Maailmanlaajuinen hakukiinnostus termille “Ethereum” on noussut korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2021, kertoo Google Trends -data. Tämä heijastaa yleisön kasvavaa huomiota kryptovaluutan lähestyessä ennätyskorkeita hintoja.

Nousu osuu yhteen institutionaalisen aktiivisuuden voimistumisen kanssa, mikä nosti Etherin keskiviikkona 4 670 dollariin ja toi sen viiden prosentin päähän marraskuun 2021 ennätyksestään. Artikkelin julkaisuhetkellä Ethereumin ATH (all time high) – 4878 dollaria – on enää vain noin 100 dollarin päässä.

Googlen data osoittaa hakuliikenteen jyrkän kasvun viime viikkoina, huipentuen voimakkaaseen piikkiin, joka ylittää kaikki huiput viimeisen kolmen vuoden ajalta.

Hakukiinnostusta johtivat Pohjois-Makedonia, Sveitsi, Singapore, Slovenia ja Itävalta, mikä kertoo kiinnostuksen olevan laajasti jakautunutta ympäri maailmaa.

Lähde: Google Trends

Institutionaalinen kysyntä nostaa ETH:n arvoa – yritysten varannot kasvaneet 16,4 miljardiin dollariin

Tämä huomion kasvu osuu yhteen Ethereumin kurssin 8 prosentin nousun kanssa yhden päivän aikana, mikä on saanut vauhtia kasvavasta kysynnästä institutionaalisilta sijoittajilta ja yritysten kassoilta. Ethereum-keskeiset yritysvarannot pitävät nyt hallussaan 16,4 miljardin dollarin edestä ETH:ta.

Samaan aikaan Ethereumin verkkoaktiivisuus on noussut kaikkien aikojen ennätykseen, ja päivittäiset transaktiot ovat nousseet CryptoQuantin mukaan noin 1,875 miljoonaan.

Bitget Walletin markkinointijohtaja Jamie Elkaleh sanoi, että yhä useammat yritykset sisällyttävät Ethereumin kassoihinsa strategisena rahoitustyökaluna, eivät pelkkänä spekulatiivisena sijoituksena. Stakaamalla ETH:ta yritykset voivat ansaita passiivisia tuottoja ja samalla tukea verkon turvallisuutta, hän totesi.

Kuitenkin toinen perustaja Vitalik Buterin on varoittanut, että liiallinen vivuttaminen näissä varannoissa voisi horjuttaa ekosysteemiä, jos jouduttaisiin pakkomyynteihin.

BlackRock ja Fidelity johtavat ennätyksellisiä Ethereum ETF -sisäänvirtauksia

Bitgetin pääanalyytikko Ryan Lee totesi, että spot Ethereum ETF -rahastojen sisäänvirtaus ylitti 1 miljardin dollarin 11. elokuuta, BlackRockin ETHA:n ja Fidelityn FETH:n johdolla. Hän arvioi sisäänvirtausten johtuvan Ethereumin kasvavasta roolista DeFi- ja Web3-alueilla sekä paremmasta makrotalouden ilmapiiristä, jota vauhditti Yhdysvaltain maltillisempi inflaatiodata.

Lee viittasi myös siihen, että presidentti Trumpin toimeenpanomääräyksellä sallitaan kryptovaluutat 401(k)-eläkesäästöohjelmissa. Tällaiset poliittiset muutokset, yhdistettynä ETF-momentumiiin ja yritysten kertyviin ETH-varantoihin, voivat hänen mukaansa laajentaa kryptojen roolia valtavirran sijoitussalkuissa.

Delta Exchangen johdannaistutkimusanalyytikko Piyush Walke huomautti, että Ethereum on viime viikkoina selvästi ylisuorittanut Bitcoiniin verrattuna, nousten 25 % elokuussa, kun Bitcoinin nousu on ollut 3 %.

Walke antoi nousun syiksi vahvat institutionaaliset sisäänvirtaukset, tekniset läpimurrot ja optimismi Ether ETF:ien ympärillä. Maanantai merkitsi kaikkien aikojen suurinta päivittäistä nettosisäänvirtausta spot Ether ETF:iin, 1,01 miljardia dollaria, mikä osui yksiin 90 prosentin hinnannousun kanssa viimeisen 40 päivän aikana, hän totesi.

“Ethereum, jota usein pidetään altcoinien suunnannäyttäjänä, voi tämänhetkisellä vauhdillaan olla varhainen merkki laajemmasta pääomavirran siirtymisestä altcoin-markkinoille”, hän lisäsi.

BitMine ja SharpLink vahvistavat nousuvirettä suurilla Ethereum-ostoilla

Instituutiot, kuten BitMine ja SharpLink, ovat lisänneet ETH-omistuksiaan jyrkästi, joissain tapauksissa useilla sadoilla prosenteilla. Nämä ostot ovat vahvistaneet positiivisia teknisiä signaaleja ja nostaneet hinnan läpi keskeisistä vastustasoista.

Analyytikot sanovat, että nykyinen vauhti voi ennakoida pääomien siirtymistä muihin digitaalisiin omaisuuseriin.

Hakukiinnostuksen kasvaessa ja institutionaalisen osallistumisen syvetessä Ethereumin lähestyminen kaikkien aikojen huippuaan on sekä yksityissijoittajien että suurten toimijoiden tarkassa seurannassa.

Monet seuraavat nyt, voiko nykyinen kysyntäaalto ylläpitää nousutrendin ja mahdollisesti nostaa kryptovaluutan uusiin ennätyksiin.

Ethereum-valaat myivät 88 miljoonalla dollarilla

Salaperäinen valasryhmä, joka tunnetaan nimellä ”7 Siblings”, on myynyt 19 461 ETH:ta arvoltaan 88,2 miljoonaa dollaria vain 15 tunnin aikana keskihintaan 4 532 dollaria, LookOnChainin tietojen mukaan.

