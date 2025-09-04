Shiba Inu isojen muutosten äärellä – mukaan lainamarkkinaan

Toimittaja Matti Laurila Toimittaja Matti Laurila Lisätietoja toimittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 4, 2025

“Dogecoinin tappajana” tunnettu Shiba Inu (SHIB) on paljastanut uuden vision, jonka odotetaan vauhdittavan härkämäisiä hintaennusteita.

Shiba Inun tiimi, jota johtaa SHIB-johtaja Shytoshi Kusama kertoi uusimmassa “Shy Speaks” -podcast-sarjan jaksossa suositun meemikolikon uusista tuulista.

SHIB-johtaja käytti Shiba Inu -tiedottajan Lucien mukaan lähes neljä tuntia keskustellen suurista muutoksista, jotka ovat tulossa SHIB-ekosysteemiin.

🎙️ Shy Speaks SHIB



All 8 episodes are now streaming — a full 3 hours 55 minutes of unfiltered Shytoshi Kusama.



From Karma and Shibarium’s dev stack to meme culture, Oscar, FHE privacy, and the Hoichi bridge — every conversation dives deep into the future of decentralization.… — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) September 1, 2025

Uudet visiot sisältävät Shibariumin kehitysalustan, Shiba Inu -meemikulttuurin laajentamisen Aasian markkinoille, FHE-yksityisyyden ja Hoichi-sillan.

Kusama paljastaa, miten Shibarium voisi ratkaista Shiba Inu -skaalautuvuusongelmat

Shibarium on Layer 2 -lohkoketjuratkaisu, joka on rakennettu Ethereumin verkon päälle. Sen tarkoituksena on ratkaista skaalautuvuuteen liittyvät ongelmat, jotka ovat rajoittaneet Shiba Inun ekosysteemin kasvua sen alusta lähtien.

Korkeat kaasumaksut ja hitaat transaktiot Ethereum-verkossa ovat vaikeuttaneet Shiba Inun hajautettujen sovellusten (dApps), kuten ShibaSwapin, käyttöä ja omaksumista, mikä on rajoittanut uusien käyttäjien houkuttelemista ja sitouttamista.

Kaikki nämä käynnissä olevat kehitykset ovat nostaneet esiin uusia Shiba Inu -hintojen ennusteita.

Kryptoanalyytikko JavonTM1 paljasti hiljattain, että $SHIB (Shiba Inu) on muodostanut härkämäisen kuvion MACD Histogramin normaalissa nousevassa divergenssissä.

$SHIB (Shiba Inu) CONFIRMS a BULLISH PATTERN in a Regular Bull Divergence with the MACD Histogram!



What this suggests is a major bullish reversal back to the upside which can consist of an over 163% move back into the $0.00003s and that may only be the start.



As prices continue… https://t.co/9knIszPr40 pic.twitter.com/iGwNoiP4H2 — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) September 1, 2025

Tällainen asetelma on yleensä merkki suuremmasta nousukäänteestä, joka voisi johtaa yli 163 prosentin nousuun takaisin 0,00003 dollarin tasolle, jossa SHIB viimeksi liikkui tasan vuosi sitten.

Shiba Inu -hintaennuste 4.9.2025

Teknisessä tarkastelussa SHIBin 4H-kaavio tuo esiin kriittisen teknisen asetelman 0,00001183 dollarin tukitasolla, joka on toiminut toistuvasti vahvana pohjana.

Hinta on hiljattain muodostanut uuden kaksoispohjakuvion tälle tukitasolle, muistuttaen elokuun asetelmaa, joka johti 21 %:n nopeaan nousuun.

RSI on nousussa ja on nyt noin 54, mikä viittaa siihen, että momentti kallistuu härkien eduksi, mutta ei ole vielä yliostetussa tilassa.

Lähde: TradingView

Jos tämä rakenne toteutuu, kaksoispohjan puhkeaminen osoittaisi kohti 0,00001519 dollaria, mikä merkitsee noin 22 prosentin nousupotentiaalia nykyisestä tasosta.

Jotta tämä skenaario toteutuisi, Shiba Inun kurssin on säilytettävä vahvuus 0,00001183 dollarin yläpuolella ja mieluiten saatava lisävauhtia murtamalla lyhyen aikavälin vastus noin 0,000013 dollarissa.

Tukitason ylläpitäminen lisää todennäköisyyttä nousulle kohti 0,00001519 dollarin tavoitetta lyhyellä aikavälillä.

Shiba Inu otti askeleen lainamarkkinoille

Chainlinkin Cross-Chain Interoperability Protocoliin (CCIP) hajautettu rahoitusalusta Folks Finance on lisännyt tuen Shiba Inu -tokenille sen CCIP-yhteensopivassa muodossa.

Shiba Inun virallinen X-tili ilmoitti asiasta tiistaina ja kertoi, että SHIB on listattu Folksin lainamarkkinoille. Aloite tekee Folks Financesta ensimmäisen Chainlinkin lippulaivahankkeen, joka on ottanut käyttöön SHIBin uudessa ketjurajat ylittävässä muodossa.

