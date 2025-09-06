Vuosi Durovin pidätyksestä – TON-verkko edelleen sekaisin

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja toimittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 6, 2025

Telegramin toimitusjohtajan Pavel Durovin pidätys viime vuonna sysäsi TON-ekosysteemin kaaokseen. Vuotta myöhemmin tapaus on yhä ratkaisematta. Tämä on jättänyt Telegramiin kytkeytyneen The Open Network (TON) -lohkoketjuprojektin epätietoisuuteen.

Artikkeli tiivistettynä: Telegramin toimitusjohtaja Pavel Durov on kritisoinut viimevuotista pidätystään Ranskan poliisin toimesta “laillisesti ja loogisesti järjettömäksi”.

Tapaus heijastuu yhä TON-lohkoketjuun, jonka oma kryptovaluutta Toncoin on menettänyt 40 % arvostaan pidätyksen jälkeen.

Vaikka TON:n ydininfra on vakaa, käyttäjäaktiivisuus (-88 %) ja kehittäjien vauhti ovat hidastuneet merkittävästi.

Durov pidätettiin Pariisin lentokentällä 24. elokuuta 2024 Telegram-sovellukseen liittyvän pidätysmääräyksen perusteella. 40-vuotias miljardööri kohtaa Ranskassa useita syytteitä, mukaan lukien väitteet heikosta sisällön moderoinnista.

Durov vietti neljä päivää tutkintavankeudessa ennen kuin maksoi viiden miljoonan euron takuut. Aiemmin tällä viikolla yksityisyyttä korostava venäläistaustainen teknologiayrittäjä kutsui pidätystään “laillisesti ja loogisesti järjettömäksi”.

“On ennenkuulumatonta pidättää suuren alustan toimitusjohtaja käyttäjien toimien takia – se oli laillisesti ja loogisesti järjetöntä”, Durov sanoi.

One year ago, the French police detained me for 4 days because some people I’d never heard of used Telegram to coordinate crimes. Arresting a CEO of a major platform over the actions of its users was not only unprecedented — it was legally and logically absurd. — Pavel Durov (@durov) August 24, 2025

Durovin mukaan Ranskan “rikostutkinta kamppailee löytääkseen mitään väärää, mitä minä tai Telegram olisimme tehneet”. Hänen mukaansa Telegram on aina noudattanut laillisesti sitovia pyyntöjä Ranskan viranomaisilta.

“Ironista kyllä”, Durov lisäsi, “minut pidätettiin Ranskan poliisin omasta virheestä: ennen elokuuta 2024 he eivät olleet lähettäneet pyyntöjään Telegramille vaaditun oikeudellisen prosessin kautta. He olisivat voineet oppia oikean menettelyn googlaamalla tai kysymällä.”

Vapauduttuaan takuita vastaan Durov on ollut oikeusvalvonnan alaisena ja hänen on ilmoittauduttava Ranskan poliisille 14 päivän välein. Hänen mukaansa tapaus on toistaiseksi aiheuttanut ainoastaan “valtavaa vahinkoa Ranskan maineelle vapaana maana”.

Shokki TON-ekosysteemille

Durovin pidätys ei ainoastaan ravistanut eurooppalaisia yksityisyyttä koskevia keskusteluja. Se laukaisi myös kriisin lohkoketjussa, joka sai alkunsa Telegramin aloitteesta ja myöhemmin siirtyi avoimen lähdekoodin yhteisön ja TON Foundationin hallintaan.

TON oli vuonna 2024 nosteessa hajautettujen rahoituspalvelujen (DeFi) ja niin kutsuttujen “tap-to-earn” -pelien keskuksena — kuten Hamster Kombat ja Catizen — jotka oli integroitu noin miljardiin Telegramin käyttäjään.

Mutta kun tieto Durovin pidätyksestä tuli julki, TON-lohkoketjun natiivitoken Toncoin syöksyi, menettäen 2,4 miljardia dollaria markkina-arvostaan 48 tunnissa.

“Toncoinin hinta laski yli 20 % muutamassa päivässä pidätyksen jälkeen”, sanoi kryptopörssi MEXC:n pääanalyytikko Shawn Young. “Shokki ei jäänyt siihen. Viimeisen vuoden aikana TON on menettänyt yli 40 % arvostaan.”

24h 7d 30d 1y All time

Seuraukset olivat vakavia. TON:iin rakennetuilta hajautetuilta pörsseiltä, kuten Ston.fi ja Dedust, hävisi likviditeettiä, ja niiden lukittujen varojen kokonaisarvo (TVL) laski yli 60 % elokuussa 2024.

