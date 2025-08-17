XRP voi nousta 20 dollariin, ennustaa Googlen Gemini AI

Kirjoittaja Markku Korhonen Kirjoittaja Markku Korhonen Lue kirjoittajaa Jaa Kopioitu Yhteistyökumppanitiedonanto Yhteistyökumppanitiedonanto



Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta. Tämä mahdollinen kompensaatio ei kuitenkaan koskaan vaikuta analyyseihimme, mielipiteisiimme tai arvosteluihimme. Toimituksellinen sisältömme on luotu erillään markkinointiyhteistöistä, ja arvosanamme pohjautuvat puhtaasti ilmoittamiimme arviointikriteereihin. Lue lisää Viimeksi päivitetty: Elokuuta 17, 2025

Miksi luottaa Cryptonewsiin Cryptonews on seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Mainosilmoitus Uskomme täydelliseen läpinäkyvyyteen. Osa sisällöstämme sisältää affiliate-linkkejä, ja voimme ansaita komissiota näiden kumppanuuksien kautta. Jo yli vuosikymmenen ajanon seurannut kryptovaluutta-alaa tarjoten lukijoillemme informatiivisia näkemyksiä. Toimittajillamme ja analyytikoillamme on laaja kokemus markkina-analyysistä ja lohkoketjuteknologioista. Pyrimme ylläpitämään korkeita toimituksellisia standardeja, keskittyen faktojen tarkkuuteen ja tasapainoiseen raportointiin kaikilla osa-alueilla – kryptovaluutoista ja lohkoketjuprojekteista alan tapahtumiin, tuotteisiin ja teknologisiin kehityksiin. Pitkäaikainen läsnäolomme alalla heijastaa sitoutumistamme tarjota olennaisinta tietoa digitaalisten omaisuuserien jatkuvasti kehittyvässä maailmassa. Lue lisää Cryptonewsistä.

Googlen tekoälyalusta Gemini arvioi, että XRP, Chainlink ja Solana voivat saavuttaa vahvoja huippuja tulevina kuukausina, mikä saattaa tarjota kryptosijoittajille niin sanotun valkoisen joulun.

Markkinamomentti näyttää tukevan tätä näkemystä. Torstaina nähtiin taas ennätys, kun Bitcoin ATH (All Time High) nousi yli 124 000 dollarin. Tämä viittaa siihen, että härät yrittävät käynnistää koko markkinan läpileikkauksen.

Sääntelyrintamalla presidentti Trump allekirjoitti viime kuussa GENIUS-lain, joka toi liittovaltiotason ohjeistukset stablecoineille varmistaen, että ne ovat täysin varantopohjaisia. Pian tämän jälkeen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) julkaisi Project Crypton, laaja-alaisen uudistushankkeen, jonka tavoitteena on päivittää arvopaperilakeja ja tarjota kaivattua selkeyttä digitaalisille omaisuuserille.

Nämä poliittiset muutokset kertovat, että Trumpin hallinto toimii aktiivisesti lunastaakseen kampanjalupauksensa tehdä Yhdysvalloista lohkoketjuteknologian globaali keskus.

Kasvavan optimismiin myötä monet analyytikot uskovat, että seuraava nousuralli voi ylittää vuoden 2021 huiput. Gemini odottaa XRP:n, Chainlinkin ja Solanan johtavan kehitystä.

XRP (Ripple): Gemini-tekoäly ennustaa jopa 6x hinnannousun kohti 20 dollaria jouluun mennessä

Gemini ennustaa, että XRP:n kurssi voisi nousta kohti 20 dollaria ennen vuoden 2025 loppua, mikä olisi noin kuusinkertainen nykyisestä reilun kolmen dollarin arvosta.

XRP:n viimeaikainen kehitys on ollut vaikuttavaa. 18. heinäkuuta se nousi 3,65 dollariin, korkeimmalle sitten vuoden 2018 3,40 dollarin, ennen kuin vetäytyi noin 10 % nykyiselle tasolleen. Korjauksesta huolimatta se on noussut 11 % viimeisen kuukauden aikana, kun Bitcoinin nousu oli vain 6 %.

YK:n pääomakehitysrahasto tunnusti XRP:n vuonna 2024 johtavaksi ratkaisuksi globaaleihin maksuihin, ja sen maine perinteisten rahoitustoimijoiden keskuudessa jatkaa vahvistumistaan.

Ripplen pitkä oikeustaistelu SEC:n kanssa päättyi tänä vuonna viraston luovuttua kanteestaan. Tätä edelsi vuoden 2023 oikeuden päätös, jonka mukaan vähittäismyyntiä koskevat XRP-tapahtumat eivät ole arvopaperikauppaa. Tämä oli merkittävä voitto sekä Ripplelle että koko kryptosektorille.

Jos XRP saavuttaa ja ylittää entisen ATH-tasonsa, Gemini arvioi, että 6 dollarin saavuttaminen voisi olla helppoa, mutta nousu 20 dollariin edellyttäisi täysimittaista härkämarkkinaa.

Tekniset tiedot osoittavat RSI:n nousevan 58:sta, mikä viittaa kasvavaan ostopaineeseen. Viimeisen vuoden aikana XRP on noussut 472 %, selvästi enemmän kuin Bitcoinin 104 % ja Ethereumin 75 %.