This is incredible.



After turning $SHIB into a crosschain token with @chainlink CCIP, one of Chainlink's flagship projects has already adopted it.@FolksFinance has listed $SHIB in its crosschain lending markets, using CCIP to fix liquidity fragmentation.



Incentives are live… https://t.co/gk1jq1M638 pic.twitter.com/4kLTy1n5w7 — Shib (@Shibtoken) September 2, 2025

SHIBin tullessa osaksi Folksin lainamarkkinoita käyttäjät voivat tallettaa SHIBiä tuottojen ansaitsemiseksi tai käyttää sitä vakuutena lainatakseen muita varoja. Shiba Inun ekosysteemitiimi kommentoi uutista innostuneena ja kutsui kehitystä uskomattomaksi.

SHIB on ensimmäinen meemikolikko ketjurajat ylittävillä lainamarkkinoilla

Myös Folks Finance vahvisti kehityksen ja kuvaili SHIBiä “ensimmäiseksi meemikolikoksi ketjurajat ylittävissä lainamarkkinoissa”. Se korosti, että käyttäjät voivat nyt lainata ja tallettaa SHIBiä useissa eri lohkoketjuissa Chainlinkin CCIP:n ansiosta.

Tämä kehitys tapahtuu useita kuukausia sen jälkeen, kun Shiba Inu solmi yhteistyön Chainlinkin kanssa muuttaakseen SHIBin ketjurajat ylittäväksi tokeniksi. Aloite mahdollistaa Ethereum-pohjaisen SHIB-tokenin käytön 12 eri lohkoketjussa, mukaan lukien Optimism, Polygon, Avalanche ja Arbitrum.

Myös Folks Finance tukee useimpia näistä lohkoketjuista. Tämän ansiosta Folksin käyttäjät voivat lainata ja lainata SHIBiä näiden verkkojen välillä helposti.

SHIBin moniketjuisen lainaamisen ja tallettamisen lisäksi Folks Finance hyödyntää Chainlinkin CCIP-protokollaa poistaakseen SHIBin likviditeetin hajautumisen.

Sen sijaan että Shiba Inun likviditeetti jakautuisi eri verkkoihin, CCIP mahdollistaa yhtenäisen SHIB-likviditeettipoolin luomisen, joka on kaikkien lohkoketjujen käytettävissä.

Folks Finance ilmoitti myös tarjoavansa kannustimia SHIBin tallettajille rohkaistakseen käyttöönottoa ja syventääkseen likviditeettiä.

Tällä hetkellä tallettajat voivat ansaita 10,93 %:n vuotuisen tuoton (APY). Tähän mennessä käyttäjät ovat toimittaneet noin 25 000 dollarin arvosta SHIBiä likviditeetiksi, ja noin 2 000 dollaria on asetettu vakuudeksi muiden varojen lainaamista varten.

Shiba Inun käyttöönotto kasvaa

Tämä Folks Financesta tuleva uusin integraatio tapahtuu aikana, jolloin SHIB käy läpi merkittävää hinnankorjausta. Samalla kehitys tukee Shiba Inun kasvavaa käyttöönottoa. Tiimin markkinointijohtaja Lucie vahvisti, että SHIBin käyttöönotto on selvässä nousussa.

Aiemmin tällä viikolla ETF-rahastoja liikkeeseen laskeva Valour lanseerasi kruunumääräisen Shiba Inu -pohjaisen pörssinoteeratun tuotteen (ETP) neljälle Euroopan markkinalle: Tanskaan, Ruotsiin, Norjaan ja Suomeen.

Onko Maxi Doge seuraava 1 000x presale, josta kaikki puhuvat?

Jokainen härkämarkkina tuo mukanaan muutamia erottuvia tokeneita – ja Maxi Doge (MAXI) on nopeasti noussut yhdeksi puhutuimmista.

Tämä nopeasti nouseva meemikolikko yhdistää Dogecoinin energian voimakkaaseen käyttötarkoitukseen: korkeavipuiseen kryptorahastoon, jonka tavoitteena on tarjota merkittäviä tuottoja haltijoille tämän markkinasyklin aikana.

Kolikon lähtöhinta oli vain 0,00025 dollaria, ja sen ennakkomyynti on jo kerännyt yli 1,75 miljoonaa dollaria. Hinta on jo alkanut nousta ja on nyt tasolla 0,000255 dollaria.

Mitä aikaisemmin ostat, sitä parempi sisäänpääsyhinta.

Ja koska tällaiset ennakkomyynnit usein myydään nopeasti loppuun, liian pitkään odottaminen voi tarkoittaa, että jää ilman alinta hintaa.

Ostaaksesi ajoissa, voit vierailla Maxi Dogen virallisella verkkosivustolla ja yhdistää tuetun lompakon (esimerkiksi Best Wallet).

Voit käyttää kryptoa tai pankkikorttia ja suorittaa ostoksen sekunneissa.