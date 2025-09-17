USA ja Britannia diilinteossa – stablecoinit vahvasti esillä

Toimittaja Matti Laurila Toimittaja Matti Laurila Lisätietoja toimittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 17, 2025

Iso-Britannia ja Yhdysvallat valmistautuvat ilmoittamaan tiiviimmästä yhteistyöstä digitaalisten omaisuuserien saralla, ja stablecoinit nousevat ennakkotietojen mukaan keskiöön.

Toimet seuraavat Financial Timesin mukaan tiistaina järjestettyä tapaamista, jossa maiden valtiovarainministerit Rachel Reeves ja Scott Bessent keskustelivat Lontoossa.

Keskusteluihin osallistui johtavia kryptoyrityksiä, kuten Coinbase, Circle ja Ripple, sekä suuria pankkeja, kuten Citi, Bank of America ja Barclays.

Lähteet, jotka ovat perillä keskusteluista, kertoivat, että tapaaminen järjestettiin lyhyellä varoitusajalla kryptoteollisuuden etujärjestöjen kirjeiden pohjalta. Kirjeissä kehotettiin Ison-Britannian hallitusta ottamaan digitaaliset omaisuuserät esityslistalle ennen presidentti Donald Trumpin valtiovierailua keskiviikkona.

Donald Trump ja vaimonsa Melania Trump saapuivat Britanniaan tiistai-iltana, kertoi muun muassa uutiskanava ABC.

Stablecoinit keskiössä Britannian ja Yhdysvaltojen pääomamarkkinakeskusteluissa

Perinteisiin valuuttoihin sidotut stablecoinit ovat keskeinen osa yhteistyötä. Britannian viranomaiset uskovat, että sääntöjen yhdenmukaistaminen Yhdysvaltojen kanssa voisi avata brittifirmoille pääsyn maailman syvimpiin rahoitusmarkkinoihin ja houkutella samalla lisää amerikkalaista pääomaa maahan.

Aloite tulee poliittisesti herkällä hetkellä, kun huoli kasvaa Lontoossa listattujen yhtiöiden siirtymisestä New Yorkiin korkeamman arvostuksen perässä.

Tiiviimpi kumppanuus Washingtonin kanssa nähdään keinona tasapainottaa tätä kehitystä ja varmistaa Ison-Britannian kilpailukyky finanssipalveluissa.

Trumpin hallinnon aikana Yhdysvallat on ottanut avoimen myönteisen kannan digitaalisiin omaisuuseriin, toisin kuin varovaisemmat brittiläiset sääntelyviranomaiset. Brittiläiset kryptoyritykset ovat varoittaneet, että eroavaisuudet voivat jättää ne epäedulliseen asemaan amerikkalaisiin kilpailijoihin nähden.

Erään tapaamiseen osallistuneen mukaan suurin osa keskustelusta koski sääntelylähestymistapojen yhdenmukaistamista digitaalisiin omaisuuseriin, ja osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että “Iso-Britannialla on valtava mahdollisuus digitaalisten omaisuuserien saralla”, mikäli yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa etenee.

Reeves nosti esiin myös pääomamarkkinoiden yhteensovittamisen, mukaan lukien digitaaliset omaisuuserät, illallisella Yhdysvaltain suurlähettilään Warren Stephensin kanssa viime viikolla.

Brittiviranomaiset odottavat, että sääntely-yhteistyö ja digitaaliset omaisuuserät mainitaan torstaina Trumpin ja pääministeri Sir Keir Starmerin välisissä poliittisissa keskusteluissa julkaistavissa tiedotteissa.

Entinen valtiovarainministeri George Osborne on varoittanut, että Britannia voi jäädä jälkeen, ellei se pysy kansainvälisen kehityksen vauhdissa.

🇬🇧 Former British finance minister @George_Osborne warns the UK is losing its crypto edge, slamming the Labour government and Bank of England for lagging behind global regulators.#BankofEngland #UKCrypto https://t.co/MeBV0ypikX — Cryptonews.com (@cryptonews) August 4, 2025

Elokuussa Osborne syytti hallitusta ja Englannin pankkia hidastelusta ja vertasi nykytilannetta 1980-luvun “Big Bang” -rahoitusuudistuksiin.

