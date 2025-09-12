Fed ja inflaatio luovat pohjan – Bitcoin 140K dollarin tasolle?

Toimittaja Tanja Elo Toimittaja Tanja Elo Lisätietoja toimittajasta Tanja Elo on asiantunteva CryptoNews Suomen toimittaja, jolla on yli 9 vuoden mittava kokemus digitaalisten julkaisujen luomisesta. Hänen monipuolinen taustansa sisältää laajan osaamisen... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 12, 2025

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on jälleen valokeilassa, kun uudet Yhdysvaltain inflaatiotiedot ovat lisänneet odotuksia Fedin koronlaskusta, mikä on nostanut riskiomaisuusluokkien arvoa.

Kuluttajahintaindeksin pysyessä 2,9 prosentissa vuositasolla, analyytikot arvioivat, että Bitcoin saattaa olla valmis uuteen hintahuipun etsintään – tavoitellen jopa 140 000 dollaria.

Yhdysvaltain ydininflaatio (ilman ruoka- ja energiahintoja) nousi 3,1 prosenttiin, mikä on korkein lukema helmikuun jälkeen. Samalla viikoittaiset työttömyyshakemukset nousivat 263 000:een – korkeimmalle tasolle sitten lokakuun 2021.

Overall US CPI moved up to 2.9% in August, the highest level since January.



US Core CPI (ex-Food/Energy) moved up to 3.1%, the highest level since February.



Despite rising inflation, the Fed is expected to cut rates by 25 bps next week and another 25 bps in October & December. pic.twitter.com/bdDJZ2bBig — Charlie Bilello (@charliebilello) September 11, 2025

Fedin koronlaskuodotukset: 140 000 dollaria Bitcoiniin?

Lisäksi Yhdysvaltain 10-vuotisen valtionlainan korko laski alle 4 prosentin ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun alun. Markkinat hinnoittelevat nyt täysimääräisesti kolme 25 korkopisteen koronlaskua vuoden loppuun mennessä.

Polymarketissa syyskuun 16.–17. FOMC-kokousta edeltävät todennäköisyydet 25 korkopisteen laskulle ovat nousseet 84 prosenttiin, kun taas 50 korkopisteen laskun ja nollakoron todennäköisyydet ovat 13,1 % ja 2,4 %.

25 korkopisteen koronlasku tarkoittaa, että keskuspankki laskee korkoa 0,25 prosenttiyksikköä. Esimerkiksi 2,50 prosentin korko laskisi 2,25 prosenttiin.

Tämä kertoo, että Fed siirtyy elvyttävämpään rahapolitiikkaan talouden tukemiseksi.

Bitcoinille koronlasku tarkoittaa halvempaa rahaa ja lisää likviditeettiä, kun sijoittajat etsivät korkeampia tuottoja riskiomaisuuksista. Matalammat korot voivat myös heikentää Yhdysvaltain dollaria, mikä tekee Bitcoinista (ei-valtiollinen omaisuus) houkuttelevamman.

Historiallisesti Bitcoin on noussut, kun markkinat odottavat kevyempää rahapolitiikkaa. Viimeisin merkittävä Fedin koronlaskusykli nähtiin maaliskuussa 2020, kun COVID-19 iski.

5 years ago we had a stock market crisis in 2020. Bitcoin fell 40% in one day and 65% total.



The S&P 500 fell 9.5% on that same day.



Bitcoin bottomed at $4,000 then went up by 17x in the rebound from the crisis as we printed money.



If Bitcoin now falls 45% from the top and… pic.twitter.com/G6YaL8qK2m — Luke Broyles (@luke_broyles) April 7, 2025

Fed laski korkoja 50 korkopistettä 3. maaliskuuta 2020 ja sen jälkeen 100 korkopistettä 15. maaliskuuta – vieden koron lähelle nollaa (0–0,25%).

Tämä johti massiivisiin elvytystoimiin (QE), mutta aluksi kryptomarkkinat, mukaan lukien Bitcoin, romahtivat paniikkimyynnin seurauksena.

Kuitenkin, kun elvytys ja koronlaskut alkoivat vaikuttaa, Bitcoin nousi noin 5 000 dollarista maaliskuussa 2020 69 000 dollariin marraskuuhun 2021 mennessä.

Bitcoinin seuraava liike: 105 000 dollaria ennen raketointia?

Nyt BTC näyttää jäljittelevän samankaltaista hintakehitystä. CPI-tietojen jälkeen BTC nousi yli 114 500 dollarin, mutta laskee nyt taas – osoittaen, että inflaatio on yhä kuuma ja markkinat reagoivat siihen.

$BTC tapped the $114,500 liquidity region and then went down.



Usually, the US market (NY) session has resulted in price correction for Bitcoin.