Young huomautti, että vaikka osa kehittäjistä jatkoi rakentamista TON:iin, Durovin oikeudellisen tilanteen epäselvyys heikensi kehitystoiminnan kiinnostusta ja kertoi Cryptonewsille:

“Pidätys loi epävarmuuden varjon. Kehittäjät varoivat, ja institutionaalinen osallistuminen hiipui. Uusien projektien lanseeraukset ja kehitystahti ovat alle sen, mitä TON:n kokoiselta lohkoketjulta odotetaan.”

Samaan aikaan lukittujen varojen kokonaisarvo TON-verkossa on pudonnut 71 prosenttia 144 miljoonaan dollariin Durovin pidätyksen jälkeen, selviää lohkoketjuyhtiö Defillaman tiedoista. TVL mittaa käyttäjäaktiivisuutta ja DeFi-protokollan omaksumista.

Huomionarvoista on, että TON:n arvo oli jo alkanut laskea sen saavutettua huippunsa noin 770 miljoonassa dollarissa heinäkuun lopussa 2024. Durovin pidätyshetkellä protokolla oli menettänyt jo yli 260 miljoonaa dollaria lukittua arvoa.

Lukitut varat TON DeFi -markkinoilla. Lähde: Defillama

Illia Otychenko, kryptopörssi CEX.ion pääanalyytikko, sanoi että kurssilasku paljasti syvempiä haavoittuvuuksia TON-ekosysteemissä.

“Pidätys aiheutti lyhytaikaisen volatiliteettishokin, mutta pitkän aikavälin haasteena on TON:n vahva riippuvuus spekulatiivisista pelimekaniikoista kestävien käyttötapausten sijaan”, Otychenko kertoi Cryptonewsille.

TON on haavoittuva käyttäjäpohja

Viikkoina Durovin pidätyksen jälkeen TON-verkossa nähtiin käyttäjäaktiivisuuden piikki — ei oikeudellisen draaman takia, vaan viraalisten “tap-to-earn” -pelien ansiosta. Pelit toimivat Telegramin “mini apps” -alustalla eli viestisovelluksen sisällä pyörivinä web-sovelluksina.

Peleillä oli valtava seuraajakunta. Yhdessä vaiheessa Hamster Kombat väitti omaavansa 300 miljoonaa käyttäjää. Pelaajat napsuttelivat älypuhelimen näyttöä saadakseen palkintoja, jotka saattoi myöhemmin vaihtaa Toncoiniksi.

Mutta innostus hiipui, kun palkinnot eivät vastanneet odotuksia. “Kun käyttäjien kiinnostus väheni, näiden pelien – jotka olivat TON:n käyttäjien aktiivisuuden pääasiallinen lähde vuonna 2024 – toiminta romahti nopeasti”, Otychenko sanoi.

Päivittäiset transaktiot TON:n workchain-verkoissa, joilla suurin osa käyttäjistä toimii, laskivat 76 %. Päivittäiset aktiiviset käyttäjät vähenivät 88 %, ja kuukausittaiset sovellustuotot romahtivat 80 %, CEX.ion datan mukaan.

TON workchain -transaktiot. Lähde: CryptoQuant / CEX.io

“[Tämä] osoittaa, että verkko on kamppaillut luodakseen kestävää tuloa ja sitoutumista tap-to-earn-pelien jälkeisessä tilanteessa”, Otychenko kertoi.

Myös uusien käyttäjien määrä laski dramaattisesti. Viime vuonna jopa puolet TON:n päivittäisistä käyttäjistä oli uusia osoitteita. Nyt luku on vain 20–25 %.

“Tämä viittaa siihen, että TON:lla on vaikeuksia houkutella uusia käyttäjiä ja se on yhä riippuvaisempi nykyisistä osallistujista”, hän lisäsi.

TON:n uusien käyttäjien kasvu. Lähde: CryptoQuant / CEX.io

Masterchain, joka toimii TON:n validoijien ja hallinnon perustana, pysyi suhteellisen vakaana. Päivittäiset transaktiot nousivat 80 000:sta 100 000:een, kun taas aktiiviset käyttäjät laskivat 900:sta 800:aan.

Otychenko sanoi, että “maltillinen lasku viittaa kehittäjävauhdin hidastumiseen, ei kuitenkaan rakenteelliseen epävakauteen”. Kuitenkin verkolle, jota markkinoidaan globaalina lohkoketjuna, nykyinen vauhti näyttää pysähtyneen.

Durov sai tukea teknologian suurilta nimiltä

Durovin pidätys järkytti teknologia-alaa: jos Telegramin toimitusjohtaja voidaan pidättää käyttäjien tekemistä rikoksista, mikään sosiaalisen median johtaja ei ole turvassa. X:n (Twitterin) omistaja Elon Musk tuomitsi nopeasti pidätyksen hyökkäyksenä sananvapautta vastaan.

