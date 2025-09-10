Voiko Solana kasvaa 10-kertaiseksi? Instituutiot kiinnostuneita

Kryptovaluutta Solana kiinnostaa yhä enemmän instituutioita Bitcoinin ja Ethereumin tavoin. Forward Industries (FORD) on yksi monista yrityksistä, jotka siirtyvät Solana-treasury-strategiaan. Tämä ruokkii yhä kasvavaa määrää nousevia Solana-hintaennusteita.

Lääkinnällisten laitteiden valmistaja on ryhtymässä suurimmaksi julkiseksi Solana-treasuryksi 1,65 miljardin dollarin rahoituksella, jonka tarjoavat altcoinin keräämiseen Galaxy Digital, Jump Crypto ja Multicoin Capital.

Suurimmat julkiset Solana-treasuryt. Lähde: TheBlock.

Nykyinen markkinajohtaja, Upexi Inc. (UPXI), hallitsee hieman yli 1 miljardin dollaria arvoista SOL:ia.

Forward Industries pyrkii tuottamaan eriytettyjä onchain-tuottoja ja rakentamaan pitkän aikavälin osakkeenomistaja-arvoa aktiivisen osallistumisen kautta Solanan ekosysteemiin.

Koska spot ETF:t odottavat vielä SEC:n hyväksyntää, FORD voisi toimia siltana perinteisten markkinoiden ja Solana-altistuksen välillä.

Liike alleviivaa laajempaa yritysten muutosta, kun myös ei-rahoitusalojen yhtiöt lisäävät kryptoa julkisiin treasuryeihinsa, mikä asemoisi SOL:in syvempään käyttöönottoon digivarojen siirtyessä valtavirran taseisiin.

Tämä voi nopeutua tulevina viikkoina Yhdysvaltain CLARITY Actin myötä, joka avaa sivuun jäänyttä pääomaa instituutioilta, jotka odottavat sääntelyselkeyttä.

Solana hintaennuste 10.9.2025

Solana on lähellä läpimurtoa, kun konfluenssivyöhyke puskee Solanan kurssin kohti nousevan kiilan kuvion ulkopuolelle, joka on pitänyt siitä kiinni huhtikuun puolivälin markkinapohjasta lähtien.

SOL / USD yhden päivän kaavio, konfluenssivyöhyke puskee nousevaa kiilaa kohti läpimurtoa. Lähde: TradingView.

Elokuun aikana muodostunut tukitrendiviiva testaa nyt kuvion ylärajaa mahdollisessa läpimurtoasetelmassa.

Tämä tapahtuu, kun momentum-indikaattorit kääntyvät selvästi noususuuntaisiksi. RSI on löytänyt vahvemman pohjan neutraalin viivan yläpuolelta, nousten 60:een, mikä vahvistaa vahvan ostopaineen.

Myös MACD on muodostanut golden crossin, ylittäen signaalilinjan sen jälkeen, kun se oli viime viikolla liikkunut epävarmasti sen ylä- ja alapuolella.

Jos tämä liike kestää, se voi vahvistaa pidemmän aikavälin nousutrendin alkua. Sen myötä läpimurto voisi nostaa Solanan takaisin testaamaan alkuvuoden kaikkien aikojen huippua, joka oli lähellä 300 dollaria.

Kun tämä taso otetaan takaisin tukitasoksi, ovi aukeaa uudelle hinnanmuodostukselle, jossa on vain vähän historiallisia esteitä rajoittamassa nousua. Tavoitteena olisi tällöin kuvion ennustama 400 dollaria, mikä tarkoittaisi 85 %:n nousua.

Kun härkämarkkinat kypsyvät, momentumi voi kantaa pidemmälle. Suurempi TradFi-kysyntä mahdollisesta Solana ETF:n hyväksynnästä lokakuussa voisi nostaa Solanan hinnan 1 000 dollariin, mikä merkitsisi 380 %:n nousua.

Kuitenkin 10x nousu nykyisestä, eli 2 100 dollaria, on todennäköisempi pitkän aikavälin tavoite jatkuvan institutionaalisen käyttöönoton myötä. Mahdolliset massiiviset nousut voivat tarkoittaa, että vielä ehtii ostaa Solanaa alihintaan.

Solana-johdannaismarkkinat keräävät uutta pääomaa

Solanan (SOL) hinta nousi hiljattain selvästi yli 200 dollarin kynnyksen ja käy tällä hetkellä kauppaa noin 217,42 dollarissa, mikä merkitsee 1,1 % nousua viimeisen 24 tunnin aikana. Samaan aikaan futuurimarkkinat ovat heränneet liikkeeseen.

