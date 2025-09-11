Klarna keräsi 1,37 miljardia dollaria listautumisessaan

Ruotsalainen maksupalveluyritys Klarna keräsi 1,37 miljardia dollaria Yhdysvaltojen listautumisannissaan (IPO), samalla kun Yhdysvaltain markkinoilla nähdään vilkastuvaa listautumisaktiivisuutta.

“Osta nyt, maksa myöhemmin” (BNPL) -lainoja tarjoava yhtiö myi 34,3 miljoonaa osaketta 40 dollarin kappalehintaan, mikä ylitti ennakoidun 35–37 dollarin hintahaarukan. Uutistoimisto Reutersin mukaan tämä vastaa Klarnan 15 miljardin dollarin arvostusta.

Yrityksen arvostus romahti 6,7 miljardiin dollariin vuonna 2022 korkojen ja inflaation noustessa jyrkästi.

Klarna teki ensiaskeleensa kryptovaluuttojen pariin helmikuussa, kun toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski pyysi kryptoyhteisöltä ehdotuksia siitä, miten kryptot tulisi integroida yhtiön ekosysteemiin.

Yhtiö, joka tarjoaa erilaisia verkkomaksuratkaisuja BNPL:n lisäksi, jätti listautumishakemuksen Yhdysvaltojen SEC:lle marraskuussa 2024.

Tiistain IPO-lanseeraus nostaa Klarnan merkittäväksi toimijaksi kehittyvässä digimaksamisen sektorissa. Yrityksen osakkeet alkavat noteerautua New Yorkin pörssissä tunnuksella “KLAR” keskiviikkona.

Klarna voi vahvistaa FinTech-IPO-indeksiä listautumisellaan

Kolmannen vuosineljänneksen lähestyessä loppuaan FinTech IPO -indeksi on osoittanut vahvaa kehitystä kuluvana vuonna. Indeksi oli noussut 118 prosenttia vuoden alusta 5. syyskuuta mennessä, erityisesti BNPL-yhtiö Affirmin ja Opendoorin vauhdittamana, kertoo uutissivusto Pymnts.

Lisäksi fintech-yritys ja stablecoinien liikkeellelaskija Figure Technology ilmoitti aikovansa listautua tämän kuun aikana. Yritys tavoittelee jopa 526 miljoonan dollarin keräämistä listautumisannilla ja aikoo myydä 21,5 miljoonaa osaketta hintaan 18–20 dollaria kappaleelta.

Klarna, joka on suunnitellut listautumista New Yorkiin jo vuosien ajan, raportoi 52 miljoonan dollarin tappiot toisella vuosineljänneksellä, kun vuotta aiemmin tappiot olivat 7 miljoonaa dollaria.

Kuitenkin yrityksen liikevaihto kasvoi 823 miljoonaan dollariin, kun se vuotta aiemmin oli 682 miljoonaa dollaria. Klarna alun perin tavoitteli huhtikuun listautumista, kertoo Financial Times. Listautuminen jäi keväällä kuitenkin suunnitteluasteelle, koska Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin asettamat tariffit vaikuttivat negatiivisesti Klarnan yhteistyökumppaneihin.

Sequoia Capitalin tukeman yhtiön tiistainen listautuminen seuraa Circle-, Figma- ja Bullish-yritysten listautumisaaltoa, joka on elvyttänyt laajempaa IPO-markkinaa. Klarnan hinnoittelu voi entisestään lisätä luottamusta FinTech IPO -indeksin muihin yhtiöihin.

Tappiot alkoivat laajennuksesta Yhdysvaltoihin

Vuonna 2005 perustettu Klarna oli kannattava yritys siihen saakka, kunnes se laajeni Yhdysvaltoihin vuonna 2019 – juuri ennen COVID-19-pandemian käynnistämää verkkokaupan nousukautta.

Vaikka käyttäjämäärät ja kokonaistavaramyynti jatkavat kasvuaan kaksinumeroisin prosentein, kannattavuus on yhä haaste.

Tappiot kasvoivat 52 miljoonaan dollariin 30. kesäkuuta päättyneellä vuosineljänneksellä, kun vuotta aiemmin tappiot olivat 7 miljoonaa dollaria. Liikevaihto nousi samalla 823 miljoonaan dollariin 682 miljoonasta dollarista.

“Vaikka markkina on jälleen avoin fintech-listautumisille, yhtiöitä tullaan arvioimaan nopeasti sen perusteella, kuinka ne pystyvät tasapainottamaan kasvun ja kannattavuuden vaikeammassa makrotaloudellisessa ympäristössä”, PitchBookin vanhempi analyytikko sanoi Reutersille.

