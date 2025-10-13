Robert Kiyosaki: Ethereum ja hopea parhaat arvonsäilyttäjät

Kryptovaluutta Ethereum (ETH/USD) käy kauppaa noin 4 150 dollarin hintaan. Koko kryptomarkkina on palautunut hiljalleen viikonlopun romahduksesta. Ethereum pyrkii nyt palauttamaan vauhtiaan sen jälkeen kun hinta korjasi jyrkästi tämän kuun alun 4 400 dollarin huipusta.

Markkinoiden epävarmuus kasvaa samaan aikaan, kun talouskirjailija Robert Kiyosaki julkaisi viestipalvellu X:ssä yhden kiireellisimmistä varoituksistaan tähän mennessä ja kuvailee edessä olevan maailmanhistorian suurimman romahduksen. Samalla hän ilmaisee uutta luottamusta Ethereumiin ja hopeaan suojana valuutan arvon heikkenemistä vastaan.

REMINDER: I predicted the biggest crash in world history was coming in my book Rich Dad’s Prophecy. That crash will happen this year.



Baby Boom Retirements are going to be wiped out. Many boomers will be homeless or living in their kids basement. Sad.



REMiNDER: I have… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 11, 2025

Kiyosaki panostaa reaaliomaisuuteen dollarin heikentyessä

Sarjassa julkaisuja X:ssä Rich Dad, Poor Dad -kirjan kirjoittaja varoitti, että globaali taloudellinen uudelleenasetus voisi pyyhkiä pois miljoonien eläkeläisten säästöt. Hän kehotti seuraajiaan välttämään “painettuja omaisuuseriä” ja siirtymään kohti todellista arvoa edustavia sijoituksia, kirjoittaen: “Inflaatio muuttaa säästäjien käteisen roskaksi”.

Kiyosaki on pitkään tukenut kultaa, hopeaa ja Bitcoinia, mutta hänen viimeaikaiset kommenttinsa korostavat kasvavaa uskoa Ethereumin kaksoisrooliin sekä arvon säilyttäjänä että käytännöllisenä omaisuutena digitaalitaloudessa.

“Tänä päivänä uskon, että hopea ja Ethereum ovat parhaat, koska ne ovat arvon säilyttäjiä, mutta vielä tärkeämpää on, että niitä käytetään teollisuudessa, ja hinnat ovat alhaiset”, hän sanoi.

Viime viikolla hän kuvaili hopeaa ja Ethereumia “kuumaksi, kuumaksi, kuumaksi”, vihjaten, että molemmilla voisi olla räjähtävää nousupotentiaalia, kun sijoittajat alkavat siirtyä fiat-varoista. Hänen mukaansa vaurauden säilyttämisen seuraava vaihe suosii niukkoja ja tuottavia omaisuuseriä – olivat ne sitten fyysistä metallia tai ohjelmoitavaa rahaa.

Ethereum hintaennuste 13.10.2025

Teknisen analyysin näkökulmasta Ethereumin hintanäkymä vaikuttaa vielä osin laskuvoittoiselta. Ethereumin kurssi konsolidoituu reiluun 4 000 dollariin ja pysyttelee 23,6 %:n Fibonacci-tasoaan 3 719 dollaria ylempänä, joka on toiminut lähiajan tukitasona.

RSI-indikaattori lukemassa 39 viittaa ylimyytyihin olosuhteisiin ja kertoo, että myyjät saattavat menettää otettaan. Vaikka Ethereumin ostaminen onnistuu nyt alle 100 jakson liukuvan keskiarvon (noin 4 270 dollaria), laajempi rakenne osoittaa laskevan trendiviivan puristumista, joka usein edeltää käännettä.

Bitcoinin hintakaavio – Lähde: Tradingview

61,8 %:n Fibonacci-taso 4 255 dollarissa muodostaa merkittävän vastustason; läpimurto sen yläpuolelle voisi vahvistaa nousukäänteen kohti 4 300–4 430 dollaria, tasoja joilla Ethereum viimeksi konsolidoitui ennen syyskuun laskua. Jos ETH kuitenkin putoaa alle 3 720 dollarin, karhut saattavat testata 3 512 dollaria, joka oli edellisen nousun pohjataso.

Sijoittajille mahdollinen buy-the-dip-asetelma lähellä 3 720–3 760 dollaria tarjoaa houkuttelevan riski–tuotto-suhteen, tavoitetasojen ollessa 3 950–4 200 dollaria ja stopit alle 3 680 dollarissa.