Glassnoden data kertoo, että perpetual-sopimusten avoin korko nousi yli 7 miljardin dollarin samalla kun SOL:n hinta ylitti 200 dollarin rajan – tämä viittaa siihen, että Solanan johdannaismarkkinoihin virtaa uutta pääomaa sen sijaan, että varat vain kiertäisivät spot-markkinoiden välillä.

Perpetual sopimuksella tarkoitetaan pysyvää sopimusta. Tämä tarkoittaa sopimusta, jolla ei ole ennalta määrättyä päättymispäivää, ja se voi siis kestää periaatteessa ikuisesti tai niin kauan kuin osapuolet haluavat.

Tärkeä jatkokysymys nousevalle avoimelle korolle on se, onko tämä kasvu vahvasti vivutettua. Rahoituskertoimet ovat selkein lyhyen aikavälin indikaattori tästä. Yhdistetyt rahoituskorkojen seurantatyökalut osoittavat, että SOL:n rahoitus on edelleen maltillista ja vaihtelevaa eri alustoilla – useat alustat raportoivat pieniä positiivisia kertoimia sen sijaan, että nähtäisiin korkeita, kuplivia tasoja, jotka usein edeltävät rajuja korjauksia.

Tämä tukee Glassnoden havaintoa, jonka mukaan perpetual-rahoitus on ollut ”suhteellisen vakaa”, mikä viittaa siihen, etteivät long-positionit ole äärimmäisen yliviritettyjä.

Kasvaneelle riskinotolle nähdään useita syitä

Treidaajat ja analyytikot näkevät useita syitä kasvaneelle riskinotolle. Teknisen analyysin näkökulmasta 200 dollarin tason ylittäminen ja ylläpito rikkoo psykologisen rajapyykin ja tuo lähemmäs seuraavat vastustasot 230–250 dollarin välillä. Lyhyen aikavälin hintakamppailu nähdään nyt alueella 212–218 dollaria.

Myös lohkoketjun ja ekosysteemin kehitys, kuten verkon viimeaikaiset päivitykset ja DeFi-aktiviteetin kasvu, on mainittu syiksi, miksi sekä instituutiot että piensijoittajat ovat valmiita tekemään suurempia sijoituksia.

Nouseva avoin korko voi olla sekä nousumerkki että varoitussignaali. Vaikka vakaa rahoituskorko viittaa siihen, ettei vivutus ole holtitonta, sekä Glassnoden että muiden markkinaseuraajien havainnot muistuttavat, että kohonnut avoin korko lisää mahdollisen korjauksen voimakkuutta. Vivutus voi voimistaa liikkeitä kumpaankin suuntaan.

Aiemmissa sykleissä äkilliset makroshokit tai nopea rahoituskertoimien puristuminen ovat johtaneet siihen, että ylikansoitettuja long-positioita on purettu nopeasti.

Solanan suurimmat mahdollisuudet piilevät sen ekosysteemissä – näin löydät ne

Koska Yhdysvalloissa odotetaan jopa 75 korkopisteen laskuja vuoden loppuun mennessä, altcoin-markkinoilla on edessä vieläkin vahvempi nousukausi, kun pääoma kiertyy riskialttiimpiin kohteisiin.

On totta, että Solanan hinta voi nousta 4x. Mutta todelliset läpimurtonousut tulevat sen ekosysteemin pienikokoisista meemikolikoista, jotka voivat tarjota 10x–1 000x tuottoja.

Tässä kohtaa astuu kuvaan Snorter ($SNORT).

Sen tarkoitukseen rakennettu treidausbotti on suunniteltu havaitsemaan momentum aikaisessa vaiheessa, antaen sijoittajille mahdollisuuden asemoitua ennen kuin kolikko nousee valtavirtaan – jolloin todelliset tuotot alkavat.

Snorter Bot on rakennettu kilpailulliseen kaupankäyntiin: limit-order sniping parhaiden sisäänpääsyjen nappaamiseksi, MEV-suojatut swapit, jotka estävät frontrunnereita, copy trading -toiminnot, jotka peilaavat todistettuja voittajia, sekä rug-pull-suoja, joka auttaa suodattamaan huijauksia ennen sijoittamista.

Mutta oikean sisäänmenon löytäminen ei vielä takaa elämää mullistavia tuottoja. Oikea aika kotiuttaa voitot erottaa hyvät treidit erinomaisista – ja Snorter auttaa siinä.

Snorter Bot vs. muut suositut treidaus-botit.

Projekti on saanut vahvan alun; $SNORT on jo kerännyt yli 3,8 miljoonaa dollaria käynnissä olevassa ennakkomyynnissään, mikä johtuu todennäköisesti sen korkeasta 129 % APY -tuotosta steikkauksessa, joka palkitsee varhaisia sijoittajia.

