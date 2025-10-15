Kääntääkö Bitcoin kurssinsa? “Iso raha” kiinnostui uudelleen

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 15, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa noin 112 000 dollarissa. Muutosta ei viimeisen 24 tunnin aikana ole juuri tapahtunut, pientä heiluntaa lukuun ottamatta.

Suurten sijoittajien uusi kertymisvaihe vihjaa mahdollisesta suunnanmuutoksesta viikon raskaiden likvidaatioden jälkeen. Markkinatunnelma vakautuu samalla, kun institutionaalinen kiinnostus näyttää heräävän uudelleen.

BitMine Immersion Technologies raportoi, että sen krypto- ja kassareservit ovat nousseet 13,4 miljardiin dollariin. Reservit sisältävät 3,03 miljoonaa ETH:ia ja 192 BTC:tä.

Fundstratin Tom Leen johdolla BitMine hallitsee nyt yli 2,5 % Ethereumin kokonaismäärästä ja tähtää osuuden nostamiseen 5 prosenttiin — analyytikot kutsuvat tätä tavoitteeksi nimeltä “Alchemy of 5%”. Yhtiö on edelleen maailman suurin Ethereum-treasury ja toiseksi suurin yritystason kryptonhaltija Strategy Inc:n (MSTR) jälkeen, jolla on hallussaan 640 031 BTC:tä noin 73 miljardin dollarin arvosta.

🧵



BitMine provided its latest holdings update for Oct 13, 2025:



$12.9 billion in total crypto + "moonshots":



– 3,032,188 ETH at $4,154 per ETH (Bloomberg)

– 192 Bitcoin (BTC)

– $135 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and

– unencumbered… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) October 13, 2025

Kertymispiikki seuraa pakotettujen likvidaatioden jaksoa, joka poisti ylimääräisen vipuvaikutuksen markkinoilta ja loi mahdollisuuksia pitkäaikaisille sijoittajille.

“Volatiliteetti aiheuttaa deleverointia, usein painaen omaisuuserät alle käyvän arvon ja avaten strategisia sisääntulokohtia”, Lee sanoi.

Bitcoin hintaennuste 15.10.2025

Bitcoin (BTC/USD) muodostaa kolmoispohjakuvion noin 109 600 dollarin tasolla, mikä on klassinen käännesignaali ja osoitus heikkenevästä myyntipaineesta. Hinta pysyy edelleen 100-jakson SMMA:n alapuolella, joka on 116 200 dollarissa ja osuu yhteen 0.5 Fibonacci-tason (116 108 dollaria) kanssa muodostaen tärkeän vastusalueen.

Vahvistus nousun kääntymisestä saadaan, jos Bitcoinin kurssi tasaantuu yli 114 500–116 000 dollarin alueen. Momentumindikaattorit tukevat mahdollista trendimuutosta. RSI on 36, mikä viittaa ylimyytyyn tilaan ja varhaiseen nousueroon.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Viimeisimmät spinning top -kuviot ja kapearunkoiset kynttilät viittaavat tilapäiseen konsolidaatioon ennen mahdollista nousuliikettä.

Jos Bitcoin pitää tukitasonsa 109 600 dollarissa, palautuminen kohti 114 600 dollaria on todennäköinen. Yläpuolelle puhkeaminen 119 800 dollarista vahvistaisi nousunäkymää. Sulkeutuminen yli 120 000 dollarin vahvistaisi mahdollisen trendinmuutoksen ja avaisi tavoitteita 125 000–130 000 dollarin välillä. Tämä avaisi paikan ostaa Bitcoinia nyt.

Instituutiot vauhdittavat seuraavaa superkiertoa

BitMinen aggressiivinen kerääminen korostaa laajempaa institutionaalista paluuta kryptomarkkinoille. Merkittävien sijoittajien, kuten Cathie Woodin ARK Investin, Pantera Capitalin, Galaxy Digitalin ja DCG:n tukemana yhtiö on nyt yksi 25 eniten vaihdetusta yhdysvaltalaisesta osakkeesta, keskimääräisen päivävaihdon ollessa 3,5 miljardia dollaria.

Tom Lee kuvailee Ethereum-rallia osaksi “Supercyclea”, jota ohjaavat tekoälyn integrointi ja perinteisen rahoitussektorin kasvava osallistuminen. Muutos on palauttanut optimismia digitaalisiin omaisuuksiin samalla kun Bitcoin vakautuu yli 111 000 dollarin ja suurimmat haltijat palaavat markkinoille.

Jos kolmoispohjarakenne vahvistuu, Bitcoin voisi johtaa seuraavaa härkäsykliä, palauttaen institutionaalisen momentumin ja luottamuksen, jotka ovat hiipuneet viimeaikaisen volatiliteetin aikana.

ETF:t tyhjenivät 755 miljoonalla dollarilla

Yhdysvaltojen spot Bitcoin ETF– ja Ethereum ETF -rahastot kirjasivat yhteensä 755 miljoonan dollarin nettolunastukset 13. lokakuuta, kun sijoittajat reagoivat yhteen kryptohistorian suurimmista likvidointitapahtumista.

Myyntiaalto pyyhki yli 500 miljardia dollaria markkina-arvosta viikonlopun aikana ja heikensi sijoittajien luottamusta Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppajännitteiden kiristyessä.

SoSoValuen tietojen mukaan Bitcoinin spot ETF:t kokivat yhteensä 326,52 miljoonan dollarin ulosvirtaukset, kun taas Ethereumin spot ETF:istä kirjattiin 428,52 miljoonan dollarin nettolunastukset – jo kolmas peräkkäinen tappiopäivä.

