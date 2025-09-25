Jo viikko laskua takana – mihin Bitcoin on suuntaamassa?

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on torstaina aamupäivällä laskenut alle 112 000 dollarin. Laskua on jatkunut käytännössä viikon ajan ja sitä tukevat yli 50 miljardin dollarin päivittäiset volyymit sekä 2,24 biljoonan dollarin markkina-arvo.

Tuoreiden otsikoiden mukaan vähittäissijoittajien käyttöönotto on siirtymässä marginaalista valtavirtaan. Venäjän suurin verkkokauppa, Wildberries, on ottanut käyttöön kryptomaksut Valko-Venäjällä Whitebirdin, maan ensimmäisen lisensoidun pörssin, kautta.

Kyse ei ole suorista siirroista, vaan asiakkaat ostavat BTC:llä, ETH:llä tai USDT:llä sähköisiä lahjakortteja, jotka voi lunastaa Wildberriesin alustalla.

Ohjelma on yhä pilottivaiheessa, mutta viranomaiset odottavat Valko-Venäjän käsittelevän jopa 3 miljardin dollarin arvosta kryptomaksuja vuoden 2025 loppuun mennessä. Tämä käyttöönoton kasvu voi tukea Bitcoinin pitkäaikaista kysyntää.

Yritykset panostavat Bitcoiniin

Vähittäissektorin lisäksi yrityskiinnostus on jälleen nousussa. Kiinalainen sähköautojen latausyritys Jiuzi Holdings yllätti markkinat suunnitelmalla sijoittaa jopa miljardin dollaria Bitcoiniin, Ethereumiin ja BNB:hen. Tavoitteena on suojautua taloudelliselta epävakaudelta, ja uutinen nosti hetkellisesti Jiuzin osakkeen arvoa 47 %, ennen kuin todellisuus iski.

Vuoden 2024 lopussa yhtiöllä oli vain 943 000 dollaria käteisvaroja, joten kysymyksiä rahoituksen järjestämisestä on edelleen. Silti ilmoitus heijastaa laajempaa trendiä: yhä useammat yritykset harkitsevat kryptoa osaksi kassataseensa strategiaa.

Samaan aikaan Kraken on luvannut 2 miljoonaa dollaria Yhdysvaltojen poliittisille ryhmille, jotka ajavat selkeämpää sääntelyä. Lahjoitus jaettiin America First Digitalin ja Freedom Fund PACin kesken, mikä kuvastaa alan kasvavia pyrkimyksiä lainsäädännölliseen selkeyteen.

Bitcoin hintaennuste 25.9.2025

Teknisestä näkökulmasta Bitcoinin kurssi on vajonnut laskevaan kanavaan sen jälkeen, kun se saavutti 117 800 dollarin huipun aiemmin tässä kuussa. Hylkäys 115 185 dollarissa osui yhteen lyhytaikaisen ”kuolemanristin” kanssa, jossa 50-jakson SMA putosi 200-jakson SMA:n alapuolelle.

Momentum on kääntynyt myyjien puolelle, ja RSI liikkuu lähellä 45:tä, mikä viittaa heikkouteen muttei luovuttamiseen. Välitön vastus on 114 025 dollarissa, kun taas 112 000 dollaria muodostaa kriittisen lyhyen aikavälin tukitason. Lasku sen alle voi avata tietä kohti 111 095 ja 109 771 dollarin tasoja.

Sijoittajien tulisi kuitenkin pysyä valppaina mahdollisten noususignaalien varalta. Paluu 111 000 dollarista, jonka vahvistaa nouseva engulfing-kynttilä tai positiivinen RSI-divergenssi, voisi laukaista nousun ulos laskevasta kanavasta ja avata paikan ostaa Bitcoinia nyt. Tämä skenaario avaisi nousutavoitteet takaisin kohti 115 200 ja 116 600 dollaria, ja vauhti voisi kasvaa vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.

Kun vähittäiskäyttöönotto laajenee Valko-Venäjällä, yritykset sijoittavat miljardeja kryptoihin ja sääntelyn selkeys edistyy Yhdysvalloissa, Bitcoin rakentaa hiljalleen pohjaa uudelle nousuvaiheelle. Hyvin ajoitettu ralli kohti 116 000 dollaria on edelleen mahdollinen, jos tekniset olosuhteet kohtaavat nämä makrotason myötätuulet.

B HODL nousi Bitcoin-omistajien listalla

Ison-Britannian pörssiin listattu B HODL Plc, on hankkinut 100 Bitcoinia, joiden arvo on 11,3 miljoonaa dollaria, osana uutta yrityksensä kassastrategiaa. Yritys liittyy näin maailman 100 suurimman julkisesti noteeratun Bitcoin-omistajan joukkoon.

Bitcoin-osto tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun B HODL debytoi Lontoon Aquis-pörssissä kaupankäyntitunnuksella “HODL”. Yhtiö keräsi 15,3 miljoonaa puntaa (20,7 miljoonaa dollaria) pitkäaikaista digitaalisen omaisuuden strategiaansa varten.

