Dogecoin noussut 43 % vuodessa – 1,3 dollaria seuraavaksi?

Johtava meemikolikko Dogecoin päätti viikon samassa kohdassa kuin aloitti. Se pysyttelee edelleen 0,20 tason yläpuolella kuin olisi jäänyt siihen asumaan. Dogecoin ei ole tällä hetkellä meemikolikoiden paras suorittaja, mutta osoittaa todellista vahvuutta lokakuun alun ruman pudotuksen jälkeen.

Markkinat heräilevät uudelleen, kun Bitcoin on taas yli 115 000 dollarin, vaikka useimmat altcoinit edelleen laahaavat perässä.

Suurista meemikolikoista Dogecoin on ainoa, joka näyttää vihreää vuosikaaviossa. Se on noussut vuoden aikana 43 prosenttia ja noin 1 % tällä viikolla, jälleen kerran työntyen vastustasoa kohti yrittäen murtautua läpi.

Dogecoin hintaennuste 28.10.2025

Lähde: DOGEUSD / TradingView

Dogecoinin hintakaavio osoittaa rauhallista mutta merkittävää hetkeä. Dogecoinin kurssi ponnahti suoraan 0,20 tason tukialueelta, joka on muodostunut vahvaksi paikalliseksi tueksi, ja nyt ostajat yrittävät työntää sen takaisin kohti 0,218 tasoa, missä alkaa todellinen taistelu.

Jos härät onnistuvat kääntämään tuon tason tueksi, seuraava iso vetomagneetti on noin 0,252, ja vahva läpimurto siellä voisi nostaa hinnan takaisin kohti 0,27 huippuja. Mikäli nousu alkaa, olisi tämä pitkään pysynyt 0,2 dollarin alue hyvä paikka ostaa Dogecoinia.

RSI on noin 59, mikä osoittaa nousuvoittoista momenttia ilman ylikuumenemista, ja MACD on juuri kääntynyt positiiviseksi, joten nousu on mahdollinen, mutta vaatii vielä lisää vahvistusta. Jos 0,20 ei pidä, Doge voi pudota nopeasti takaisin kohti 0,185 tai jopa 0,18 tasoa.

Laajemmassa päiväkohtaisessa tarkastelussa Dogecoinin hintaennuste keskittyy symmetriseen kolmioon, joka on ohjannut kurssiliikettä kesäkuusta alkaen. Alempi trendilinja, joka sijaitsee tasolla 0,172 dollaria, on rajoittanut kaikki suuremmat korjaukset, kun taas ylempi raja noin 0,23 dollarissa toimii edelleen tärkeänä läpimurtokynnysarvona.

Bollingerin nauhat ovat kaventuneet yhteen tämän vuosineljänneksen kapeimmista leveyksistä, mikä viittaa lähestyvään volatiliteetin laajentumiseen. Parabolic SAR -indikaattori pysyy edelleen hinnan yläpuolella, mikä pitää ennakkoluulon hieman laskupainotteisena, kunnes päivätason sulkeminen ylittää 0,21 dollarin. Historiallisesti vastaavat “puristukset” ovat usein edeltäneet voimakkaita liikkeitä heti, kun hinta ylittää tärkeän tason volyymin tukemana.

Analyytikko uskoo 1,30 dollarin ylitykseen

Suurten pörssien kaaviotiedot viittaavat siihen, että Dogecoin on jo rikkonut monivuotisen laskevan trendin, mikä viittaa toipumisen ensimerkkeihin. Kaupankävijät uskovat kuvion viittaavan nyt läpimurtoon, joka muistuttaa rakennetta ennen vuoden 2021 suurta nousua, jolloin Dogecoin nousi kaikkien aikojen huippuunsa 0,74 dollariin.

Useat analyytikot ovat huomauttaneet, että Dogecoin on noussut takaisin pitkän aikavälin liukuvan keskiarvonsa yläpuolelle viikkopäätöksissä – indikaattori, joka usein ennakoi uuden nousuvaiheen alkua. Dogecoinin kaaviossa näkyy toistuvia kertymis- ja laajentumisvaiheita, joita seuraavat nopeat nousut, ja nykyinen rakenne muistuttaa vahvasti aiempia kehityssyklejä.

Kryptoanalyytikko Cryptollica ennustaa mahdollisen ylärajan noin 1,25–1,30 dollarin tuntumaan, mikä vastaa edellisten huippujen Fibonacci-laajennuksia.

Analyysi osoittaa, että Dogecoin käy tällä hetkellä kauppaa monivuotisessa nousevassa kanavassa, jonka alaraja on noin 0,07 dollarissa ja yläraja ulottuu 1,30 dollarin alueelle. Historiallisesti jokainen kanavan ylärajan testaus on johtanut voimakkaisiin korjauksiin, mutta meneillään oleva konsolidaatio viittaa aiempaa terveempään rakenteeseen.

Futuurit laskevat, kun optiokauppiaat palaavat markkinoille

Dogecoinin johdannaisten markkinat heijastavat vähentynyttä vipuvaikutusta viime viikon likvidointien jälkeen. Futuurien avoin korko on laskenut 3,2 % arvoon 1,91 miljardia dollaria, vaikka kaupankäyntivolyymi on kasvanut 5,6 %:lla 5,17 miljardiin dollariin. Tämä yhdistelmä viittaa lyhytaikaiseen positioiden purkamiseen pikemminkin kuin uusien positioiden avaamiseen.

Erityisen huomionarvoista on optioiden volyymin jyrkkä kasvu 812 miljoonaan dollariin — suurin päivittäinen nousu tässä kuussa. Nousu johtui pääosin spekulatiivisista ylös suuntautuvista vedoista, mikä on linjassa Binance- ja OKX-pörssien long/short-suhteiden kanssa, jotka ylittivät arvon 2,5. Vaikka markkinasentimentti kallistuu nousujohteiseksi, kokonaisosallistuminen on yhä matalampaa kuin kesän nousupiikeissä.

Tämä tasapaino kertoo, että kauppiaat toimivat valikoiden: avoimet long-positiot ovat edelleen hallitsevia, mutta uusi vipuvirta tulee markkinoille hitaasti. Jos avoin korko pysyy kestävästi lähellä 2 miljardin dollarin tasoa, se voisi merkitä merkittävää siirtymää kohti trendin jatkumista.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.