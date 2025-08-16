Heinäkuu oli hyvä kuukausi NFT:lle – myyntiä 574 miljoonaa

Kirjoittaja Matti Laurila Viimeksi päivitetty: Elokuuta 16, 2025

NFT-myynti nousi heinäkuussa yli 574 miljoonaan dollariin, mikä on vuoden 2025 toiseksi korkein kuukausitaso, kertoo CryptoSlamin data.

Tärkeimmät huomiot: NFT-myynti nousi heinäkuussa 574 miljoonaan dollariin, mikä on 47,6 %:n kuukausikasvu.

Ostajat keskittyvät yhä enemmän arvokkaisiin kohteisiin, ja keskimääräinen myyntihinta nousi 113 dollariin.

Ethereum-pohjaiset kokoelmat hallitsivat markkinoita ETH:n hinnannousun siivittämänä.

Luku merkitsee 47,6 %:n kasvua kesäkuun 388,9 miljoonasta dollarista, mutta jää silti tammikuun huipputasosta, joka oli 678,9 miljoonaa dollaria.

Vaikka dollarimääräinen volyymi nousi, yksittäisten tapahtumien määrä laski hieman. Kauppojen lukumäärä putosi 9 % viiteen miljoonaan, kun kesäkuussa niitä oli 5,5 miljoonaa.

NFT-ostajat siirtyvät arvokkaampiin kohteisiin – keskimääräinen myynti 113 dollaria

Keskimääräinen myyntiarvo nousi merkittävästi 113,08 dollariin, mikä on korkein taso puoleen vuoteen ja viittaa siirtymään kohti arvokkaampia hankintoja.

Heinäkuussa merkittävä trendi oli ostajien määrän väheneminen. Uniikkien ostajien määrä laski 17 % 713 085:een, kun taas uniikkien myyjien määrä nousi 9 % ja oli 405 505.

Data osoittaa markkinoiden keskittymistä, jossa harvemmat ostajat hankkivat kalliimpia NFT:itä, samalla kun myyjät jatkavat omaisuuksien myymistä rallin aikana.

Yleinen markkinasentimentti pysyi nousujohteisena. NFT Price Floor raportoi, että NFT-markkinoiden kokonaisarvo nousi 8 miljardiin dollariin, mikä on 21 % kasvu 24. heinäkuun 6,6 miljardista dollarista.

Myös Ethereumin nousu vaikutti kehitykseen. Kryptovaluutta nousi heinäkuussa yli 3 900 dollarin, mikä merkitsi yli 62 %:n nousua elokuun 2024 alusta. Kirjoitushetkellä ETH on kivunnut jo yli 4 200 dollarin.

Ethereumin vahvuus auttoi nostamaan sen verkkoon rakennettujen kokoelmien arvoja.

Kaikki kymmenen suurinta NFT-kokoelmaa markkina-arvoltaan viime kuussa perustuivat Ethereumiin. CryptoPunks johti kokonaiskauppa-arvossa 69,2 miljoonalla dollarilla, Pudgy Penguins seurasi 55,5 miljoonalla dollarilla ja Polygon-pohjainen Courtyard NFT:t sijoittui kolmanneksi 23,8 miljoonalla dollarilla.

Pudgy Penguins -kokoelma osoitti merkittävintä kasvua huippuluokan kokoelmista, sillä sen pohjahinta nousi 65,44 %, ohittaen jopa tunnetut nimet kuten Bored Ape Yacht Club ja Mutant Ape Yacht Club.



Ethereum hallitsi NFT-lohkoketjujen toimintaa 275,6 miljoonan dollarin myynneillä kuukaudessa, mikä on 56 % enemmän kuin kesäkuussa.

Bitcoin ja Polygon seurasivat 74,3 miljoonalla ja 71,6 miljoonalla dollarilla.

Cardano kirjasi suurimman prosentuaalisen kasvun, 102 %, kun taas Solana nousi vaatimattomasti 8 %. Laskun puolella Polygonin volyymi putosi 51,1 % ja BNB Chainin myynnit laskivat 54 %.

NFT-lainamarkkina romahti 97 prosenttia

NFT-lainasektori sen sijaan on romahtanut lähes miljardin dollarin kuukausivolyymista tammikuussa 2024 vain 50 miljoonaan toukokuussa 2025. Tämä merkitsee huimaa 97 %:n pudotusta.

Lainanottajat ja -antajat ovat suurelta osin poistuneet markkinoilta, keskimääräiset lainakoot ovat pudonneet yli 70 % ja luottamus alaa kohtaan on DappRadarin raportin mukaan heikentynyt,.

