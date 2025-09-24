Myyvätkö shorttaajat? Ethereum pyrkii 5 000 dollarin nurkille

Kryptovaluutta Ethereum on laskenut sen jälkeen, kun se rikkoi kaikkien aikojen huippunsa, 4 934 dollaria. Se johti hetken markkinoita, mutta etumatka katosi.

Silti asetelma näyttää yhä nousujohteiselta, sillä instituutiot jatkavat ETH:n ostamista ja siirtämistä pois pörsseistä, mikä tukee analyytikoiden nousujohteista Ethereum-hintaennustetta.

BitMine teki juuri valtavan liikkeen ostamalla yli miljardin dollarin edestä ETH:ta viime viikolla. Heidän varantonsa on nyt 2,416 miljoonaa ETH:ta, yli 2 % kokonaistarjonnasta, arvoltaan noin 10,1 miljardia dollaria. Tämä tekee heistä maailman suurimman ETH:ta omistavan yrityksen. Tästä huolimatta hinta laski yli 5 %, pudoten yli 4 400 dollarista alle 4 200 dollariin samalla kun lyhyen aikavälin kauppiaat lisäsivät short-positioita voimakkaasti.

BitMine Amasses 2% of All $ETH, Eyes 5% Network Control pic.twitter.com/LXUHbGsq0k — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) September 23, 2025

Kauppiailla on runsaasti syitä lisätä short-positioita. Glassnoden data osoittaa, että voitolla olevien ETH-osoitteiden määrä on kaikkien aikojen huipussaan, samalla kun valaat kotiuttavat historiallisia voittojaan.

Ethereum kohdannee suurimmat mahdolliset likvidaatiot

Altcoineista Ethereumilla on suurin mahdollinen likvidaatiovolyymi syyskuun viimeiselle viikolle. 7 päivän likvidaatiokartta osoittaa, että kauppiaat kasaavat enemmän pääomaa ja vipua short-positioihin, mikä nostaa ETH:n potentiaalisen likvidaatiomäärän miljardeihin.

Jos ETH onnistuu nousemaan takaisin 4 500 dollariin tällä viikolla, noin 4,4 miljardin dollarin short-positiot voivat pyyhkiytyä pois. Vahvempi nousu yli 4 900 dollarin voisi nostaa tuon summan lähes 10 miljardiin dollariin. Toisaalta, jos ETH laskee kohti 3 560 dollaria, long-likvidaatiot saattavat jäädä vain noin 900 miljoonaan dollariin.

Tämä epätasapaino osoittaa, että huomattavasti useampi kauppias veikkaa ETH:n laskua kuin nousua. Jos hinta lähtee nousuun, short-positiot voivat pakon edessä sulkeutua, mikä laukaisee ostotoimeksiantoja ja nostaa hintaa entisestään. Tämä luo tilanteen, jossa pienikin positiivinen uutinen tai nopea nousuliike voi käynnistää ylisuuria ralleja.

Ethereum hintaennuste 24.9.2025

Lähde: ETHUSD / TradingView

Ethereum ETF:t houkuttelevat edelleen rahavirtoja ja suuria institutionaalisia sijoittajia, ja kaavio näyttää yhä selkeältä. Tällä hetkellä Ethereumin kurssi testaa uudelleen 4 200 dollarin tasoa laskettuaan alle kriittisen 4 500 dollarin tuen. Jos tämä 4 200 dollarin taso pettää, yli 4 000 dollarin pysyminen on keskeinen edellytys Ethereumin ostajien hallinnan säilyttämiselle.

RSI on matalalla noin 28:ssa, mikä osoittaa ylimyytyä tilaa ja viittaa lyhyen aikavälin pomppuun. Jos ETH pomppaa, ensimmäinen tarkkailutaso on 4 500 dollarin uudelleentestaus. Sen ylitys olisi unelmatilanne härille, sillä se voisi laukaista short squeeze -ilmiön ja nostaa hinnan takaisin kohti kaikkien aikojen huippua.

