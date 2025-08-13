Yhdysvaltojen inflaatiodata julki – miten Bitcoin reagoi?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin käy kauppaa noin 119 000 dollarin hinnalla. viimeisen 24 tunnin aikana nousua on tullut noin 0,2 prosenttia kun treidaajat sulattelevat tuoreita Yhdysvaltain inflaatiolukuja.

Heinäkuun kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi niinikään 0,2 %. Nousua tuli odotusten mukaisesti, ja vuosi-inflaatio pysyi 2,7 %:ssa.

Ydininflaatio — ruoan ja energian ulkopuolelle jätetty CPI — kohosi 0,3 %, mikä on suurin kuukausikasvu tammikuun jälkeen, nostaen vuositason 3,1 %:iin kesäkuun 2,9 %:sta.

Raportti vahvistaa odotuksia syyskuun koronlaskusta Yhdysvaltain keskuspankilta, heikkojen työllisyyslukujen ja aiempien nonfarm payrolls -tietojen alaspäin tehtyjen tarkistusten jälkeen. Fedin ohjauskorko on edelleen 4,25–4,50 %, muuttumattomana viiden peräkkäisen kokouksen ajan.

Dataan liittyy kuitenkin laadullisia huolia. Työtilastovirasto (BLS) keskeytti CPI-datan keruun joissakin kaupungeissa budjettirajoitteiden vuoksi, mikä lisäsi puuttuvien hintojen imputoinnin osuutta 35 %:iin kesäkuun datasta, toukokuun 30 %:sta. Presidentti Trumpin tekemä BLS-johtaja Erika McEntarferin erottaminen tässä kuussa lisäsi asiaan poliittista painoarvoa.

Bitcoin hintaennuste 13.8.2025

Tällä hetkellä Bitcoinin kurssin päivägrafiikka osoittaa hinnan lähestyvän merkittävää vastusaluetta 117 335 $:n (23,6 % Fibonacci-retro) ja 123 250 $:n (swing high) välillä.

Heinäkuun pohjista nouseva selkeä trendiviiva kertoo korkeammista pohjista; tätä tukee 50 päivän SMA tasolla 114 396 $.

Bitcoin-hintakaavio – Lähde: TradingView

Keskeiset huomiot:

Laskukanavasta tapahtunut läpimurto suosii nousutrendin jatkumista.

Useat ylähäntien hylkäykset lähellä 120 000 $-tasoa viittaavat vahvaan myyjäpaineeseen.

RSI 61:ssä antaa tilaa nousulle ilman yliostettuja olosuhteita.

MACD-histogrammi on kääntynyt vihreäksi ja härkäristi on vireillä.

Viimeisten sessioiden kynttiläkuviot osoittavat epäröintiä, mikä vihjaa mahdollisesta konsolidaatiosta ennen ratkaisevaa liikettä.

Bitcoinin treidiasetelma ja hintaskenaariot

Treidaajille tekninen rakenne tarjoaa kaksi selkeää vaihtoehtoa:

Nouseva läpimurto: Päivän päätös 123 250 $ yläpuolella voisi avata nousua kohti 127 000 $ ja 130 000 $. Stop-loss hieman 117 350 $ alapuolella auttaa rajaamaan riskiä.

Päivän päätös 123 250 $ yläpuolella voisi avata nousua kohti 127 000 $ ja 130 000 $. Stop-loss hieman 117 350 $ alapuolella auttaa rajaamaan riskiä. Laskeva käänne: Nousevan trendiviivan alitus voisi avata tavoitetasot 113 650 $ ja 110 675 $.

Aloittelijoille kultainen sääntö pätee — odota vahvistusta. Reagointi läpimurtoon tai -murtumaan, arvaamisen sijaan, auttaa välttämään sivuttaisliikkeeseen juuttumisen, kun olet ostamassa Bitcoinia.

Keski-Aasian ensimmäinen spot Bitcoin ETF -rahasto aukeaa torstaina

Astanassa toimiva sijoitusyhtiö Fonte Capital tuo keskiviikkona markkinoille pörssinoteeratun Bitcoin-rahastonsa eli ETF:n Astana International Exchangeen (AIX).

Kyseessä on Keski-Aasian ensimmäinen spot Bitcoin ETF, nimeltään Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC. Se aloittaa kaupankäynnin tänään torstaina 13. elokuuta kaupankäyntitunnuksella BETF, ja se noteerataan Yhdysvaltain dollareissa.

