Ripplen kryptovaluutta XRP on laskenut selvästi viikonlopun aikana. Se käy tällä hetkellä kauppaa noin kolmessa dollarissa. XRP on viime päivinä laskenut kymmenisen prosenttia saavutettuaan viime viikolla 3,35 dollaria. Kun valaskertymä kasvaa ja tekniset indikaattorit kiristyvät, sijoittajat pohtivat, mihin suuntaan XRP lähtee.

BOOOOOMMMM!!!#XRP WHALES ARE BUYING THE DIP!

120M coins accumulated! #XRP IS GOING TO LEAD!! pic.twitter.com/klWsIXaC8n — Levi | Crypto Crusaders (@LeviRietveld) August 15, 2025

Valaiden kysyntä tarkoittaa markkinatukea

Ketjudata osoittaa, että suuret haltijat ostavat voimakkaasti. Pelkästään viime viikolla valaat ostivat noin 440 miljoonaa XRP:tä – arviolta 3,8 miljardin dollarin arvosta – mukaan lukien 120 miljoonaa tokenia 15. elokuuta, jolloin koko markkinoilla nähtiin 10 miljardin dollarin myyntiaalto. Tämä aggressiivinen osto osoittaa pitkäaikaista luottamusta ja voi tasapainottaa vähittäissijoittajien myyntejä, joita tapahtuu volatiileissa tilanteissa.

Whales 🐋 Scoop Up 120M $XRP During Market Dip‼️ pic.twitter.com/tZTZHbku2H — XRP Update (@XrpUdate) August 15, 2025

Huolimatta siitä, että markkina-arvosta katosi 15 miljardia dollaria 8. elokuuta jälkeen ja hinta laski 8 % tasolle 3,08 dollaria, XRP:llä on silti täysin laimennettu markkina-arvo 308 miljardia dollaria. Päivittäinen kaupankäyntivolyymi on laskenut 36 % tasolle 7,55 miljardia dollaria, mutta valaiden toiminta on keskittynyttä, joten tämä notkahdus voi olla kertymävaihe eikä merkki romahduksesta.

Historiallisesti suuret lompakkovirrat ovat ennakoineet hinnan vakautumista ja elpymistä, erityisesti silloin kun pörssivarannot laskevat ja likviditeetti kiristyy.

XRP hintaennuste 18.8.2025

XRP-hintaennuste näyttää nousujohteiselta, sillä neljän tunnin kaavio osoittaa symmetrisen kolmion muodostavan vauhtia. XRP:n kurssi on tehnyt korkeampia pohjia heinäkuun lopusta lähtien ja hinta on alle 50 SMA:n tasolla 3,20 dollaria, joka on myös kolmion vastustaso ja keskeinen käänne seuraavaa läpimurtoa varten.

Kynttilänjalkojen analyysi osoittaa spinning top -kuvioita ja epävarmoja sulkuja, jotka ovat tyypillisiä merkkejä voimakkaista liikkeistä. Nouseva engulfing-kynttilä 3,02–3,10 dollarin alueella vahvistaisi kysynnän. Tekniset indikaattorit tukevat myös nousua: RSI on tasolla 48, joten tilaa on nousta, ja MACD on tasoittumassa ja voi olla lähellä bullish-risteystä.

Jos XRP:n ostaminen kiihtyy ja ostajat murtautuvat 3,20 dollarin yläpuolelle, seuraavat vastustasot ovat 3,38 ja 3,51 dollaria, ja pidempi momentum voi testata 3,66 dollaria. Alle 2,89 dollaria rikkoisi korkeampien pohjien rakenteen ja antaisi karhuille hallinnan.

Sijoittajille asetelma on odottaa kärsivällisesti määritellyllä riskisuhteella:

Sisääntuloalue: 3,10–3,15 dollaria

3,10–3,15 dollaria Stop Loss: 2,99 dollaria

2,99 dollaria T1: 3,38 dollaria

3,38 dollaria T2: 3,51 dollaria

3,51 dollaria T3: 3,66 dollaria

Tämä on hyvä keskipitkän aikavälin asetelma vähäisellä laskuriskillä. Valaat jatkavat ostamista ja tekniset indikaattorit kiristyvät, XRP voi nousta korkeammalle, jos koko markkina kääntyy positiiviseksi.

XRP Ledger laajeni apteekkien käyttöön

Wellgistics Health ottaa käyttöön XRP Ledger -pohjaisen maksujärjestelmän tuhansissa apteekeissa ympäri Yhdysvaltoja, mikä merkitsee yhtä ensimmäisistä laajamittaisista lohkoketjun käyttöönotoista terveydenhuoltosektorilla.