Uutinen ostosta nosti B HODL:n osakekurssin 22,09 puntaan (29,77 dollaria), mikä on 38 % listautumishintaa korkeampi. Yritys sijoittuu nyt sijalle 98 Bitcoin Treasuries -listalla, joka seuraa Bitcoinia hallinnoivia julkisia yrityksiä.

Johto kertoi strategian keskittyvän kurinalaiseen Bitcoinin keräämiseen ja varannon hyödyntämiseen Lightning Network -operaatioissa, joiden avulla voidaan tehdä nopeampia ja edullisempia Bitcoin-siirtoja. Ajamalla verkon solmuja B HODL pyrkii tuottamaan lisätuloja reitityspalkkioista ja vahvistamaan asemaansa digitaalisen omaisuuden ekosysteemissä.

Ison-Britannian Bitcoin-kassat: Smarter Web kärjessä 286 miljoonalla dollarilla

Vaikka tämä hankinta merkitsee B HODL:n tuloa markkinoille, se jää edelleen jälkeen muista brittiläisistä kassaomistajista, joilla on suuremmat Bitcoin-varannot. Smarter Web Company johtaa joukkoa 2 525 Bitcoinilla, joiden arvo on 286 miljoonaa dollaria, sijoittuen maailmanlaajuisesti sijalle 29.

Smarter Web laski viime kuussa liikkeeseen ensimmäisen Bitcoin-määräisen vaihtovelkakirjalainan 21 miljoonan dollarin arvosta TOBAMilta, saavuttaen 49 198 % BTC-tuoton osana kassataseen kehitystä.

Merkittävää on, että yhtiö harkitsi aiemmin tässä kuussa vaikeuksissa olevien kilpailijoiden ostamista alennushintaan saadakseen lisää Bitcoinia. Perustaja Andrew Webley kertoi FT:lle, että yhtiö siirtyy verkkosuunnittelusta kryptopainotukseen “10 vuoden suunnitelman” mukaisesti.

Smarter Webin jälkeen toisena tulee Satsuma, jolla on 1 149 Bitcoinia – suurin osa kerättynä sijoittajilta. Phoenix Digital Assets sijoittuu kolmanneksi 247 Bitcoinilla, ja V HODL liittyy Vaultz Capitalin kanssa viiden kärkeen.

Maailmanlaajuisesti yhdysvaltalainen Strategy hallitsee yritysten Bitcoin-omistuksia. Bisnesälykkyyteen keskittyvä yritys, jota johtaa Michael Saylor, lisäsi äskettäin 850 Bitcoinia, jolloin kokonaismääräksi nousi 639 835 Bitcoinia, joiden arvo on arviolta 72 miljardia dollaria. Strategy aloitti keräysstrategiansa vuonna 2020 ja on edelleen selvästi kilpailijoita edellä.

Toisaalta K33:n tutkimus osoittaa, että innostus Bitcoin-kassastrategioihin on laantunut. Neljännes julkisesti noteeratuista Bitcoin-omistajista käy kauppaa alle varantojensa nettoarvon, mikä vaikeuttaa pääoman keruuta osakeanneilla.

Alle varantojensa nettoarvon käyviä yrityksiä ovat muun muassa Tetherin tukema Twenty One, Semler Scientific ja The Smarter Web Company.

Ison-Britannian kryptomaisema muuttuu: käyttöönotto kasvaa ja sääntely tiukentuu

Uusi Avivan kysely osoittaa, että 27 % brittiläisistä aikuisista lisäisi kryptoa eläkkeeseensä, ja 23 % saattaisi nostaa varoja sijoittaakseen suoraan. Kun eläkevaroja on yhteensä 3,8 biljoonaa puntaa, jopa pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus, vaikka säännellyt vaihtoehdot ovat rajallisia verrattuna Yhdysvaltoihin.

Financial Conduct Authority (FCA) on pyrkinyt helpottamaan pääsyä markkinoille lyhentämällä kryptoalan hyväksyntäaikoja 17 kuukaudesta hieman yli viiteen ja nostamalla hyväksymisprosentin 45 %:iin. Suuret toimijat, kuten BlackRock ja Standard Chartered, ovat äskettäin saaneet hyväksynnän.

Hakemusten määrä on kuitenkin laskenut, pudoten 46:sta vuosina 2022–23 vain 26:een vuosina 2024–25, kun sääntelijä valmistautuu julkaisemaan kattavan digitaalisen omaisuuden sääntelykehyksen vuonna 2026.

Sääntelyn selkeyttämiseksi Iso-Britannia ottaa käyttöön pakolliset kryptokauppojen raportointisäännöt 1. tammikuuta 2026 alkaen. Ne edellyttävät yrityksiä keräämään täydelliset asiakastiedot, kirjaamaan jokaisen kaupan ja laajentamaan raportointia koskemaan myös yhtiöitä, säätiöitä ja hyväntekeväisyysjärjestöjä OECD:n kehyksen mukaisesti.

Raportointivelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa jopa 300 punnan sakkoon käyttäjää kohden, kun hallitus kiristää valvontaa ja pyrkii torjumaan petoksia kasvavan käyttöönoton keskellä.

