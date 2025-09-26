Miksi stablecoinit kiinnostavat pian myös tuulipukukansaa?

Kryptoteollisuudessa on pitkään ollut pakkomielle saada stablecoinit massiiviseen käyttöönottoon — ja tällä hetkellä on valtava mahdollisuus voittaa miljoonien kuluttajien luottamus puolelleen.

Merkittävissä talouksissa korot ovat alkaneet laskea. Euroopan keskuspankki on laskenut korkoaan jo neljä kertaa tänä vuonna, ja Englannin keskuspankki kolme kertaa. Yhdysvaltain keskuspankki julkaisi juuri ensimmäisen koronlaskunsa vuonna 2025.

Vaikka tämä on hyvä uutinen lainanottajille – koska se alentaa asuntolainojen, autolainojen ja luottokorttien kustannuksia – se heikentää säästäjien asemaa, sillä heidän rahansa kasvaa nyt matalammalla korolla.

Monien maiden kuluttajat ovat pitkään olleet turhautuneita siitä, kuinka vähän korkoa heidän käteisvaransa tuottavat. Tarjotut korot jäävät usein alle keskuspankin ohjauskoron – etenkin käyttötilien kohdalla – ja kilpailukykyisimmät tarjoukset ovat usein vain niiden saatavilla, jotka suostuvat sitomaan säästönsä useiksi vuosiksi, rangaistuksin, jos he nostavat rahansa ennenaikaisesti.

Niille, jotka valmistautuvat pahan päivän varalle, on toinenkin ongelma: inflaatio. Arkipäiväisten tuotteiden hinnat ovat yhä selvästi yli 2 %:n tavoitteen sekä Isossa-Britanniassa että Yhdysvalloissa. Tämä heikentää ostovoimaa ajan myötä, ja matalat korot tarkoittavat, että käteinen voi jäädä junnaamaan paikoilleen sen sijaan, että sen arvo kasvaisi vuosien saatossa.

Stablecoinit voivat houkutella kuluttajia

Tässä kohtaa kryptoteollisuus voi aidosti vedota miljardeihin ihmisiin – jopa niihin, jotka ovat aiemmin suhtautuneet digitaalisiin varoihin skeptisesti. Stablecoinit voivat houkutella kuluttajia, sillä pörssit tarjoavat usein kilpailukykyisempää korkoa kuin perinteiset pankkitilit.

Coinbase on jo havainnut tässä mahdollisuuden. Muutama päivä sitten toimitusjohtaja Brian Armstrong huomautti, että useimmat kanadalaiset käyttötilit tarjoavat 0 % korkoa, ja totesi tämän olevan “täysin järjetöntä”. Hän ilmoitti, että nyt Coinbase-käyttäjät Kanadassa voivat ansaita jopa 4,5 % tuottoa USDC-omistuksilleen alustalla. Ja siinä missä jotkin pankit tarjoavat parhaat korot vain tietylle summalle – esimerkiksi 1 000 tai 5 000 dollaria – Armstrong sanoo, että Coinbasen stablecoin-tuotot eivät ole ylärajoitettuja.

USDC:n markkina-arvo on yli kaksinkertaistunut vuoden aikana. Kuva: CoinMarketCap

Korkeat korot voivat tuoda tuulipukukansan lohkoketjun pariin

Vaikka on pitkään väitetty, että nopeammat maksut ovat stablecoinien houkuttelevin käyttötapaus, tämä ei todennäköisesti vetoa kuluttajiin, jotka ovat jo tyytyväisiä lähimaksukortteihin ja Apple Payhin. Mutta jos kuluttajat yhtäkkiä huomaavat, että he voisivat ansaita 45 dollaria korkoa jokaista 1 000 dollaria kohden Coinbasessa – verrattuna 0 %:n tuottoon pankissaan – he saattaisivat kiinnostua.

Valitettavasti haasteita on edelleen. Emme tule näkemään miljardin ihmisen ryntäystä stablecoinien pariin yhdessä yössä. Vaikka Coinbase korostaa tarjoavansa sujuvan käyttökokemuksen, jonka kuka tahansa ymmärtää – myös vähemmän teknisesti taitavat – kryptovarat tuntuvat yhä monista monimutkaisilta ja vaikeilta. Tarvitaan paljon enemmän julkista koulutusta ja kitkan poistamista.

Toinen uhka horisontissa liittyy mahdollisiin sääntelytoimiin. Viime viikkoina Englannin keskuspankki esitti ehdotuksia, jotka rajoittaisivat yksittäisten henkilöiden omistamien stablecoinien määrää. Tarkat yksityiskohdat ovat yhä epäselviä – ja katto voisi olla missä tahansa välillä 10 000–20 000 puntaa (13 500–27 000 dollaria). Coinbasen johtajat ovat jo kritisoineet näitä toimia, ja Tom Duff-Gordon varoitti:

“Stablecoinien rajoitukset ovat huonoja Iso-Britannian säästäjille, Lontoon rahoitussektorille ja punnalle. Yksikään toinen suuri oikeusalue ei ole nähnyt tarpeelliseksi asettaa tällaisia rajoja.”