Nasdaq-listattu jakeluyhtiö (WGRX) kertoi, että alusta mahdollistaa itsenäisille apteekeille lääkkeiden varastojen maksamisen ja varojen siirtämisen välittömästi, ohittaen pankkiviiveet ja korkeat luottokorttimaksut, jotka usein rasittavat pieniä toimijoita.

Käyttöönotto integroidaan RxERP-järjestelmään, joka on sarjoitettu lääkkeiden verkkokauppa- ja yrityssuunnittelutyökalu. Se tarjoaa reaaliaikaisen seurannan, alhaisemmat kustannukset ja suoran selvityksen apteekkien ja jakelijoiden välillä.

Wellgisticsista ensimmäinen terveysalan yritys, joka lanseeraa XRP Ledger -maksut

Wellgistics, jolla on verkostossaan yli 6 500 apteekkia ja 200 valmistajaa, on yksi ensimmäisistä terveydenhuoltoalan yrityksistä, joka lanseeraa maksuratkaisun XRP Ledgerillä (XRPL), avoimen lähdekoodin lohkoketjulla, jota tukee Ripple Labs.

Apteekit voivat nyt liittyä ohjelman beta-versioon.

Toimitusjohtaja Brian Norton sanoi, että apteekkien omistajien vastaus on ollut odotettua vahvempi ja totesi heidän olevan ”ennakkoluuloista poiketen edistyksellisempiä lohkoketjuteknologian suhteen kuin moni alalla olettaa”.

Vaikka yhtiö ei ole kertonut, tarvitseeko apteekkien pitää XRP:tä suoraan hallussa vai käytetäänkö selvityksissä fiat–XRP-muunnosta, järjestelmä on suunniteltu täyttämään tiukat sääntelyvaatimukset, mukaan lukien HIPAA ja rahanpesun estämisen säännöt.

Yhtiö aikoo laajentaa aloitetta apteekkimaksuista myös valmistajiin ja lopulta testata suoramyyntejä potilaille, jolloin lääkkeitä voidaan toimittaa suoraan lääketehtailta potilaille lääkärin valvonnassa.

Wellgistics Heath is seeking to leverage XRP for payments in a $1.4 trillion Pharma trade market. https://t.co/zXROACmD8B pic.twitter.com/QHhRnCOxHX — bill morgan (@Belisarius2020) August 16, 2025

Käyttöönotto perustuu Wellgisticsin 8. toukokuuta antamaan ilmoitukseen, jonka mukaan se käyttäisi XRP:tä sekä maksuväylänä että kassavarojen reservivarana, jota tukee 50 miljoonan dollarin luottolimiitti.

Johto on sanonut strategian tähtäävän ohjelmoitavan likviditeetin ja kysyntään perustuvan infrastruktuurin rakentamiseen koko sen terveydenhuoltoverkostossa.

Vuonna 2016 perustettu Wellgistics ostettiin Danam Healthin toimesta vuonna 2024, ennen kuin se eriytettiin pörssilistautumisen kautta helmikuussa 2025.

Tänä päivänä yhtiö tarjoaa tukkumyyntijakelua, reseptien välitystä ja tekoälyllä tuettuja keskitettyjä palveluja apteekeille eri puolilla Yhdysvaltoja.

Sen lohkoketjuambitioista huolimatta yhtiön osake on kärsinyt markkinadebyytin jälkeen. Osakekurssi on laskenut yli 80 % helmikuusta lähtien ja sulkeutui tiistaina hintaan 0,62 dollaria ennen kuin nousi jälkikaupankäynnissä 0,65 dollariin, mikä antaa Wellgisticsille noin 47 miljoonan dollarin markkina-arvon.

XRP Ledger julkaisi uuden päivityksen kasvavan kiinnostuksen keskellä

Ripplen kehitysosasto RippleX on julkaissut XRP Ledgerin version 2.5.0, joka tuo mukanaan useita protokollapäivityksiä verkon toiminnallisuuden ja turvallisuuden vahvistamiseksi.

RippleX:n insinööri Mayukha Vadari kutsui päivitystä ”ehkä parhaaksi koskaan julkaistuksi muutoskokonaisuudeksi”, joka tuo merkittäviä parannuksia tokenien hallintaan ja transaktioiden käsittelyyn.

XLS-85 -muutos parantaa escrow-järjestelmää sallimalla kolmansien osapuolten liikkeeseen laskemat tokenit, mukaan lukien stablecoinit, ja tuo mukanaan monikäyttöiset tokenit, jotka on suunniteltu institutionaalisiin käyttötarkoituksiin.

Uusi päivitys julkaistiin sen jälkeen, kun XRP Ledgerillä aktiivisten käyttäjien määrä kasvoi voimakkaasti, päivittäisten aktiivisten osoitteiden noustessa keskimääräisestä 35 000:sta yli 295 000:een.