Hän mainitsi Yhdysvallat, EU:n, Singaporen, Hongkongin ja Abu Dhabin alueina, jotka etenevät nopeammin sääntöjen selkeyttämisessä krypton ja vakaavaluuttojen osalta.

Vakaavaluuttojen lisäksi viranomaiset vahvistivat, että työn alla on yhteinen Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen digitaalisten arvopapereiden testialusta. Tämän kokeilun avulla yritykset voivat testata lohkoketjusovelluksia finanssipalveluissa, mikä kuvastaa kasvavaa kiinnostusta hajautettujen pääkirjatekniikoiden käytännön sovelluksiin.

Together we are delivering investment and opportunity for both our countries.



It was a pleasure to welcome @SecScottBessent to Downing Street today. pic.twitter.com/rvI435Jz0O — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) September 16, 2025

Reeves toivotti Bessentin tervetulleeksi Downing Streetille julkaisussa X:ssä kirjoittaen: ”Yhdessä tuomme investointeja ja mahdollisuuksia molemmille maillemme.”

Atlantin yli kasvava ero vakaavaluuttapolitiikassa – uusia sääntöjä ja ehdotuksia

Stablecoinit eli vakaavaluutat ovat kiihtyvissä määrin keskusteluissa Atlantin molemmin puolin, kun päättäjät, sääntelijät ja alan johtajat arvioivat digitaalisen rahan tulevaisuutta.

Heinäkuussa Ison-Britannian valtiovarainministeri Rachel Reeves korosti, että maan pääomamarkkinoiden on pysyttävä maailmanlaajuisesti kilpailukykyisinä. Hän viittasi Yhdysvaltain SEC:n komissaari Hester Peircen aiempaan ehdotukseen yhteisestä digitaalisten innovaatioiden hiekkalaatikosta.

Tällainen järjestelmä, hän sanoi, voisi antaa sääntelijöille mahdollisuuden seurata toimintaa molemmilla markkinoilla ja yrityksille mahdollisuuden palvella niitä samanaikaisesti.

Samaan aikaan Yhdysvalloissa on nähty nopeita kehityksiä. Wyomingista tuli ensimmäinen osavaltio, joka lanseerasi hallituksen tukeman vakaavaluutan, ja kongressi hyväksi GENIUS-lain, joka kieltää vakaavaluuttojen liikkeeseenlaskijoita maksamasta suoraa korkoa.

Pankkialan järjestöt painostavat lainsäätäjiä sulkemaan niin kutsutun porsaanreiän, joka voisi sallia korkotuoton tarjoamisen epäsuorasti pörssien kautta. He varoittavat, että tämä saattaisi uhata Yhdysvaltain talletuspohjaa.

🇺🇸 U.S. bank groups seek to expand GENIUS Act limits on stablecoin interest, raising broader questions over global payments policy.#stablecoin #geniusacthttps://t.co/dhN9j0X3QZ — Cryptonews.com (@cryptonews) August 13, 2025

Coinbase kuitenkin kiistää väitteet ja kutsuu huolia “talletuspaon” uhasta myytiksi.

Tether on myös ilmoittanut suunnitelmistaan USA₮-vakaavaluutalle, Yhdysvaltojen sääntelyn alaiselle vakaavaluutalle, jota tukevat Anchorage Digital ja Cantor Fitzgerald ja joka noudattaa uusia liittovaltiotason sääntöjä.

🇬🇧 UK’s central bank wants to cap how much stablecoin people can hold, but crypto groups are fighting back, warning the move could choke innovation and leave Britain trailing rivals.#bankofengland #stablecoins https://t.co/lSNMQrEp7z — Cryptonews.com (@cryptonews) September 15, 2025

Stablecoinit saavat tukea vetoomuksesta

Isossa-Britanniassa sääntelyinto kasvaa. Vetoomus, jossa lohkoketjut ja stablecoinit saavat tukea, on saanut yli 5 600 allekirjoitusta sen jälkeen, kun Coinbase kehotti asiakkaitaan allekirjoittamaan sen. Samaan aikaan Englannin keskuspankin ehdotus vakaavaluuttojen omistusrajoista on saanut kritiikkiä alalta, joka varoittaa suunnitelman tukahduttavan kasvun ja heikentävän kilpailukykyä.

