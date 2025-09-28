Perplexity AI ennuste 2025: XRP, PEPE ja Dogecoin nousevat

Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 28, 2025

Tekoäly Perplexity AI, nopeasti kehittyvä ChatGPT:n kilpailija, aiheuttaa parranpärinää aggressiivisella markkinaennusteellaan: se odottaa XRP:n, Pepen ja Shiba Inun tuottavan merkittäviä voittoja kryptomarkkinoiden edetessä Uptoberista kohti juhlasesonkia.

Se ennustaa jopa, että yksi näistä on todellinen “moonshot” eli kurssi tulee raketoimaan.

Mutta kuinka todennäköistä tämä on nykyisissä markkinaolosuhteissa? Viime kuussa Bitcoin rikkoi aiemman ennätyshintansa saavuttaen 124 128 dollaria ennen kuin laski hieman yllättävän heinäkuun inflaatiopiikin jälkeen.

Nyt, kun Yhdysvaltain keskuspankki laski korkoa 0,25 % viime viikon ilmoituksessa ja odotettavissa on vielä kaksi leikkausta, sijoittajien tunnelma kääntynee riskinottoon – suotuisa tilanne altcoineille ja meemikolikoille.

Poliittiset päätökset tukevat tätä optimismia. Presidentti Trump allekirjoitti aiemmin kesällä GENIUS-lain, joka on ensimmäinen Yhdysvaltain säädös, joka vaatii täysimääräiset reservit stablecoin-liikkeeseenlaskijoilta. Samaan aikaan SEC julkisti Project Crypton, aloitteen, jonka tavoitteena on uudistaa arvopaperisääntelyä paremmin vastaamaan lohkoketjuinnovaatioita.

Nämä katalyytit voivat yhdessä käynnistää uuden altcoin-superjakson.

XRP (Ripple): Perplexity ennustaa 10–15 dollaria, mikä merkitsee 5× nousupotentiaalia

Perplexity AI:n mukaan XRP:n kurssi voi nousta jopa 15 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä, yli viisinkertaiseksi nykyisestä 2,87 dollarin kaupankäyntihinnastaan.

Kryptovaluutta on jo osoittanut vahvaa nousua tänä vuonna, saavuttaen 3,65 dollaria 18. heinäkuuta – ylittäen vuoden 2018 aiemman 3,40 dollarin ennätyksen – ennen kuin laski noin 21 %.

Ripplen globaali levinneisyys jatkaa kasvuaan, ja YK:n pääomarahoitusrahasto tunnusti XRP:n vuonna 2024 tehokkaaksi ratkaisuksi rahalähetyksiin kehittyvissä maissa.

Ripplen pitkä oikeustaistelu SEC:n kanssa päättyi tänä vuonna, kun sääntelijä virallisesti hylkäsi kanteensa ja vahvisti vuoden 2023 päätöksen, jonka mukaan XRP:n vähittäiskauppatapahtumat eivät ole arvopapereita – merkittävä ennakkotapaus koko altcoin-markkinoille.

Perplexity AI ennustaa XRP:n lyhyen aikavälin hinnaksi 3–5 dollaria, ja 15 dollarin tavoite on mahdollinen, jos hallinto jatkaa kryptomyönteistä linjaansa ja luo suotuisat olosuhteet. Tämä avaisi erinomaisen paikan ostaa XRP:tä nyt. Lisätukea saadaan, jos SEC hyväksyy spot-pohjaiset XRP ETF:t ensi kuussa – alan asiantuntijat pitävät tätä lähes varmana.

Teknisellä puolella XRP:n suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on tällä hetkellä 44, mutta se näyttää kääntyvän ylöspäin, mikä kuvastaa uutta ostovoimaa, joka voisi nostaa hinnan 4 dollariin lokakuuhun mennessä.

Viimeisen 12 kuukauden aikana XRP on noussut 390 %, tehden siitä alan tähden tänä vuonna. Se on tuottanut enemmän voittoa sijoittajille kuin Bitcoin (77,5 %) ja Ethereum (57 %).

Pepe ($PEPE): Meemikolikko “koirien” ulkopuolelta, jolla 250× kasvupotentiaali, ennustaa Perplexity AI

Pepe ($PEPE), joka lanseerattiin huhtikuussa 2023, nousi nopeasti kolmen suurimman meemikolikon joukkoon 4 miljardin dollarin markkina-arvollaan, tehden siitä arvokkaimman ei-koira-aiheisen meemivaluutan. Sen suosio perustuu kulttuuriseen merkitykseen ja viittauksiin Matt Furien ikonisessa Boy’s Club -verkkosarjakuvassa.

Vaikka kilpailu on kovaa, Pepen korkea likviditeetti ja vahva yhteisö ovat pitäneet sen pinnalla. Elon Musk on jopa vitsaillut omistavansa Pepeä, mainiten sen Dogecoinin yhteydessä X:ssä.