Chainlink ($LINK): Lohkoketjujen yhteentoimivuuden johtaja voi nousta 100 dollariin,arvioi Gemini

Chainlink (LINK) on ollut yksi tämän päivän suurimmista nousijoista, nousten 126 % vuoden takaisesta ja päihittäen Bitcoinin ja Ethereumin tuossa kisassa. Se käy tällä hetkellä kauppaa reilussa 23 dollarissa.

Projekti toimii hajautettuna oraakkeliverkkona, joka toimittaa reaalimaailman tietoja lohkoketjupohjaisiin älysopimuksiin, mahdollistaen saumattoman integraation perinteisten järjestelmien ja lähes minkä tahansa lohkoketjun välillä.

Koska monet pitävät tiedonsiirtoa ja yhteentoimivuutta avaintekijöinä krypton massakäyttöönotossa, Chainlinkin asemaa sillanrakentajana lohkoketjujen ja perinteisen rahoituksen välillä vahvistaa sen pitkäaikainen kumppanuus SWIFTin kanssa.

Vuoden alun ja maaliskuun puolivälin välillä muodostunut nouseva laskeva kiilakuvio, joka usein ennakoi kurssinousuja, tukee Geminin näkemystä siitä, että $LINK voi nousta 30 dollariin kuukauden loppuun mennessä, kohdaten ensin vastuksen 25 dollarissa.

Sen nykyinen RSI on noin 72, mikä viittaa jatkuvaan ostopaineeseen, joka saattaa hieman hellittää voittojen kotiutuksen myötä, mutta kysyntä pysyy korkeana erityisesti tämän viikon uutisten jälkeen, jotka koskevat Chainlinkin takaisinosto-ohjelmaa (Chainlink Reserve) ja protokollan uutta yhteistyötä New Yorkin pörssin emoyhtiö Intercontinental Exchangen kanssa.

Kaikki nämä tekijät tukevat yhä nousevampaa narratiivia, joka voi nostaa $LINK:n merkittäviin tuottoihin.

Solana ($SOL): Geminin mukaan ETF-huhut ja verkon parannukset voivat nostaa hinnan 3x jouluun mennessä

Solana ($SOL) vahvistaa asemaansa älysopimusalustojen ekosysteemissä, sen markkina-arvon ylittäessä nyt 96,6 miljardia dollaria ja houkutellen sekä institutionaalisia sijoittajia että kehittäjiä.

Viimeaikaisia Solanan kurssin nousuja vauhdittavat huhut Yhdysvalloissa hyväksyttävästä Solanan spot ETF:stä, mikä voisi toistaa Bitcoinin ja Ethereumin ETF:ien myötä nähdyt pääomavirrat ja merkittävästi lisätä institutionaalista käyttöönottoa.

Lisäksi presidentti Trump kertoi tänä vuonna sosiaalisen median alustallaan, että Yhdysvaltain hallitus voisi pitää Solanaa tulevassa kansallisessa Bitcoin-varannossaan, mutta nykyisessä ehdotuksessa SOL olisi vain “hold-only”, eli se voitaisiin sisällyttää vain, jos se on peräisin lainvalvontaviranomaisten takavarikoimista varoista, ei suoraan ostettuna.

Teknisesti SOL on irtautunut pitkästä laskutrendistä. Tammikuun 250 dollarin huipun ja huhtikuun 100 dollarin pohjan jälkeen se on noussut 196 dollariin.

Laskevasta kiilakuviosta irtautuminen saa Geminin tekoälyn ennustamaan mahdollisen nousun kohti 600 dollaria vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä olisi yli kaksinkertainen tammikuun ATH-tasosta 293,31 dollaria.

Kuitenkin tämä äärimmäisen härkämäinen skenaario on todennäköinen vain, jos SEC julkaisee kattavat kryptosäännökset jouluun mennessä.

Maxi Doge -ennakkomyynti lähestyy 1 miljoonaa dollaria: mahdollinen 100x Dogen “kryptoserkulle”?

Sijoittajille, jotka etsivät spekulatiivisia, suuren tuottopotentiaalin meemikolikkokohteita, ennakkomyynnit tarjoavat edelleen houkuttelevia sisääntulopaikkoja. Yksi tällainen tulokas, Maxi Doge (MAXI), on kerännyt jo yli 818 000 dollaria muutamassa päivässä lanseerauksensa jälkeen.

Ethereum ERC-20 -pohjalle rakennettu MAXI keskittyy yhteisön rakentamiseen aktiivisen Telegram- ja Discord-vuorovaikutuksen, kaupankäyntikilpailujen ja markkinointikumppanuuksien avulla.

Kokonaisesta 150,24 miljardin tokenin määrästä 25 % on varattu “Maxi Fund” -rahastoon markkinointia ja yhteistyöprojekteja varten. Omistajat voivat steikata tokeneitaan passiivisten palkkioiden saamiseksi, ja nykyiset APY:t ovat jopa 346 %, vaikka nämä tuotot laskevat osallistujamäärän kasvaessa.

Nykyisessä ennakkomyyntivaiheessa hinta on 0,000252 dollaria, ja seuraava hinnankorotus tapahtuu alle kolmessa päivässä, kun ennakkomyynti etenee seuraavaan rahoituskierrokseen. Tämä palkitsee varhaisia osallistujia hieman suuremmalla arvonnousulla ennen lanseerausta ja kannustaa nopeaa osallistumista.

Sijoittajat voivat ostaa projektia Maxi Doge -verkkosivuston kautta käyttämällä esimerkiksi MetaMask- tai Best Wallet -lompakoita.

Seuraa Maxi Dogea X:ssä ja Telegramissa pysyäksesi ajan tasalla kehityksestä.