Fonte Capitalin virallisen ilmoituksen mukaan rahasto seuraa Bitcoinin hinnan kehitystä pitäen kryptovaluuttaa suoraan hallussaan. Yhdysvalloissa säännelty BitGo Trust toimii säilyttäjänä, ja Astana International Financial Centre (AIFC) säätelee rahastoa.

“Rahasto on rekisteröity ei-vapautettuna, mikä tekee siitä saavutettavan laajalle sijoittajajoukolle, mukaan lukien piensijoittajat”, ilmoituksessa todetaan.

Kazakstan haluaa rakentaa kryptopankki-infrastruktuuria

Kazakstanissa pörssi AIFC on sallinut lisensoiduille kryptopörsseille, säilytyspalveluille ja sijoitustuotteille toiminnan omalla lainkäyttöalueellaan. Keskuksen tukijoiden mukaan se voi suojata varoja takavarikolta kansainvälisten pakotteiden nojalla ja välttää riippuvuuden ulkomaisista liikkeeseenlaskijoista.

Lisäksi AIFC pyrkii rakentamaan kryptopankki-infrastruktuuria Kazakstaniin. Maan pääministeri kertoi huhtikuussa, että Kazakstan valmistelee lainsäädäntömuutoksia digitaalisten omaisuuserien kierron vapauttamiseksi ja kryptotoimintaan liittyvien alustojen laajentamiseksi.

“Tällaisten instituutioiden syntyminen luo kysyntää uusille asiantuntijoille, erityisesti sääntelyvaatimusten noudattamisessa, lohkoketjuanalytiikassa ja rahanpesun estämisessä, ja varmistaa myös sekä fiat- että digitaalisten varojen likviditeetin kasvun AIFC:n sisällä”, pääministeri Olzhas Bektenov sanoi tuolloin.

Lisäksi maassa suunnitellaan “CryptoCityn” avaamista, joka olisi pilottialue, jossa kryptovaluutoilla voi maksaa tavaroita ja palveluita.

Samaan aikaan naapurimaat Uzbekistan ja Kirgisia ovat suhtautuneet kryptovaluuttoihin varovaisemmin.

Kazakstan liittyy globaaliin Bitcoin ETF -verkostoon

BETF-rahaston lanseerauksen myötä Kazakstan asettuu samaan linjaan kasvavan määrän maiden, kuten Yhdysvaltojen ja Hongkongin, kanssa, jotka ovat jo hyväksyneet spot Bitcoin ETF:t.

ETF:n listaus AIX:ssä tarkoittaa, että alueelliset ja kansainväliset sijoittajat saavat säännellyn pääsyn Bitcoiniin, mikä voi tuoda uusia pääomavirtoja. Lisäksi sijoittajat voivat ostaa osuuksia rahastosta “ilman taustalla olevan omaisuuserän hallintaan ja siirtämiseen liittyviä monimutkaisuuksia”, ilmoituksessa lisättiin.

Uusi ennakkomyynti Bitcoin Hyper ($HYPER) yhdistää Bitcoinin turvallisuuden ja Solanan nopeuden

Bitcoin Hyper ($HYPER) on ensimmäinen Bitcoin-native Layer 2, jota pyörittää Solana Virtual Machine (SVM). Se on rakennettu tehostamaan Bitcoin-ekosysteemiä nopeilla ja edullisilla älysopimuksilla, dApp-sovelluksilla ja meemi-tokenien luonnilla.

Yhdistämällä Bitcoinin turvallisuuden ja Solanan suorituskyvyn se avaa uusia tehokkaita käyttötapauksia — saumattomalla BTC-siltauksella.

Projekti on Consultin auditoima ja rakennettu skaalautuvuuden, yksinkertaisuuden ja luottamuksen varaan.

Sijoittajakiinnostus on kovassa nousussa: ennakkomyynti on ylittänyt jo 8,9 miljoonaa dollaria ja jäljellä on vain pieni erä.

HYPER-tokenien hinta on nyt vain 0,012675 $, mutta hinnankorotus on pian edessä.

Voit ostaa HYPER-tokeneita Bitcoin Hyperin viralliselta sivustolta kryptolla tai pankkikortilla.

