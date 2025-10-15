Kuka on “Trumpin sisäpiiriläinen”? Isot voitot kryptokriisistä

Suurista voitoistaan tunnettu “Trumpin sisäpiiriläinen” on avannut uusia short-positioita. Kyseinen sijoittaja rikastui valtavasti shortattuaan Bitcoinia ja Ethereumia ennen viimeisintä markkinaromahdusta. Nyt markkina osoittaa toipumisen merkkejä.

Lookonchain julkaisi tiistaina lohkoketjutietoja, joiden mukaan epäilty Trumpin sisäpiiriläinen avasi position, kun Bitcoinin kurssi oli 115 783 dollaria ja pitää tällä hetkellä 3 440 BTC:n lyhytpositiota, jonka arvo on noin 392,67 miljoonaa dollaria, ja realisoitumattomat voitot ovat noin 5,7 miljoonaa dollaria. Likvidointikynnys on 128 030 dollaria.

Huolimatta siitä, että Bitcoin toipui viikonloppuna noin 115 000 dollariin, kauppias on lisännyt positioaan aggressiivisesti, mikä viittaa uuteen laskusuuntaiseen vakaumukseen.

“Trumpin sisäpiiriläinen” latasi massiivisen vedon uudelleen — puhetta uudesta markkinapudotuksesta

Rahoittaakseen siirtoa, noin 80 miljoonaa dollaria USDC:tä siirrettiin Hyperliquidiin ja otettiin käyttöön, mikä viittaa siihen, että “Trumpin sisäpiiriläinen” tuplaa panoksensa odotuksiin lisälaskusta.

Markkinatarkkailijat pohtivat nyt, onko kyse yrityksestä pyyhkäistä heikot pitkät asemat ulos vai osa laajempaa, laskelmoitua yritystä ajoittaa jälleen järjestelmällinen romahdus.

Aiemmassa tapauksessa sama lompakko nousi kuuluisuuteen avaamalla massiivisia shortteja juuri ennen Donald Trumpin tullijulistusta, joka laukaistiin terävän markkinalaskun yhteydessä — tuosta kaupasta kertyi arvioitu voitto, joka oli noin 160 miljoonaa dollaria. Tästä lisää alempana.

Tuo kauppa synnytti keskustelua siitä, olisivatko poliittiset signaalit ja sisäpiiriläisen ajoitus yhteydessä, erityisesti koska sijoittaja on kryptopiireissä saanut nimen “Trumpin sisäpiiriläinen”. Lempinimestään huolimatta kyseinen sijoittaja kiistää kuuluvansa Yhdysvaltain presidentin sisäpiiriin.

Joidenkin huhujen mukaan ison tilin tehnyt Trumpin sisäpiiriläinen olisi presidentin poika Barron Trump.

Muut Hyperliquidin suuret sijoittajat liittyvät “Trumpin sisäpiiriläinen” -leiriin

Tilannetta kärjistää se, että myös muut Hyperliquid-alustan suuret toimijat asettavat bearish-vedonlyöntejä. Suuren lompakon omaava osoite 0x9eec9 pitää tällä hetkellä 98 miljoonan dollarin shortteja DOGE:a, ETH:ia, PEPE:tä, XRP:tä ja ASTER:ia vastaan. Toinen valas, osoite 0x9263, panostaa 84 miljoonaa dollaria SOL:ia ja BTC:tä vastaan.

Nämä eivät ole impulsiivisia vähittäisspekulanttikertoja, vaan päättäväisiä liikkeitä kokeneilta toimijoilta, jotka lyövät vetoa koordinoidusta laskusta.

Romahduksen jälkeen markkinoilla on lisääntynyt suojausaktiviteetti ja put-optioiden ostot, mikä viittaa kasvavaan pessimistiseen tunnelmaan.

Siitä huolimatta vetojen koko ja ajoitus pitävät yllä painetta Bitcoin- ja kryptomarkkinoilla, erityisesti kun volatiliteetti palautuu keskiöön.

Mitä epäilty Trumpin sisäpiiriläinen teki?

Presidentti Donald Trumpin perjantainen ilmoitus 100 prosentin lisätariffista Kiinaa vastaan romahdutti markkinoita – mutta jotkut ovelat kryptosijoittajat tekivät miljoonavoittoja, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, oliko heillä sisäpiiritietoa.

Trumpin Truth Social -julkaisu tulleista aiheutti paniikkia kryptomarkkinoilla, kun sijoittajat likvidoivat kryptojohdannaisia yhteensä 19 miljardin dollarin edestä. Kyseessä oli alan historian suurin tällainen myyntiaalto.

Kaksi tiliä on herättänyt epäilyksiä sen jälkeen, kun ne tekivät suuria vetoja Bitcoinin romahduksen puolesta juuri ennen Trumpin ilmoitusta. Ei ole selvää, kuuluvatko tilit useille henkilöille vai yhdelle ainoalle kauppiaalle.

Riskialttiit sijoitukset tuottivat nimettömänä pysyvälle sijoittajalle tai sijoittajille noin 160 miljoonaa dollaria voittoa. Juuri hänen spekuloidaan olevan “Trumpin sisäpiiriläinen”.

