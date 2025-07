Miltä institutionaalinen DeFi oikeasti näyttää vuonna 2025?

Kirjoittaja Matti Laurila Kirjoittaja Matti Laurila Lisätietoja kirjoittajasta Matti asiantunteva ja kokenut toimittaja, joka on erikoistunut kryptovaluuttoihin ja lohkoketjuteknologiaan sekä talouteen. Hänen tavoitteenaan on tarjota lukijoilleen ajankohtaista ja selkeää... Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Viimeksi päivitetty: Heinäkuuta 26, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

Institutionaalinen DeFi kiinnostaa nyt, kun DeFi-rahoituksen aikakausi kaoottisena, vähittäiskaupan vetämänä leikkikenttänä on virallisesti ohi. Hengästyttävä spekulaatio, nimettömät perustajat, “luota minuun, veli” -taloustiede – kaikki takanapäin. Vuosien 2024 ja 2025 välillä sektori koki syvällisen muutoksen.

Tämä ei ole vain evoluutiota; se on vihamielinen perinteisen pääoman haltuunotto, joka muuttaa hajautetun rahoituksen perustavanlaatuiseksi ja paremmin vaatimustenmukaiseksi kerrokseksi, jota globaalit rahoitusjärjestelmät voivat käyttää.

DeFi-protokollien TVL:n ollessa noin 117,79 miljardia dollaria, on selvää, että instituutiot eivät enää piileskele alan laitamilla. Ne ovat nyt framilla ja muokkaavat aktiivisesti ekosysteemiä sopimaan omaan maailmaansa.

Tämä muutos ei tapahdu tyhjiössä. Se on suora vastaus jatkuviin geopoliittisiin paineisiin, epätoivoiseen uusien USD-likviditeetin lähteiden etsintään ja vastahakoiseen hyväksyntään siitä, että DeFi tarjoaa tehokkuusetuja, joita TradFi ei yksinkertaisesti voi enää sivuuttaa.

Reaalimaailman omaisuuserien (RWA) räjähdysmäinen kasvu kertoo myös omanlaista tarinaa: markkinat nousivat yli 260% pelkästään vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla ja ylittivät 23 miljardin dollarin rajan.

Mikä on oikeasti muuttunut viimeisen härkäjuoksun jälkeen?

Mikä sitten erottaa tämän uuden, suljetun DeFi-aikakauden vuosien 2021–2022 spekulatiivisesta vimmasta? Me näemme kolme perustavanlaatuista muutosta, jotka ovat määritelleet markkinat uudelleen.

1. Vaatimustenmukaisuus ensimmäisenä, vihdoin

Ensimmäinen ja räikein muutos on se, että institutionaalinen DeFi on pukeutunut pukuun ja solmioon. Anonyymien ja luvattomien protokollien päivät ovat hiipumassa. Ne korvataan hybridi-malleilla, joissa on sallittujen pääsyjen kerros ja pakolliset KYC-tarkastukset.

Mutta tehdään yksi asia selväksi: pelkkä sääntöjenmukaisen etuoven rakentaminen ei ole ollut taikakeino. Aave Arcin, jolla on 57 258 dollaria TVL:nä, kaltaisten alustojen vaatimaton käyttöönotto osoittaa, että pelkkä vaatimustenmukaisuus ei riitä.

Se ei ole ratkaissut syvälle juurtuneita oikeudellisia ja riskialttiita huolenaiheita, jotka pitävät suurimmat allokoijat sivussa.

2. DeFi infrastruktuurina, ei vain vaihtoehtona

Myös narratiivi on muuttunut. Institutionaalinen DeFi ei enää pyri olemaan pankkien suora kilpailija; siitä on tulossa niiden selvitysjärjestelmä. Se on kuin putkisto. Reaalimaailman omaisuuserien tokenisointi on tämän kehityksen liikkeellepaneva voima.

Kun jättiläinen, kuten BlackRock, käynnistää BUIDL-rahastonsa ja näkee sen kasvavan yli 1,7 miljardin dollarin, se ei ole kryptokokeilu. Se on julistus siitä, että julkisia lohkoketjuja pidetään nyt ylivoimaisena infrastruktuurina perinteisten rahoitustuotteiden hallintaan.

Tämä luo voimakkaan symbioottisen suhteen: tokenisointi tarvitsee DeFiä likviditeetin vapauttamiseksi ja DeFi tarvitsee tokenisoituja omaisuuseriä kasvaakseen.

3. Tokenisaatio ja DeFi ovat nyt erottamattomia

Tokenisointi ei voi elää tyhjiössä. Se on arvoton ilman DeFi:n tarjoamia likviditeetti-, kaupankäynti- ja tuottomoottoreita. Siksi Securitizen ja Wormholen kaltaiset kumppanuudet ovat alalla niin kriittisiä.

Ne rakentavat yhteentoimivia siltoja, joita tarvitaan tokenisoitujen omaisuuserien siirtämiseen eri lohkoketjujen välillä – tämä on ehdoton vaatimus institutionaalisen tason käyttöönotolle.

