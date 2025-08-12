Trump media muutti Bitcoin ETF -hakemustaan maanantaina

Sosiaalisen median alusta Truth Socialia operoiva Trump Media on jättänyt SEC:lle muutoksen S-1-rekisteröintiin liittyen sen Bitcoin ETF -rahastoon.

Muutettu hakemus ei sisällä olennaisia tietoja, kuten rahaston palkkiota tai tunnusta (tickeriä), Bloomberg Intelligencen vanhempi ETF-analyytikko Eric Balchunas huomautti viestipalvelu X:ssä.

Truth Social just filed an amendment to its spot bitcoin ETF. Not sure what was tweaked. No fee yet, which I am REALLY curious about. Also no ticker. I wonder what they’ll pick for ticker. Any guesses? pic.twitter.com/M4QZTTIKaM — Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 11, 2025

Balchunas totesi aiemmin, että Trumpin spot Bitcoin ETF saattaa kamppailla erottuakseen, koska se tulee markkinoille myöhässä ja toimii jo valmiiksi täydessä ja kilpailullisessa ympäristössä.

Spot Bitcoin ETF:n lanseeraus edellyttää SEC:n hyväksyntää rekisteröinnille ja lomakkeelle 19b-4, minkä jälkeen osakkeet listataan NYSE Arca -pörssiin.

Crypto.com toimii Bitcoinin säilyttäjänä ja likviditeetin tarjoajana, kun taas Yorkville America Digital toimii rahaston sponsorina, maanantaina julkaistun tiedotteen mukaan.

Jos hakemus hyväksytään, ”ETF omistaa suoraan Bitcoinia ja tarjoaa sen osuuksia sijoittajille pyrkien heijastamaan Bitcoinin hinnan kehitystä”.

Uusi muutettu S-1-lomake jätetty Truth Social Bitcoin ETF:lle

SEC:lle maanantaina jätetty muutos alkuperäiseen 5. kesäkuuta 2025 jätettyyn S-1-hakemukseen ei sisältänyt selkeää muutosten yhteenvetoa. Se kuitenkin sisälsi päivityksiä kesäkuusta elokuuhun 2025 tehtyjen vertailujen perusteella, mukaan lukien viimeaikaiset tapahtumat ja täsmennetyt tiedot.

Esimerkiksi uusi S-1 lisäsi yksityiskohtia huhtikuussa 2025 tehdystä Digital Asset Cooperation Agreement -sopimuksesta ja käytännöistä liittyen Incidental Rights -oikeuksien, kuten airdroppien, käsittelyyn. Se päivitti myös CF Benchmarks -indeksialustoja ja selkeytti osakkeiden luonti- ja lunastusprosesseja.

Riskien ja sääntelyn osalta muutokset sisälsivät laajennuksia viimeaikaisista tapahtumista, kuten GENIUS Act -laista, sekä lisäyksiä liittyen stablecoin-riskeihin. Lisäksi mukaan otettiin keskustelua lohkoketjujen haarautumisista ja sääntelykehityksestä elokuuhun 2025 asti, kuten presidentin määräyksistä.

Lisäksi hakemuksessa muutettiin Trust Agreement -sopimus vuoden 2025 päivitettyyn versioon.

Trump Media liittyy Wall Streetin jättiläiskilpailijoiden joukkoon

Suosittuja Bitcoin ETF -markkinoita hallitsevat jo omaisuudenhoitajat kuten BlackRock, Fidelity, Grayscale ja Ark Invest. Näillä yrityksillä on vahva sijoittajapohja ja johdonmukainen historia edullisten ja erittäin likvidien tuotteiden tarjoamisessa.

Kovan kilpailun vuoksi Truth Socialin ETF saattaa joutua tarjoamaan huomattavasti matalammat kulut tai jotain muuta erottuvaa saadakseen jalansijaa. Hinnoittelun lisäksi rahaston on rakennettava sijoittajien luottamus samalle tasolle kuin vakiintuneilla toimijoilla.

Vaikka tarkkaa lanseerauspäivää ei ole, päätös tehdä yhteistyötä vakiintuneiden infrastruktuuritoimittajien, kuten Crypto.comin, kanssa saattaa auttaa rahastoa selviytymään sääntelyvalvonnasta.

Microstrategy kasvatti taas Bitcoin-omistuksiaan

Michael Saylorin johtama Strategy on jälleen kerran kasvattanut jo ennestään massiivisia Bitcoin-omistuksiaan.

