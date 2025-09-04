Onko 130 000 dollaria tulossa? Bitcoin ETF:t kasvoivat taas

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on tällä hetkellä noin 111 200 dollarissa. Viimeisen 24 tunnin aikana muutosta kurssiin ei juuri ole tullut. Kaupankäyntivolyymi on 73,3 miljardia dollaria ja markkina-arvo 2,2 biljoonaa dollaria.

Sääntelyn selkeyttä lisäsi SEC:n ja CFTC:n yhteinen lausunto, jonka mukaan rekisteröidyt pörssit voivat tarjota spot-kaupankäyntiä kryptovaluutoilla, myös vivutettuna ja marginaalilla.

Yksittäisiä varoja ei mainittu, mutta kyseessä on digitaalisia omaisuuksia kohtaan suopeampi Yhdysvaltain linja. Ilmoitus seuraa Presidentin työryhmän suosituksia digitaalisten omaisuuksien markkinoista ja voi raivata tietä NYSE:n ja Nasdaqin spot Bitcoin- ja Ethereum-tuotteiden listaukselle.

Muutos on linjassa Trumpin hallinnon laajemman politiikan kanssa, joka on vähentänyt oikeusjuttuja ja kannustanut kryptosektorin kasvua. BTC:n osalta hyväksyntä lisää uskottavuutta, parantaa yhdysvaltalaisten sijoittajien pääsyä ja vahvistaa institutionaalista luottamusta.

Strategyn 449 miljoonan dollarin sijoitus vahvistaa luottamusta

Institutionaalinen kysyntä on edelleen keskeinen ajuri. Viime viikolla Michael Saylorin Strategy osti 4 048 BTC:tä 449 miljoonalla dollarilla keskihintaan 110 981 dollaria, nostaen elokuun kokonaissumman 7 714 BTC:hen. Tämä on pienempi kuin heinäkuun massiivinen 31 000 BTC:n hankinta, mutta osoittaa silti jatkuvaa vakaumusta.

Strategy has acquired 4,048 BTC for ~$449.3 million at ~$110,981 per bitcoin.



Most shares purchased by issuing an additional 1.2 million $MSTR shares. pic.twitter.com/zPbOBTdSip — FinancialFreedom (@FinFreedom414) September 2, 2025

Johtava Bitcoinyhtiö Strategy omistaa nyt yhteensä 636 505 BTC:tä, joiden arvo on noin 46,95 miljardia dollaria, ja keskihinta on 73 765 dollaria per kolikko. Michael Saylor on kutsunut yhtiön osakeanteja “Bitcoinin puolustusministeriöksi”, jotka rahoittavat suuria hankintoja ja vahvistavat sen pitkän aikavälin näkemystä BTC:stä reservivarallisuutena.

Heinäkuussa nostetusta 10 %:n osingosta huolimatta Strategyn osake on laskenut 16 %, mikä on herättänyt keskustelua kestävyyden osalta. Silti sen tasainen kasautuminen toimii yhä härkämäisenä signaalina, tukien BTC:tä yli 110 000 dollarin tasolla.

Viimeaikaisen kehityksen pääkohdat:

SEC ja CFTC sallivat spot-kaupankäynnin rekisteröidyillä pörsseillä.

Strategy osti 449 miljoonan dollarin edestä BTC:tä, nostaen kokonaissaldon yli 636K BTC:hen.

Vähittäisadoptio jatkuu pienyritysten ja maksutuotteiden kautta.

Bitcoin hintaennuste 4.9.2025

Adoptio ei ole enää vain institutionaalinen ilmiö. Kanadalainen shawarma-ketju Tahini’s on ostanut Bitcoinia vuodesta 2020 suojautuakseen valuutan arvon heikkenemistä vastaan.

Varhaisten Bitcoinin puolestapuhujien inspiroimana yhtiö on kasvanut 65 toimipisteeseen, asentanut Bitcoin-automaatin ja on avaamassa ensimmäistä Yhdysvaltain-toimipistettään. He jatkavat edelleen Bitcoinin ostamista sen hyödyllisyyden ja kasvupotentiaalin vuoksi.

Tahinis just purchased Bitcoin. We also just opened our 65th restaurant. We are also opening our first restaurant in the US (Loves Park, Illinois) in a few weeks. Big month for Tahinis 🔥 — Tahini’s (@TheRealTahinis) September 2, 2025

Teknisessä analyysissä Bitcoin osoittaa kestävyyttä noustuaan takaisin 108 500 dollarin tasolta. RSI on noussut 57:ään, mikä viittaa vahvistuneeseen ostovoimaan, ja MACD-histogrammi on kääntynyt positiiviseksi, mikä ennakoi mahdollisesti härkämäistä ristiä.

Hintakehitys on tuottanut myös bullish engulfing -kynttilöitä, jotka vahvistavat nousumomenttia.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Bitcoin testaa vastustasoa 111 745 dollarissa. Jos läpimurto onnistuu, seuraavat tavoitteet ovat 113 435 ja 115 475 dollaria. Tämä rikkoisi laskevan kanavan ja siirtäisi markkinatunnelman kohti kerääntymistä. Jos tuki pettää, voivat tasot 108 500 ja 107 300 tulla jälleen peliin.

Kauppiaille näkymä on edelleen nousujohteinen. Jos Bitcoin ylittää 111 745 dollarin tason vahvasti, polku kohti 130 000 dollaria muuttuu yhä uskottavammaksi. Kun sääntelyselkeys, institutionaalinen luottamus ja vähittäisadoptio kohtaavat, Bitcoinin konsolidoituminen voi olla ennemmin pohja kuin katto seuraavalle suurelle rallille.

Bitcoin ETF -rahastot palasivat saamapuolelle

Spot Bitcoin ETF -rahastot ohittivat tiistaina Ethereum-vastineensa sijoitusvirtojen määrässä.

Analytiikkayhtiö SoSoValuen tietojen mukaan spot Bitcoin ETF:t keräsivät tiistaina yhteensä 332,7 miljoonan dollarin nettovirrat.

Suurimmat sisäänvirtaukset nähtiin Fidelityn FBTC-rahastossa, johon virtasi 132,7 miljoonaa dollaria, sekä BlackRockin IBIT-rahastossa, joka sai 72,8 miljoonaa dollaria. Myös Grayscalen, Ark & 21Sharesin, Bitwisen, VanEckin ja Invescon rahastot saivat nettovirtoja.

Samaan aikaan spot Ethereum ETF:t raportoivat 135,3 miljoonan dollarin päivittäisen nettolunastuksen. Fidelityn FETH:stä poistui 99,2 miljoonaa dollaria ja Bitwisen ETHW:stä 24,2 miljoonaa dollaria.

”ETF-virtojen siirtyminen ETH:sta BTC:hen viittaa siihen, että institutionaaliset sijoittajat saattavat tasapainottaa salkkujaan hyödyntääkseen Bitcoinin koettua vakautta makrotaloudellisen epävarmuuden keskellä”, LVRG Researchin johtaja Nick Ruck sanoi The Block -verkkolehdelle.

Ethereum ETF:t päihittivät Bitcoin ETF:t elokuussa, kun analyytikot puhuivat “rotaatioliikkeestä” Ethereumiin. Syinä mainittiin sen tuottoa tuottavat ominaisuudet, parantunut sääntelytilanne ja kasvava käyttö yritysten kassanhallinnassa.

