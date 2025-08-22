YZY-krypto on täällä – Kanye West sai oman valuuttansa

Ristiriitaisia tunteita herättävä räppäri Kanye West julkaisi torstaina Solana-pohjaisen meemikolikon nimeltä “YZY”. Tämä laukaisi välittömästi volatiilin kaupankäynnin ja nosti sen markkina-arvon pilviin – vain romahtaakseen muutamassa tunnissa.

Token nousi lähes 1 000 % minuuteissa debyyttinsä jälkeen, saavuttaen CoinGeckon mukaan hetkellisesti noin 3 miljardin dollarin markkina-arvon, ennen kuin putosi noin 137 miljoonaan dollariin.

“Virallinen Yeezy-token on juuri julkaistu”, West ilmoitti videolla X-tilillään, linkittäen Yeezy Money -sivustoon, jota kuvailtiin “konseptiksi, joka antaa sinulle hallinnan ilman keskitettyä auktoriteettia.”

YZY:n ohella projektin verkkosivu esitteli kryptomaksuprosessorin nimeltä Ye Pay sekä maksukortin nimeltä YZY Card.

Sisäpiiriläiset liikkuivat nopeasti hyötyäkseen YZY-huumasta

On-chain-data osoitti, että sisäpiiriläiset liikkuivat nopeasti hyötyäkseen huumasta. Analytiikka-alusta Lookonchain raportoi, että yksi ostaja käytti 450 000 USDC:tä ostaakseen 1,89 miljoonaa YZY:tä hintaan 0,24 dollaria kahden lompakon kautta.

Sama sijoittaja myi myöhemmin 1,59 miljoonaa tokenia 3,37 miljoonalla USDC:llä hintaan 2,12 dollaria, varmistaen yli 3,4 miljoonan dollarin voiton, pitäen silti hallussaan noin 510 000 dollarin arvosta YZY:tä. Yksi lompakoista maksoi jopa 24 000 dollaria prioriteettikuluja varmistaakseen aikaisen sisäänpääsyn.

Spekulatiivinen aalto meemikolikoissa poliittisten tokenien siivittämänä

Huipustaan vetäytymisestä huolimatta kaupankäynti pysyi vilkkaana. YZY kirjasi yli 386 miljoonan dollarin 24 tunnin kaupankäyntivolyymin ja sen hinta on tällä hetkellä hieman yli 1 dollari, liikkeessä olevan tarjonnan ollessa noin 130 miljoonaa tokenia. Markkinadata paljasti myös, että kuusi suurinta haltijaosoitetta hallitsee yhdessä yli 90 % koko tarjonnasta.

Julkaisu tulee aikaan, jolloin laajempi kryptomarkkina on nousussa, sen kokonaisarvon noustessa 4 biljoonaan dollariin. Bitcoin on noussut uusiin ennätyksiin ja Wall Streetin instituutiot lisäävät altistumistaan digitaalisille varoille kiihtyvällä tahdilla.

Poliittisiin hahmoihin liittyvien tokenien, mukaan lukien Donald Trumpin kryptovaluutan, nousu on osaltaan ruokkinut spekulatiivista kiinnostusta meemikolikoihin.

Kanye West ja outo Coinye-saaga

Kanye Westille tämä on hänen merkittävin sisääntulonsa kryptoon. Hänella on aiemmin ollut epäsuoria yhteyksiä alaan.

Coinye, alun perin nimeltään Coinye West, oli scrypt-pohjainen kryptovaluutta, joka nousi otsikoihin vuonna 2014 sen käytettyä Westiä maskottinaan ilman tämän suostumusta. Projekti päättyi nopeasti oikeuskiistaan ja hylättiin alkuperäisten kehittäjien toimesta.

Coinyen oli tarkoitus julkaista 11. tammikuuta 2014, mutta Kanye Westin lakimiehiltä saapunut cease and desist -kirje vauhditti aikataulua. Kehittäjätiimi, jota johti David P. McEnery Jr., julkaisi lähdekoodin ja louhintasovellukset jo 7. tammikuuta.

Projektin alussa luvattiin reilu jakelu ilman ennakkovarausta, mutta myöhemmin paljastui, että noin 0,37 % kolikoista oli varattu kehittäjille kattamaan mahdollisia kuluja.

Westin lakimiehet katsoivat, että Coinye loukkasi tavaramerkkejä ja syyllistyi epäreiluun kilpailuun sekä verkkopiraattisuuteen, kertoi tuolloin muun muassa The Wall Street Journal.

Kehittäjät muuttivat nimen Coinye Westistä muotoon Coinye ja poistivat suorat viittaukset Westiin. Uudeksi symboliksi valittiin puoliksi mies, puoliksi kala – viittaus South Park -sarjan jaksoon, jossa Westiä kutsutaan vitsillä “gay fishiksi”. Muutokset eivät kuitenkaan riittäneet, ja West nosti kanteen, mikä sai kehittäjät luopumaan projektista ja myymään kolikkonsa.

14. tammikuuta 2014 Coinyen edustaja kertoi Redditissä, että kehittäjät olivat dumpanneet kolikkonsa pörssissä ja poistuneet. Virallinen verkkosivu korvattiin tekstillä: “Coinye is dead. You win, Kanye.” Sivusto suljettiin pian tämän jälkeen.

Coinyeta on kutsuttu useissa julkaisuissa kuolleeksi kryptovaluutaksi. Verkoston laskentateho romahti 99 prosenttia alkuvuoden 2014 aikana, ja jo vuoteen 2017 mennessä vain harva enää louhi tai kävi sillä kauppaa. Vuodesta 2025 lähtien Coinye on käytännössä kadonnut kryptomarkkinoilta, jääden lähinnä kuriositeetiksi kryptohistoriaan – esimerkkinä siitä, kuinka meemikolikon maine ja kohtalo voivat olla täysin sidoksissa oikeudellisiin riskeihin ja julkisuuden henkilöihin.

Kanye West ja outo JPMorgan Chase -saaga

Vuonna 2022 JPMorgan Chase katkaisi suhteensa Westiin hänen kiistanalaisten kommenttiensa jälkeen – tapaus, joka osui yksiin hänen miljardööristatuksensa menettämisen kanssa. Kanye West oli arvostellut pankkia, koska ei saanut yhteyttä sen korkeimpaan johtoon, kertoi brittilehti The Guardian tuolloin. Lisäksi hän toi samoihin aikoihin markkinoille rasistisia tuotteita Yeezy-vaatemerkkinsä kautta.

Forbes arvioi hänen nettovarallisuutensa nyt olevan noin 400 miljoonaa dollaria, kun se aiemmin oli 2 miljardia.

YZY:n julkaisu viittaa myös Solanan rooliin meemikolikoiden keskuksena. Tunnettu nopeista transaktioista ja alhaisista maksuista, Solana on noussut spekulatiivisen kaupankäynnin ja viraalien projektien suosikiksi. Valitsemalla Solanan West liittyy meemikolikoiden liikkeeseenlaskijoiden aaltoon, joka hyödyntää verkoston kasvavaa suosiota.

Meemikolikot, jotka usein syntyvät vitseistä, internet-kulttuurista tai julkkisten ympärille, ovat yhä enemmän siirtyneet valtavirran talouteen. Niiden hinnat heijastavat yleensä huomiota ja hypeä enemmän kuin teknisiä perusteita.