Maanantaille päivätyssä ilmoituksessa yhtiö kertoi ostaneensa 155 BTC:tä ajanjaksolla 4.–10. elokuuta 2025. Hankinnan arvo oli noin 18 miljoonaa dollaria, ja keskimääräinen ostohinta oli noin 116 401 dollaria per Bitcoin.

Strategy has acquired 155 BTC for ~$18.0 million at ~$116,401 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.0% YTD 2025. As of 8/10/2025, we hodl 628,946 $BTC acquired for ~$46.09 billion at ~$73,288 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/bx0814RI1w — Michael Saylor (@saylor) August 11, 2025

Tämä viimeisin osto osoittaa yhtiön jatkuvaa vakaata uskoa Bitcoiniin pitkäaikaisena arvonsäilyttäjänä, vaikka markkinahinnat ovat korkealla. Strategy on ollut yksi aggressiivisimmista yrityksistä Bitcoinin ostajina siitä lähtien, kun se aloitti kertymisstrategiansa vuonna 2020.

Ennätyksellinen Bitcoin-tase

Tämän viimeisimmän oston jälkeen Strategyn Bitcoin-omistukset ovat yhteensä 628 946 BTC:tä. Yhtiön yhteenlaskettu sijoitus Bitcoiniin on noin 46,10 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa keskimääräistä ostohintaa 73 288 dollaria per Bitcoin.

Nämä luvut vahvistavat Strategyn aseman selvästi suurimpana julkisesti noteerattuna yrityksenä Bitcoin-omistusten määrässä. Yhtiön Bitcoin-tuotto vuoden 2025 alusta tähän päivään on vaikuttavat 25 %, mikä heijastaa vahvaa nousua omaisuuserän markkina-arvossa tänä vuonna.

Miksi tämä osto on merkittävä?

Oston ajoitus erottuu edukseen, sillä Bitcoinin hinta on noussut voimakkaasti vuonna 2025 institutionaalisen käyttöönoton, kasvavan integraation perinteisiin rahoitusmarkkinoihin ja makrotaloudellisten tekijöiden, kuten jatkuvan inflaation ja valuutan heikkenemisen pelkojen, vuoksi. Osto yli 116 000 dollarin hinnalla per Bitcoin osoittaa Strategyn luottamusta lisänousun mahdollisuuteen.

Saylor on toistuvasti todennut, että Bitcoin edustaa ”digitaalista kultaa” ja ylivoimaista rahamuotoa. Hänen strategiansa on ollut muuntaa suuri osa Strategyn taseesta Bitcoiniin, rahoittaen osan ostoista velalla ja osakeanneilla. Tämä viimeisin liike viittaa siihen, että Saylor näkee markkinoiden jatkuvan vahvuuden, huolimatta jo merkittävistä voitoista tänä vuonna.

Markkinavaikutukset ja sijoittajien reaktiot

Strategyn Bitcoin-kertymä on tehnyt sen osakkeesta eräänlaisen proxy-sijoituksen Bitcoin-altistukseen perinteisille osakesijoittajille. Aiemmin ostojen julkistusten jälkeen MSTR-osakkeet ovat usein seuranneet Bitcoinin hinnan kehitystä ja nousseet kryptovaluuttaan liittyvän sentimentin vahvistuessa.

Sijoittajat ja analyytikot seuraavat tarkasti, miten tämä lisäosto vaikuttaa sekä yhtiön markkina-arvoon että sen tuleviin taloudellisiin tuloksiin. Yli 46 miljardin dollarin Bitcoin-omistuksilla Strategyn menestys on yhä tiiviimmin sidoksissa maailman suurimman kryptovaluutan kehitykseen.

Metaplanet seuraa Strategyn perässä

Tokion pörssissä listattu japanilainen sijoitusyhtiö Metaplanet on myös lisännyt panostaan Bitcoiniin ostamalla 518 BTC:tä lisää. Yhtiö nosti hankinnallaan sen kokonaisomistukset 18 113 BTC:hen (2,1 miljardia dollaria).

Metaplanet siirtyi hotellitoiminnasta digitaalisiin varoihin toimitusjohtaja Simon Gerovichin johdolla vuonna 2024. Se on noussut yhdeksi Aasian aggressiivisimmista yritystason Bitcoin-kerryttäjistä.

Gerovich, entinen Goldman Sachsin johdannaiskauppias, on ohjannut yhtiön rohkeaan kassataseen strategiaan, joka on mallinnettu MicroStrategyn toimintatavan mukaan. Metaplanetin “555 Million Plan” tavoittelee 210 000 BTC:n hankkimista – noin 1 % koko Bitcoin-tarjonnasta – vuoden 2027 loppuun mennessä.

