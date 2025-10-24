Trump sai rahaa projektiinsa ja Changpeng Zhao armahduksen

Presidentti Donald Trump armahti, ja Changpeng Zhao on nyt vapaa mies. Kryptopörssi Binancen perustaja sai armahduksensa keskiviikkona sen jälkeen, kun Zhao oli kuukausien ajan pyrkinyt tukemaan Trumpin perheen kryptoyritystä. Asiasta kertovat tilanteeseen perehtyneet henkilöt Wall Street Journalin mukaan.

Trump oli NY Postin mukaan hiljattain kertonut neuvonantajilleen suhtautuvansa myötämielisesti väitteisiin siitä, että Changpeng Zhao oli poliittisen vainon uhri. Monet sisäpiiriläiset uskoivat, että “petossyyte Changpeng Zhaota, eli CZ:ää, vastaan oli melko heikko. Se ei missään nimessä ollut rikos, joka oikeuttaisi vankeustuomioon.”

Polymarketin vedonlyöntitodennäköisyydet Zhaon armahdukselle nousivat 100 prosenttiin. Ennustemarkkinoilla hänen mahdollisuutensa palata Binancen johtoon ennen 31. joulukuuta nousivat hetkessä 7 prosentista 55 prosenttiin.

Changpeng Zhao myönsi syyllisyytensä marraskuussa 2023 epäonnistuttuaan rahanpesun vastaisen ohjelman ylläpidossa Binancessa.

“Binance ummisti silmänsä lainmukaisilta velvoitteiltaan voiton tavoittelun vuoksi. Sen tahalliset laiminlyönnit mahdollistivat rahavirrat terroristeille, kyberrikollisille ja lapsen hyväksikäyttäjille alustan kautta”, entinen valtiovarainministeri Janet Yellen sanoi tuolloin.

Syyttäjien mukaan pörssi avusti terroristeja ja helpotti ihmiskauppaa sekä huumeiden salakuljetusta. Binance maksoi 4,3 miljardia dollaria, Zhao maksoi 50 miljoonan dollarin sakon ja istui neljä kuukautta vankeutta, vapautuen 27. syyskuuta 2024.

Huomionarvoista on, että Changpeng Zhao kiisti aiemmin Wall Street Journalin 13. maaliskuuta julkaistun raportin, jonka mukaan hän olisi hakenut armahdusta Binancen Yhdysvaltojen-liiketoimintaa koskevan diilin yhteydessä.

Hän totesi: “Yli 20 ihmistä on kertonut minulle, että heiltä kysyttiin WSJ:n toimesta: ‘Voitko vahvistaa, että Changpeng Zhao teki jonkin diilin armahduksesta?’” ja viittasi artikkelin olevan “hyökkäys presidenttiä ja kryptoa vastaan”.

Kiistosta huolimatta Binance, emiraattiyhtiö MGX ja Trumpiin liitetty World Liberty Financial joutuivat syyniin toukokuussa tehdyn 2 miljardin dollarin diilin myötä, johon liittyi USD1, WLF:n stablecoin.

Warren ja demokraattisenaattorit eivät hyväksy, että Changpeng Zhao armahdettiin

Senatori Elizabeth Warren kirjoitti Valkoisen talon neuvonantaja David Warringtonille toukokuussa.

“Herra Zhaon armahdusanomuksen ja Binancen taloudellisten kytkösten yhtymä Trumpin perheeseen herättää vakavia huolia oikeusjärjestelmämme rehellisyydestä”, Warren kynäili.

Demokraattisenaattori Richard Blumenthal varoitti asiasta jo elokuussa. Armahdus “vapauttaa rikollisia presidentin, hänen perheensä ja ystäviensä henkilökohtaisen hyödyn vuoksi ja päästää tuomitun rikollisen lähes sääntelemättömille kryptomarkkinoille”, Blumenthal sanoi.

Armahdus tapahtui keskellä kritiikkiä Binancen tavasta hoitaa 10. lokakuuta tapahtunut markkinaromahdus, jonka aikana tekniset ongelmat johtivat 19 miljardin dollarin likvidaatioihin.

