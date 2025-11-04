Synkkä syksy jatkuu – Bitcoin putosi alle 104 000 dollarin

Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Marraskuuta 4, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on jatkanut laskuaan tiistaina. Pudotusta on tullut lähes neljä prosenttia 24 tunnin aikana, ja Bitcoin käy nyt kauppaa alle 104 000 dollarissa. Bitcoin laskee, kun valaat kotiuttivat voittojaan ja ETF-rahastojen jatkuvat ulosvirtaukset painavat tunnelmaa.

Viimeksi Bitcoinin kurssi on ollut näin alhaisissa lukemissa juhannuksen aikaan.

Tämä korjausliike jatkaa paineita, jotka alkoivat lokakuun “veripäivänä”, kun 19 miljardin dollarin romahdus 19. lokakuuta loi heikon markkinatunnelman, joka on kantautunut marraskuuhun asti. Kaupankävijöiden mukaan liike näyttää konsolidaatiolta, ja osa valmistautuu uuden nousuvaiheen alkuun.

Instituutiosijoittajien kysyntä hiipuu, kun Bitcoin-tarjonta ylittää kertymistahdin

On-chain-data tukee varovaista markkinatunnelmaa. Capriole Investmentsin perustaja Charles Edwards raportoi, että ensimmäistä kertaa seitsemään kuukauteen instituutiosijoittajien kysyntä on jäänyt jälkeen uusien Bitcoinien liikkeellelaskusta.

Won't lie, this was the main metric keeping me bullish the last months while every other asset outperformed Bitcoin. The trend could flip tomorrow, next week, or in 2 years. But right now we have 188 treasury companies carrying heavy bags with no business model and a lot less… https://t.co/ECTv3Klbmf — Charles Edwards (@caprioleio) November 3, 2025

Tämä kertoo siitä, että suuret ostajat ovat astumassa sivuun. Muutos heijastaa laajempaa riskien välttelyä kryptomarkkinoilla.

Osakemarkkinoilla tunnelma oli kuitenkin toinen. Suurimmat pörssi-indeksit nousivat maanantaina, kun Amazonin ilmoitettiin tarjoavan pilvipalveluita OpenAI:lle. Samalla dollari vahvistui kolmen kuukauden huippuun euroon nähden, kun odotukset Yhdysvaltain suurista koronlaskuista vaimenivat.

Wall Street päätti edellisen kaupankäyntipäivän vahvasti teknologiaosakkeiden tukemana, vaikka futuurit viittasivat myöhemmin pehmeämpään avaukseen Yhdysvalloissa.

Aasiassa teknologiaosakkeiden nousu nosti Japanin Nikkein ja Taiwanin TAIEXin uusiin ennätyksiin, vaikka useat alueelliset markkinat laskivat aiempien rallien jälkeen.

Fed viestii maltillisesta linjasta – sijoittajat vähentävät odotuksia koronlaskuista

Rahapolitiikka pysyy keskeisenä makroteemana. Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) lievensi viestiään odotetusti viime viikolla, mutta puheenjohtaja Jerome Powell sanoi, että joulukuun koronlasku ei ole “itsestäänselvyys”. Tämä hillitsi liian optimistisia odotuksia.

Fed-viranomaiset antoivat ristiriitaisia näkemyksiä kasvusta ja inflaatiosta, ja meneillään oleva Yhdysvaltain hallituksen sulku on viivästyttänyt keskeisiä taloustietoja, mikä vaikeuttaa joulukuun näkymien arviointia. Markkinat hinnoittelevat nyt noin 70 %:n todennäköisyyttä 25 korkopisteen laskulle ensi kuussa – viikko sitten vastaava todennäköisyys oli vielä 94 %.

Lokakuun myllerryksen jälkeen kryptomarkkinat etsivät vakautta vivutuksen nollauksen jälkeen

Kryptomarkkinoilla lokakuun likvidaatiot huuhtoivat pois vivutuksen ja riskipääoman. Tällaisen pohjan uudelleenrakentaminen vie aikaa – siksi spot-hinnoissa nähdään vain valikoituja ostoja ja nousut hiipuvat nopeasti, kun tarjontaa ilmestyy pörsseihin.

“Monin tavoin lokakuun korjausliike teki juuri sen mitä piti: se poisti ylivivutuksen ja nollasi tunnelman”, sanoi Rachel Lin, SynFuturesin toimitusjohtaja.

“On-chain -data osoittaa, että pitkäaikaiset haltijat eivät panikoi – he keräävät aktiivisesti lisää. Pörsseistä tapahtuvat ulosvirtaukset ovat vakaalla tasolla, ja se on historiallisesti ollut myönteinen merkki.”

Lin lisäsi, että marraskuu voi alkaa vaakasuunnassa, kun markkinat sulattelevat Fedin viestejä. Pehmeämpi inflaatiolukema tai selkeämpi viesti keventämisestä voisi käynnistää elpymisen – Ethereum voi seurata samaa polkua, jota tukevat verkon päivitykset ja DeFin lisääntyvä institutionaalinen käyttö.

Tällä hetkellä ratkaisevinta on virtojen suunta. Jos ETF-lunastukset hidastuvat ja pörssivirrat vähenevät, spot-hinta voi vakautua viimeaikaisten pohjien yläpuolelle. Siihen asti markkina elää otsikosta toiseen – makro ja positioinnit määräävät suunnan.

