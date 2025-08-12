Huolet Ethereum-kotiutuksista kasvavat, kun kurssi nousee

Kryptovaluutta Ethereum on noussut noin 4 300 dollarin tasolle. Tämä saanut aikaan uuden voittojen kotiuttamisaallon, pääasiassa lyhytaikaisten ETH-omistajien osalta.

Tärkeimmät huomiot: Lyhytaikaiset ETH-haltijat vastaavat suurimmasta osasta voittojen kotiutuksia, realisoiden noin 553 miljoonan dollarin voitot päivittäin.

Kokonaisvoittojen kotiutus on edelleen 39 % viime kuun huipun alapuolella, vaikka nousua on nähty.

ETH käy kauppaa noin 4 283 dollarissa, ja 2,23 miljardin dollarin positiot ovat vaarassa, jos hinta lähestyy 4 700 dollaria.

Onchain-data Glassnodelta osoittaa, että kauppiaat, jotka ovat pitäneet Ethereumia alle 155 päivää, realisoivat voittoja paljon nopeammin kuin pitkäaikaiset sijoittajat, mikä viittaa siihen, että osa odottaa lyhyen aikavälin korjausliikettä.

Glassnode kertoi X:ssä maanantaina, että voittojen realisointi, mitattuna seitsemän päivän yksinkertaisella liukuvalla keskiarvolla, on tällä hetkellä noin 553 miljoonaa dollaria päivässä, ja suurin osa toiminnasta tulee lyhytaikaisilta haltijoilta.

ETH-voittojen kotiutus yhä 39 % viime kuun huipun alapuolella noususta huolimatta

Pitkäaikaiset haltijat sen sijaan kotiuttavat voittoja samaan tahtiin kuin joulukuussa 2024.

Noususta huolimatta kokonaisvoittojen kotiutus on edelleen 39 % päivittäisen huipun alapuolella, joka nähtiin viime kuussa, kun ETH kävi kauppaa lähellä 3 500 dollaria.

Viimeisen kuukauden aikana Ethereumin kurssi on noussut 43 % ja kävi tätä kirjoitettaessa kauppaa 4 283 dollarissa. Se on noin 12,7 % alle marraskuun 2021 kaikkien aikojen huippunsa, joka oli 4 828 dollaria.

Futuurimarkkinoiden data kuitenkin osoittaa varovaisuutta — CoinGlass arvioi, että noin 2,23 miljardin dollarin positiot voitaisiin likvidoida, jos ETH lähestyy 4 700 dollaria.

Nykyinen epäröinti seuraa useita epäonnistuneita läpimurtoyrityksiä aiemmin tänä vuonna.

Maaliskuussa ETH laski alle 2 000 dollarin, ja sitä seuranneet nousut eivät onnistuneet ylläpitämään vauhtia, mikä yllätti monet kauppiaat. Tämä tausta voi selittää, miksi osa markkinaosapuolista on nopea lukitsemaan voittonsa.

$ETH profit realization (7D SMA) peaked at $771M/day in July, above Dec ‘24 levels, and is now ramping up again at $553M/day. Profits from long-term holders match Dec ‘24 levels, but short-term investors are realizing far more gains, driving the current wave. pic.twitter.com/fsoBOrUTyF — glassnode (@glassnode) August 11, 2025

Kaikki kauppiaat eivät kuitenkaan ole jääneet sivuun. Viikonloppuna BitMEXin perustaja Arthur Hayes kertoi ostaneensa takaisin Ethereumia vain viikko sen jälkeen, kun oli myynyt sitä 10,5 miljoonalla dollarilla hintaan 3 507 dollaria.

Bitgetin pääanalyytikko Ryan Lee totesi myös, että Ethereumin nousu yli 4 300 dollarin, yhdessä XRP:n, Solanan ja Dogecoinin voittojen kanssa, viittaa varhaisiin merkkeihin pääoman siirtymisestä pois Bitcoinista.

“BTC:n dominanssi on laskenut 62 %:sta alle 58 %:iin viime viikkoina, ja jos altcoinit jatkavat tasaista ylisuoriutumista, Altcoin Season Indexin osoittaessa, että 75 % suurimmista altcoineista on päihittänyt BTC:n viimeisen 90 päivän aikana, se voi merkitä todellisen altseasonin alkua”, hän sanoi Cryptonews.comille jaetussa kommentissa.

Leen mukaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Ethereumin momentti näyttää positiiviselta ja se voi testata 5 000 dollaria, jos se pysyy yli 4 200 dollarin. Kuitenkin yliostetun RSI:n (nyt 68,8) aiheuttama voittojen kotiutus voi pudottaa hinnan takaisin 3 600 dollariin.

Santimentin Brian Quinlivan huomautti analyysissään, että julkiset ilmoitukset suurista institutionaalisista ostoista voivat joskus laukaista FOMO:n (fear of missing out), mikä paradoksaalisesti voi pysäyttää tai jopa kääntää hinnannousun lyhyellä aikavälillä.

Ethereum-sijoittajat siirtyvät takaisin Bitcoiniin ETH:n noustessa

Bitcoinin puolestapuhuja Samson Mow on sanonut, että Ethereumin viimeisin nousu voi olla käänteen valmistelua, jolloin pääoma virtaa lopulta takaisin Bitcoiniin.

Bitcoinin käyttöönottoon keskittyvän Jan3-yrityksen toimitusjohtaja Mow väitti, että monet pitkäaikaiset ETH-haltijat, erityisesti ICO-kauden varhaiset sisäpiiriläiset, omistavat jo merkittäviä määriä Bitcoinia.