On erittäin todennäköistä, että muutkin keskuspankit seuraavat perässä. Eurooppalaiset sääntelijät ovat jo varoittaneet dollarimääräisten stablecoinien kasvusta, koska ne voivat heikentää euroa ja uhata taloudellista vakautta. Perinteisten pankkitilien laskevat talletukset saattavat myös johtaa siihen, että pankeilta puuttuu riittävä pääoma lainanantoon – mikä voi vaikeuttaa esimerkiksi ensiasunnon ostajien mahdollisuuksia saada asuntolainaa.

Ja on syytä puhua myös “norsusta huoneessa”: kuluttajista, joita houkutellaan epärealistisilla stablecoin-tuotoilla. Vain muutama vuosi sitten Celsius houkutteli asiakkaita tarjoamalla 11 % tuottoa Tether-talletuksille. Alusta kuitenkin keskeytti yllättäen nostot ja ajautui konkurssiin, jättäen asiakkaat ilman säästöjään.

Stablecoinit ovat suuren läpimurron kynnyksellä. Mutta olkaamme selkeitä: tie kohti massakäyttöönottoa voi olla kivikkoinen.

Stablecoinit saavat Euroopassa tukea suurilta pankeilta

Yhdeksän eurooppalaista pankkia on yhdistänyt voimansa lanseeratakseen euroon sidotun stablecoinin, jonka on määrä tulla markkinoille vuoden 2026 jälkimmäisellä puoliskolla.

Bloombergin raportin mukaan torstaina julkaistu uutinen kertoo, että pankkikonsortioon kuuluvat ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank ja Raiffeisen Bank International. Stablecoin tullaan säätelemään EU:n Markets in Crypto Assets (MiCA) -asetuksen mukaisesti.

Pankit ovat lisäksi perustaneet uuden yhtiön Alankomaihin hallinnoimaan stablecoin-hanketta. Tarkoituksena on saada sähkörahayhtiön lisenssi Alankomaiden keskuspankilta. Ryhmä on avoin myös muille pankeille, jotka haluavat liittyä mukaan aloitteeseen.

Stablecoinin tavoitteena on “luoda eurooppalainen vaihtoehto Yhdysvaltojen hallitsemille stablecoin-markkinoille ja näin edistää Euroopan strategista maksuliikenteen omavaraisuutta”, virallisessa lausunnossa todettiin.

Euroon sidottu stablecoin – vaihtoehto Yhdysvaltojen hallitsemalle markkinalle

Pankkien mukaan uusi stablecoin tulee edistämään Euroopan strategista omavaraisuutta maksuliikenteessä, yhteisessä tiedotteessa kerrotaan.

Stablecoin tarjoaa lähes välittömiä tapahtumia alhaisilla kustannuksilla, mahdollistaen maksujen ja digitaalisten omaisuuserien selvitysten tekemisen ympäri vuorokauden yli rajojen.

“Uskomme, että tämä kehitys vaatii koko toimialan yhteistyötä, ja on välttämätöntä, että pankit omaksuvat yhteiset standardit”, sanoi Floris Lugt, ING:n digitaalisten omaisuuserien vetäjä.

Hanke tulee kuukausia sen jälkeen, kun MiCA-sääntely astui voimaan. Huhtikuussa raportoitiin, että ING valmistelee euroon sidotun stablecoinin lanseerausta yhdessä muiden pankkien kanssa.

Samaan aikaan Ranskan Société Générale -pankin kryptoyksikkö SG FORGE on jo julkaissut euroon sidotun stablecoinin Stellar-lohkoketjussa. Tällä viikolla pankki ilmoitti yhteistyöstä Bullish Europen kanssa ensimmäisen Yhdysvaltain dollariin sidotun stablecoinin – nimeltään USD CoinVertible (USDCV) – listaamiseksi MiCA-lisenssin alla.

Eurooppa kiihdyttää kohti laajempaa stablecoinien käyttöönottoa

Globaalia markkinaa hallitsevat yhä enemmän Yhdysvaltain dollariin sidotut stablecoinit, jotka muodostavat 99 % koko stablecoinien markkina-arvosta.

Euroopan keskuspankin (EKP) mukaan euroon sidotut stablecoinit ovat edelleen marginaalisia – niiden markkina-arvo on EKP:n mukaan alle 350 miljoonaa euroa (410 miljoonaa dollaria).

Lähde: EKP

Tämän seurauksena EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on vaatinut tiukempia sääntöjä EU:n ulkopuolisille stablecoin-julkaisijoille MiCA-kehyksen aukkojen paikkaamiseksi.

Hänen huomautuksensa seuraa kasvavaa painetta digitaalisen euron kehittämiseen sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi kattavan stablecoin-lainsäädännön – nimeltään GENIUS Act.