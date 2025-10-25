ChatGPT:n XRP-ennuste: paluu 3 dollariin on mahdollinen

Kryptovaluutta XRP on on pudonnut reippaasti keskikesän huipuistaan. Se pysyttelee tällä hetkellä kaikkien merkittävien EMA-keskiarvojen alapuolella.

Nousua voi kuitenkin olla näkyvissä, sillä Ripplen tukema Evernorth suunnittelee NASDAQ-listautumista kerätäkseen yli miljardin dollarin suuruisen julkisesti noteeratun XRP-treasuryn. XRP:tä ostetaan avoimilta markkinoilta SBI Holdingsin, Pantera Capitalin ja Krakenin tuella.

XRP käy kauppaa kaikkien EMA-keskiarvojen alapuolella. RSI on 36,43, lähestyen ylimyytyä tasoa, ja MACD on laskusuuntainen lukemalla -0.0177. Nousu tapahtuu matalalla kaupankäyntivolyymilla, 97,41 miljoonalla (−28,2 %). Tämä viittaa heikkoon elpymisuskoon. Pientä epäuskoa on aiheuttanut myös loppukesän tieto siitä, että yksi Ripplen perustajista, Chris Larsen, myi 50 miljoonaa XRP:tä arvoltaan 120 miljoonaa dollaria. Asiasta kertoi tuolloin muun muassa taloussivusto Motley Fool.

ChatGPT:n XRP-analyysi yhdistelee yli 26 teknistä indikaattoria ja testaa nousun kestävyyttä Evernorthin institutionaalisen treasury-katalyytin valossa.

Tekninen analyysi: Heikko nousu laskutrendissä

XRP:n kurssin kokonaiskuva on yhä laskusuuntainen ja noin neljänneksen alempana elokuun huipusta. Volyymi 97,41 miljoonaa verrattuna 135,62 miljoonaan osoittaa heikkoa luottamusta.

RSI 36,43 lähestyy ylimyyntiä. Liukuvat keskiarvot osoittavat täydellisen laskusuhdanteen: 20 päivän EMA 2,5817 dollaria (+4,5 %), 50 päivän EMA 2,7453 dollaria (+11,1 %), 100 päivän EMA 2,7679 dollaria (+12,0 %), 200 päivän EMA 2,6136 dollaria (+5,7 %). Kaikki EMA:t toimivat vastustasoina.

MACD on selvästi negatiivinen lukemalla -0.0177, ja histogrammi on -0.1246. Nykyinen hinta testaa 38,2 % Fibonacci-takaisinvetoa. Korkea ATR 2,3380 vahvistaa volatiliteetin. Todennäköinen “dead cat bounce” ja 65 % todennäköisyys laskuun kohti 2,10–2,25 dollaria.

Evernorthin miljardin dollarin treasury kohtaa jakelun

XRP:n emoyhtiön Ripplen tukema Evernorth suunnittelee NASDAQ-listautumista kerätäkseen yli miljardi dollaria “suurimman julkisesti noteeratun XRP-treasuryn” perustamiseen.

Yhtiö aikoo ostaa “XRP:tä avoimilta markkinoilta (ei alennuksella)” sijoittajina SBI Holdings, Pantera Capital ja Kraken. David Schwartz liittyy neuvonantajaksi edistämään “XRP:n hyötykäyttöä ja adoptiota”.

Tämän nousujohteisen ilmoituksen ohella Chris Larsen myi jo toiset 50 miljoonaa XRP:tä (~120 miljoonaa dollaria), mikä herätti kritiikkiä yhteisössä.

Lisäksi Yhdysvaltain keskuspankki järjesti kryptomaksuinnovaatioiden konferenssin 21. lokakuuta, ja Ripple “haki pääkäyttäjätiliä”.

Useat XRP ETF -hakemukset, mukaan lukien Grayscale, Bitwise ja WisdomTree, ovat myös “lähellä ratkaisevia SEC:n päätöspäiviä tämän kuun aikana”.

Tämä kasvava institutionaalinen hyväksyntä sai NoOnesin toimitusjohtajan Ray Youssefin huomauttamaan laajemmista altcoin-trendeistä: “suursijoittajat asemoituvat rakenteelliseen nousuun pikavoittojen sijaan, tunnistaen pitkäaikaisen hyötykäytön syvenevän” huolimatta lyhyen aikavälin varovaisuudesta.

