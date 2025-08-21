Onko 10 000 dollarin Ethereum mahdollinen? Vahva tuki takana

“Kakkoskrypto” Ethereum näyttää tämän hetken muuttuvassa kryptomarkkinassa melko vahvalta. Viimeisen 30 päivän aikana Ethereumin kurssi on noussut yli 15 %, ja se saavutti hiljattain paikallisen huipun 4 700 dollaria. Sellaista tasoa ei ole nähty vuoden 2021 jälkeen, jolloin kryptomarkkinat olivat huomattavasti pienemmät.

Entä voiko Ethereum nousta jopa 10 000 dollariin tässä syklissä? Ajatus voi kuulostaa villiltä, mutta se voi olla täysin mahdollista.

Ethereum hintaennuste 21.8.2025

Lähde: ETHUSD / TradingView

Ethereum on vihdoin kääntänyt 4 000 dollarin vastustason tueksi sen jälkeen, kun se oli torjuttu siltä tasolta yli kolme vuotta. Nyt hinta pomppaa voimakkaasti aina, kun se lähestyy 4 000 dollarin rajaa.

Tällä hetkellä ETH testaa uudelleen vastusta 4 350 dollarissa (sininen viiva), josta se on aiemmin torjuttu. Tämä voi tarkoittaa, että läpimurto on pian tulossa, mutta jos taso ei murru, saatamme nähdä paluun 4 000 dollarin tukeen (punainen viiva).

RSI on neutraalilla tasolla 55, mikä avaa mahdollisuuden läpimurtoon. Myös MACD näyttää joitakin noususignaaleja: MACD-linja (sininen) on signaalilinjan (oranssi) yläpuolella, ja histogrammissa näkyy vihreitä palkkeja.

Tämän Ethereum-hintaennusteen perusteella ETH näyttää edelleen pitkällä aikavälillä nousujohteiselta ja vahvistuu entisestään. Pidä kuitenkin silmällä tukitasoa ja yleistä markkinamomenttia; saatamme nähdä uudelleentestauksen 4 000 dollarissa.

Kryptojätit tyrkyttävät Ethereumia Wall Streetille

Suurimmat ETH-treasury-yritykset kokoontuivat viime viikolla Manhattanilla esitelläkseen Wall Streetille Ethereumin tulevaisuuden finanssijärjestelmän perustana ja vauhdittaakseen institutionaalista käyttöönottoa.

Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun Ethereum lähestyy kaikkien aikojen huippuaan noustuaan 75 % kesäkuusta alkaen. Yritysten treasuryt hallitsevat nyt yli 22 miljardin dollarin arvosta Etheriä useiden julkisten yhtiöiden kautta.

Bloombergin raportin mukaan yritysten treasury-liike pyrkii lukitsemaan merkittäviä osuuksia Ethereumin kierrossa olevasta tarjonnasta, luoden keinotekoista niukkuutta, joka voi pitkällä aikavälillä nostaa hintaa samalla kun nämä yritykset asemoituvat hajautetun rahoituksen infrastruktuurin ytimeen.

“Ethereum on paikka, jossa Wall Street ja tekoäly kohtaavat”, sanoi BitMinin puheenjohtaja Tom Lee äskettäisessä esityksessä Manhattanin Cipriani 42nd Streetillä.

Yritysten Ethereum-omistukset muokkaavat markkinarakennetta

BitMinin aggressiivinen hankinta-aikataulu näyttää tämän yritysstrategian mittakaavan ja nopeuden: se osti 566 776 ETH:ta arvoltaan 2,03 miljardia dollaria vain 16 päivän aikana heinäkuussa 2025.

Yhtiö on julkisesti ilmoittanut aikovansa hankkia ja steikata 5 % Ethereumin kokonaistarjonnasta, mikä vaatisi noin 6 miljoonaa ETH:ta eli noin 22 miljardin dollarin arvosta nykyhinnoilla.

Samaan aikaan SharpLink Gaming on kerännyt yli 2,6 miljardia dollaria yksityisten sijoitusvälineiden ja at-the-market -antien kautta rahoittaakseen Ethereum-treasuryään.

SharpLinkin toinen toimitusjohtaja ja entinen BlackRockin johtaja Joseph Chalom auttoi lanseeraamaan yhtiön spot Ethereum ETF:n. Hän sanoo, että yritysten treasury-strategiat voivat tuottaa “moninkertaisesti enemmän arvoa kuin itse kohde-etuus osakkeenomistajien hyväksi”.