Bitcoinin suurin pitkän aikavälin uhka ei välttämättä tule hallituksilta tai sääntelystä, vaan kvanttilaskennasta. Googlen, IBM:n ja Caltechin kaltaisilta huippututkimuskeskuksilta tulleet läpimurrot ovat herättäneet uudelleen keskustelun mahdollisesta “Q-päivästä” – hetkestä, jolloin kvanttitietokoneet saavuttavat riittävästi laskentatehoa murtaakseen Bitcoinin ja muiden lohkoketjujen suojaavat kryptografiset algoritmit.

Kvanttiuhat ja markkinapsykologia

“Q-päivä” viittaa hypoteettiseen hetkeen, jolloin kvanttijärjestelmät kykenevät murtamaan elliptisen käyrän kryptografian, joka on Bitcoinin digitaalisten allekirjoitusten perusta. Vaikka tämä voi olla vielä vuosien päässä, jo pelkkä odotus tällaisista edistysaskeleista voi laukaista paniikkia ennen kuin todellinen uhka on olemassa.

Kryptomarkkinoilla pelko leviää nopeammin kuin faktat. Pienetkin huhut voivat johtaa laajoihin likvidointeihin. Aiemmin tässä kuussa 50 miljoonan dollarin myyntitoimeksianto pyyhki hetkellisesti pois miljardeja markkina-arvosta suurista kolikoista – muistutus siitä, että tunnelma vaikuttaa usein enemmän volatiliteettiin kuin fundamentit.

Luottamus, ei koodi, määrittää usein hinnan vakauden. Jos sijoittajat uskovat, että Bitcoinin salaus saattaa olla pian haavoittuva, yksikin väärä väite voi laukaista nopeat kotiutukset ja algoritmipohjaiset likvidoinnit nopeammin kuin mikään todellinen tietoturvaloukkaus ehtisi tapahtua.

Keskeiset huomiot:

Kvanttilaskenta muodostaa mahdollisen pitkän aikavälin uhan Bitcoinin kryptografiselle perustalle.

Markkinatunnelma voi muuttua rajusti jo ennen kuin tekninen hyökkäys on mahdollista.

Kauppiaat voivat reagoida tunnepohjaisesti kvantti-”pelkotapahtumiin”, mikä voimistaa volatiliteettia.

Bitcoinin markkinadynamiikka ja volatiliteetti

Tämän vuoden kaupankäynti on jo osoittanut, kuinka ulkoiset shokit voivat horjuttaa markkinoita. Lokakuussa yksi kauppapoliittinen ilmoitus pyyhkäisi pois 19 miljardin dollarin edestä kryptopositioita ja painoi Bitcoinin hetkellisesti alle 102 000 dollarin. Tapaus korosti, kuinka herkkä omaisuus on pelkopohjaisille reaktioille.

Vastaavassa “kvanttihälytysskenaariossa” spekulatiivinen paniikki voi johtaa jyrkkiin, mutta tilapäisiin myyntiaaltoihin, joita seuraavat nopeat palautumiset tilanteen selkeytyessä.

Pitkän aikavälin ratkaisu on post-kvanttikryptografia – salausmenetelmät, jotka kestävät kvantti-iskut. Kehittäjät tutkivat lähestymistapoja, kuten hilapohjaista kryptografiaa, vaikka täysimittainen siirtymä voi viedä vuosia.

Bitcoin hintaennuste 4.11.2025

Bitcoin (BTC/USD) jatkaa konsolidoitumistaan symmetrisessä kolmiossa, kaupankäynnin käydessä tuen 103 300 dollarin ja vastuksen 107 700 dollarin välillä. Tämä rakenne viittaa puristumiseen ennen ratkaisevaa läpimurtoa. RSI on vakiintunut noin arvoon 45, ja 50-jakson EMA tarjoaa dynaamista tukea lähellä 103 000 dollaria.

Bitcoinin (BTC/USD) hintakaavio – Lähde: Tradingview

Jos Bitcoinin ostaminen lähtee nousuun ja härät onnistuvat ylittämään 105 700 dollarin, BTC voi nousta nopeasti kohti 116 300 ja 119 700 dollarin tasoja, jotka vastaavat Fibonaccin palautustasoja. Vastaavasti pudotus alle 106 000 dollarin voi avata laskua kohti 103 500 tai 100 250 dollaria – alueita, joilla pitkäaikainen kysyntä yleensä vahvistuu.

Vastustasot: 111 700 dollaria, 116 300 dollaria, 119 700 dollaria

111 700 dollaria, 116 300 dollaria, 119 700 dollaria Tukitasot: 106 000 dollaria, 103 500 dollaria, 100 250 dollaria

Vaikka lyhyen aikavälin suunta on edelleen epävarma, Bitcoinin tekninen rakenne suosii yhä laajempaa vahvuutta. Kun volatiliteetti kiristyy, mahdollinen lyhyt korjausliike voi tarjota ostopaikan. Kun vauhti palautuu, BTC voi nousta takaisin 120 000 dollarin alueelle, vahvistaen sen kestävyyttä teknologisista ja makrotaloudellisista riskeistä huolimatta.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.