Nousu nousevilla mittareilla

XRP:n markkina-arvo on 148,39 miljardia dollaria (+2,74 %). Volyymi nousi 23,75 % arvoon 4,01 miljardia dollaria. Markkinadominanssi 3,96 % (+0,08 %). Omistajien määrä 482 310. Liikkeellä oleva tarjonta 59,98 miljardia XRP:tä (59,98 % 100 miljardin maksimista).

Historialliset luvut vuonna 2025: 3,04 dollaria (tammikuu), 2,15 dollaria (helmikuu), 3,18 dollaria (heinäkuun huippu), 2,41 dollaria (lokakuu), heijastaen vaihtelevaa kehitystä samalla kun yhteisö keskustelee Larsenin 120 miljoonan dollarin myynnistä verrattuna Evernorthin miljardin dollarin treasury-suunnitelmaan.

Sosiaalinen ilmapiiri: XRP:n treasury-optimismi kohtaa heikkouden

LunarCrush raportoi AltRankin olevan 790 (+456) ja Galaxy Scoren 68 (+10). Vuorovaikutukset nousseet 19,95 miljoonaan (+7,35 miljoonaa), mainintoja 57 960 (+6 160). Sosiaalinen dominanssi 5,95 % (+3,15 %), sentimentti 82 % positiivinen (+2 %).

Analyytikot korostavat, että “XRP on ylimyyty viikkotasolla”, kun taas toiset varoittavat “dead cat bouncesta”, joka vaatii “kestävän palautumisen 2,6136 dollarin yläpuolelle käänteen vahvistamiseksi”.

Yhteisö on myös erityisen optimistinen Ripplelle sopivasta GTreasury-hankinnasta, joka käsittelee 12,5 biljoonaa dollaria vuosittain yli 1 000 yritykselle – “täydellinen XRP Ledgerille”.

ChatGPT:n XRP-analyysi: Treasury-katalyytti testaa rakennetta

ChatGPT:n XRP-analyysi paljastaa XRP:n olevan Evernorthin treasury-rakentamisen ja teknisen heikkouden välissä. Välitön vastustaso 2,5817 dollaria (20 päivän EMA), kriittinen 2,6136 dollaria (200 päivän EMA).

Härät tarvitsevat kestävän sulkemisen 2,65 dollarin yläpuolelle käänteen vahvistamiseksi.

Tuki löytyy 2,3547 dollarista, tärkeä alue 2,25–2,10 dollaria. Läpimurto alaspäin voi käynnistää korjauksen kohti helmikuun–maaliskuun pohjia.

Kolmen kuukauden XRP-ennuste

Treasury-palautuminen (35 %)

Evernorthin miljardin dollarin sijoitus ja ETF-hyväksynnät voivat nostaa Ripplen valuutan takaisin yli 2,61 dollarin, tähtäimenä 2,75–3,00 dollaria (11–21 % nousupotentiaali). Vaatii 2,65 dollarin sulkemisen yläpuolelle.

Laajentuva korjaus (65 %)

Pettymys 2,58 dollarissa voi laukaista laskun kohti 2,10–2,25 dollaria (10–15 % laskua). Larsenin myynti ja heikko volyymi viittaavat jatkolaskuun.

Konsolidointi (20 %)

Horisontaalinen liike 2,35–2,60 dollarin välillä mahdollistaa treasury-akkumulaation ja selkeyden Fedin suunnasta.

Institutionaalinen infrastruktuuri kohtaa heikkouden

Seuraava tavoite: 2,25–2,10 dollaria, jos nousu epäonnistuu. 2,75–3,00 dollaria, jos 2,61 dollaria saavutetaan uudelleen.

Nousu matalalla volyymilla viittaa tilapäiseen helpotukseen. Evernorthin miljardin dollarin ostot voivat toimia katalyyttinä, mutta Larsenin 120 miljoonan dollarin myynti tuo varovaisuutta.

Pidä kurssi yli 2,35 dollarin estääksesi laskun. Käänne edellyttää sulkemista yli 2,61 dollarin.

GTreasury, joka käsittelee 12,5 biljoonaa dollaria vuodessa, tarjoaa pitkäaikaista potentiaalia, mutta lyhyen aikavälin näkymä on 65 %:n todennäköisyydellä laskusuuntainen kohti 2,10–2,25 dollaria. Keskuspankin tili ja ETF-päätökset voivat kääntää suuntaa, jos rakenne vakautuu yli 2,