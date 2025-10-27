Jatkuuko XRP:n hyvä vire? Nousua 11 prosenttia viikossa

Viimeksi päivitetty: Lokakuuta 27, 2025

Kryptovaluutta XRP (XRP/USD) päätti viime viikon vaikuttavalla 11,4 %:n nousulla. Ripplen valuutta päihitti useimmat parhaat altcoinit ja herätti markkinoilla uudelleen nousujohteista tunnelmaa. Kryptovaluutalla käydään tällä hetkellä kauppaa noin 2,60 dollarissa. Viimeisen 24 tunnin aikana XRP:n kurssi on pysynyt lähes samassa, ja 24 tunnin kaupankäyntivolyymi ylittää nyt 3,68 miljardia dollaria.

XRP on maailmanlaajuisesti sijalla #4, markkina-arvolla 157,4 miljardia dollaria ja yli 60 miljardin kolikon kiertävällä tarjonnalla.

XRP:n tasainen hinnannousu tapahtuu laajemman kryptomarkkinan lisääntyvän optimismin ja institutionaalisen kiinnostuksen kasvun keskellä, jota tukee Ripplen jatkuva laajentuminen globaaleissa maksujärjestelmissä. Teknisten indikaattorien mukaan XRP voi silti olla konsolidaatiovaiheessa ennen seuraavan suuremman liikkeen vahvistamista.

XRP jatkoi aamulla nousuaan yli 2,55 dollaria varhaiskaupassa Aasiassa, kun pehmeämmät Yhdysvaltain inflaatiotiedot vahvistivat sijoittajien luottamusta. Markkinoiden odottaessa nyt Federal Reserven koronlaskua myöhemmin tässä kuussa, XRP:n nousumomentumi voimistuu.

Vahvan volyymin tukemana ja kasvavan optimismiin nojalla nousu kohti 2,80 dollaria voi olla pian edessä.

Pehmeämpi inflaatio vahvistaa koronlaskuodotuksia

Tuore Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksin (CPI) raportti osoitti hintojen nousseen 0,3 % syyskuussa, odotetun 0,4 %:n sijaan, samalla kun vuosittainen inflaatio hidastui 3,0 %:iin. Ruoka- ja energiakustannukset pois lukien laskettu ydininflaatio nousi vain 0,2 %, mikä on toinen merkki hintapaineiden rauhoittumisesta.

US CPI YoY% breakdown from ECAN: pic.twitter.com/jUU5w90j90 — Michael McDonough (@M_McDonough) October 24, 2025

Nämä pehmeämmät tiedot vahvistivat markkinoiden odotuksia 25 peruspisteen koronlaskusta myöhemmin tässä kuussa. Matalammat lainakustannukset heikentävät tyypillisesti dollaria ja ohjaavat pääomaa riskipitoisempiin omaisuusluokkiin, kuten kryptovaluuttoihin.

Kauppiaiden odottaessa löyhempää rahapolitiikkaa XRP ja muut altcoinit ovat saaneet uutta tukea, jatkaen lyhyen aikavälin toipumistaan.

Yhdysvaltain ristiriitaiset taloustiedot pitävät markkinat varovaisina

Viimeaikaiset Yhdysvaltain talousindikaattorit tarjosivat ristiriitaisen kuvan. S&P Global Flash PMI nousi lokakuussa tasolle 54,8, mikä on yksityisen sektorin vahvin kasvu kolmeen kuukauteen ja viittaa liiketoiminnan kestävyyteen.

Toisaalta Michiganin yliopiston kuluttajaluottamusindeksi laski 55,1:stä tasolle 53,6, mikä korostaa kotitalouksien kasvavaa epävarmuutta jatkuneiden inflaatiohuolten keskellä.

Tämä yhdistelmä – vahvempi yritystuotanto, mutta heikentynyt kuluttajamieli – vahvistaa näkemystä, että Fed voi pian kallistua elvyttävämpään suuntaan talouden vakauttamiseksi. Kryptosijoittajille tämä näkymä on herättänyt uudelleen kiinnostuksen spekulatiivisiin omaisuuseriin, kuten XRP:hen, joka hyötyy usein kevyemmästä rahapolitiikasta ja riskinottohalukkuudesta.