Pörssi on kuitenkin varannut 700 miljoonaa dollaria korvauksia varten. Närkästys kuitenkin jatkui kommenteilla, kuten “ilman Binancea ja CZ:ää kryptomarkkinat olisivat paljon paremmat” ja “suljin Binance-tilini. Se on vain huijausalusta”.

Vastustuksesta huolimatta tämä vaikuttaa olevan lopullinen päätös.

Changpeng Zhao julkaisi päivityksen X:ssä kiittääkseen presidenttiä. Hän ilmoitti aikovansa “tehdä kaikkemme auttaaksemme tekemään Amerikasta krypton pääkaupungin ja edistääksemme web3:a maailmanlaajuisesti”.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

SBF:n armahdusspekulaatiot kasvavat

Polymarketin datan mukaan Sam Bankman-Friedin todennäköisyys saada Trumpilta armahdus vuonna 2025 on 9 %, ja Bloombergin mukaan hänen vanhempansa hakevat armahdusta.

SBF suorittaa 25 vuoden tuomiota käytettyään miljardeja FTX:n asiakasvaroja riskialttiisiin sijoituksiin Alameda Researchin kautta ilman asiakkaiden suostumusta.

Yksi FTX:n uhri kirjoitti: “Koko elämäni on tuhoutunut. Minulla on kaksi pientä lasta, joista toinen syntyi juuri ennen romahdusta. Rahan lisäksi menetin iloni, kykyni nousta sängystä ja haluni jatkaa elämää.”

Aiemmin tässä kuussa SBF totesi Mother Jones -julkaisun vankilahaastattelussa, että FTX:n luovuttaminen toimitusjohtaja John Ray III:lle oli “selkeästi suurin virheeni”. Hän piti edelleen kiinni siitä, ettei huijannut ketään, vaikka valamiehistö totesi hänet syylliseksi seitsemään petos- ja rahanpesusyytteeseen.

Hänen vanhempansa valittavat tuomiosta. He väittävät, että Sullivan & Cromwell kaappasi FTX:n ja hyötyi merkittävästi samalla edistäen hänen syyttämistään. Lakitoimisto laskutti lähes 250 miljoonaa dollaria konkurssikuluina.

Muita Polymarketissa mainittuja mahdollisia armahduskandidaatteja ovat Roger Ver 17 % todennäköisyydellä. Changpeng Zhao on Polymarketin “tietäjien” mukaan yhä Binancen suurin omistaja 90 %:n omistusosuudella ja 75 miljardin dollarin omaisuudella.

Armahdus puhdistaa Zhaon rikosrekisterin ja mahdollisesti avaa oven hänen viralliselle paluulleen globaaleille kryptomarkkinoille.

SBF:n kohdalla tämä näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, sillä kryptovaikuttaja Wendy O:n käynnistämässä äänestyksessä yli 70 % osallistujista uskoo, ettei häntä armahdeta seuraavaksi.

BNB nousi 5 % – markkinat tähtäävät 1 400–1 500 dollarin tasoille

Binance oman valuutan BNB:n kurssi nousi 5 prosenttia 1 129,05 dollariin armahdusuutisen jälkeen, ja kauppiaat tähtäävät 1 400 dollariin ja sen yli.

Yhteisön tunnelma X:ssä kääntyi nousujohteiseksi, kun eräs käyttäjä kirjoitti: “Trump juuri armahti CZ:n. Nyt jatkuu $BNB:n nousukausi.”

Tokenin välitön nousu yli 1 150 dollarin vastustason vahvistaisi nousumomenttia kohti 1 400 dollarin psykologista tasoa. Sen ylitys voisi avata tien 1 500 dollariin, mikäli CZ palaa virallisesti Binancen johtoon.

Kuitenkin epäonnistuminen pysyä yli 1 100 dollarin tukitason voi laukaista voittojen kotiutuksia ja aiheuttaa uuden testin 1 050 dollarin tasolla ennen kuin mahdollinen pysyvä nousu voi alkaa.

