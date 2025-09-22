Voiko Solana nousta 310 dollariin keskipitkällä aikavälillä?

Kryptovaluutta Solana on aloittanut uuden viikon alavireisesti koko kryptomarkkinan tavoin. Solanan kurssi on maanantaiaamuna nelisen prosenttia miinuksella vuorokauden takaiseen verrattuna. Kauppaa tehdään nyt noin 231 dollarin hintaan.

Solanan markkina-arvo on 129,51 miljardia dollaria ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi 3,55 miljardia dollaria. Token on konsolidoitunut viimeisissä kaupankäyntisessioissa, mutta analyytikot arvioivat, että tekninen läpimurto voi määrittää sen seuraavan merkittävän liikkeen – ennusteet ulottuvat jopa 310 dollariin keskipitkällä aikavälillä.

CME laajentaa ensi kuussa Solana- ja XRP-optioihin

Maailman suurin johdannaispörssi, Chicago Mercantile Exchange (CME), lanseeraa Solana- (SOL) ja XRP-futuurien optiot 13. lokakuuta alkaen. Tämä on ensimmäinen kerta, kun CME lisää optiotarjontaansa Bitcoinin ja Ethereumin lisäksi muita altcoineja, mikä korostaa instituutioiden kasvavaa halua laajempaan kryptoaltistukseen.

Solanan ja XRP:n futuurit ovat keränneet merkittävää vauhtia alkuvuoden lanseerauksensa jälkeen. Maaliskuusta lähtien on vaihdettu yli 540 000 SOL-futuurisopimusta, joiden nimellisarvo on ollut 22,3 miljardia dollaria. Elokuussa nähtiin ennätykselliset 9 000 päivittäistä sopimusta.

Myös XRP-futuurit ovat herättäneet kiinnostusta, ja pelkästään elokuussa niillä käytiin kauppaa 16,2 miljardilla dollarilla ja avoin korko oli 942 miljoonaa dollaria. CME:n kryptotuotteiden globaalin johtajan Giovanni Vicioson mukaan tämä osoittaa “merkittävää kasvua ja likviditeettiä” näillä markkinoilla.

ETF-näkymät vahvistavat sijoittajien luottamusta

Solana voi myös täyttää SEC:n uuden listautumiskehyksen mukaisen vaatimuksen spot ETF:lle. Säännöt määrittävät, että altcoin, jolla on säännellyllä pörssillä vähintään kuusi kuukautta ollut futuurimarkkina, voi hakea listautumista. Koska Solana-futuureilla käydään jo kauppaa Coinbase- ja CME-pörsseissä, SOL on nyt asemassa, jossa ETF-hyväksyntä on mahdollinen.

🚨 BREAKING: The SEC just approved generic listing standards for spot crypto ETFs under the ’33 Act.



No more one-off filings—if a token has futures trading on Coinbase (12–15 coins incl. $HBAR, $BTC, $ETH, $SOL), it qualifies.



This streamlines ETF launches, boosts liquidity,… pic.twitter.com/q5h2BKXuM9 — FinancialPress.com (@FinancialPress_) September 17, 2025

Analyytikot arvioivat, että spot ETF:n hyväksyntä voisi vapauttaa uutta institutionaalista kysyntää, kuten nähtiin, kun Bitcoin ETF:iin virtasi aiemmin tänä vuonna miljardeja dollareita.

Instituutioiden kiinnostus kasvaa myös Grayscalen CoinDesk Crypto 5 ETF -rahaston kautta, joka on listattu NYSE Arca -pörssissä. Rahasto sisältää Bitcoinin, Ethereumin, XRP:n, Solanan ja Cardanon ja tarjoaa sijoittajille hajautetun korin suurimpia digitaalisia omaisuuksia.

Tämä lanseeraus korostaa kasvavaa kiinnostusta säänneltyihin, usean omaisuuserän kryptotuotteisiin ja voi lisätä Solanan likviditeettiä tulevina vuosineljänneksinä.

Solana hintaennuste 22.9.2025

Teknisesti Solanan hintaennuste pysyy neutraalina, kun SOL konsolidoituu nousevan kanavan sisällä ja hinta puristuu 50 tunnin EMA:n (239 dollaria) ja 200 tunnin EMA:n (230 dollaria) väliin. Ostajat puolustavat yhä korkeampia pohjia, mutta myyjät pysyvät aktiivisina 248–253 dollarin vastusalueella.

Relative Strength Index (RSI) on tasolla 45, mikä osoittaa neutraalia momenttia mutta viittaa hieman ylimyytyyn alueeseen. Kynttiläkuviot osoittavat kysyntää noin 236 dollarin tasolla, jossa toistuvat alemmat varjot viittaavat vahvaan ostajaintressiin.