Heikentyvä dollari voi nostaa XRP:n kohti 2,80 dollaria

Pehmeampi inflaationäkymä on painanut Yhdysvaltain dollaria, rohkaisten kauppiaita uudelleenkohdentamaan pääomaa kryptomarkkinoille. Kun odotukset hitaammasta kiristystahdista kasvavat, sekä Bitcoin että XRP ovat houkutelleet jälleen sekä instituutioiden että yksityissijoittajien kiinnostusta.

XRP:n kohdalla jatkuva pysyminen yli 2,55 dollarin tason voisi valmistella tietä 2,80 dollarin vastustason testaukseen, joka aiemmin rajoitti nousuyrityksiä syyskuussa. Onnistunut läpimurto tämän tason yläpuolelle voisi siirtää lyhyen aikavälin sentimentin selvästi nousujohteiseksi.

Kuitenkin jatkuva sääntelyyn liittyvä epävarmuus Ripplen SEC-tapauksen ympärillä saattaa edelleen hillitä aggressiivista nousua lyhyellä aikavälillä.

XRP hintaennuste 27.10.2025

Viikon vahvasta kehityksestä huolimatta XRP:n kaaviokuva pysyy varovaisena. Token muodostaa laskevaa kolmion mallia, jossa muodostuu alempia huippuja lähellä 2,71 dollaria ja vaakasuora pohja 2,26 dollarissa. Tämä muodostelma viittaa yleensä heikkenevään nousupaineeseen ja mahdolliseen korjausliikkeen jatkumiseen, jos vastustasot eivät murru.

Keskeisiä signaaleja ovat:

20 päivän EMA (2,54 dollaria) on alle 50 päivän EMA:n (2,69 dollaria), mikä viittaa siihen, että myyjillä on yhä etulyöntiasema.

RSI noin 52, toipuen ylimyytyistä oloista – viittaa lievään ostokiinnostukseen, mutta ei vielä trendikäänteeseen.

Viime aikojen kynttilämallit, kuten spinning tops ja doji-kynttilät – klassisia merkkejä markkinoiden epäröinnistä ennen volatiliteetin kasvua.

Jotta XRP voisi saada takaisin vauhtia, sen on murtauduttava selkeästi yli 2,72 dollarin tason. Jos tämä epäonnistuu, se voi vahvistaa vastuksen ja vetää hinnan takaisin kohti 2,26 tai jopa 2,02 dollaria – tasoja, joilla historiallinen kysyntä on aiemmin vakauttanut markkinan. Nuo luvut avaisivat myös paikan ostaa XRP:tä hyvään hintaan.

XRP/USD kaupankäyntiasetelma: läpimurto vai korjausliike?

Kaupankäyntinäkökulmasta XRP:n hintakehitysennuste on teknisessä risteyskohdassa. Lyhyen aikavälin kauppiaat seuraavat tarkasti 2,70–2,72 dollarin aluetta läpimurron varmistamiseksi. Onnistunut päätöskurssi tämän tason yläpuolella voisi avata tien kohti 3,15 dollaria, mikä vastaa aiempia huippuja. Toisaalta vastuksen hylkäys voisi palauttaa laskupaineen.

Kauppanäkymä:

Noususkenaario: Pitkä positio yli 2,72 dollarin, tavoite 3,15 dollaria, stop-loss alle 2,54 dollaria.

Laskuskenaario: Lyhyt positio lähellä 2,70 dollaria, tavoite 2,26–2,02 dollaria, stop-loss yli 2,75 dollaria.

Yhteenvetona: vaikka XRP:n 11,4 %:n viikkonousu korostaa kasvavaa optimismia, token pysyy teknisesti rajattuna laskevaan kolmioon. Selkeä läpimurto tarvitaan sen vahvistamiseksi, merkitseekö tämä rallin alku suuremmalle elpymiselle vai onko kyseessä vain uusi tauko ennen seuraavaa pudotusta.

