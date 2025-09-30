Sijoittajat odottavat 120 000 dollarin Bitcoin-läpimurtoa

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy tällä hetkellä kauppaa noin 114 000 dollarin hintaan. Sen päivittäinen volyymi on 62,2 miljardia dollaria. Hinta on noussut vajaan kaksi prosenttia viimeisen 24 tunnin aikana. Maailman suurin kryptovaluutta on murtautunut läpi tärkeistä vastustasoista, mikä on herättänyt uudelleen toiveet pitkään odotetusta “Uptober”-noususta.

Analyytikot uskovat, että tämä palautuminen voi merkitä laajemman nousutrendin alkua, jota vauhdittaa institutionaalinen kertyminen ja tekninen vahvuus.

Bitcoin Uptober -toiveet nostavat markkinatunnelmaa

Bitcoinin nousu yli 114 000 dollarin tapahtui kahden päivän 4,5 %:n jyrkän nousun jälkeen, mikä kumosi edellisen viikon myyntiaallon. Analyytikot liittävät aiemman laskun vivutettujen pitkien positioiden purkamiseen — resetointiin, joka usein vahvistaa markkinoiden perustaa tulevia nousuja varten.

CryptoQuantin Bitcoin On-chain-data osoittaa, että enemmän Bitcoineja poistuu pörsseistä kuin sinne saapuu, mikä viittaa kertymiseen ja myyntipaineen vähenemiseen. Myös rahoituskustannukset ovat tasaantuneet, mikä luo terveemmän pohjan kestävälle kasvulle.

Kauppiaat suhtautuvat edelleen varovaisesti CME-gapin takia noin 111 300 dollarin kohdalla, mikä saattaa vetää hintaa hetkellisesti alas ennen seuraavaa nousua. Historiallisesti nämä vetäytymiset ovat kuitenkin olleet lyhytkestoisia. Markkinaseuraajat uskovat, että vahva sulkeminen yli 115 000 dollarin vahvistaisi nousuvireen vuoden viimeiselle neljännekselle.

Pörssistä poistuvat varat korostavat sijoittajien kertymistä.

Rahoituskustannusten tasaantuminen viittaa vähentyneeseen spekulatiiviseen vivutukseen.

Avaintason läpimurto sijaitsee noin 115 000 dollarin kohdalla.

Instituutiot kaksinkertaistavat panoksensa

Instituutioiden usko pysyy vahvana. Michael Saylorin Strategy Inc., joka on suurin julkinen Bitcoinin omistaja, lisäsi 196 BTC:tä, arvoltaan 22,1 miljoonaa dollaria, keskihintaan 113 048 dollaria viime viikon laskun aikana. Tämän myötä yhtiön kokonaisomistus nousi 640 031 BTC:hen, jonka arvo on yli 47 miljardia dollaria.

Tämä viimeisin ostos osoittaa Strategyn jatkuvan sitoutumisen Bitcoiniin ennätyskorkeista arvostuksista huolimatta. Hankkimalla BTC:tä yli 113 000 dollarin hintaan yritys ei ainoastaan ​​nosta kokonaiskustannustaan, vaan myös osoittaa luottamusta digitaalisen omaisuuserän pitkän aikavälin kehitykseen.

Vaikka Strategyn osake (MSTR) putosi Bitcoinin volatiliteetin keskellä kuuden kuukauden pohjalukemiin 300,7 dollariin, sen pitkän aikavälin tuotto on edelleen vaikuttava — nousua 96 % vuoden aikana ja yli 2 000 % viidessä vuodessa. Saylor jatkaa Bitcoinin puolustamista reserviomaisuutena ja ennustaa vahvempaa institutionaalista käyttöönottoa vuoden loppua kohti.

Strategyn kerrytysstrategia on nostanut yhtiön täysin omaan luokkaansa yritysten kassavarannoissa. Yli 47 miljardin dollarin arvoisella omistuksellaan yrityksen Bitcoin-positio ylittää monien valtioiden kultavarannot.

Tämä liike on osa laajempaa trendiä, jossa yritykset tutkivat yhä useammin digitaalisia omaisuuseriä kassavarantovaihtoehtoina – erityisesti inflaatiopaineiden, vaihtelevien korkotasojen ja valuuttariskien keskellä.

Kasvattamalla Bitcoin-varantojaan tasaisesti Strategy on asemoitunut sekä markkinajohtajaksi että esimerkkitapaukseksi siitä, kuinka yritykset voivat hajauttaa perinteisten omaisuuserien ulkopuolelle.

Yhtiön ostot rahoitetaan osakeanneilla, vaihtovelkakirjalainoilla ja kassavirroilla, mikä havainnollistaa, kuinka taseinnovaatioita voidaan hyödyntää pitkäaikaisen kryptoaltistuksen tukemisessa.

Miljardien dollarien vetovoima tuo institutionaalisia sijoittajia mukaan

Strategyn aggressiivinen hankintaohjelma osuu samaan aikaan Bitcoinin institutionaalisen omaksumisen kiihtymisen kanssa. Pörssinoteeratut rahastot vetävät puoleensa miljardeja dollareita sisäänvirtausta, ja sääntelyselkeys keskeisillä markkinoilla kasvattaa sijoittajien luottamusta.

Kun yhä useammat instituutiot ottavat Bitcoin-altistuksen käyttöön, Strategyn laajamittaiset omistukset toimivat mittapuuna yritysten sitoutumiselle digitaalisiin omaisuuseriin.

Yhtiön ostotoiminta saa usein suurta huomiota kryptomarkkinoilla, ja jotkut analyytikot pitävät sen hankintoja noususignaalina. Ostamalla Bitcoinia johdonmukaisesti sekä nousu- että laskumarkkinoilla, Strategy on vakiinnuttanut asemansa vakauttavana pitkän aikavälin toimijana pikavoittoja hakevan spekuloijan sijaan.

Bitcoin hintaennuste 30.9.2025

Teknisestä näkökulmasta Bitcoinin kurssi on murtautunut ulos laskevasta kanavasta, joka rajoitti hintaa syyskuun puoliväliin asti. Nousu läpäisi sekä 50- että 100-jakson liukuvat keskiarvot, ja 114 000 dollarin nurkat toimivat nyt lähitukena. Liike muistuttaa bullish flag -kuviota, joka on usein jatkumosignaali nousevissa markkinoissa.

RSI on noussut arvoon 83, mikä viittaa yliostettuun tilanteeseen, mutta myös alleviivaa nousun voimaa. Jos ostajat säilyttävät hallinnan, seuraavat tavoitteet ovat 116 150 ja 117 850 dollaria, ja mahdollinen nousu jopa 120 000 dollariin. Lyhyt konsolidointi lähellä 114 741 dollaria olisi tervetullutta, jotta momentti ehtii palautua ennen seuraavaa nousua.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

Laskuriskit pysyvät rajallisina, ellei tuki tasoilla 113 000 ja 112 600 dollaria petä, mikä voisi avata tien kohti 110 350 ja 108 700 dollaria.

Kauppiaille kestävä sulkeminen yli 114 700 dollarin tukee pitkien positioiden avaamista, joiden yläpuolen tavoitteet ovat 116 150 ja 117 850 dollaria. Stop-loss voidaan asettaa hieman alle 112 600 dollarin. Teknisten indikaattorien vahvistuessa ja instituutioiden uskon säilyessä Bitcoinin nousu voi antaa suunnan myös Ethereumille, XRP:lle ja Solanalle, jotka kaikki ovat asemissa seuraamaan perässä vuoden viimeisellä neljänneksellä.

