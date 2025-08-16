XRP nousee 10 dollariin vuonna 2025, ennustaa Claude AI

Viimeksi päivitetty: Elokuuta 16, 2025

Anthropicin Claude AI ennustaa useiden suurten altcoinien hinnan moninkertaistuvan tulevina kuukausina – ja saattavan tarjota kryptofaneille hyvän joulun.

Merkittävässä linjauksessa Trump allekirjoitti viime kuussa GENIUS-lain, joka tuo vakaavaluutat liittovaltion sääntelyn piiriin ja varmistaa riittävät reservit.

Viime päivinä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) esitteli myös Project Crypton, laaja-alaisen ehdotuksen arvopaperisääntelyn modernisoimiseksi digitaalisia varoja varten.

Molemmat viittaavat siihen, että presidentti Trump saattaa viimein olla valmis lunastamaan lupauksensa tehdä Yhdysvalloista kryptoinnovaation globaali johtaja.

Markkinatunnelma kääntyy yhä optimistisemmaksi, ja sijoittajat odottavat katalyyttiä. Jotkut analyytikot arvioivat seuraavan nousun voivan ylittää vuoden 2021 huiput. Claude AI:n mukaan nämä kolme altcoinia voivat kuulua suurimpiin hyötyjiin. Tekoälyä käytetään yhä enemmän luomaan skenaarioita kryptojen ja myös perinteisten osakkeiden tulevaisuuden osalta.

XRP (Ripple): Claude AI ennustaa yli 200 % nousuvaraa vuoden 2025 loppuun

Ensinnäkin Claude AI ennustaa, että Ripplen XRP:n kurssi voi nousta noin 10 dollariin vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä – kolminkertaistuen nykyisestä noin 3,20 dollarin arvosta.

Ennuste seuraa vahvaa jaksoa viime kuukausilta. XRP saavutti 18. heinäkuuta tason 3,65 dollaria – uuden ennätyksen yli vuoden 2018 huipun – ennen noin 12 %:n vetäytymistä. Silti se on yhä 14 % plussalla kuukaudessa, päihittäen sekä Bitcoinin vaisun 2 % nousun että monet muut large cap -tokenit.

Nopeisiin ja edullisiin rajat ylittäviin maksuihin suunniteltu XRP tunnustettiin vuonna 2024 YK:n pääomakehitysrahaston toimesta korkealaatuiseksi kansainväliseksi maksuratkaisuksi, mikä vahvisti sen asemaa globaaleissa remittansseissa.

Ripplen pitkä oikeuskiista SEC:n kanssa päättyi virallisesti elokuun alussa sen jälkeen, kun viranomainen luopui kanteesta. Tätä edelsi vuoden 2023 päätös, jonka mukaan vähittäismyynti pörsseissä ei ollut arvopaperikauppaa – linjaus nähtiin voittona paitsi Ripplelle myös koko alalle, joka oli pitkään kärsinyt edellisen SEC-johdon kovakouraisesta valvonnasta.

Claude AI arvioi, että jos XRP testaa ja läpäisee kaikkien aikojen huippunsa, se voi edetä aina 10 dollariin saakka – etenkin jos geopoliittiset ja makrotaloudelliset vastatuulet hellittävät.

Tekniset mittarit näyttävät Relative Strength Indexin (RSI) jäähtyvän noustuaan 56:een, mikä viittaa ostomomentin säilymiseen. Viimeisen vuoden aikana XRP on noussut 455 %, selvästi enemmän kuin Bitcoinin 98 %.

Dogecoin ($DOGE): Alkuperäinen meemi­kolikko jatkaa vauhdissa

Alun perin vuonna 2013 vitsiksi lanseerattu Dogecoin ($DOGE) on kasvanut yhdeksi suurimmista kryptovaluutoista yli 34,6 miljardin dollarin markkina-arvolla – meemi­yhteisönsä ja laajenevan maksukäytön tukemana.

Vaikka DOGE usein peilaa Bitcoinin liikkeitä, sen uskollinen seuraajakunta ja korkea likviditeetti ovat auttaneet sen yli useiden markkinasyklien. Pitkään reilussa 0,20 dollarissa pyörinyt Dogecoinin kurssi on noussut 19 % kuukaudessa ja osoittaa sitkeyttä viimeisimmän rallin jälkeen.

RSI on jäähtynyt heinäkuun 80:stä noin 53:een mutta pysyy nousutrendissä ostajien palatessa. Viikkotuotot ovat lisänneet 13 %, linjassa meemi­kolikkojen ja kryptomarkkinan yleisvauhdin kanssa – sektorin arvo on nyt 78,9 miljardia dollaria, josta lähes puolet on Dogecoinia.

Kaavioissa näkyy marraskuusta huhtikuuhun jatkunut laskeva kiila, joka yhdistetään usein nousukäänteisiin. Claude AI:n yläskenaariossa DOGE yltää 1,00 dollariin vuoden loppuun mennessä – yli nelinkertaiseksi nykyisestä. Dollaritaso on myös ”Doge Armyn” keskeinen tavoite ja osa kolikon meemi­tarustoa.

Käyttöönotto kasvaa: Tesla hyväksyy DOGE:n valikoiduissa tuotteissa ja maksualustat kuten PayPal ja Revolut tukevat siirtoja.

Solana ($SOL): ETF-huhut ja läpimurtokuviot saavat Claude AI:n ennustamaan uuden ATH:n

Solana ($SOL) on vahvistanut jalansijaansa älysopimusalustana ja yltää nyt yli 96,6 miljardin dollarin markkina-arvoon – sekä instituutiot että kehittäjät kasvattavat panostaan.

Spekulaatio Yhdysvalloissa hyväksyttävästä Solanan spot ETF:stä on ollut keskeinen ajuri viimeaikaiselle nousulle – ja voisi helposti peilata Bitcoinin ja Ethereumin ETF-hyväksyntöjen vaikutusta avaamalla tulvaportit instituutiosijoittajille perinteisestä finanssimaailmasta.

Lisää pöhinää on tullut presidentti Trumpin some­alustalta, jossa hän twiittasi ehdotuksen, jonka mukaan Solana voisi kuulua Yhdysvaltain kansalliseen Bitcoin-reserviin ”hold only” -varana, jonka hallitus voi pitää kirjoissaan viranomaistakavarikoista.

Kaavioissa Solanan kurssi on murtautunut pitkästä laskutrendistä. Tammikuun 250 dollarista huhtikuun 100 dollariin laskettuaan hinta on toipunut 180 dollariin. Laskevan kiilan purkautuminen saa analyytikot tähyämään paraabelimaista liikettä. Claude AI arvioi vuoden 2025 loppuun 300 dollarin tavoitetta – lähes tuplaa nykyiseen ja yli SOL:n aiemman ATH:n 293,31 dollaria (tämän vuoden tammikuun puolivälissä).

Yhdysvaltain lainsäätäjien tuella Solana voisi jopa ylittää Clauden ennusteen. Sääntelyn selkiytyminen on ratkaisevaa, kun Solanan osuus institutionaalisissa salkuissa kasvaa.

