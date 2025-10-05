Mikä on Perp DEX ja miksi sitä tarvitaan? Asiantuntijat kertovat

Sanapari Perp DEX on enenevissä määrin esillä, kun puhutaan kryptoalan uusimmista suuntauksista. Selvitimme, mistä on kyse.

Perp DEX (Perpetual Decentralized Exchange) antaa sijoittajan käydä kauppaa ikuisilla futuurisopimuksilla ilman välikäsiä. Ne näyttävät ja tuntuvat keskitetyiltä kryptopörsseiltä, ​​mutta toimivat lohkoketjussa eivätkä vaadi tilin luomista tai henkilöllisyyden vahvistamista. Käyttäjät voivat yksinkertaisesti yhdistää kryptolompakkonsa aloittaakseen kaupankäynnin.

Tänä vuonna Hyperliquidin (HYPE) lanseeraus muutti kryptopörssimarkkinoiden suuntaa. Sen hybridimalli osoitti, että uusi alusta voi yhdistää keskitettyjen pörssien (CEX) elementtejä hajautettujen pörssien (DEX) ominaisuuksiin. Tämä yhdistelmä on ollut sen menestyksen ytimessä.

Artikkeli tiivistettynä: Perp DEX:t ovat saamassa vauhtia, ja alustat, kuten Hyperliquid ja Aster, ovat nostaneet hajautettujen pörssien kaupankäyntivolyymit tasoille, jotka ennen kuuluivat vain CEX:ille.

CEX-tokenit nousivat ennen syyskuun markkinakorjausta, mikä viestii institutionaalisen kiinnostuksen ja sääntelyselkeyden palautumisesta.

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että CEX:it johtavat edelleen likviditeetissä, fiat-sisään- ja uloskäynneissä sekä sääntelyn noudattamisessa, mikä tekee niistä välttämättömiä instituutioille ja uusille käyttäjille.

DEX:t tarjoavat yksityisyyttä, läpinäkyvyyttä ja pääsyn pienempiin tokeneihin – etuja, joita keskitetyt alustat eivät voi jäljitellä.

Hybridimallit ovat nousemassa todennäköisimmäksi etenemistavaksi, yhdistäen CEX:ien mittakaavan ja käytettävyyden DEX:ien autonomiaan.

Koko vuoden 2025 Hyperliquid piti johtoasemansa niin sanottujen perpetual-hajautettujen pörssien eli perp DEX:ien joukossa. Syyskuussa mukaan astui kuitenkin uusi haastaja: Aster natiivilla tokenillaan. Projektilla on Changpeng Zhaon (CZ) tuki, mikä vihjaa Binancen epävirallisesta tuesta.

Aster ravistelee perp DEX -markkinaa

Tämä saattaa olla pörssin tapa astua perp DEX -markkinoille estääkseen Hyperliquidia viemästä liian paljon sen asiakaskantaa. Ja toistaiseksi luvut viittaavat siihen, että se toimii. DeFiLlaman mukaan Asterin kaupankäyntivolyymi viimeisen seitsemän päivän aikana ylitti 100 miljardia dollaria. Lighter seurasi 56 miljardilla dollarilla, kun taas Hyperliquid sijoittui kolmanneksi 64,6 miljardilla dollarilla (huom: se on taulukossa kolmantena matalamman päivittäisvolyymin vuoksi).

On silti liian aikaista arvioida, kuinka vakavia nämä kilpailijat ovat tai toistuuko tässä Pump.Funin ja muiden launchpadien tarina. Aluksi kilpailevat alustat nousivat hypen siivittämänä, mutta Pump.Fun otti lopulta johtonsa takaisin. Perp DEX:ien kohdalla pääkysymys ei ole sijoitus listalla vaan se valtava rahamäärä, joka niiden kautta virtaa. Vain vuosi sitten tällaiset luvut olisivat olleet hajautetuille pörsseille mahdottomia.

Tämä nostaa esiin keskeisen kysymyksen: voivatko CEX:it kestää perp DEX:ien nousun ja pitää paikkansa markkinassa, joka siirtyy yhä enemmän hajautettuihin vaihtoehtoihin? Asiantuntijat jakavat näkemyksensä alla.