Yritys toimii myös digitaalisena neopankkina. Kilpailija Chimen (CHYM.O) osakkeet nousivat 59 % yhtiön Nasdaq-debyytissä kesäkuussa, vaikka ne viimeisimmän sulkemishinnan perusteella käyvät kauppaa listautumishintaa alempana.

Yhdysvaltalaisten kulutus on pysynyt vakaana sitkeästä inflaatiosta, työmarkkinoiden heikentymisestä ja hidastuvasta tulokehityksestä huolimatta.

Vaihtoehtoiset maksupalvelut, kuten Klarna, jotka helpottavat kuluttajien hetkellistä taloudellista taakkaa tarjoamalla mahdollisuuden jakaa ostokset pienempiin, korottomiin maksueriin viikkojen tai kuukausien ajalle, ovat säilyttäneet vakaan kysynnän.

12 kuukauden jaksolla, joka päättyi 30. kesäkuuta, Klarna ansaitsi 75 % liikevaihdostaan tapahtuma- ja palvelupohjaisista maksuista – suurin osa näistä tuli verkoston kauppiailta. Tämä oli alhaisin osuus kokonaistuloista sitten vuoden 2022 vastaavan ajanjakson.

Korkotuottojen osuus nousi tänä aikana 25 prosenttiin.

Klarna otti kryptot käyttöön kesäkuussa

Klarna kertoi kesäkuussa Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen integroinnista maksualustaansa, mikä on merkittävä kehitysaskel sekä yritykselle että laajemmalle fintech-alalle. Toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski vahvisti suunnitelman viestipalvelu X:ssä ja korosti Klarnan sitoutumista innovaatioon ja sen pyrkimystä pysyä alan johtavien trendien mukana.

Uudistuksen tarkoituksena oli laajentaa Klarnan palveluita sen vakiintuneen “osta nyt, maksa myöhemmin” -mallin ulkopuolelle ja tukea yhtiön siirtymistä kohti kattavampaa taloudellista ekosysteemiä.

Kryptomaksuihin laajentuminen on nähty laajasti strategisena liikkeenä, jolla yhtiö pysyy kilpailukykyisenä suurten fintech-yritysten, kuten PayPalin, Stripen ja Revolutin, rinnalla – nämä ovat jo ottaneet käyttöön vastaavia ominaisuuksia.

Alan analyytikot uskovat, että kryptojen omaksuminen voi lisätä Klarnan houkuttelevuutta sekä kuluttajien että sijoittajien silmissä.

Yli 100 miljoonan käyttäjän ja 724 000 kauppiaskumppanin verkostolla Klarna voi kryptomaksujen käyttöönotolla lisätä kuluttajien sitoutumista ja vahvistaa luottamusta digitaalisten valuuttojen käyttöön arjen maksutapahtumissa.

Markkinareaktiot ilmoituksen jälkeen ovat olleet myönteisiä, ja monet maksualan toimijat näkevät siirron mahdollisena katalyyttina kryptomaksujen laajemmalle käyttöönotolle fintech-yritysten keskuudessa. Klarna on myös ilmaissut valmiutensa kuunnella yhteisöä sen suhteen, mitä kryptovaluuttoja Bitcoinin lisäksi mahdollisesti hyväksytään tulevaisuudessa.

Kryptojen integroinnin odotetaan tuovan käytännön hyötyjä, kuten nopeampia maksujen selvityksiä ja alhaisempia maksunkäsittelykustannuksia. Klarnan johto uskoo, että nämä parannukset voivat avata uusia käyttökohteita maksamisessa ja kassanhallinnassa, mahdollistaen taloudellisen kasvun ja markkinoiden monipuolistumisen.

Klarnan päätös hyväksyä Bitcoin ja muut kryptovaluutat maksutapana seuraa laajempaa alan kehitystä, jossa fintech-yritykset sisällyttävät digitaalisia varoja palveluvalikoimaansa pysyäkseen kilpailukykyisinä. Suuren asiakas- ja kauppiaspohjansa ansiosta Klarnan kryptointegraatio voi vaikuttaa käyttäjien käyttäytymiseen ja kilpailijoiden strategioihin. Toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowskin aktiivinen viestintä ja avoimuus yhteisön palautteelle viittaa joustavaan, käyttäjälähtöiseen lähestymistapaan. Varhaiset markkinareaktiot ovat optimistisia, mutta lopulliset vaikutukset riippuvat Klarnan toteutuksesta ja digivarojen sääntely-ympäristöstä.