Trumpin perheen American Bitcoin aloitti pörssissä ryminällä
Eric Trumpin perustama ja Donald Trump Jr:n tukema American Bitcoin listautui New Yorkin pörssiin keskiviikkona.
American Bitcoin -osakkeet lähes tuplasivat arvonsa pörssiuransa alkumetreillä ennen kuin lasku alkoi. Kahdeksan dollarin avauksesta American Bitcoin nousi noin 14,50 dollariin keskiviikkona. Perjantaiaamuun mennessä kurssi oli laskenut 6,41 dollariin, selviää Nasdaqin tilastoista.
Yhtiö sulautui kokonaan osakevaihtona Nasdaq-listatun Gryphon Digital Miningin kanssa. Sulautuminen toi yhtiölle noin 7,7 miljardin dollarin markkina-arvon.
Huippuhinnalla 14,52 dollaria veljesten yhteenlasketun omistusosuuden arvo nousi hetkellisesti 2,6 miljardiin dollariin. Perjantain avauskurssilla 6,41 dollaria heidän osuutensa arvo on alle puolet tuosta, perustuen 908,6 miljoonaan ulkona olevaan osakkeeseen yhtiön uusimman raportin mukaan.
American Bitcoin haluaa maailman suurimmaksi Bitcoin-yhtiöksi
Eric Trump, joka kuvaili American Bitcoinia yritykseksi luoda ”maailman suurin Bitcoin-yhtiö”, kertoi että yritys aikoo louhia ja säilyttää kryptovaluuttaa.
Äskettäisessä Bitcoin 2025 -konferenssissa Hongkongissa hän ennusti Bitcoinin nousevan lopulta miljoonaan dollariin.
“Kaikki haluavat Bitcoinia. Kaikki ostavat Bitcoinia”, hän sanoi. “Siksi olen aina sanonut, että Bitcoin tulee nousemaan miljoonaan dollariin. Se on varmaa.”
Yhtiö operoi noin 6 000 kiinalaisvalmisteista louhintakonetta, joihin sovelletaan nyt tuontitulleja hänen isänsä kauppapolitiikan mukaisesti.
Trump Media keräsi toukokuussa 2,5 miljardia Bitcoin-ostoihin
American Bitcoin on solminut 2,1 miljardin dollarin kontrolloidun osakeannin investointipankkien, kuten Cantor Fitzgeraldin ja Mizuho Securitiesin kanssa. Varat aiotaan käyttää Bitcoinin ostamiseen ja louhintateknologian päivittämiseen.
Yritys tunnettiin aiemmin nimellä American Data Centers, mutta se brändättiin uudelleen maaliskuussa yhteisyrityksen myötä louhija Hut 8:n kanssa. Sen strategia muistuttaa Michael Saylorin Strategyn oimintamallia, jossa keskitytään yritysten Bitcoin-kertymiin. Strategyn markkina-arvo on noussut noin 110 miljardiin dollariin sen 71 miljardin dollarin Bitcoin-omistusten ansiosta.
Trumpin perhe on nopeasti rakentanut laajalle ulottuvan kryptovaluuttakeisarikunnan. Toukokuussa Trump Media & Technology Group keräsi 2,5 miljardia dollaria Bitcoinin ostamiseen. Heidän hankkeisiinsa kuuluvat myös NFT-kauppakorttisarja, kaksi meemikolikkoa ja Truth Social Bitcoin ETF.
American Bitcoin sai seuraa – WLFI:n pörssidebyytti laajentaa Trumpin perheen kryptojalanjälkeä
Elokuussa World Liberty Financial, toinen Trumpiin yhdistetty taho, ilmoitti aikovansa käyttää 1,5 miljardia dollaria ostaakseen oman tokeninsa pörssiyhtiön kautta. Tällä viikolla WLFI aloitti kaupankäynnin. Vuoden lopussa presidentti raportoi omistavansa 15,75 miljardia tokenia – osuuden, jonka arvo on nyt noin 3,3 miljardia dollaria.
American Bitcoinin vahva ensiesiintyminen pörssissä lisää perheen kasvavaa näkyvyyttä digitaalisten omaisuuserien alalla.
Heidän kryptohankkeensa ovat herättäneet kritiikkiä demokraattipoliitikoilta ja etiikka-asiantuntijoilta. Siitä huolimatta sijoittajat ryntäsivät osakkeen kimppuun ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Yhtiöstä tuli näin yksi vuoden seuratuimmista listautujista.
WLFI-poltto alkoi
Trumpiin liitetty kryptohanke World Liberty Financial (WLFI) on aloittanut tokenien polton vain muutama päivä julkisen lanseerauksensa jälkeen, pyrkien hillitsemään alkuvaiheen volatiliteettia ja palauttamaan heikentynyttä markkinaluottamusta.