Valkoinen talo: Changpeng Zhao oli Bidenin hallinnon takaa-ajon kohteena

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt on pyrkinyt esittämään CZ:n armahduksen keinona korjata demokraattien käyttämät kovakätiset toimet – ja väitti Bidenin hallinnon käyneen “sotaa kryptovaluuttoja vastaan”. Hän lisäsi:

“Bidenin hallinto pyrki rankaisemaan kryptovaluutta-alaa ja ajoi takaa herra Zhaota ilman syytöksiä petoksesta tai tunnistettavia uhreja.”

On kuitenkin ero siinä, vähennetäänkö aggressiivista sääntelyä, joka on tukahduttanut alan kasvua ja pakottanut pörssejä siirtymään ulkomaille, vai mitätöidäänkö vakavista rikoksista annetut tuomiot. CZ:n armahdusta ei myöskään voi verrata siihen, kun armahdettiin Silk Roadin perustaja Ross Ulbricht.

Demokraattisenaattori Elizabeth Warren on ollut äänekäs presidentin ja digitaalisten omaisuuserien kriitikko. Hän ilmaisi näkemyksensä viestipalvelu X:ssä seuraavasti:

“CZ myönsi syyllisyytensä rikolliseen rahanpesuun ja sai vankeustuomion. Mutta sitten hän rahoitti presidentti Trumpin stablecoin-projektia ja lobbasi armahduksen puolesta. Tänään hän sai sen. Jos kongressi ei pysäytä tällaista korruptiota, se hyväksyy sen.”

CZ pleaded guilty to a criminal money laundering charge and was sentenced to prison.



But then he financed President Trump’s stablecoin and lobbied for a pardon.



Today, he got it.



If Congress does not stop this kind of corruption, it owns it. pic.twitter.com/NsWeaJcVeK — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 23, 2025

Warren oli aiemmin lähettänyt toistuvia kirjeitä, joissa hän varoitti siitä, että ulkomaiset investoinnit ja presidentin perheen liiketoiminta saattavat johtaa siihen, ettei Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmä enää toimi “vapaana sopimattomasta poliittisesta ja taloudellisesta vaikutusvallasta”.

Changpeng Zhao on “koomisesti korruptoitunut”

Jotkut menivät vielä pidemmälle – Cornellin yliopiston taloustieteen professori Eswar Prasad sanoi The New York Timesille, että Trumpin hallinto osallistui “törkeään lain kunnioittamisen halveksuntaan”.

“Tälle armahdukselle on vähän oikeutusta, ja se osoittaa, kuinka pitkälle tämä hallinto on valmis menemään kryptovaluutta-alan edistämiseksi.”

Toimittaja Isaac Saul sanoi, että Changpeng Zhao on “koomisen korruptoitunut”. Saul sanoi, että miljardööri sai suotuisaa kohtelua, koska oli auttanut nostamaan $TRUMP-tokenin arvoa. Saul totesi, että Yhdysvaltojen nykyinen poliittinen ilmapiiri on niin absurdi, että “mikä tahansa normaali hallinto olisi kohdannut kuukausia kestävän skandaalin”.

Trumpia ovat kritisoineet myös kryptoyhteisön jäsenet, jotka pelkäävät, että CZ:n armahdus rohkaisee epärehellisiä toimijoita. Yrittäjä Nick O’Neill reagoi uutiseen seuraavasti:

“Tällä hetkellä CZ voi selvitä kirjaimellisesti mistä tahansa. Tämä on korruptiota, mielestäni, korkeimmalla mahdollisella tasolla … Oletko tosissasi? Olen suuri kryptoteollisuuden tukija, ja on ehdottoman tärkeää, että Yhdysvalloissa on selkeä sääntelykehys … Trump käytännössä tukee kaikkia kavereitaan ja sanoo: ‘Voitte tehdä mitä ikinä haluatte, kunhan autatte minua rikastumaan.’”