Gemini AI: XRP, Dogecoin ja Cardano valmiina nousuun

Päätoimittaja Daniel Nordin Päätoimittaja Daniel Nordin Lisätietoja toimittajasta Daniel Nordin on porvoolainen journalisti ja sisällöntuottaja, joka on työskennellyt asiantuntevan ja viihdyttävän sisällön parissa ympäri Euroopan. Nordinilla on useiden vuosien kokemus niin... Lisää toimittajalta Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 12, 2025

Googlen ChatGPT:n haastaja Gemini AI ennustaa, että XRP, Dogecoin ja Cardano voivat tuottaa sijoittajille merkittäviä tuottoja markkinoiden lähestyessä juhlasesonkia.

Viimeaikainen markkinakäyttäytyminen tukee tätä näkemystä. Viime kuun lopussa Bitcoin saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen, 124 128 dollaria, ylittäen aiemman huippunsa 122 838 dollaria vain viikkoja aiemmin. Nousu kuitenkin hidastui, kun Yhdysvaltain työtilastovirasto raportoi odotettua kuumemmasta heinäkuun inflaatiosta.

Tällä viikolla markkina on ottamassa takaisin aiempia voittoja. Viimeisen 24 tunnin aikana kryptomarkkina nousi yhteensä 1,7 %, ja sen markkina-arvo on nyt 4,06 biljoonaa dollaria.

Sääntelyrintamalla presidentti Trump allekirjoitti GENIUS-lain, joka on Yhdysvaltojen ensimmäinen vakaavaluuttoihin keskittyvä lainsäädäntö ja vaatii täyden reservivakuuden. Samalla SEC julkisti Project Crypton, hankkeen, jonka tarkoituksena on nykyaikaistaa arvopaperilainsäädäntöä ja tarjota selkeämpiä noudattamispolkuja lohkoketjuyrityksille.

Monet markkinaseuraajat uskovat nyt, että altcoinit ja meemikolikot voivat tehdä paluun vuoden 2021 tyyliin. Tässä katsaus siihen, miten XRP, Dogecoin ja Cardano voivat pärjätä.

XRP (Ripple): Gemini AI ennustaa 3×-nousua – 9 dollaria tavoite

Gemini AI arvioi, että XRP voisi nousta 9 dollariin vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä tarkoittaisi XRP:n kurssin kolminkertaista nousua nykyisestä noin 3 dollarin hinnasta.

Token on jo osoittanut vahvuutta saavuttaessaan 3,65 dollaria 18. heinäkuuta ja rikkoen vuoden 2018 huippunsa 3,40 dollaria ennen kuin se laski noin 18 % nykyiselle tasolleen.

Ripplen maailmanlaajuinen laajentuminen ruokkii optimismia. Vuonna 2024 YK:n pääomakehitysrahasto hyväksyi XRP:n ratkaisuksi rajat ylittäviin maksuihin kehittyvissä talouksissa.

Alkuvuodesta Ripple päätti pitkäaikaisen oikeuskiistansa SEC:n kanssa, kun viranomainen virallisesti luopui kanteestaan. Tämä vahvisti vuoden 2023 oikeuden päätöksen, jonka mukaan vähittäis-XRP-kaupat eivät ole arvopapereita – merkittävä hetki altcoineille.

Gemini AI:n mukaan perusennuste XRP:lle asettuu 3,30–5,50 dollarin välille, mutta nousu 9 dollariin on mahdollinen, jos Trumpin hallinto jatkaa kryptomyönteistä politiikkaansa. Yhdysvaltojen spot-XRP-ETF:n hyväksyntä voisi myös toimia merkittävänä katalyyttinä.

Tekniset indikaattorit tukevat nousua: RSI on noussut 54:stä, mikä viittaa vahvaan ostopaineeseen, joka voisi nostaa XRP:n 4 dollariin lokakuuhun mennessä. Viimeisen 12 kuukauden aikana XRP on noussut 463 %, kun taas Bitcoin on noussut 101 % ja Ethereum 90 %.

Dogecoin (dollariaDOGE): Ensimmäinen meemikolikko pitää pintansa

Dogecoin (DOGE), joka lanseerattiin vuonna 2013 vitsinä, on kasvanut kymmenen suurimman krypton joukkoon yli 37,4 miljardin dollarin markkina-arvolla. Sen kestävyys pohjautuu uskolliseen yhteisöön ja kasvavaan käyttöön maksuvälineenä eri alustoilla.

Vaikka Dogecoinin hinta usein seuraa Bitcoinin liikkeitä, sen suuri likviditeetti ja intohimoinen yhteisö ovat auttaneet sitä selviämään useista markkinaromahduksista. Nykyinen kurssi on noin 0,2486 dollaria, ja se on kaksinkertaistunut vuoden aikana, ohittaen Bitcoinin, Ethereumin, Shiba Inun ja Pepen.