Lookonchainin onchain-datan mukaan projekti poltti keskiviikkona 47 miljoonaa WLFI-tokenia lähettämällä ne varmennettuun poltto-osoitteeseen.
Toimi ajoittui 31 %:n hinnanlaskuun, joka tapahtui heti lanseeruksen jälkeen maanantaina. Tokenin hinta oli hetkellisesti 0,331 dollaria, mutta laski nopeasti hieman yli 0,23 dollariin.
WLFI:n poltto kohdistuu 0,19 %:iin tarjonnasta – 25 % tokeneista jo vapautettu
Poltto edustaa 0,19 % WLFI:n liikkeellä olevasta 24,66 miljardin tokenin määrästä, joka on noin neljännes projektin alkuperäisestä 100 miljardin kokonaistarjonnasta CoinMarketCapin mukaan.
Tokenien poltto on yleinen keino vastata hintapaineeseen, sillä se vähentää tarjontaa toivoen nostavansa jäljelle jäävien tokenien arvoa.
Tässä tapauksessa WLFI-tiimi käyttää protokollan omistamien likviditeettipoolien maksuja rahoittaakseen laajemman takaisinosto- ja polttosuunnitelman, joka on yhä yhteisöäänestyksen kohteena.
Tiimi totesi tiistaina julkaistussa ehdotuksessa, että sellaisten tokenien poistaminen, joita pitävät ”WLFI:n pitkän aikavälin kasvuun sitoutumattomat osallistujat”, hyödyttäisi uskollisia haltijoita kasvattamalla heidän suhteellista omistustaan.
Vaikka poltto saattaa lieventää varhaisten sijoittajien myyntipainetta, kriitikot huomauttavat sen korostavan meemivetoisten ja julkkiksiin sidottujen lanseerausten haavoittuvuutta.
Polttokampanja voi tarjota lyhytaikaista helpotusta, mutta herättää myös kysymyksiä pitkän aikavälin näkymistä.
Kun WLFI pyrkii siirtymään hypetyksestä kohti käytännön hyötyä, markkinoiden tarkkailijat etsivät todellista sisältöä tokenimekaniikan takaa.
Virallinen äänestys polttoehtotuksesta on yhä kesken, mutta yhteisön ensireaktiot ovat olleet pääosin myönteisiä.
WLFI:n lanseeraus seurasi heinäkuun sijoittajaäänestystä, jossa päätettiin mahdollistaa tokenien kaupankäynti.
Siihen asti tokenit toimivat ainoastaan hallintoinstrumentteina, jotka antoivat haltijoille oikeuden osallistua koodimuutoksiin ja liiketoimintapäätöksiin. Yrityksen mukaan varhaiset sijoittajat saavat myydä enintään 20 % omistuksistaan.
Tämä ensimmäinen 20 %:n vapautus, arviolta 3–5 miljardia tokenia presale-hinnoilla 0,015–0,05 dollaria, laukaisi myyntiaallon.
Trumpin perheen kryptovarallisuus nousee 6 miljardiin WLFI-tokenin pörssidebyytin myötä
Trumpin perheen kryptovarallisuus nousi jopa 6 miljardiin dollariin maanantaina WLFI-tokenin julkisen kaupankäynnin alkaessa. Tätä seurasi vielä keskiviikon American Bitcoin -pörssilanseeraus, joten viikko on ollut tuottoisa Yhdysvaltain presidentin perheelle.
Debyytti mahdollisti ensimmäistä kertaa avoimen kaupankäynnin, ja suurilla pörsseillä kirjattiin yli miljardin dollarin kaupankäyntivolyymi ensimmäisen tunnin aikana. Hinnat vaihtelivat välillä 0,24–0,30 dollaria, vastaten aiempaa futuurikauppaa.
Trumpin perhe omistaa hieman alle 25 % WLFI:n kokonaismäärästä, mutta heidän tokeninsa ovat lukittuja eikä niitä voi vielä myydä.
Siitä huolimatta pörssidebyytti mahdollisti omistusten arvottamisen, ja Wall Street Journalin mukaan WLFI on nyt perheen arvokkain omaisuuserä.
World Liberty Financial lanseerattiin Trumpin presidentinvaalikampanjan aikana, ja hänen poikansa on listattu perustajiksi, Trump itse “kunniaperustajaksi”.
Sittemmin alusta on laajentunut stablecoineihin ja hajautettuun rahoitukseen, tavoitteenaan tuoda vähittäissijoittajia kryptomarkkinoille.