Ethereum nähdään nyt suojana valuuttariskiltä

Kiyosakin varoitus heikkenevästä dollarista heijastelee kasvavia huolia velasta, inflaatiosta ja talouspolitiikan voimattomuudesta. Hänen siirtymisensä kohti Ethereumia viittaa siihen, että jopa perinteiset sijoittajat alkavat nähdä lohkoketjuomaisuuden suojana valuuttariskiä vastaan.

Jos globaali valuuttojen devalvaatio jatkuu, Ethereumin käytännöllinen hyöty DeFi-sovelluksissa, tokenisaatiossa ja älysopimuksissa voisi tehdä siitä digitaalisen vastineen hopealle – rajallinen tarjonta ja kasvava institutionaalinen käyttö.

Toistaiseksi Ethereumin konsolidointi lähellä 3 800 dollaria heijastaa markkinoiden varovaisuutta. Selkeä liike yli 4 050 dollarin voisi elvyttää nousumomentumin kohti 4 400 dollaria, kun taas epäonnistuminen 3 720 dollarin tasolla lisää laskupainetta.

Kiyosakin näkemys tuo esiin muuttuvan ajattelutavan: sijoittajat määrittelevät uudelleen, mikä säilyttää arvoaan digitaalisessa taloudessa. Jos hän on oikeassa, Ethereum voi nousta yhdeksi suurimmista voittajista tässä murroksessa.

Analyytikot odottavat nousua 4 500 dollariin

Useimmat analyytikot ovat optimistisia Ethereumin keskipitkän aikavälin näkymistä. He viittaavat tasaisesti aktiiviseen kehittäjätoimintaan, verkon kasvavaan käyttöön ja lisääntyviin institutionaalisiin rahavirtoihin positiivisina ajureina. Useat ennusteet arvioivat, että Ethereum voi nousta takaisin 4 500 dollariin ennen vuoden loppua, mikäli nykyiset tukitasot pitävät.

Myös niin sanottujen valas-sijoittajien eli suurten lompakoiden tekemä akkumulointi on kasvanut, mikä viittaa pitkäaikaisten sijoittajien luottamukseen. Lohkoketjudatan mukaan suuret omistajat ovat lisänneet positioitaan viimeisimmän laskun aikana. Analyytikot sanovat tällaisen käyttäytymisen yleensä kertovan luottamuksesta mahdollisiin kurssinousuihin ennen läpimurtoa. Yhdistettynä paranevaan likviditeettiin nämä trendit vahvistavat odotuksia laajemmasta markkinoiden toipumisesta.

Ethereum on edelleen konsolidaatiovaiheessa, mutta osoittaa elpymisen merkkejä myyntipaineen heikentyessä. Analyytikoiden mukaan hinnan pitäminen yli 3 700 dollarin voi avata tien kohti nousua 4 500 dollariin, erityisesti jos Bitcoin vakiintuu lähelle 112 000 dollaria. Momentum-indikaattorit ovat parantumassa, ja myös lohkoketjudata tukee markkinatunnelman muutosta.

Luottamuksen palatessa Ethereum saattaa johtaa markkinoiden seuraavaa elpymisvaihetta, jota tukevat verkon vahvat perustekijät ja sijoittajien uudistunut kysyntä.

Esimyynti: Bitcoin Hyper ($HYPER) yhdistää BTC-turvan Solanan nopeuteen

Bitcoin Hyper ($HYPER) asemoituu ensimmäiseksi Bitcoin-natiiviksi Layer 2 -ratkaisuksi, jota pyörittää Solanan virtuaalikone (SVM). Sen tavoitteena on laajentaa BTC-ekosysteemiä mahdollistamalla salamannopeat, edulliset älysopimukset, hajautetut sovellukset ja jopa meemikolikoiden luonti.

Yhdistämällä BTC:n ylivoimaisen turvallisuuden Solanan tehokkaaseen kehykseen projekti avaa ovet täysin uusille käyttötapauksille, mukaan lukien saumaton BTC-siltaus ja skaalautuva dApp-kehitys.

Tiimi on panostanut vahvasti luottamukseen ja skaalautuvuuteen, ja projekti on auditoitu Consultin toimesta, mikä tarjoaa sijoittajille lisävarmuutta.

Momentum kasvaa nopeasti. Esimyynti on jo ylittänyt 23 miljoonaa dollaria, ja tarjolla on enää rajallinen määrä tokeneita. Tässä vaiheessa HYPER-tokenien hinta on vain 0,013095 dollaria – mutta hinta nousee myyntivaiheen edetessä.

