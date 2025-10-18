Verkkoaktiivisuus romahti ja Solana päätti nousu-uransa

Kryptovaluutta Solana (SOL) nousi yli 37 % heinäkuun lopusta – aina viime perjantain markkinaromahdukseen asti – mutta analyytikot varoittavat, että nousu saattaa perustua horjuvaan pohjaan.

CryptoQuantin datan mukaan päivittäisten transaktioiden määrä romahti 50 %, vaikka Solanan hinta nousi. Solanan transaktiomäärä putosi huipustaan 125 miljoonasta 64 miljoonaan 9. lokakuuta mennessä.

Samaan aikaan Solanan natiivitokenin SOL:n hinta nousi 161 dollarista 222 dollariin samalla aikavälillä. Analyytikoiden mukaan hinta- ja ketjuaktiivisuuden epäsuhta viittaa siihen, että nousua ajaa enemmänkin hype kuin todellinen kysyntä.

“Tämä negatiivinen divergenssi hinnan (emotionaalinen ja taloudellinen indikaattori) ja verkon perustavanlaatuisten toimintojen (todellisen käytön indikaattori) välillä on vakava varoitusmerkki”, CryptoQuant sanoi tuoreessa muistiossaan.

“Terveessä markkinassa hinnannousua tulisi tukea ekosysteemin todellisen käytön kasvu.”

Negatiivinen divergenssi – tilanne, jossa hinta nousee verkkoaktiivisuuden heikentyessä – on yksi kryptomarkkinoiden vanhimmista varoitusmerkeistä. Solanan tapauksessa se on erityisen silmiinpistävä, sillä verkkoaktiivisuutta pidetään usein sen vahvuutena.

Lohkoketjun korkea nopeus ja matalat transaktiokulut – arviolta 5000 TPS ja 0.0002 dollaria per transaktio – ovat auttaneet sitä kasvamaan DeFi-sovellusten, NFT-projektien ja meemikolikoiden kotipesäksi. Nyt tilanne voi olla muuttumassa. Kuten CryptoQuant totesi:

“Jyrkkä lasku transaktioiden määrässä tukee hypoteesia siitä, että viimeaikainen hinnannousu johtuu enemmän markkinasentimentistä ja spekulatiivisista toimista kuin kestävästä ja orgaanisesta kysynnän kasvusta Solana-verkossa.”

Instituutioiden kiinnostus ruokkii Solanan kurssinousua

Valtaosa Solanan verkon liikenteestä – tyypillisesti 80–90 % – koostuu “äänestys”-transaktioista eli järjestelmätason toiminnoista, jotka pitävät lohkoketjun käynnissä, kertoo analytiikkayhtiö. Kaikki laskut eivät siis viittaa heikentyvään käyttöön.

Kyse voi olla pelkästään muutoksista äänestämismekanismissa, yhtiö lisäsi. Mutta jos 50 %:n transaktiolasku ulottuu käyttäjätoimintoihin kuten DeFi-kauppoihin, NFT:n luontiin ja rahansiirtoihin, SOL:n kurssi voi romahtaa, sanoi CryptoQuant.

“Jos havaitaan, että tämä lasku liittyy suoraan käyttäjäaktiivisuuteen, nykyisen hinnannousun uskottavuus kyseenalaistuu vakavasti, ja se lisää merkittävän kurssikorjauksen riskiä.”

Illia Otychenko, kryptopörssi CEX.io:n johtava analyytikko, totesi Cryptonewsille että vaikka verkkoaktiivisuus on hidastunut, instituutioiden kiinnostus Solanaan on harvoin ollut vahvempaa.

Otychenko sanoi, että negatiivinen divergenssi osoittaa Solanan kurssinousun olleen “pääosin ei-kryptoalkuperäisen toiminnan, erityisesti perinteisen rahoituksen ja instituutioiden osallistumisen” vetämä.

Esimerkiksi hänen mukaansa kryptovaroja hallinnoivien yritysten hallussa oleva Solana-määrä nousi yli 670 % viimeisten kolmen kuukauden aikana – 1,8 miljoonasta 14 miljoonaan tokeniin.

Tämä kasvu osuu samaan aikaan Yhdysvaltain spot Solana ETF:ien ympärillä pyörivän hypen kanssa, mikä on auttanut “ylläpitämään nousujohteista tunnelmaa”.

Otychenkon mukaan Solana ETF-tuotteisiin on tähän mennessä virrannut vain noin 300 miljoonaa dollaria, mutta viisi muuta krypto ETF -hakemusta odottaa hyväksyntää.

Samaan aikaan Grayscale otti käyttöön steikkausvaihtoehdon ETF-sijoittajilleen – mukaan lukien Solanan haltijat. Otychenko huomautti, että kyseessä on ensimmäinen laatuaan Yhdysvaltain varainhoitajien joukossa ja sanoi:

“Tämä liike voi merkittävästi kasvattaa sijoittajien kiinnostusta, kunhan Solana ETF:t saavat sääntelyhyväksynnän. Se saattaa tosin viedä aikaa Yhdysvaltain hallinnon sulun vuoksi.”