Miksi perp DEX:t ja CEX:it tarvitsevat toisiaan

Frank Combay, Next Generation NGPES -alustan COO, joka yhdistää perinteisen rahoitusinfrastruktuurin digitaalisiin varoihin, sanoo Cryptonewsille, että pörssitokenien nousu, joka alkoi elokuun lopulla ennen viimeisintä markkinakorjausta, heijastaa enemmän kuin lyhytaikaista hypeä. Hän viittaa vahvempaan institutionaaliseen kysyntään ja sääntelyselkeyteen tärkeimpinä ajureina.

“Institutionaaliset sijoittajat osoittivat uudistunutta kiinnostusta pörssipohjaisiin kryptotokeneihin, mikä merkittävästi vahvisti niiden kehitystä elokuun aikana. Tämä luottamuksen palautuminen osuu yhteen lisääntyneiden sääntelyaloitteiden kanssa, mikä luo ennustettavamman ja turvallisemman sijoitusympäristön”, hän sanoo.

Combay lisäsi, että nämä olosuhteet ovat lisänneet kaupankäyntivolyymia keskitettyihin pörsseihin ja tukevat todennäköisesti CEX-tokenien kysyntää pitkälle vuoteen 2026. Combayn mukaan likviditeetti, kapeammat spreadit ja fiat-sisään- ja uloskäynnit pysyvät keskitettyjen alustojen pysyvinä etuina.

Farzam Ehsani, VALR:n (keskitetty kryptopörssi) perustaja ja toimitusjohtaja, uskoo, että pörssien tulevaisuudessa ei ole kyse siitä, että toinen malli korvaa toisen, vaan siitä, miten molemmat voivat palvella erilaisia tarpeita.

“Vaikka CEX:it ja DEX:it kilpailevatkin tietyillä tasoilla, on hyödyllisempää nähdä ne toisiaan täydentävinä palveluissaan ihmiskunnalle”, Ehsani toteaa.

Hän huomautti, että hajautetut pörssit voivat tarjota anonymiteettiä ja varhaisen pääsyn pienempiin tokeneihin, kun taas keskitetyt alustat sopivat paremmin aloittelijoille käytettävyyden, tuen ja likviditeetin ansiosta.

Ehsanin mukaan institutionaalinen omaksuminen kallistuu edelleen CEX:ien puolelle, kun taas DEX:it säilyttävät etunsa yksityisyydessä ja innovaatiosta:

“Rahoituksen tulevaisuuden ei tarvitse olla monoliittinen. CEX:it ja DEX:it, ja jopa perinteiset rahoituslaitokset, voivat olla rinnakkain ja tehdä yhteistyötä palvellakseen ihmiskunnan moninaisia tarpeita.”

Lionel Iruk, Nav Marketsin vanhempi neuvonantaja ja Empire Legalin hallinnoiva kumppani, yhtyi tasapainon näkemykseen mutta varoitti ylitulkitsemasta CEX-tokenien nousua:

“Viimeaikainen nousu pörssitokeneissa kuten OKX, Cronos ja KuCoin heijastaa kasvavaa sijoittajakiinnostusta alustoihin, jotka tarjoavat hyötyä ja hallintoa ekosysteemeissään. On kuitenkin olennaista erottaa lyhytaikaiset markkinaliikkeet pitkän aikavälin arvolupauksista”, hän sanoo.

Iruk korosti, että keskitetyt pörssit pitävät edelleen etulyöntiaseman likviditeetin hallinnassa, sääntelyn noudattamisessa ja hallinnossa. Samalla sekä CEX:it että DEX:it kohtaavat jatkuvia riskejä, tietoturvaloukkauksista ja sääntelytarkastelusta ohuisiin likviditeettipooliin ja älysopimushaavoittuvuuksiin.

Hybridimallien rooli

Lionel Irukin mukaan hybridimallit ovat markkinoiden luonnollinen kehitysaskel. Yhdistämällä CEX:ien likviditeetin ja hallinnon DEX:ien läpinäkyvyyteen ja autonomiaan pörssit voivat paikata toistensa heikkouksia.