Hänen mukaansa nämä sijoittajat ostavat Ethereumia “pumpatakseen sitä uusilla narratiiveilla”, kuten Ethereum-taseyhtiöiden esiinmarssilla.

Kun hinnat nousevat riittävästi, hän ennustaa, että he myyvät ETH:nsä, jättäen “uudet sukupolvet bagholdereiksi”, ja siirtävät voitot takaisin Bitcoiniin.

”Kukaan ei halua ETH:ta pitkällä aikavälillä”, hän sanoi.

Ethereum johti kryptomarkkinoita heinäkuussa

Ethereum nousi kryptomarkkinoiden keskiöön heinäkuussa, kun yritysten hallussa olevat määrät kirjasivat suurimman kuukausittaisen kasvunsa koskaan.

Binance Research kertoi kuukausittaisessa markkinakatsauksessaan, että yritysten hallussa olevat saldot nousivat noin 127 % yli 2,7 miljoonaan ETH:iin (11,6 miljardia dollaria).

Nousun myötä kasvoi myös Ethereumia taseissaan pitävien yritysten määrä. Mukaan liittyi 24 uutta toimijaa, jolloin kokonaismäärä nousi 64:ään.

Yhdessä nämä yritykset omistavat nyt noin 46,5 % niin paljon ETH:ta kuin pörssinoteeratut rahastot, joiden varat nousivat 39,5 % yli 5,8 miljoonaan ETH:iin, raportissa kerrottiin.

Yritysten ETH-varannot ohittavat Ethereum-säätiön omistukset adoption kiihtyessä

Tämä kasvu heijastaa siirtymistä kohti suoraa Ethereum-altistusta, ETF-sijoitusten ohi. Jotkut yritykset pitävät nyt hallussaan enemmän ETH:ta kuin Ethereum-säätiö itse. Bitmine johtaa 1,1 miljoonalla ETH:lla, ja sitä seuraa Sharplink 521 000 ETH:lla.

Lisäjulkistuksia odotetaan tulevina kuukausina, kun yhä useammat yritykset paljastavat vastaavia strategioita. The Ether Machine liittyi joukkoon heinäkuun lopulla, mikä kuvastaa yritys-Ethereumin omaksumisen vauhtia.

Tämä varantojen kasvu osui yhteen vahvan markkinakehityksen kanssa. Ethereum nousi kuukauden aikana yli 50 %, mikä teki siitä yhden parhaiten menestyneistä suurista digitaalisista omaisuuseristä. ETH/BTC-suhde nousi kuuden kuukauden huippuunsa 0,032:een, mikä viittaa Ethereumin suhteellisen vahvuuden palautumiseen sijoittajien siirtäessä pääomaa.

Ethereumin steikkaustuotto ja deflatorinen rakenne houkuttelevat yritysostajia

Vaikka yritysten Bitcoin-taseet ovat olleet esillä jo pitkään, monet näistä uusista Ethereum-strategioista näyttävät saaneen inspiraationsa Michael Saylorin mallista.

Ne hyödyntävät kuitenkin myös Ethereumin ainutlaatuisia ominaisuuksia, kuten steikkauspalkkioita, deflatorista tarjontamekanismia ja sen roolia hajautetun rahoituksen pääasiallisena vakuutena.

Sääntelymyötätuulet ovat lisänneet houkuttelevuutta. Yhdysvaltain SEC:n epäsuora tunnustus ETH:sta hyödykkeenä yhdessä merkittävän stablecoin-lainsäädännön läpimenon kanssa on vahvistanut luottamusta omaisuuserän pitkän aikavälin kestävyyteen.

Lue myös Trump media muutti Bitcoin ETF -hakemustaan maanantaina

Heinäkuu toi tähän mennessä vahvimman institutionaalisen kysynnän ETH:lle

Trendi etenee laajemman markkinanousun taustalla. Binance Research raportoi, että maailmanlaajuinen kryptovaluuttojen markkina-arvo nousi 13,3 % heinäkuussa 2025. Nousua vauhdittivat Bitcoinin toistuvat kaikkien aikojen huiput, kasvava institutionaalinen kiinnostus Ethereumiin ja suuriin altcoineihin, ennätyksellinen yritystaseiden käyttö sekä selkeämpi sääntely-ympäristö.

Vaikka Bitcoin säilytti hallitsevan asemansa, heinäkuu näki selvän siirtymän altcoineihin, joita johti Ethereum. Omaisuuserä houkutteli pääomia sekä spot ETF:istä että yritystaseista, jotka pyrkivät hyödyntämään lisästaking-tuottoa, vahvistaen sen roolia kehittyvässä digitaalisten omaisuuserien kokonaisuudessa.

Ethereumin markkinaosuus nousi 11,8 %:iin, kun taas Bitcoinin dominanssi laski noin 60 %:iin. Kuukausi merkitsi myös ennätyksellisiä 19 peräkkäistä päivää positiivisia nettovirtoja Ethereum spot ETF:iin, mikä alleviivaa sijoittajakysynnän jatkuvuutta.

Näkymät yritysten Ethereum-adoptiolle pysyvät lupaavina, vaikka markkina on yhä kypsymisvaiheessa.

Suurempi volatiliteetti verrattuna Bitcoiniin voi koetella näiden tasestrategioiden kestävyyttä, mutta toistaiseksi Ethereumin vetovoima institutionaalisten ja yrityssijoittajien keskuudessa näyttää kasvavan nopeammin kuin koskaan.