Läpimurto 244 dollarin yläpuolelle voisi avata tien 248 dollariin ja sitten 253 dollariin, ja mahdollisesti jatkoa kanavan yläreunaan noin 259 dollarin kohdalle.

Solanan hintakaavio – lähde: Tradingview

Jos momentum jatkuu, analyytikot uskovat, että SOL voi testata 300 dollaria keskipitkällä aikavälillä ja mahdollisesti 310 dollaria, jos ETF-hyväksyntä kiihdyttää pääomavirtoja.

Laskusuunnassa 231 dollarin alitus avaisi tien 226 dollariin ja mahdollisesti 220 dollariin, vaikka laajemmat institutionaaliset trendit viittaavat siihen, että mahdolliset notkahdukset voivat jäädä lyhytaikaisiksi.

Sijoittajille tämä konsolidointivaihe voi toimia Solanan seuraavan suuren nousurallin pohjana, kun vuosi 2026 lähestyy. Jos uskoo tuohon 300 dollarin ylitykseen, juuri nyt voi olla hyvä aika ostaa Solanaa.

Suuri institutionaalinen siirto herätti markkinat

Lohkoketjuseurantapalvelu Whale Alert havaitsi sunnuntaina merkittävän Solana-siirron. Tämä on herättänyt uutta huomiota kauppiaiden ja markkinaseuraajien keskuudessa. Whale Alert raportoi, että 227 928 SOL-tokenia – noin 54,6 miljoonaa dollaria – siirrettiin tuntemattomasta lompakosta Coinbase Institutional -osoitteeseen. Siirto näkyi markkinoilla lähes välittömästi.

🚨 🚨 🚨 227,928 #SOL (54,575,491 USD) transferred from unknown wallet to Coinbase Institutionalhttps://t.co/95p9wi3Py9 — Whale Alert (@whale_alert) September 21, 2025

Talletus tapahtui muutenkin vilkkaana päivänä SOL-tokenin osalta. Aiemmin samana päivänä lohkoketjutiedot paljastivat vielä suuremman siirron: 312 233 SOL-tokenia (noin 75,2 miljoonaa dollaria) siirrettiin myös Coinbase Institutional -osoitteeseen.

Tämä lisäsi spekulaatiota siitä, että suuret haltijat joko järjestävät uudelleen sijoituksiaan tai valmistelevat likviditeettiä kaupankäyntipöydille. Useat lohkoketjuanalytiikkapalvelut havaitsivat nämä kaksi suurta siirtoa muutaman tunnin sisällä toisistaan, mikä herätti kysymyksiä siitä, viittaavatko siirrot varojen hajauttamiseen, säilytyksen keskittämiseen vai OTC-kauppoihin.

Suurten pörssisiirtojen tulkinta ei ole koskaan yksiselitteistä. Jotkut kauppiaat näkevät näin suurten summien siirrot pörsseihin merkkinä myyntipaineen lähestymisestä – pörssissä olevat varat voidaan helposti myydä markkinoille. Toiset kuitenkin huomauttavat, että institutionaaliset siirrot heijastavat usein muuta kuin myyntiä: säilytyksen keskittämistä, varojen tasapainotusta ennen OTC-blokkikauppaa tai sisäisiä siirtoja Coinbase-lompakoiden välillä. Tällöin siirrot eivät välttämättä tarkoita välitöntä likvidointia.

Lohkoketjuanalyytikot seuraavat seuraavia liikkeitä tarkasti: jos varat siirretään kylmälompakoihin tai tunnetuille OTC-kauppakumppaneille, se vähentäisi todennäköisyyttä lähiajan markkinadumpille. Sen sijaan varojen siirtäminen myyntikirjoihin kasvattaisi hintavaikutuksen mahdollisuutta. Teknisen analyysin perusteella SOL on jumissa hintahaarukassa, jonka ylittäminen olisi useiden analyytikkojen mukaan tarpeen seuraavan nousuvaiheen käynnistämiseksi.

Markkinoiden kannalta seurattavat asiat ovat selkeät: siirtyvätkö talletukset Coinbase Institutional -osoitteesta kylmäsäilytykseen tai muihin säilytyslompakoihin, näkyykö pörssin order bookissa kasvanutta myyntitarjousten määrää ja paljastavatko lohkoketjutyökalut yhteyksiä tunnetuille OTC-kumppaneille tai kaupankäyntipöydille. Kunnes näistä saadaan lisää tietoa, jäävät nämä kaksi “valas”-siirtoa lähinnä merkittäviksi datapisteiksi – eivät varmoiksi markkinasignaaleiksi.

