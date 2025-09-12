Dogecoin sai pääsyn Bitcoinin likviditeettipohjaan

Viimeksi päivitetty: Syyskuuta 12, 2025

Uuden Bitcoin-yhteistyön ja historian ensimmäisen ETF:n myötä Dogecoin saa nyt tukea vahvoilta perustekijöiltä, jotka ruokkivat sen hintakehitysennusteita.

Dogecoin-meemikolikko on noussut tällä viikolla jo 10 %, kun sijoittajat reagoivat uutisiin ja asemoituvat mahdollisia Yhdysvaltojen koronlaskuja silmällä pitäen.

Makrotalouden kehitys tukee yhä toiveita nopeammista ja suuremmista koronlaskuista. Tämän kuun inflaatioluvut jäivät odotuksia alhaisemmiksi, mikä helpotti FEDin suurta huolenaihetta.

Dogecoin yhteistyöhön Bitcoinin kanssa ETF:n lanseerauksen yhteydessä

Ensimmäistä kertaa Bitcoin liittyy Dogecoin-yhteisöön uuden Lombard Financen ja DogeOS:n välisen kumppanuuden kautta.

Lombardilla on 1,5 miljardin dollarin TVL (Total Value Locked), ja 82 % LBTC:stä on aktiivisesti käytössä DeFi-protokollissa. Yritys on muuttanut miljardien dollareiden edestä Bitcoineja tuottavaksi pääomaksi.

Tämä LBTC integroidaan nyt Dogecoin-ekosysteemiin, mikä vauhdittaa sovelluksia ja tarjoaa lisää likviditeettiä kehittäjille.

Liike avaa Dogecoinille pääsyn Bitcoinin tuhansien miljardien dollarien likviditeettipohjaan, mikä tukee valtavirran käyttöönottoa ja taloudellista iskukykyä.

Lombardin lisäksi uutta pääomaa on virtaamassa DOGEen myös perinteisten rahoitusmarkkinoiden kautta.

Ensimmäinen koskaan lanseerattu spot Dogecoin ETF, REX-Osprey DOGE ETF (DOJE), aloittaa kaupankäynnin tänään ja avaa oven uudelle institutionaalisen kysynnän aallolle.

Tätä kehitystä voi vauhdittaa Yhdysvaltain CLARITY Act -laki, joka vapauttaisi pääomaa instituutioilta, jotka ovat odottaneet sääntelyvarmuutta.

Syvempi integroituminen Yhdysvaltain pääomamarkkinoille asemoikin Dogecoinin yhdeksi markkinasyklin parhaista suorittajista – memecoinin rooli on vaihtumassa vakavasti otettavaksi ja institutionaalisesti hyväksytyksi omaisuuseräksi.

Dogecoin hintaennuste 12.9.2025

Nämä kerrostuvat perustekijät voivat tarjota Dogecoinin kurssille juuri sen sysäyksen, joka on tarvittu kahden kuukauden mittaisen nousevan lippukuviomallin purkautumiseen.

Tämä jatkumokuvio viittaa siihen, että Dogecoinin hinta jatkaa heinäkuussa alkanutta nousuaan nyt, kun konsolidointi on päättynyt.

DOGE / USD -päiväkaavio, nouseva lippu -purkautuminen. Lähde: TradingView.

Momenttiosoitin tukee noususkenaariota. RSI-lukema on 62, mikä viittaa siihen, että nousuvaraa on yhä – arvo on kaukana yliostetun tason 70:stä, joka yleensä merkitsee nousun huippua.

MACD-osoitin laajenee yhä signaaliviivan yläpuolelle, suurimmillaan sitten heinäkuun. Tämä viittaa siihen, että nousutrendi on vankalla pohjalla.

Silti tänään nähty purkautumismomentti on hieman hidastunut, kun aiempi vastustaso 0,25 dollaria osoittautuu sitkeäksi.

Kun taso muuttuu tueksi, ovi avautuu täydelle purkautumiselle, jonka tavoitteena on 0,38 dollaria, mikä merkitsisi noin 50 %:n nousupotentiaalia nykyisestä.

Kun härkämarkkinat kehittyvät, tämä katto voi nousta paljon korkeammallekin, mikä avaa paikan ostaa Dogecoinia nyt.

Jatkuva kysyntä ETF:n kautta perinteisiltä markkinoilta ja DOGEn omaksuminen digitaalisissa varantostrategioissa voi ruokkia nousun aina 1 dollariin asti, mikä merkitsisi 300 %:n nousua nykyisistä hinnoista.

Shiba inu sai myös nousujohteisen ennusteen

Treidaaja Unipcs, tunnettu salanimellä esiintyvä hahmo, joka nousi otsikoihin osumalla oikeaan Bonkin (BONK) kanssa varhaisessa vaiheessa, ennusti äskettäin, että meemikolikot ovat “menossa parabolisiksi” – mikä vahvistaa Shiba Inun nousujohteisia hintakehitysennusteita.

Tähän joukkoon kuuluu myös SHIB, joka on edelleen toiseksi suurin meemikolikko markkina-arvoltaan ja saattaa olla yksi suurimmista hyötyjistä tulevien viikkojen aikana.

Unipcs toi esiin X:ssä julkaistussa viestissään, että Solanan meemikolikot saattavat hyötyä tästä syklisestä noususta eniten, mutta uskoo, että koko meemikolikkosegmentti kokee merkittävän liikkeen, joka jättää monet karhut “sivuun ja kärsimään”.

Hänen parhaiksi valinnoikseen tällä syklillä nousivat dollariaFARTCOIN, dollariaUSELESS ja dollariaBONK, koska hän uskoo näiden kolmen tarjoavan suurimman nousupotentiaalin lyhyellä aikavälillä.

Shiba Inu säilyttää kuitenkin kiistattoman asemansa meemikolikkosegmentin “kakkosena”, markkina-arvon ollessa 7,7 miljardia dollaria – seuraavana kaukana perässä tulee Pepe (dollariaPEPE).

Eksoottisemmat tokenit kuten Bonk (dollariaBONK) liikkuvat yhä alle 2 miljardin dollarin tasolla. Tämä tekee Shiba Inusta (SHIB) ilmeisen ehdokkaan hyötymään, jos meemikolikkosesonki alkaa Unipcsin ennustamalla tavalla.

Dogecoin valmistautuu nousuun – sijoittajat etsivät jo seuraavaa kohdetta

DogeOS on oikeassa sanoessaan, että Bitcoin on liittynyt kryptomaailman “vieraanvaraisimpaan yhteisöön”. Harva kolikko saa yhtä paljon sosiaalista huomiota kuin Doge-brändiä kantavat tokenit.

Historia kertoo selkeän kaavan: Dogecoin vuonna 2021, sen perässä Shiba Inu, Floki, Bonk, Dogwifhat, Neiro ja viimeisimpänä Dowge. Jokainen suuri härkämarkkina tuo mukanaan oman Doge-teemaisen rakettinsa.

Tällä kertaa spekulantit seuraavat tarkasti Maxi Dogea (MAXI) seuraavana rakettiehdokkaana.