Lainojen kestot ovat myös lyhentyneet, keskiarvon ollessa nyt 31 päivää, mikä heijastaa varovaisempaa lainaympäristöä.

Viime kuukausina muun muassa DraftKings, GameStop ja Bybit ovat sulkeneet NFT-alustansa. Bybit perusteli huhtikuussa päätöstään jyrkällä kaupankäyntivolyymin laskulla.

Myös X2Y2 on ilmoittanut suunnitelmistaan lopettaa markkinapaikkansa ja siirtyä kohti tekoälyyn keskittyvää liiketoimintaa.

Maaliskuussa kansainvälinen kahvijätti Starbucks päätti lopettaa NFT-pohjaisen kanta-asiakasohjelmansa.

CryptoPunks johti esiinmarssia

Heinäkuun paluumarssia johti yksi ikonisimmista NFT-kokoelmista eli CryptoPunks. Ethereum-verkossa toimiva kokoelma on jälleen parrasvaloissa sen jälkeen, kun sen kaupankäyntiaktiivisuus nousi dramaattisesti.

Kokoelman viikoittainen kaupankäyntivolyymi nousi heinäkuun viimeisellä viikolla yli 24,6 miljoonaan dollariin, mikä on korkein taso sitten maaliskuun ja merkitsee OpenSea-kokoelman datan mukaan 416 %:n kasvua edellisviikkoon verrattuna.

Tämä vauhdin kiihtyminen nosti CryptoPunksin NFT-listauksen kärkeen CryptoSlamissa, jossa sen päivittäiset myynnit olivat 29. heinäkuuta yli 8,9 miljoonaa dollaria. Tämä oli lähes kuusinkertainen seuraavaksi parhaaseen kokoelmaan verrattuna, joka oli Polygon-pohjainen Courtyard 1,4 miljoonalla dollarilla.

CryptoPunksin nousu liittyy GameSquaren näyttävään yritysostoon

Aktiivisuus kasvoi kautta linjan. Transaktioiden määrä hyppäsi heinäkuun lopussa yli 566 %, ja ostajien määrä kasvoi 200 %. Keskimääräinen myyntihinta nousi noin 140 000 dollarista kaksi viikkoa sitten 182 000 dollariin viime viikolla. Pohjahinta, joka on keskeinen kokoelman terveyden mittari, nousi noin 40 ETH:sta 47,5 ETH:iin. Viimeisin noteeraus oli 53,85 ETH, mikä on 4,6 % nousu.

Viimeaikainen hype liittyy osittain GameSquaren näyttävään Punk #5577 -hankintaan, joka on yksi vain 24 harvinaisesta “Ape Punkista”. Kauppa tehtiin 5,15 miljoonalla dollarilla etuosakkeina. Osto kiinnitti huomiota paitsi kokonsa vuoksi, myös siksi, että se viestii yritystason kiinnostuksen palaamisesta huippuluokan NFT-omaisuuksiin.

Tämä tapahtui samaan aikaan, kun Ethereum-pohjaisten NFT:iden yleinen vahvuus kasvoi. The Blockin data osoittaa, että Ethereum-pohjaisten taide- ja keräilytuotteiden kaupankäyntivolyymit ovat nousseet jyrkästi viime viikkoina, ja CryptoPunks, Pudgy Penguins ja Bored Ape Yacht Club ovat olleet suurimpia hyötyjiä.

Blue chip -NFT:t loistavat

Heinäkuun lopussa Ethereum johti kaikkia lohkoketjuja NFT-myynneissä. Se oli CryptoSlamin mukaan Bitcoinia edellä 2,38 miljoonaa dollaria ja Solanaa 1,62 miljoonaa dollaria.

CryptoPunksin ja koko skenen uudelleenherääminen tapahtuu siitä huolimatta, että NFT-markkinoiden kokonaisarvo on pysynyt suhteellisen vakaana, tällä hetkellä 6,7 miljardissa dollarissa, mikä on 1,2 % lasku päivässä. Päivittäinen NFT-myyntivolyymi kaikissa kokoelmissa nousi 2,3 % ja oli 24,5 miljoonaa dollaria.

Vuonna 2017 Larva Labsin lanseeraama CryptoPunks auttoi määrittelemään varhaisen NFT-aikakauden ja on säilyttänyt vahvan brändiarvon myös laskukausina. Se on yhä yksi harvoista kokoelmista, joita pidetään digitaalisina kulttuuriesineinä sekä yksityissijoittajien että institutionaalisten keräilijöiden silmissä.

Vaikka yleinen kiinnostus alaa kohtaan on hiipunut vuoden 2021 huipusta, viime viikon data viittaa siihen, että tietyt blue chip -varat alkavat jälleen vahvistaa merkitystään.