Nettolunastukset merkitsevät jyrkkää käännettä aiemmin kuussa nähdyistä vahvoista sisäänvirtauksista, mikä viittaa institutionaalisten sijoittajien lisääntyneeseen varovaisuuteen.

BlackRockin Bitcoin ETF pitää pintansa, vaikka kryptorahastoista lähti 500 miljoonaa dollaria

Bitcoin ETF:ien joukossa BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT) oli ainoa rahasto, joka kirjasi sisäänvirtauksia. Niitä tuli 60,36 miljoonaa dollaria päivässä. IBIT:in kokonaisvarallisuus on nyt 93,11 miljardia dollaria ja kumulatiiviset sisäänvirtaukset 65,32 miljardia dollaria, mikä säilyttää sen johtavan aseman sektorilla.

Vastakohtana Grayscalen Bitcoin Trust (GBTC) kirjasi suurimmat päivittäiset ulosvirtaukset – 145,39 miljoonaa dollaria. Rahaston kumulatiivinen nettoulosvirtaus on nyt 24,35 miljardia dollaria. Myös Fidelityn Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) raportoi 93,28 miljoonan dollarin lunastuksia.

13. lokakuuta Bitcoinin spot ETF:ien kokonaisvarallisuus oli 157,18 miljardia dollaria, mikä edustaa 6,81 % Bitcoinin koko markkina-arvosta. Päivän kaupankäyntivolyymi nousi 6,63 miljardiin dollariin, mikä kuvastaa markkinoiden epävarmuuden synnyttämää aktiivisuutta.

Ethereum spot ETF:istä kirjattiin Sosovaluen mukaan vieläkin suurempia lunastuksia. BlackRockin Ethereum ETF (ETHA) johti ulosvirtausta 310,13 miljoonalla dollarilla, ja Grayscalen ETHE sekä Fidelityn FETH seurasivat perässä 20,99 ja 19,12 miljoonan dollarin lunastuksilla.

Ethereum ETF:ien kokonaisvarallisuus laski 28,75 miljardiin dollariin, mikä vastaa 5,56 % Ethereumin markkina-arvosta. Kaikkien Ethereum-rahastojen kumulatiiviset sisäänvirtaukset ovat nyt 14,48 miljardia dollaria, kun vielä aiemmin viikolla ne olivat 15,08 miljardia dollaria.

Markkinoiden yleinen lasku sai alkunsa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvisti aikomuksensa asettaa 100 % tullit kiinalaisille tuontituotteille, mikä herätti pelkoja pitkästä kauppasodasta.

Kiina vastasi varoittamalla, että se on valmis “taistelemaan loppuun asti”, mikä lisäsi hermostuneisuutta globaaleilla markkinoilla. Bitcoinin hinta laski 2,54 % ja oli 112 283 dollaria, kun taas Ethereum putosi 3,39 % arvoon 4 030 dollaria.

Viikonlopun volatiliteetista huolimatta CoinSharesin aiemmin tällä viikolla julkaisemien tietojen mukaan kryptosijoitustuotteisiin virtasi 3,17 miljardia dollaria uutta pääomaa edeltävän viikon aikana, vaikka markkinat kokivat voimakasta myyntipainetta.

Bitcoin-rahastot johtivat 2,7 miljardin dollarin sisäänvirtauksilla, ja Ethereum-rahastoihin virtasi 338 miljoonaa dollaria ennen viimeisintä käännettä.

📈 Digital asset funds logged $3.17 billion in inflows last week, defying market turbulence triggered by renewed US–China tariff tensions. #Funds #Inflowshttps://t.co/0BSiRhgdtW — Cryptonews.com (@cryptonews) October 13, 2025

Kuitenkin kryptorahastojen hallinnoitavat varat laskivat 254 miljardista dollarista 242 miljardiin dollariin viikon aikana.

CoinShares totesi, että korjausliikkeen aikana kaupankäyntivolyymit nousivat ennätyskorkeiksi – perjantaina yksinään käytiin kauppaa 10,4 miljardin dollarin edestä, mikä osoittaa sijoittajien aktiivista asemien uudelleensijoittelua.

Lue myös Ripple Swell tapahtuma voi nostaa XRP:n kohti 6 dollaria

Bitcoin Hyper: Bitcoinin seuraava kehitysvaihe Solanassa?

Bitcoin Hyper ($HYPER) tuo uuden vaiheen Bitcoin-ekosysteemiin. Vaikka BTC säilyy turvallisuuden kultastandardina, Bitcoin Hyper lisää sen puuttuvan palasen: Solanan tasoisen nopeuden.

Ensimmäisenä Bitcoin-native Layer 2 -ratkaisuna Solana Virtual Machinen (SVM) päällä rakennettu projekti yhdistää Bitcoinin vakauden Solanan suorituskykyyn. Tuloksena on salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikkojen luominen – kaikki Bitcoinin turvaamina.

Consultin auditoima projekti korostaa luottamusta ja skaalautuvuutta kasvavan käyttöönoton rinnalla. Momentum on jo vahvaa: ennakkomyynti on ylittänyt 23,4 miljoonaa dollaria, ja tokenien hinta on tällä hetkellä vain 0,013105 dollaria ennen seuraavaa hintakorotusta.

Kun Bitcoinin käyttö vilkastuu ja kysyntä tehokkaille BTC-pohjaisille sovelluksille kasvaa, Bitcoin Hyper erottuu sillanrakentajana kahden suurimman kryptoekosysteemin välillä.

Jos Bitcoin loi perustan, Bitcoin Hyper voi tehdä siitä nopean, joustavan ja hauskan uudelleen.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.