Kryptopörssi Arkham nimesi näiden suurten kauppojen takana olevan henkilön tai henkilöt “Trump insider whaleksi” eli Trumpin sisäpiirin valaaksi X:ssä julkaistussa lausunnossa.

Markkinoita liikuttaneita tulliuutisia edeltävänä päivänä 80 miljoonaa dollaria talletettiin tilille, joka oli asettanut vetonsa Bitcoinin hinnan laskulle.

Noin 12 tuntia myöhemmin, noin kello 3 aamuyöllä ilmoituspäivänä, toiselle tilille talletettiin vielä 30 miljoonaa dollaria – ja tämäkin tili oli ottanut samansuuntaisen shorttiposition kryptomarkkinoita vastaan, Brittilehti Telegraphin analyysin mukaan.

Ethereum-osoite, joka päättyy ”7283ae”, talletti maanantaiaamuna 40 miljoonaa dollaria USDC:tä perpetual-kaupankäyntialustalle ja hajautetulle pörssille Hyperliquidille, Hyperliquidin lohkoketjuselain HypurrScanin tietojen mukaan.

Heti tämän jälkeen tili alkoi rakentaa 10x vipuvaikutuksella olevaa Bitcoin-shorttipositioita, joiden arvo oli noin 340 miljoonaa dollaria. Toisin sanoen tilin haltija lyö vetoa siitä, että Bitcoinin hinta laskee, ja käyttää 10-kertaista vipua kasvattaakseen vedon kokoa ilman että hänen tarvitsee sitoa koko 340 miljoonan dollarin pääomaa.

Perustuen osoitteen 7283ae avaushintaan 116 009 dollaria, tili on jo kerännyt yli 700 000 dollaria realisoitumattomia voittoja. Koko positio kuitenkin likvidoidaan – jolloin sekä pääoma että voitot nollautuvat – jos Bitcoin nousee uuteen kaikkien aikojen huippuunsa 130 460 dollariin.

Tutkijat kiinnittivät huomiota ajoitukseen

Kryptotutkijat ovat kiinnittäneet huomiota tilin toiminnan epäilyttävään ajoitukseen Hyperunitissa – alustalla, jonka kautta alkuperäisiä tokeneita kuten Bitcoin ja Ethereum voidaan tallettaa ja treidata Hyperliquidissa. Ajoitus on herättänyt epäilyjä siitä, että tilinomistajalla olisi ollut sisäpiiritietoa presidentti Trumpin markkinoita horjuttavista kommenteista.

HypurrScanin ja Arkhamin tiedot osoittavat, että sama lompakko talletti perjantaina 80 miljoonaa dollaria USDC:tä Hyperliquidiin Hyperunitin kautta. Sen jälkeen se avasi noin 3 700 BTC:n – eli noin 450 miljoonan dollarin – arvoiset Bitcoin-shortit HypurrScanin tietojen mukaan.

Seuraavana päivänä lompakko nosti 150 miljoonaa dollaria Hyperliquidista ja siirsi varat myöhemmin uuteen lompakkoon, jossa on nyt noin 386 miljoonaa dollaria USDC:tä.

Lohkoketjututkija Conor Groganin raportti yhdisti tilin Bitcoin-valaaseen, joka vaihtoi miljoonia dollareita BTC:stä ETH:iin aiemmin tänä vuonna.

There is an entity which opened a $440M BTC short position on Hyperliquid a few minutes ago



This is the same entity that was in the news for swapping billions of dollars to ETH on Hyperliquid a few weeks back. Although they are $440M short, they still own $5.64B BTC pic.twitter.com/0GRIUWxy72 — Conor (@jconorgrogan) October 9, 2025

Toiset puolestaan ovat arvioineet, että tili kuuluu entiselle BitForexin toimitusjohtajalle Garrett Jinille. Jin vahvisti olevansa yhteydessä tiliin, mutta sanoi kyseessä olevan ”asiakkaiden varat”, ei hänen henkilökohtaiset rahansa.

Pseudonyymiä käyttävä on-chain-tutkija ”Eyeonchains” nosti ensimmäisenä esiin yhteyden Jinin ja tuntemattoman Bitcoin-valaan välillä X:ssä viikonloppuna.

1/ An investigation into the alleged identity of the mysterious Hyperliquid/Hyperunit whale, who holds over 100,000 BTC. Recently, he sold over $4.23B in BTC to acquire ETH and is the same person behind the $735M BTC short order placed on the same platform. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v — Eye (@eyeonchains) October 11, 2025

Binance-perustaja Changpeng ”CZ” Zhao jakoi väitteen edelleen lisäten kommentin: ”En ole varma väitteen paikkansapitävyydestä. Toivottavasti joku vahvistaa.”

Jin vastasi tänä aamuna kirjoittamalla: ”Hei CZ, kiitos, että jaoit henkilökohtaiset ja yksityiset tietoni. Selvennykseksi: minulla ei ole mitään yhteyttä Trumpin perheeseen tai Donald Trump Jr:iin – tämä ei ole sisäpiirikauppaa.”