Tällaista volatiliteettia osattiin odottaa FOMC-kokouksen ja korkoleikkausten jälkeen. Kun markkina rauhoittuu, sen pitäisi alkaa määritellä selkeämpää suuntaa.

Ethereum-perustaja Buterin puolustaa Coinbasen uutta lohkoketjua

Ethereumin perustaja Vitalik Buterin puolusti Coinbasen Base-lohkoketjua kritiikkiä vastaan korostaen, että Layer 2 -ratkaisut tarjoavat todellisia turvallisuustakuita Ethereumin pohjakerroksen kautta, eivätkä toimi pelkästään “ylösnostettuina palvelimina”.

Hänen kommenttinsa vastasivat kasvavaan hämmennykseen L2Beatin roolista turvallisuusarvioiden alustana sekä väärinkäsityksiin Layer 2 -säilytysmalleista.

Buterin selvensi, että Base säilyttää ei-säilyttävän rakenteensa, jossa käyttäjillä on lopullinen kontrolli varoihinsa älysopimuslogiikan avulla Ethereumin pääketjussa.

Puolustus tuli esiin laajemmissa keskusteluissa Ethereumin taloudellisesta kestävyydestä ja infrastruktuurin kehityksestä ennen joulukuun 3. päivälle suunniteltua Fusaka-päivitystä.

Base is doing things the right way: an L2 on top of Ethereum, that uses its centralized features to provide stronger UX features, while still being tied into Ethereum's decentralized base layer for security.



Base does not have custody over your funds, they cannot steal funds or… https://t.co/0EMdThg4gU — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 22, 2025

Tilanne nousi esiin samalla, kun Layer 2 -verkkoja tarkastellaan yhä kriittisemmin niiden keskitettyjen ominaisuuksien vuoksi, vaikka ne tarjoavatkin parempia käyttökokemuksia.

Viimeaikaiset tapaukset, kuten Sonyn Soneiumin sensuuriyritykset ja dYdX v3:n alasajo, ovat korostaneet sekä riskejä että suojamekanismeja, jotka on rakennettu nykyaikaisiin L2-arkkitehtuureihin.

Samaan aikaan Ethereumin on-chain-tulot laskivat elokuussa 44 % 14,1 miljoonaan dollariin, vaikka Ethereum itsessään saavutti uusia huippuja. Tämä on herättänyt kysymyksiä verkon pitkän aikavälin taloudellisesta mallista, kun Layer 2 -käyttöönotto vähentää pääkerroksen transaktiomaksuja.

Todisteet käytännöstä: Kun Layer 2 -turvallisuus toimii oikeasti

dYdX v3:n alasajo tarjosi konkreettista näyttöä siitä, että Layer 2 -pakojärjestelmät toimivat suunnitellusti.

Kun hajautettu pörssi lopetti toimintansa, käyttäjät pääsivät käsiksi yli 70 miljoonan dollarin edestä lukittuja varoja StarkExin sisäänrakennetun “Escape Hatch” -järjestelmän kautta, ja 30 miljoonaa dollaria nostettiin onnistuneesti L2Beatin avoimen käyttöliittymän avulla.

Pakenemisprosessi vaati kolmen Ethereum-transaktion lähettämistä, joista jokainen sisälsi Merkle-todisteen omaisuuden tilasta.

Vaikka teknisesti monimutkainen, mekanismi toimi ilman dYdX:n operaattoreiden lupaa, vahvistaen Buterinin väitteet Layer 2 -ratkaisujen ei-säilyttävästä luonteesta.

Vastaavasti Sonyn Soneium-verkko osoitti sensuurinkestävyyttä, kun yhtiö yritti estää “ei-hyväksyttyjä” tokeneita RPC-tasolla.

Sony's L2 just showed us something wild about OP Stack censorship resistance:



Their attempt to block "unapproved" tokens spectacularly backfired in less than 24 hours after launch.



Here's exactly what went down 🧵 pic.twitter.com/Pl3ipcAtvD — f(gautham)💤 (@gauthamzzz) January 14, 2025

Kehittäjä ohitti kokonaan järjestäjän käyttämällä Ethereumin pääketjua transaktioiden lähettämiseen, mikä osoitti, että OP Stack -arkkitehtuuri estää pysyvän sensuurin riippumatta operaattorin aikeista.

