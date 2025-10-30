Fed laski korkoa – Gemini AI: Bitcoin, XRP ja Solana nousevat

Googlen tekoäly Gemini AI on esittänyt rohkean näkemyksen kuluvan neljänneksen suhteen ja ennustaa, että Bitcoin, Solana ja XRP voivat kaikki saavuttaa yllättäviä uusia kaikkien aikojen huippuja tämän neljänneksen aikana.

Lokakuun “Uptober”-nousu hiipui nopeasti muutamassa päivässä sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti laajoista 100 %:n tulleista kiinalaisille tuontituotteille. Tällä viikolla on kuitenkin hyväksytty Solana-, Litecoin- ja Hedera ETF:t, mutta keskiviikon Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) FOMC-kokouksen koronlaskun päätöksestä huolimatta kryptomarkkinat lähtivät laskuun.

Fed laski ohjauskorkoaan keskiviikkona 25 korkopisteellä, uudelle vaihteluvälille 3,75–4 %. Kyseessä on toinen peräkkäinen koronlasku, kun päättäjät pyrkivät tukemaan pehmeneviä työmarkkinoita jatkuvan taloudellisen epävarmuuden keskellä.

Äänestystulos 10–2 paljasti merkittävän erimielisyyden FOMC:n (Federal Open Market Committee) sisällä: keskuspankin johtokunnan jäsen Stephen Miran kannatti suurempaa, 50 korkopisteen laskua, kun taas Kansas Cityn keskuspankin johtaja Jeff Schmid vastusti kokonaan koronlaskua.

Koronlasku toteutettiin huolimatta liittovaltion hallinnon sulusta, joka on rajoittanut pääsyä keskeisiin taloustilastoihin.

Päätös tehtiin vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun Kanadan keskuspankki oli itse laskenut ohjauskorkoaan 25 korkopisteellä tasolle 2,25 %.

Markkinat reagoivat välittömästi voimakkaasti: kryptomarkkinoilta likvidoitiin 300 miljoonan dollarin edestä positioita vain 15 minuutissa keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powellin FOMC-puheen jälkeen.

Bitcoin (BTC): Gemini AI ennustaa nousua 250 000 dollariin

Bitcoin (BTC), alkuperäinen ja johtava digivaluutta, jatkaa kansainvälisten otsikoiden hallintaa saavutettuaan uuden kaikkien aikojen ennätyksen 126 080 dollaria 6. lokakuuta. Geminin uusimmat mallit ennustavat useita uusia ennätystasoja, joista kunnianhimoisin tähtää jopa 250 000 dollariin vuoteen 2026 mennessä.

Lähde: Gemini AI

Bitcoin toimii kryptomarkkinoiden mittatikkuna ja vetää puoleensa sekä institutionaalista että yksityistä kiinnostusta toimien “digitaalisena kultana” inflaatiota vastaan. Tällä hetkellä sen markkina-arvo on 2,27 biljoonaa dollaria 3,95 biljoonan kokoisilla globaaleilla kryptomarkkinoilla.

Mikäli makrotaloudelliset olosuhteet, kuten laskeva inflaatio ja elvyttävä rahapolitiikka, jatkuvat, Bitcoinin kurssi voi pian haastaa uusia huippuja. Huomisen FOMC-kokouksen mahdollinen koronlasku voi toimia laukaisimena neljännen vuosineljänneksen härkärallille.

Tavallinen markkinavauhti voi realistisesti nostaa Bitcoinin 150 000 dollariin, mutta Geminin 250 000 dollarin tavoite vaatii täysimittaista härkämarkkinaa, jonka Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset voivat mahdollistaa, mikäli kattava kryptolainsäädäntö saadaan valmiiksi jouluun mennessä.

Solana (SOL): Gemini AI ennustaa voimakasta ETF-jälkeistä nousua

Solana (SOL) vahvistaa asemaansa yhtenä markkinoiden dynaamisimmista älysopimusverkoista, markkina-arvoltaan lähes 110 miljardia dollaria ja DefiLlaman mukaan 12 miljardin dollarin TVL (Total Value Locked) DeFi-protokollissa.

Lähde: Gemini AI

Tämän viikon Bitwisen ja Grayscalen Solana spot ETF:ien hyväksynnät Yhdysvalloissa lisäävät sijoittajien innostusta. Tulevina kuukausina saatamme nähdä merkittäviä institutionaalisia sisäänvirtoja, kuten Bitcoinin ja Ethereumin ETF-hyväksyntöjen jälkeen.

Huippunopea transaktioiden käsittely, alhaiset kustannukset ja kasvava käyttö tokenisaatiossa ja stablecoin-ekosysteemeissä tekevät Solanasta yhden markkinoiden valmiimmista lohkoketjuista yrityskäyttöön.

Solanan hinta nousi tammikuussa 250 dollariin ja laski huhtikuussa noin 100 dollariin, ja se käy tällä hetkellä kauppaa noin 203 dollarin tasolla.

Viimeisen vuorokauden aikana hinta on noussut 1,4 %, ja RSI on neutraali 51. Läpäistyään noususuuntaisen lippumuodostelman, Gemini ennustaa Solanan voivan nousta jopa 700 dollariin jouluun mennessä – kunnianhimoinen tavoite, mutta linjassa kiihtyvän momentin ja vahvan teknisen rakenteen kanssa.

Geminin härkämarkkinaskenaariossa Solana ylittää vaivatta tammikuussa saavutetun kaikkien aikojen huippunsa 293 dollaria.

XRP (XRP): Gemini ennustaa nousua kaksinumeroisiin lukemiin

Gemini AI:n mallinnus viittaa mahdolliseen läpimurtoon Ripplen XRP:n hinnassa, ennustaen nousua 5–10 dollariin ennen vuoden loppua – nelinkertaistaen nykyisen 2,67 dollarin hinnan.

Lähde: Gemini AI

Ripplen selkeä oikeusvoitto SEC:tä vastaan aiemmin tänä vuonna palautti sijoittajien luottamuksen ja nosti XRP:n seitsemän vuoden huipulle, 3,65 dollariin, heinäkuussa. Vuoden aikana kurssi on noussut 413 %, ohittaen sekä Bitcoinin että Ethereumin.

Ripplen uuden RLUSD-stablecoinin lanseeraus sekä toimitusjohtaja Brad Garlinghousen läheiset yhteydet presidentti Trumpiin tekevät Ripplestä sääntelyn suosikin kryptomarkkinoilla. Tämä tekee XRP:stä houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka haluavat hyötyä digitaalisen rahan etulyöntiasemasta.

Vuoden 2025 aikana on muodostunut useita nousulippumuodostelmia, mikä vahvistaa XRP:n teknistä näkymää.

Mikäli uusia ajureita, kuten XRP ETF -hyväksyntöjä, institutionaalisia kumppanuuksia tai Yhdysvaltain sääntelyselkeyttä ilmenee, Gemini ennustaa XRP:n helposti ylittävän 5 dollarin rajan. Täydessä härkätilanteessa jopa 10 dollaria on mahdollinen tavoite.