RSI:n huipun ollessa 80 heinäkuussa DOGE laski noin 40:een laajemman markkinakorjauksen aikana, mutta on sen jälkeen palautunut 63:een, mikä viittaa ostokiinnostuksen paluuseen. Vaikka sen koko yhdistää sen yleisiin markkinatrendeihin, DOGE on tunnettu äkillisistä ja suurista nousuista.

Kaavioanalyytikot huomauttavat toistuvista laskevista kiilamuodostelmista marraskuusta huhtikuuhun, jälleen heinäkuun puolivälissä ja viimeksi elokuussa – kaikki klassisia noususignaaleja.

Gemini AI:n optimistinen ennuste asettaa DOGE:n 0,40 dollariin vuoden loppuun mennessä, mikä merkitsisi 61 % nousua. Tämä ei kuitenkaan vielä täytä pitkäaikaista ”1 dollarin Dogecoin” -haavetta, joka elää Doge-armadan keskuudessa.

Käyttöönotto kasvaa tasaiseen tahtiin: Tesla hyväksyy DOGE:n tiettyjen tuotteiden maksuvälineenä, ja alustat kuten PayPal ja Revolut tukevat nyt Dogecoin-siirtoja.

Cardano (dollariaADA): Gemini AI tarjoaa 10-kertaistumista vuoden päähän

Cardano (ADA) on noussut 163 % viimeisen vuoden aikana, ohittaen Bitcoinin, Ethereumin ja Solanan. Se sijoittuu toiseksi XRP:n jälkeen suurimmassa vuosikasvussa kymmenen suurimman projektin joukossa. Nousua ajaa kiinnostus energiatehokkaaseen, skaalautuvaan lohkoketjuun sekä vakaavaluuttoihin ja reaalimaailman omaisuuserien tokenisointiin.

Cardano herätti jopa Donald Trumpin huomion, joka mainitsi ADA:n Truth Social -julkaisussaan liittyen ehdottamaansa strategiseen kryptovarantoon. Vaikka Bitcoin on suunnitelman keskiössä, ADA mainittiin mahdollisena lisänä, mutta vain takavarikoiduista varoista – ei suorilla ostoilla.

Cardanon perustaja Charles Hoskinson, joka oli mukana perustamassa Ethereumia, on tunnettu Proof-of-Stake-järjestelmästään, vähäisestä energiankulutuksestaan ja akateemisesti painotetusta kehityksestään – kaikki ominaisuuksia, jotka houkuttelevat sekä instituutioita että yksityissijoittajia.

Cardanon nykyinen hinta on 0,88 dollaria, ja sen markkina-arvo on 32,1 miljardia dollaria. Gemini AI ennustaa Cardanon kurssin nousevan 10 dollariin vuoteen 2026 mennessä – valtava 1 036 % kasvu. Tämä olisi yhä yli kolme kertaa sen kaikkien aikojen huippu, 3,09 dollaria, joka saavutettiin syyskuussa 2021.

Teknisesti ADA on konsolidoitunut laskevaan kiilaan vuoden 2024 lopusta lähtien. Murtautuminen yli 1,10 dollarin tason voisi avata tien konservatiiviseen 1,50–2,50 dollarin hintaan talven aikana. Härkämarkkinat ja selkeytyvä sääntely voisivat nostaa hinnan jopa 5 dollariin tai sen yli.

Maxi Doge (MAXI): Dogecoinin villimpi ja riskialttiimpi serkku

Niille, jotka etsivät uusia meemikolikoita Gemini AI:n päätuotteiden ulkopuolelta, Maxi Doge (aMAXI) herättää kiinnostusta Dogecoinin hurjana ”degen-kuntosaliveljenä”.

Dogecoinin kypsyessä miljardiluokan omaisuuseräksi, joka seuraa enemmän Bitcoinin ja Ethereumin liikkeitä, sen volatiliteetti on laskenut verrattuna vuoden 2021 huippuihin.

Maxi Doge taas houkuttelee sijoittajia, jotka hakevat korkeampaa riskiä ja tuottoa. Se on kerännyt yli 2 miljoonaa dollaria vain ensimmäisten viikkojen aikana.

Ethereum-pohjaiseen ERC-20-standardin perustuva MAXI panostaa yhteisölähtöiseen kasvuun Telegram- ja Discord-yhteisöillä, treidauskilpailuilla ja projektikumppanuuksilla.

150,24 miljardin kolikon kokonaistarjonnasta 25 % on osoitettu ”Maxi-rahastoon” markkinointia ja yhteistyötä varten. Haltijat voivat myös steikata MAXI:ä, ja tuotot ovat tällä hetkellä jopa 157 % vuodessa (APY), vaikka tuottoprosenttien odotetaan laskevan osallistujamäärän kasvaessa.

Esimyynnin hinta on tällä hetkellä 0,0002565 dollaria, mutta se nousee hieman seuraavan rahoituskierroksen alkaessa muutaman tunnin sisällä.

Tokeneita voi ostaa Maxi Dogen virallisilta sivuilta käyttäen lompakoita kuten MetaMask tai Best Wallet.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisella X-tilillä ja Telegramissa.