa dollaria esimyynnin ensimmäisten viikkojen aikana, todennäköisesti sen korkean 141 %:n APY-steikkituoton houkuttelemana.

Voit seurata Snorteria X:ssä, Instagramissa tai liittyä esimyyntiin Snorterin verkkosivulla.