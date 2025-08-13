Ethereum jo yli 4 600 dollaria – ATH lähestyy kovaa vauhtia

Kirjoittaja Markku Korhonen



Viimeksi päivitetty: Elokuuta 13, 2025

Yhteistyökumppanitiedonanto

Uskomme täyteen läpinäkyvyyteen lukijoillemme. Osa sisällöstämme sisältää yhteistyökumppaneidemme linkkejä, ja saatamme ansaita komissiota näiden yhteistöiden kautta.

Kryptovaluutta Ethereum lähestyy kovaa vauhtia omaa ATH:taan eli kaikkien aikojen korkeinta hintatasoa (All Time High). Ethereum on ollut alkuviikon kärkinimi kryptovaluutoissa ja se päihitti laajemmat kryptomarkkinat keskiviikkona nousten jopa 8,6 % yli 4 600 dollariin.

Tämä nousu jättää maailman toiseksi suurimman digitaalisen omaisuuserän vain noin viiden prosentin päähän marraskuun 2021 Ethereum ATH:sta, joka on 4 787 dollaria.

Nousu ajoittuu instituutioiden ja yritystaseiden kysynnän kiihtymiseen. Ethereum-keskeiset treasury-yhtiöt – pörssilistatut toimijat, jotka ostavat ja pitävät kryptovaluuttaa ydinosana strategiaansa – pitävät nyt hallussaan yhteensä 16,4 miljardin dollarin arvosta Etheriä, strategicethreserve.xyz:n tietojen mukaan.

Delta Exchangen markkinatutkimuksen johtaja Mohit Kumar kertoi, että ETH:n nousua vauhdittaa kasvava optimismi kryptovarojen suhteen ja parantunut sääntelytilanne.

Hän viittasi merkittävänä laukaisijana BitMine Immersion Technologiesin liikkeeseenlaskusuunnitelmaan hakea lisävaroja 20 miljardin dollarin arvosta markkinaehtoisella osakeannilla, mikä nostaa sen kokonaisliikkeeseenlaskuvaltuudet 24,5 miljardiin dollariin sisältäen aiemman 4,5 miljardin dollarin hyväksynnän.

Yhtiö aikoo käyttää suurimman osan tuotoista Ethereumin ostamiseen, laajentaen merkittävästi kryptovaluuttavarantojaan.

Bitmine, SharpLink ja Ether Machine johtavat ETH-varantojen kasvua

BitMine, suurin omistaja, hallitsee nyt 1,2 miljoonaa ETH:ta, arvoltaan 5,27 miljardia dollaria, mikä edustaa lähes 1 % koko Ether-tarjonnasta. Sen ETH-positio nousi yli 600 % viimeisen 30 päivän aikana.

SharpLink Gaming seuraa 598 800 ETH:lla (2,74 miljardia dollaria), mikä on 177 % nousu samana ajanjaksona. Ether Machine on kolmantena 345 400 ETH:lla (1,58 miljardia dollaria), mikä merkitsee 8 % kasvua kuukaudessa.

Ethereum Foundation, verkon voittoa tavoittelematon ylläpitäjä, omistaa 232 600 ETH:ta (noin 1,07 miljardia dollaria), vaikka sen positio on hieman laskenut. Muita merkittäviä omistajia ovat PulseChain Sac, Coinbase ja Bit Digital.

Heinäkuu toi suurimman koskaan mitatun kasvun Ethereum-treasury-omistuksissa

Kiinnostus näitä treasury-keskeisiä toimijoita kohtaan on kasvanut kuukausia. Heinäkuussa yritysten Ethereum-saldot kirjasivat suurimman kuukausittaisen nousunsa koskaan Binance Researchin mukaan. Omistukset kasvoivat noin 127 % yli 2,7 miljoonaan ETH:iin, arvoltaan noin 11,6 miljardia dollaria tuolloin.

🟢 SΞR: 14 ETH Treasuries now hold a combined $2.5M ETH ($11.25 billions), about 2.08% of the total ETH supply. pic.twitter.com/vnAl2lmukl — Strategic ETH Reserve (SΞR) (@SERdotxyz) August 13, 2025

Tällainen aggressiivinen kerryttäminen lisää nousupainetta, joka on nostanut Etherin korkeimmille tasoille lähes kolmeen vuoteen.

Analyytikot viittaavat Ethereumin ekosysteemin kasvavaan vetovoimaan – sen roolista hajautetussa rahoituksessa tokenisaatiohankkeisiin – kysynnän ajurina sekä perinteisen rahoituksen toimijoiden että kryptosyntyisten yritysten keskuudessa.

Ethereumin vahva kehitys tulee samaan aikaan, kun Bitcoin pysyy vakaana. Suurin kryptovaluutta kävi keskiviikkona noin 119 331 dollarissa, pysyen päivätasolla muuttumattomana mutta ollen lähes 5 % plussalla viikossa.

Koko kryptomarkkina vahvistui, ja kokonaismarkkina-arvo nousi 1,8 % 4,1 biljoonaan dollariin. Markkina-analyytikot sanovat, että jatkuvat instituutiosijoitukset ja ketjunsisäinen aktiivisuus määrittävät, pystyykö Ether kuromaan umpeen eron kaikkien aikojen huippuunsa tulevina päivinä.

Ethereum hintaennuste 13.8.2025

Ethereumissa nähtiin 152,72 miljoonan dollarin edestä futuurien likvidointeja viimeisen 24 tunnin aikana, Coinglassin tietojen mukaan. Pitkien positioden likvidoinnit olivat yhteensä 37,38 miljoonaa dollaria ja lyhyiden positioiden likvidoinnit 115,35 miljoonaa dollaria.

24h 7d 30d 1y All time

Tällä hetkellä Ethereumin kurssi lähestyy 4 700 dollarin vastustasoa noustuaan yli 20 % viimeisen viikon aikana ja murtauduttuaan nousevan viirin konsolidaatiovaiheesta. Johtava altcoin voisi jatkaa nousuaan ja saavuttaa uuden ennätyskorkeimman tason yli 5 000 dollarissa, jos se saavuttaa viirin tavoitetason, joka saadaan mittaamalla lipputangon korkeus ja projisoimalla se ylöspäin murtokohdasta.

Tämän toteutuminen edellyttää kuitenkin, että ETH onnistuu ylittämään nykyisen kaikkien aikojen huipputasonsa 4 878 dollaria, joka saavutettiin marraskuussa 2021.

Relative Strength Index (RSI) ja Stochastic Oscillator (Stoch) ovat yliostetuilla alueilla, mikä viittaa voimakkaaseen nousuvauhtiin. Vaikka aktiivinen Ethereumin ostaminen kertoo ostajien hallitsemista markkinoista, ne lisäävät lyhytaikaisen korjausliikkeen todennäköisyyttä.