Also, CPI has increased 0.2% MoM which means inflation is still a concern.



I think today's price action will be very volatile. pic.twitter.com/dnUZjHC8VO — Ted (@TedPillows) September 11, 2025

Bitcoin on viime kuukausina laskenut keskimäärin 9 % jokaisen CPI-raportin jälkeen, ja analyytikot ennustavat paluuta 105 000–107 000 dollarin tasoille ennen nousua yli 124 000 dollarin ennätysten.

BitBull-nimimerkin takaa toimiva sijoittaja havaitsi MACD-indikaattorissa härkätrendin risteyksen – ensimmäinen sitten huhtikuun pohjien.

Tämä tekninen signaali ilmestyi 5. syyskuuta, kun Bitcoinin momenttiosoitteet kääntyivät positiiviseksi, viitaten mahdolliseen trendin käänteeseen.

Bitcoin just had a MACD golden cross on the daily timeframe.



But this one is a bit different.



For the first time since April bottom, BTC had a MACD bullish cross below 0 line.



Last time it happened, BTC rallied 40% in a month and hit a new ATH. pic.twitter.com/DHSXPu9JJZ — BitBull (@AkaBull_) September 10, 2025

BitBull toteaa, että samanlaiset kuviot ovat aiemmin ennakoineet suuria nousuja: “Viimeksi tällaisessa tilanteessa Bitcoin nousi 40 % kuukaudessa ja saavutti uudet huiput.”

MACD-indikaattorin suunnanmuutos voisi nostaa Bitcoinin kohti 140 000 dollaria, mikä on linjassa analyytikoiden, kuten Finam Holdingsin Nikita Stepanovin, ennusteiden kanssa.

Rohkeampia tavoitteita esittävät Bitwisen Matt Hougan ja Arthur Hayes, joiden mukaan Bitcoin voisi nousta 200 000–250 000 dollariin.

Bitcoin hintaennuste 12.9.2025

Teknisesti Bitcoin on nyt murtautumassa ulos laskevasta kanavasta, joka on rajoittanut hintakehitystä elokuun puolivälistä lähtien.

Graafi näyttää Bitcoinin kurssissa kaksi tärkeää nousevaa kolmioformaatiota.

Toinen on valmis ja on jo laukaissut nousun kanavan vastustason yläpuolelle, ja suurempi kolmio laskevassa trendissä on nyt vahvistumassa.

Lähde: TradingView/TrendDiva

Näiden teknisten signaalien perusteella suunta näyttää nousevalta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, tavoitetason ollessa 120 000 dollaria.

Kauppiaiden kannattaa kuitenkin tarkkailla mahdollista korjausliikettä 109 116 dollarin tasolle, joka näyttää olevan vahva tukivyöhyke – mikäli nousuodotukset säilyvät.

Viikoittaista Bitcoin-graafia yli vuosikymmenen ajalta tarkasteltaessa näkyy selkeä syklinen kuvio, jonka mukaan olemme siirtymässä viidenteen suureen noususykliin vuoden 2011 jälkeen.

Lähde: TradingView/TradingShot

Historiallisen kaavan mukaan Bitcoin on siirtymässä kertymisvaiheesta paraboliselle nousujaksolle. Tämä avaisi paikan ostaa Bitcoinia nyt.

Syklinen luonne vastaa neljän vuoden rytmiä, mikä viittaa merkittävään nousupotentiaaliin seuraavien 4–8 kuukauden aikana.

Presale Bitcoin Hyper (dollariaHYPER) yhdistää BTC:n turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper (HYPER) pyrkii olemaan ensimmäinen Bitcoin-natiivinen Layer 2 -ratkaisu, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM). Tavoitteena on laajentaa BTC-ekosysteemiä tarjoamalla salamannopeita ja edullisia älysopimuksia, hajautettuja sovelluksia ja jopa meemikolikoiden luomista.

Yhdistämällä Bitcoinin vertaansa vailla oleva turvallisuus Solanan suorituskykyyn, projekti avaa oven täysin uusille käyttötapauksille, mukaan lukien BTC-siltojen saumaton toteutus ja skaalautuva dApp-kehitys.

Tiimi on panostanut vahvasti luottamukseen ja skaalautuvuuteen – projekti on auditoitu Consultin toimesta sijoittajien mielenrauhan takaamiseksi.

Vauhti kiihtyy nopeasti. Ennakkovaihe on jo ylittänyt 15,1 miljoonaa dollaria, ja jäljellä oleva allokaatio on rajallinen. Tässä vaiheessa HYPER-tokenien hinta on vain 0,012895 dollaria – mutta hinta nousee presalen edetessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita viralliselta Bitcoin Hyper -sivustolta kryptovaluutalla tai pankkikortilla.

Klikkaa tästä osallistuaksesi ennakkomyyntiin

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.