Nykyhinta on 0,000009708 dollaria, ja Pepe on laskussa – mutta todennäköisesti tilapäisesti, sillä se saa tukea nykyiseltä tasolta. Jos hinta murtaa 0,000018–0,000022 dollarin vastusalueen, tie 0,00003 dollariin voisi aueta syksyn puoliväliin mennessä.

Härkämarkkinoissa Perplexity ennustaa Pepen nousevan jopa 0,0024 dollariin – hurja 250x kasvu – vaikka se on epätodennäköistä Pepen suuren markkina-arvon vuoksi, joka tekee siitä vähemmän volatiilin kuin pienemmät meemikolikot.

Kaaviot osoittavat laskevan kiilan marraskuusta maaliskuuhun – historiallisesti härkämäinen signaali – joka voisi nostaa Pepen 0,00003 dollariin talven aikana, kolminkertaistuen helposti.

Yhdysvaltain sääntelytilanteen selkeytyessä Pepe voi nousta huomattavasti korkeammalle.

Dogecoin ($DOGE): Perplexity AI näkee alkuperäisen meemikolikon vihdoin saavuttavan 1 dollarin

Vuonna 2013 pilavaluuttana lanseerattu Dogecoin ($DOGE) on kasvanut top-10 digitaalisten omaisuuserien joukkoon, 36,5 miljardin dollarin markkina-arvollaan osana 78 miljardin dollarin meemikolikkosektoria. Sen kestävyys perustuu aktiiviseen yhteisöön ja kasvavaan maksukäyttöön.

Usein Dogecoinin kurssi seuraa Bitcoinin hintaliikkeitä, mutta sen likviditeetti ja innokas fanikunta ovat auttaneet sitä selviytymään useista markkinalaskuista. Tällä hetkellä kurssi on 0,2416 dollaria – yli kaksinkertainen vuoden takaiseen verrattuna – ja se on voittanut Bitcoinin, Ethereumin, Solanan, Shiba Inun ja Pepen.

Dogecoinin RSI on kääntymässä nousuun 47:stä, mikä viittaa siihen, että seitsemän päivän 9,5 %:n laskun jälkeen sijoittajat ostavat Dogecoinia taas alennuksella ennen mahdollisia suuria nousuja.

Tekniset kaaviot osoittavat toistuvia laskevia kiiloja marraskuusta huhtikuuhun ja taas kesällä – ennusmerkki suuresta nousurallista vuoden lopussa 0,50 dollariin.

Perplexity AI:n vuoden lopun tavoite DOGElle on 0,33–1 dollaria. Jos yläraja saavutetaan, se merkitsisi 314 % nousua nykyisestä ja toteuttaisi viimein “1 dollarin Doge” -unelman, jota kauppiaat ovat odottaneet vuodesta 2021 asti (ATH 0,7316 dollaria).

Adoptio on samalla nousussa: Tesla hyväksyy yhä DOGEn tuotteidensa maksuna ja maksupalvelut kuten PayPal ja Revolut tukevat Dogecoin-siirtoja.

Maxi Doge (MAXI): Riskipitoinen vaihtoehto spekulatiivisille sijoittajille

Perplexity AI:n päävalintojen ulkopuolella Maxi Doge ($MAXI) kerää huomiota riskialttiina, mutta tuottopotentiaaliltaan suurena meemikolikkona. Se markkinoi itseään Dogecoinin “yliviritettynä serkkuna” ja houkuttelee volatiliteettia hakevia sijoittajia.

Toisin kuin Dogecoin, joka on vakiintunut suurten markkinoiden omaisuuseräksi, Maxi Doge pyrkii palauttamaan varhaisempien meemirallien spekulatiivisen kiiman. Se on kerännyt lähes 2,5 miljoonaa dollaria muutamassa viikossa.

ERC-20-tokenina rakennettu MAXI panostaa yhteisön kasvuun Telegram- ja Discord-kampanjoilla, kaupankäyntikilpailuilla ja suunnitelluilla yhteistyökuvioilla.

Tokenin kokonaismäärä on 150,24 miljardia, josta 25 % on varattu “Maxi Fund” -rahastoon markkinointia ja kumppanuuksia varten. Staking on jo käynnissä, ja se tarjoaa jopa 135 % vuotuisen tuoton, vaikka tämä laskee osallistujamäärän kasvaessa.

Tällä hetkellä ennakkomyyntitokenit maksavat 0,000259 dollaria, ja hinta nousee vähitellen kierrosten edetessä.

Sijoittajat voivat osallistua Maxi Dogen verkkosivustolla käyttäen lompakoita, kuten MetaMask tai Best Wallet.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisella X-tilillä ja Telegramissa.