Kannattajien mukaan Ison-Britannian on toimittava säilyttääkseen Lontoon Cityn kansainvälisen kilpailukyvyn ja suojellakseen punnan asemaa kansainvälisenä valuuttana.

“Lontoo oli aikoinaan kansainvälisen kaupan ja rahoituksen keskus. Tulevaisuus on digitaalinen – osakkeet, joukkovelkakirjat ja reaalimaailman varat toimivat tokeneina, joita voidaan käydä kauppaa ympäri vuorokauden, välittömästi ja maailmanlaajuisesti”, vetoomuksessa todetaan.

Sen mukaan vakaavaluuttoja – mukaan lukien korkoa tuottavat mallit – tukevan sääntelykehyksen luominen on ratkaisevan tärkeää tämän siirtymän toteuttamiseksi.

Aloitteen saama tuki kiihtyi tällä viikolla, kun Coinbase lähetti sovelluksensa kautta viestejä kehottaen brittiläisiä asiakkaita allekirjoittamaan vetoomuksen.

X-palvelussa jaetuissa kuvakaappauksissa näkyi viestejä, kuten “Auta Yhdistynyttä kuningaskuntaa johtamaan vakaavaluutta-innovaatiota nyt”, mikä toi vetoomukselle nopeasti uutta huomiota. Kirjoitushetkellä vetoomuksella oli yli 5 600 allekirjoitusta.

Parlamentaaristen sääntöjen mukaan vetoomuksiin, jotka keräävät vähintään 10 000 allekirjoitusta, hallituksen on vastattava virallisesti. Jos allekirjoituksia kertyy 100 000 ennen määräaikaa 3. maaliskuuta 2026, asia voidaan ottaa parlamentissa käsittelyyn. Kaikki vetoomukset pysyvät avoinna kuuden kuukauden ajan.

Aloite tulee ajankohtana, jolloin päättäjät keskustelevat Britannian asemasta maailmanlaajuisessa digivarallisuuskilvassa.

Vetoomuksen laatijoiden mukaan vakaavaluutat tulisi ottaa käyttöön tokenisoidun talouden selkärankana, ja lohkoketjuteknologian käyttöönotto julkisella sektorilla voisi tuoda uusia tehokkuuksia.

Kutsu nimittää erillinen kryptopolitiikasta vastaava johtaja kumpuaa näkemyksestä, että hajautunut valvonta jarruttaa kehitystä.

Lue myös Voiko Solana nousta 1 000 dollariin instituutioiden myötä?

Coinbase vaatii sääntelyn selkeyttä Isoon-Britanniaan

Coinbase on ollut äänekäs sääntelyn selkeyden tarpeesta Isossa-Britanniassa. Heinäkuun 31. päivänä yhtiö julkaisi satiirisen videon nimeltä “Everything is Fine”, jossa se pilkkasi Britannian talousjärjestelmää vastakkainasettelemalla iloisia sanoituksia inflaation ja köyhyyden kuvien kanssa.

Samalla brittiviranomaiset etenevät omissa digivarallisuussuunnitelmissaan. Toukokuussa Financial Conduct Authority (FCA) julkaisi ehdotuksia vakaavaluuttojen ja kryptojen säilytyspalveluiden sääntelystä, kutsuen niitä merkittäväksi askeleeksi kohti tasapainoista valvontaa.

Ehdotusten mukaan liikkeeseenlaskijoiden on kerrottava, miten tokeneita tuetaan ja hallinnoidaan, kun taas säilytyspalveluiden on osoitettava, että asiakkaiden varat ovat turvassa ja saatavilla.

Englannin keskuspankki valvoisi järjestelmätasolla merkittäviä vakaavaluuttoja. FCA:n johtaja David Geale sanoi, että viranomainen tukee innovaatiota, mutta korosti, että vakaus ja luottamus ovat yhä olennaisia.