“Tällaiset mallit voivat tarjota parempaa likviditeettiä, käyttäjien hallintaa ja sääntelyn noudattamista. Sääntely-ympäristön kehittyessä pörssien on sopeuduttava ja innovoitava vastatakseen monipuolisen käyttäjäkunnan vaatimuksiin”, Iruk sanoo.

Farzam Ehsani korostaa, että CEX:it tarjoavat edelleen etuja, jotka pysyvät kriittisinä instituutioille ja uusille tulokkaille.

“CEX:it omaavat selviä etuja käyttäjäkokemuksen, turvallisuuden, vastuullisuuden ja sääntelyn noudattamisen alueilla. Tämä tekee niistä erityisen sopivia institutionaalisille sijoittajille sekä käyttäjille, jotka asettavat etusijalle luottamuksen ja luotettavuuden kaupankäyntiympäristössään”.

Samalla hän kuitenkin tunnustaa DEX:ien ainutlaatuisen vetovoiman.

“Yksityisyys nähdään usein tärkeänä osana hajautetun kaupankäynnin kokemusta, jossa anonymiteetti ja pääsy pienempiin tokeneihin ovat ydintoimintoja. DEX:it mahdollistavat käyttäjille kaupankäynnin suoraan heidän omista ei-säilytyslompakoistaan, mikä antaa heille hallinnan varoihin ja varhaisen pääsyn uusiin, vaikkakin volatiileihin digitaalisiin varoihin”, Ehsani toteaa.

Frank Combay kutsui hybridejä loogiseksi askeleeksi, joka suoraan ratkaisee molempien mallien suurimmat rajoitteet.

“Yhdistämällä CEX:ien likviditeetin ja suorituskyvyn DEX:ien läpinäkyvyyteen ja itsehallintaan nämä hybridit lieventävät skaalautuvuusongelmia toisella puolella ja säilytysriskejä toisella puolella”, Combay sanoo.

Perp DEX:t ottavat yhä suuremman osuuden

DEX–CEX-spot-volyymisuhde osoittaa, kuinka nopeasti perp DEX:it ovat saaneet jalansijaa. Vuoden 2023 lopusta vuoden 2025 alkuun niiden osuus spot-volyymeistä nousi vähitellen alle 10 %:sta noin 20–25 %:iin. Keväällä 2025 tahti kiihtyi, ja suhde nousi hetkellisesti yli 60 prosentin ennen kuin asettui takaisin noin 30–35 %:iin.

Korjauksen jälkeenkin taso on edelleen moninkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Tämä viittaa siihen, että perp DEX:ien nousu ei ole vain lyhytaikainen trendi, vaan rakenteellinen muutos markkinakäyttäytymisessä.

CEX:ien viesti on selvä: ne eivät enää hallitse likviditeettiä samalla tavalla kuin ennen. Olipa kyse hybridimalleista tai uusista kilpailustrategioista, keskitettyjen alustojen on sopeuduttava, jos ne haluavat pysyä kryptokaupankäynnin keskiössä.

Yhteenvetona asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että CEX:it hallitsevat edelleen aloilla kuten likviditeetti, saavutettavuus ja sääntelyvaatimusten noudattaminen, jotka pysyvät kriittisinä instituutioille ja uusille markkinaosapuolille. DEX:it puolestaan tarjoavat yksityisyyttä, läpinäkyvyyttä ja pääsyn uusiin tokeneihin, joita keskitetyt alustat eivät voi vastata.

Sen sijaan, että tulevaisuus olisi voittaja vie kaiken -tilanne, kaupankäynnin tulevaisuus voi olla hybridimalleissa, jotka yhdistävät CEX:ien tehokkuuden ja mittakaavan DEX:ien avoimuuteen ja itsehallintaan. Frank Combay painottaa:

“DEX:t aiheuttavat riskikirjon, pääosin matalan likviditeetin ja hintaliukumien kautta. Ohuet likviditeettipoolit pienemmillä tai uudemmilla alustoilla voivat johtaa korkeaan liukumaan ja epäsuotuisiin kauppoihin. Lisäksi käyttäjät voivat kohdata sääntelyepävarmuutta, kyberuhkia ja älysopimushaavoittuvuuksia.”