Molemmat yritykset steikkaavat aktiivisesti omistuksiaan, ja SharpLink on steikannut lähes 100 % ETH:staan, tuottaen tähän mennessä noin 1 326 ETH:ta kumulatiivisia palkkioita.

Staking erottaa Ethereumin Bitcoinin puhtaasti spekulatiivisista treasury-strategioista, sillä yritykset voivat ansaita tuottoa pitäessään varallisuuttaan pitkällä aikavälillä.

Ethereumin toinen perustaja Joe Lubin, joka toimii myös SharpLinkin hallituksen puheenjohtajana, kuvailee treasury-strategiaa rakenteellisen kysyntäongelman ratkaisuksi, koska se lukitsee tarjontaa ja tuo hintavakautta.

“Se on tällä hetkellä vähän kuin kilpajuoksu. Jos me lukitsemme paljon Etheriä ja monet muut projektit lukitsevat paljon Etheriä, se on todella hyvä tarjonta-kysyntädynamiikan kannalta”, Lubin sanoi Bloombergille.

BitMinin Tom Lee ennustaa, että Ethereumin hinta voi nousta 60 000 dollariin nykyiseltä noin 4 300 dollarin tasolta, jos Wall Streetin käyttöönotto kiihtyy.

BlackRock oli aiemmin hakenut lupaa lisätä staking-ominaisuudet 16 miljardin dollarin Ether ETF:ään (ETHA), mikä mahdollistaisi piensijoittajille sekä hinnannousun että tuoton saamisen yhdessä tuotteessa.

Yritysten treasury-asiantuntijat väittävät, että Ethereumin transaktiomaksujen poltosta johtuva deflatorinen mekanismi yhdistettynä staking-lukituksiin luo suotuisammat tarjontadynamiikat kuin Bitcoinin kiinteä liikkeeseenlaskuaikataulu.

Kriitikot, mukaan lukien Columbian kauppakorkeakoulun Omid Malekan, kuitenkin varoittavat, että “tulevaisuudessa on skenaarioita, erityisesti kryptomarkkinoiden laskukausina, jolloin treasury-yritys voi alkaa myydä”, mikä voi pahentaa laskusuhdanteita.

Treasury-sota kiihtyy, kun yksityiset lohkoketjut haastavat Ethereumin vision

Yritysten Ethereum-treasurybuumi kohtaa kasvavaa kilpailua, kun perinteiset rahoitusjätit kehittävät yksityisiä lohkoketjuinfrastruktuureja, jotka voivat ohittaa julkiset verkot kokonaan.

Circle Internet Group rakentaa hallittua verkkoa, joka pitäisi asiakkaat talon sisällä ja poistaisi Ethereumin validoijille maksettavat maksut, kun taas Stripesin kerrotaan kehittävän samankaltaista omaa lohkoketjua.

Nämä liikkeet voivat suoraan uhata Ethereumin visiota toimia Wall Streetin digitaalisen murroksen yhteisenä infrastruktuurikerroksena.

Circlen USDC-stablecoin hallitsee jo 28 % markkinaosuudesta 65,2 miljardin dollarin liikkeessä olevalla tarjonnalla, mikä antaa yhtiölle riittävän mittakaavan toimia itsenäisinä selvitysverkkoina.

Samaan aikaan perinteinen finanssiala jatkaa keskuspankkien digitaalisten valuuttojen tutkimista, mikä voi entisestään vähentää riippuvuutta julkisista kryptovaluutoista.

Yritysten Bitcoin-omistukset ovat nousseet 215 miljardiin dollariin 213 yhtiön kesken, mikä luo rinnakkaisen treasury-adoptiokilpailun, joka voi entisestään varjostaa Ethereumin yrityskertymää.

Viimeaikainen Sentora-tutkimusyhtiön tutkimus on myös varoittanut, että useimmat Bitcoin-treasury-yritykset pelaavat “vaarallisia pelejä”, jotka “eivät selviä luottosyklien yli” vipuvaikutuksen ja negatiivisen carry-dynamiikan vuoksi.

Varoitus herättää kysymyksiä siitä, tarjoavatko Ethereumin tuottoa tuovat ominaisuudet riittävän suojan markkinoiden laskusuhdanteiden aikana.

Kritiikistä ja viimeaikaisesta markkinoiden volatiliteetista huolimatta institutionaaliset virrat suosivat edelleen Ethereumia, ja BlackRock keräsi miljardin dollarin arvosta krypto-omistuksia markkinoiden myyntiaaltojen aikana, mukaan lukien merkittäviä ETH-ostoja.