Kasvoiko Solana todella vai oliko kyseessä spekulatiivinen nousu?

SOL:n hinta romahti 16 % 185 dollariin viime viikon perjantaina sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti 100 %:n tulleista Kiinasta tuotaville tavaroille, “nykyisten tullien lisäksi”. SOL laski lauantaina vielä 5 % 176 dollariin ennen kuin toipui sunnuntaina 193 dollariin.

Tullit, jotka tulevat voimaan 1. marraskuuta, ravistelivat kryptomarkkinoita. Yli 1,6 miljoonaa kryptotreidaajaa likvidoitiin 24 tunnissa, mikä johti 19,3 miljardin dollarin positioiden menetykseen. Kyseessä on kryptohistorian suurin likvidointitapahtuma.

Bitcoin (BTC) putosi alle 105 000 dollarin ensimmäistä kertaa lähes viiteen kuukauteen – yli 15 %:n lasku – ja 380 miljardia dollaria markkina-arvosta pyyhkiytyi pois, Coingeckon mukaan. Ethereumin kurssi (ETH) laski vielä nopeammin, 21 % yhden päivän aikana, 3 460 dollariin.

Sekä Bitcoinin kurssi että ETH olivat korjanneet osan tappioistaan tätä kirjoitettaessa. Otychenko sanoi, ettei kaikkea Solanan ennen 10. lokakuuta tapahtunutta nousua voi kuitata pelkkänä spekulaationa.

“Solanan nousua tukee todellinen verkon kysyntä”, hän kertoi Cryptonewsille. “Olemme nähneet steikkauksen osallistumisasteen nousevan uuteen ennätykseen – 14,4 miljardiin dollariin likvideissä steikkaustokeneissa – ja stablecoin-tarjonnan kasvaneen 3 miljardilla dollarilla viimeisen kuukauden aikana.”

Kuitenkin Solana on “erittäin altis spekulatiivisille trendeille”. Heinäkuusta lähtien Solanan sovelluskohtainen kokonaistulo on laskenut 40 %, ja meemikolikkotoiminta muodostaa edelleen noin puolet sovellusten tuotoista, Otychenko sanoi viitaten Blockworksin dataan.

“[Lasku] viittaa heikkenevään orgaaniseen aktiivisuuteen”, hän tarkensi ja lisäsi:

“Jopa kryptovaluuttavarantojen kerääminen, joka on tukenut Solanan hintaa, vaikuttaa suurelta osin spekulatiiviselta – se seuraa yleistä trendiä eikä perustu pitkäaikaisiin verkon perustekijöihin.”

Mitä tapahtuu, jos Solanan aktiivisuus jatkaa laskuaan?

Jos verkon käyttö edelleen vähenee, analyytikot uskovat hinnan nojaavan yhä enemmän ulkoisiin katalyytteihin, kuten ETF-hyväksyntöihin, varanto-ostoihin ja yleiseen markkinasentimenttiin, perustekijöiden sijaan.

“Neljäs vuosineljännes on tyypillisesti yksi vahvimmista altcoineille, mukaan lukien SOL”, Otychenko sanoi. “Se voi tukea nousutrendiä laajemmassa nousussa… mutta tämän nousun kestävyys on edelleen kyseenalainen.”

PoobahAI-nimisen monilohkoketjuun perustuvan agenttiälyalustan toimitusjohtaja Dana Love sanoi alhaisen käyttäjäaktiivisuuden todennäköisesti painavan SOL:n hintaa 20–30 % alas vuoden viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Love vertasi tilannetta historiaan. FTX-kriisin aikana vuonna 2022 Solana romahti 94 %, kun verkkoaktiivisuus luhistui, hän kertoi Cryptonewsille ja lisäsi:

“Tässä tapauksessa lievempi versio voisi leikata 40–60 dollaria nykyisistä tasoista, jos DEX-volyymit putoavat alle 3 miljardiin dollariin päivässä tai maksajia vähenee vielä 22 % (Q1-trendi).”

Hintakehityksen ja verkkoaktiivisuuden väliset poikkeamat eivät ole uusia, sanoo CEX.io:n analyytikko Otychenko. Ne esiintyvät usein, kun lohkoketju siirtyy ruohonjuuritason käyttöönotosta institutionaaliseen narratiivin rakentamiseen – tai päinvastoin.

Nämä poikkeamat ratkaistaan yleensä kahdella tavalla. “Joko ketjuaktiivisuus lopulta seuraa hypeä, kun todellinen käyttöönotto kasvaa, tai hinnat korjautuvat vastaamaan perustekijöitä, jos kysyntää ei synny”, hän sanoo.

Solanan haaste on se, että sen ekosysteemi on edelleen sovelluspohjainen, mikä tarkoittaa, että kestävän elpymisen on perustuttava siihen, pysyvätkö kehittäjät ja käyttäjät mukana, kun nykyinen ETF-hype tasoittuu, hän lisäsi.