Tämä on merkittävä päivitys aiemmasta “21 Million Plan” -suunnitelmasta, jonka tavoitteena oli 21 000 BTC vuoteen 2026 mennessä.

Metaplanet hyödyntää innovatiivisia rahoituskeinoja Bitcoin-strategiansa vauhdittamiseen

Rahoittaakseen tätä laajennusta yhtiö on käyttänyt epätavanomaisia rahoituskeinoja, kuten korottomia joukkovelkakirjalainoja, liikkuvan toteutushinnan optioita (moving-strike warrants) ja ikuisia etuoikeutettuja osakkeita.

Viimeisin hankinta seurasi elokuun alussa tehtyä hakemusta, jolla pyrittiin keräämään jopa 555 miljardia jeniä (noin 3,74 miljardia dollaria) ikuisilla etuoikeutetuilla osakkeilla.

Saman ehdotuksen yhteydessä Metaplanet haki lupaa nostaa valtuutettu osakemääränsä 2,72 miljardiin ja ottaa käyttöön kaksi luokkaa ikuisia etuoikeutettuja osakkeita, joilla on erilaiset riskit ja vaihto-ominaisuudet. Yhtiön mukaan siirto on suunniteltu tuomaan joustavuutta rahoitukseen sijoittajien mieltymysten mukaisesti.

Korottomat joukkovelkakirjat, optiot ja etuoikeutetut osakkeet rahoittavat BTC-ostoja

Metaplanetin aiemmat rahoituskierrokset ovat olleet myös huomattavia. Yhtiö on laskenut liikkeeseen 270,36 miljardin jenin (noin 1,82 miljardia dollaria) arvosta korottomia vaihtovelkakirjoja ja saanut 9,09 miljardia jeniä (noin 61,25 miljoonaa dollaria) liikkuvan toteutushinnan optioilla. Lisäksi se on kerännyt 12,75 miljardia jeniä (noin 85,91 miljoonaa dollaria) laskemalla liikkeeseen ikuisia etuoikeutettuja osakkeita strategisille sijoittajille.

Yhtiö on toteuttanut myös pienempiä taktisia rahoitusjärjestelyjä, kuten 14,93 miljoonan jenin (noin 100 600 dollaria) osakeannin ja 17,54 miljoonan jenin (noin 118 200 dollaria) etuoikeutettujen osakkeiden myynnin. Vaikka nämä ovat olleet kooltaan pieniä, ne ovat auttaneet ylläpitämään tasaista ostotahtia.

Metaplanetin strategia perustuu uskoon, että Bitcoinin arvo jatkaa nousuaan pitkällä aikavälillä ja että se toimii sekä arvonsäilyttäjänä että suojana valuutan heikkenemistä vastaan. Yhtiön aggressiivinen hankintaohjelma on jo tehnyt siitä Aasian suurimman yritystason Bitcoin-omistajan.

Suunnitelma nostaa yhtiön maailman suurimpien institutionaalisten Bitcoin-ostajien joukkoon

Analyytikot huomauttavat, että suunnitelman mittakaava asettaa Metaplanetin samaan kategoriaan maailman suurimpien institutionaalisten Bitcoin-ostajien kanssa. Tämä viestii Bitcoinin kasvavasta valtavirtahyväksynnästä yritysten kassavarantona. Toisaalta sen rahoitusohjelman koko herättää myös huolia: keskittyminen yhteen, volatiiliin omaisuuserään on riskialtista, erityisesti jos markkinaolosuhteet muuttuvat.

Gerovich on pitänyt kiinni siitä, että lähestymistapa on harkittu. Hänen mukaansa jokainen rahoitusinstrumentti on suunniteltu optimoimaan osakkeenomistaja-arvoa ja edistämään BTC-tavoitetta. Lisäksi yhtiö näkee yhä vahvaa sijoittajakiinnostusta sen etuoikeutettuihin osakkeisiin ja vaihtovelkakirjoihin, mikä Gerovichin mielestä on todiste markkinoiden luottamuksesta sen visioon.

Jos Metaplanet saavuttaa 210 000 BTC:n tavoitteensa vuoteen 2027 mennessä, se muuttaa merkittävästi taseensa rakennetta ja vahvistaa asemansa yhtenä kryptovaluutta-alan vaikutusvaltaisimmista yrityksistä.