Miten instituutiot osallistuvat tähän kehitykseen?

Vuosien ajan institutionaalinen DeFi -käyttöönotto oli vain haave, jonka esteenä olivat turvallisen säilytyksen ja salkunhoitajien puute, sekä oikein suunnatun käyttökokemuksen puute.

Tämä muuri on murtunut. MPC-lompakoiden ja pätevien säilyttäjien, kuten Fireblocksin ja Anchorage Digitalin, nousu on ratkaissut yhden ongelman, kun taas Chainalysisin ja TRM Labsin vaatimustenmukaisuuskerrokset ovat tarjonneet instituutioille niiden tarvitsemat suojakaiteet.

Näemme nyt instituutioiden olevan vuorovaikutuksessa DeFi:n kanssa useiden selkeiden mallien kautta. Ne tarjoavat likviditeettiä luvanvaraisissa pooleissa ja lainaavat tokenisoituja valtion obligaatioita vastaan alustoilta, kuten Maple Finance ja Ondo Finance.

Lisäksi ne jopa pilotoivat omia institutionaalisen tason stablecoinejaan, kuten UBS. Toiset käyttävät DeFi-protokollia taustajärjestelmän selvityskiskoina. Se on konsepti, jota tutkitaan aktiivisesti Singaporen Project Guardian -aloitteessa.

Trendi on vauhdissa

Institutionaalinen DeFi -trendi ei ole abstrakti juttu; näemme niiden toteutuvan merkittävien toimijoiden kanssa. Merkittävä esimerkki tästä on BlackRockin ja Securitizen kumppanuus.

BlackRockin BUIDL-rahasto oli käännekohta, sillä se käytti julkisia lohkoketjuja, kuten Ethereumia ja Solanaa, tarjotakseen institutionaalisille asiakkaille suunnattuja tuotteita, joilla oli suora pääsy DeFi-likviditeettiin.

Samoin Franklin Templeton toi OnChain US Government Money Fund (BENJI) -rahastonsa Polygon-verkkoon. Tämä siirto mahdollisti säännellyn rahoitustuotteen käytön tavallisten digitaalisten lompakoiden kautta, yhdistäen vanhan rahoitusmaailman uuteen saumattomasti.

Luottopuolella Maple Finance on osoittautunut malliksi ketjussa tapahtuvalle institutionaaliselle luotolle ja se on myöntänyt yli kahden miljardin dollarin arvosta lainoja.

Sen äskettäinen kumppanuus investointipankki Cantor Fitzgeraldin kanssa vahvistaa entisestään sen roolia keskeisenä toimijana tällä alalla. Samaan aikaan TON-ekosysteemi tarttuu toiseen, mutta yhtä kriittiseen haasteeseen: toimitukseen ja käyttäjien mukaanpääsyyn.

Vaikka useimmat institutionaaliset DeFi-palvelut keskittyvät vaatimustenmukaisuuteen ja tokenisaatioon, TON mahdollistaa sulautetun rahoituksen natiivin Telegram-integraationsa kautta, jota käyttää yli miljardi ihmistä maailmanlaajuisesti.

tgBTC ja tuotto-ominaisuudet, kuten “Tap-to-Yield”, tarjoavat vähittäiskaupan käyttäjille saumattoman pääsyn ketjussa oleviin tuotteisiin suoraan Telegramissa, kun taas ei-säilytys-TON Space -lompakko toimii infrastruktuurikerroksena, joka yksinkertaistaa Web3-vuorovaikutusta.

Instituutioille, jotka tutkivat laajempaa jakelua perinteisten kanavien ulkopuolella, TON edustaa tehokasta uutta käyttökerrosta.

Institutionaalinen DeFi – Mitä luvassa 2025–2026?

Mutta ei juosta asioiden edelle. Institutionaalinen DeFi kohtaa edelleen merkittäviä haasteita.

Globaalien säännösten tilkkutäkki luo valtavaa epävarmuutta rajat ylittävälle toiminnalle.

Todellinen yhteentoimivuus on edelleen enemmän tavoite kuin todellisuus.

Ratkaisevasti suurin este institutionaaliselle käyttöönotolle ei ole teknologia, vaan ratkaisemattomat oikeudelliset kysymykset älysopimusten lopullisuudesta ja todellisesta omaisuuden omistajuudesta.

Tulevaisuudessa TradFi:n ja DeFi:n lähentyminen on joka tapauksessa pysäyttämätöntä. Institutionaalinen DeFi TVL jatkaa nousuaan, kun hybridiprotokollat – jotka yhdistävät luvallisen pääsyn avoimeen DeFi-mekaniikkaan – tulevat alan standardiksi.

Stablecoinit ja RWA:t pysyvät institutionaalisen pääoman hallitsevina sisääntulokanavina. Kun valtion interventiot ja tehottomuus vaivaavat edelleen perinteisiä markkinoita, DeFi:n houkuttelevuus tehokkaampana, läpinäkyvämpänä ja hajautettuna vaihtoehtona voi kasvaa.