Tapahtuma tuhosi tuhansien dollareiden arvoiset varhaiset token-positiot ennen kuin kiertotie löydettiin.

Onnistunut kierto kuitenkin vahvisti OP Stackin suunnittelufilosofian, jonka mukaan kaikki Layer 2 -verkot perivät Ethereumin ydinturvaominaisuudet, mukaan lukien transaktion lopullisuus.

Nämä käytännön esimerkit tukevat Buterinin väitettä, että Layer 2 -ratkaisut edustavat aitoja jatkeita Ethereumista, eivätkä itsenäisiä järjestelmiä säilytysriskeillä.

Älysopimuslogiikkaan rakennetut konkreettiset toimintapolut ovat osoittautuneet toimiviksi stressitilanteissa, kuten operaattorien alasajoissa ja sensuuriyrityksissä.

Ethereum etsii kestävää tulomallia spekulaation ulkopuolelta

Huomionarvoista on myös, että Buterin korosti Layer 2 -turvallisuutta ja hänen matemaattinen viitekehyksensä Layer 2 -turvallisuuden vaiheista osoittaa, miksi asteittainen siirtymä keskitetystä hallinnasta täyteen hajautukseen on järkevää.

Hänen analyysinsä osoittaa, että vaiheen 1 rollupit, joissa 75 % turvallisuusneuvoston hyväksynnästä vaaditaan, tarjoavat optimaalisen suojan silloin, kun todistejärjestelmät eivät ole vielä täysin varmistettuja.

Vaiheen 2 järjestelmät tulisi aktivoida vasta, kun taustalla oleviin kryptografisiin järjestelmiin liittyvä matemaattinen varmuus on saavutettu.

Turvallisuusneuvostomalli vaatii päätösvaltaisen vähemmistön ulkopuolelta ensisijaisia organisaatioita estämään yksipuolisen sensuurin tai varojen varastamisen.

Tämä hajautettu hallintomalli tasapainottaa innovaation nopeuden ja käyttäjien suojelun, kun monimutkaiset kryptografiset järjestelmät kehittyvät.

Joulukuun 3. päivälle suunniteltu Ethereum Fusaka-päivitys tukee tätä kehitystä infrastruktuuriparannuksilla, jotka vahvistavat sekä Layer 2 -ominaisuuksia että pääverkon kestävyyttä.

Blob-kapasiteetin laajennukset ja PeerDASin käyttöönotto vähentävät rollupien kustannuksia säilyttäen samalla turvallisuustakuut, jotka erottavat Ethereumin kilpailijoista, joiden hajautusratkaisut ovat vähemmän tiukkoja.

Kehitystyö keskittyy yhä enemmän Ethereumin perustan parantamiseen matalariskisiä sovelluksia varten, joita Buterin pitää verkon taloudellisena tulevaisuutena.

Tavoitteena on luoda kestäviä tulovirtoja, jotka tukevat innovointia ilman riippuvuutta spekulatiivisesta kaupankäynnistä tai Ethereumin hajautusperiaatteiden vaarantamista.

Lisäksi Buterin ehdotti hiljattain matalariskisiä DeFi-protokollia Ethereumin mahdolliseksi tulonlähteeksi, verraten mallia Googlen hakukoneeseen, joka rahoittaa yrityksen muuta toimintaa.

Hän esitti, että protokollat, jotka tarjoavat noin 5 % vakaata tuottoa blue chip -stablecoineille, voisivat tuoda taloudellista kestävyyttä vaarantamatta verkon eettisiä perusteita.

Ehdotus vastaa Ethereumin taloudellisiin haasteisiin, kun Layer 2 -käyttöönotto vähentää pääkerroksen tuloja.

Elokuun 44 %:n tulonlasku 14,1 miljoonaan dollariin tapahtui, vaikka ETH saavutti uusia huippuja, mikä on lisännyt painetta skaalautuvuuden ja pääverkon kannattavuuden väliseen jännitteeseen.