Tämä on heidän ensimmäinen merkittävä realisointinsa sen jälkeen, kun he kerryttivät 1,21 miljoonaa ETH:ta arvoltaan 5,6 miljardia dollaria.

Massiivinen myyntiaalto osuu aikaan, jolloin Ethereum lähestyy kaikkien aikojen huippuaan. Tämä herättää kysymyksiä siitä, voiko institutionaalinen voittojen kotiutus katkaista nykyisen nousun.

Ajankohta osuu yhteen ennätyksellisen institutionaalisen kysynnän kanssa, sillä Ethereum ETF:t kirjasivat keskiviikkona seitsemännen peräkkäisen sisäänvirtauksen päivän, yhteensä yli 500 miljoonaa dollaria, seuraten historiallista 1 miljardin dollarin yksipäiväistä sisäänvirtausta.

Myös yritysten kassavarat nousivat 16,4 miljardin dollarin edestä ETH:ta 64 toimijan hallussa, joista BitMine Immersion Technologies johtaa 1,2 miljoonalla ETH:lla arvoltaan 5,27 miljardia dollaria.

Voittojen kotiutuspaine kasvaa lyhytaikaisten haltijoiden myydessä

Lyhytaikaiset ETH:n haltijat realisoivat noin 553 miljoonan dollarin päivittäiset voitot Glassnoden datan mukaan, mikä on huomattavasti enemmän kuin pitkän aikavälin haltijoilla, jotka pysyvät melko passiivisina.

ETH:n 43 %:n kuukausinoususta huolimatta nykyinen voittojen kotiutustaso on 39 % viime kuun huipun alapuolella, jolloin hinnat olivat lähellä 3 500 dollaria.

”7 Siblings” -valasryhmän lisäksi myös Ethereum Foundation myi merkittävästi, luopuen 2 795 ETH:sta arvoltaan 12,7 miljoonaa dollaria kahdessa tapahtumassa hintojen ollessa vuoden huipulla.

Myynnit laskivat säätiön omistukset vain 99,9 ETH:iin ja 11,6 miljoonaan DAI:hin. Yhteisö jakautui myynnin suhteen: osa kritisoi sitä, kun taas toiset näkivät sen strategisena irtautumisena huippuhinnoissa.

Vaikka jotkut valaat myyvät huipulla, osa pysyy hyvin nousujohteisena. Esimerkiksi Arthur Hayes käänsi karhumielialansa ja teki aggressiivisen 8,4 miljoonan dollarin krypto-ostosarjan, hankkien 1 500 ETH:ta sekä huomattavia DeFi-token-positioita LDO:ssa, ETHFI:ssä ja PENDLE:ssä.

Hänen ostonsa seurasi aiempia ennusteita, joiden mukaan ETH putoaisi 3 000 dollariin.

Ennätyksellinen yritysostoaalto kiihdyttää institutionaalista FOMO:a

Yritysten Ethereum-omistukset nousivat heinäkuussa ennätyksellisesti 127 % yli 2,7 miljoonaan ETH:iin arvoltaan 11,6 miljardia dollaria. Mukaan liittyi 24 uutta toimijaa, jolloin merkittävää ETH-positiota pitävien yritysten kokonaismäärä on nyt 71.

Vuoden ensimmäisen ETH-nousun aikana Ethereumin markkina-arvo nousi 523 miljardiin dollariin, ohittaen Mastercardin 519 miljardin dollarin arvon.

Gas-maksut laskivat myös 0,53 dollariin, mikä historiallisesti on viitannut massiiviseen ketjun sisäiseen aktiviteettiin ja hintapiikkeihin, samalla kun yli 10 000 ETH:ta pitävien osoitteiden määrä nousi 868 886:een lauantaina.

Tekninen läpimurto viittaa historialliseen nousuun valasmyynneistä huolimatta

Tekninen analyysi osoittaa Ethereumin murtautuneen 8 vuotta kestäneestä kolmionmuotoisesta konsolidaatiokuviosta suhteessa Bitcoiniin, ETH/BTC-suhteen ollessa 0,03917.

Kuvio kattaa lähes puolet Ethereumin olemassaolosta. Jos nykyinen nousu jatkuu, se voisi olla yksi kryptohistorian merkittävimmistä teknisistä läpimurroista.

Päiväkaavio näyttää ETH:n täydentäneen viidennen suuren parabolisyklinsä, joista jokainen on saavuttanut yhä korkeampia huippuja ja muodostanut korkeampia pohjia.

Nykyinen läpimurto yli 4 600 dollarin vahvistaa irtautumisen useista pitkäaikaisista konsolidaatiokuvioista samanaikaisesti.

Ethereum on noussut selvästi 4 vuotta kestäneestä sivuttaiskonsolidaatiosta, mikä avaa mahdollisuuksia räjähdysmäiseen nousuun.

Historiallisesti samankaltaiset läpimurrot ovat tuottaneet jopa 54-kertaisia voittoja, nostaen ETH:n 80 dollarista yli 4 000 dollariin aiemmissa sykleissä.

”7 Siblings” -valasmyynneistä huolimatta tekniset kuviot viittaavat jatkuvaan nousuvauhtiin, välittömien tavoitteiden ollessa 5 000–6 000 dollaria Ethereumin vapautuessa vuosien konsolidaatiosta.

Pitkän aikavälin ennusteet viittaavat siihen, että 10 000–15 000 dollaria on edelleen saavutettavissa, jos institutionaalinen kysyntä säilyy ja 8 vuoden läpimurto noudattaa historiallisia 4x–10x-liikkeitä merkittävistä kolmion purkautumisista.