Facebookin toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kirjoitti kirjeen Yhdysvaltain edustajainhuoneelle katumuksena siitä, että Meta sensuroi Bidenin hallinnon vaatimuksesta pandemia-aikana disinformaatioksi leimattua sisältöä.

Ytimessä Durovin pidätys tuo esiin jännitteen yksityisyyden ja lainvalvonnan välillä. Hallitukset pelkäävät, että sosiaalinen media saa liikaa valtaa mielipidevaikuttamisessa, asiantuntijat sanovat.

Toisaalta Durov on jo pitkään mainostanut Telegramia turvallisen viestinnän alustana, joka vastustaa painostusta heikentää salauksia tai luovuttaa käyttäjätietoja viranomaisille.

Telegramin verkkosivujen mukaan sen palvelimet on hajautettu ympäri maailmaa. Tämän ansiosta alusta “voi taata, ettei mikään yksittäinen hallitus tai samanmielisten valtioiden ryhmä pääse puuttumaan yksityisyyteen ja sananvapauteen”, yhtiö selittää.

Telegram on kuitenkin usein ollut sääntelijöiden hampaissa lepsujen sisältösäännöstelykäytäntöjensä vuoksi.

Vuonna 2023 Brasilia kielsi Telegramin tilapäisesti sen jälkeen, kun se ei suostunut luovuttamaan tietoja uusnatsiryhmiin liittyen kouluiskujen jälkeen.

Vuonna 2014, vuosi Telegramin perustamisen jälkeen, Durov joutui lähtemään Venäjältä, kun turvallisuuspalvelu FSB painosti häntä The Moscow Timesin mukaan myymään osuutensa yhtiöstä. Moskovan tuomioistuin kielsi myöhemmin Telegramin, koska se ei suostunut luovuttamaan salausavaimia salaiselle palvelulle.

Nykyään Telegram on yksi Venäjän suosituimmista sosiaalisen median alustoista. Armeija käyttää sitä viestintään sodasta, ja kansalaiset turvautuvat siihen saadakseen suodattamatonta uutisointia.

For 7 days Russia has been trying to ban Telegram on its territory – with no luck so far. We were able to survive under the most aggressive attempt of internet censorship in Russian history with almost 18 million IP addresses blocked. https://t.co/swYBT65PB9 — Pavel Durov (@durov) April 22, 2018

Ranskassa Durovia syytetään useista rikoksista, mukaan lukien osallisuus huumekauppaan, lapsipornografian levittäminen, petos, rahanpesu ja laiton kryptografisten palvelujen tarjoaminen.

TON-markkinasentimentti yhä vaakalaudalla

Oikeudellinen epävarmuus on osoittautunut Toncoin-sijoittajille yhtä tuhoisaksi kuin tekniset haasteet.

“Niin tunnepohjaisilla markkinoilla kuin kryptosektori, pelkkä sääntelyepäselvyys voi olla suurempi jarru kuin tekniset haasteet”, sanoi MEXC:n analyytikko Young.

Institutionaaliset toimijat, joiden rooli on keskeinen TON:n skaalaamisessa Telegramin ulkopuolelle, ovat enimmäkseen ottaneet odottavan kannan. Myös yksityissijoittajat suhtautuvat varovaisesti.

“TON:n perustekijät ovat edelleen vahvat ja häiriöttömät: integraatio Telegramiin, yksityisyyttä painottava lähestymistapa”, Young sanoi ja lisäsi:

“Kunnes Durovin tapaukseen saadaan lisää selvyyttä, TON:n käyttöönotto ja hinnanousu pysyvät todennäköisesti rajoittuneina…”

CEX.ion Otychenko sanoi, että vaikka pidätys syvensi Toncoinin hintalaskua, suurempi ongelma liittyy ekosysteemin kehittämiseen – voivatko kehittäjät rakentaa kestäviä sovelluksia pelien ja airdropien lisäksi.

“TON:n selkäranka on vakaa, mutta käyttäjille näkyvä kerros on hauras. Ilman uusia kasvun ajureita verkko uhkaa pysähtyä, huolimatta protokollatason kestävyydestään.”

Duroville tapaus ei ole vain kysymys henkilökohtaisesta vapaudesta tai markkinatunnelmasta. Kyse on periaatteesta. “Ainoa pidätykseni seuraus tähän mennessä on ollut valtava vahinko Ranskan imagolle vapaana maana”, hän kirjoitti Telegram-kanavallaan.