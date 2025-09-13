Onko miljoonan dollarin Bitcoin oikeasti mahdollinen?

Yhdysvaltain presidentin poika Eric Trump sanoo, että Bitcoin (BTC) tulee saavuttamaan miljoonan dollarin hinnan lähivuosina ja liittyy näin uusimpana rohkean ennustuksen tehneisiin tunnetuihin henkilöihin. Mutta kriitikot epäilevät tämän toteutumista ja pitävät ennusteita pikemminkin markkinointitemppuna kuin vakavana analyysinä.

Artikkeli tiivistettynä: Eric Trump on uusin korkean profiilin henkilö, joka ennustaa Bitcoinin nousevan miljoonaan dollariin, mutta kriitikot varoittavat, että ennusteet ovat enemmän hypeä kuin vakavaa analyysiä.

Erään analyytikon mukaan miljoonan dollarin BTC edellyttäisi kullan ja valtionvelan syrjäyttämistä luottamuksen ankkureina — mitä hän pitää epärealistisena.

Toinen toteaa, että rohkeat ennusteet ovat tyypillisiä härkämarkkinoilla, synnyttäen FOMO-ilmiötä ja houkutellen yksityissijoittajia juuri kun varhaiset sijoittajat kotiuttavat voittojaan.

Puhuessaan Bitcoin Asia -konferenssissa 29. elokuuta, Eric, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toinen poika, sanoi että virstanpylvään saavuttaminen perustuu institutionaaliseen omaksumiseen ja Bitcoinin rajoitettuun tarjontaan, joka on rajattu 21 miljoonaan kolikkoon.

“Ei ole epäilystäkään siitä, että Bitcoin saavuttaa miljoonan dollarin hinnan,” hän sanoi useiden medioiden mukaan. “Osta nyt, sulje silmäsi, pidä kiinni seuraavat viisi vuotta ja tulet menestymään loistavasti.”

Eric Trump, joka auttaa hallinnoimaan Trumpin perheen monen miljardin dollarin kryptovarallisuutta, ylisti Kiinaa “valtavaksi voimaksi” kryptomaailmassa. Hän on avoin sille, että hänen isänsä ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelisivat kryptosta lähitulevaisuudessa.

Eric Trump ei ole yksin. Blockin toimitusjohtaja Jack Dorsey, Binancen perustaja Changpeng Zhao ja kirjailija Robert Kiyosaki ovat kaikki veikannut, että Bitcoin nousee miljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä. Jan3:n toimitusjohtaja Samson Mow on vielä optimistisempi ja ennustaa, että huippu saavutetaan jo vuonna 2025.

Ajatus on lumonnut monet kryptosijoittajat, mutta Cryptonewsille puhuneet analyytikot sanovat, että näin korkeat arvostukset perustuvat enemmän tarinaan kuin todelliseen analyysiin. Heidän mukaansa todennäköisyys, että Bitcoinin kurssi saavuttaa miljoonan dollarin viidessä vuodessa, on hyvin pieni.

“Jokaisella puhujalla on oma motiivinsa — olipa kyse adoptiosta, kirjamyynnistä, näkyvyydestä tai salkun vahvistamisesta”, sanoo Petro Golovko, kulta- ja finanssialan veteraani British Gold Trustista. “Markkinoiden tulisi pitää tällaisia ennusteita markkinointina, ei analyysinä.”

Hän varoitti, että keskittyminen tarkkoihin hintaennusteisiin on “harhaanjohtavaa” ja vie huomion pois syvemmistä rakenteellisista kysymyksistä, jotka liittyvät Bitcoinin kestävyyteen.

Bitcoin on noussut 18 % tammikuusta lähtien, mutta se on yhä kaukana miljoonan dollarin ennusteesta. Elokuussa BTC saavutti kaikkien aikojen huippunsa 124 500 dollarissa, kun Yhdysvaltojen sääntelyilmapiiri muuttui suotuisaksi ja institutionaalinen kysyntä kasvoi.

Bitcoin: Refleksiivinen omaisuuserä

Golovkon mukaan narratiivi on sisäänrakennettu osa Bitcoinin suorituskykyä, ja hän kuvailee omaisuuserää “refleksiiviseksi ja spekulatiiviseksi”. Hän sanoo, että korkealentoiset ennusteet vahvistavat uskoa, luovat vauhtia ja innostavat yksityissijoittajia.

Kuitenkaan tämä ei välttämättä riitä takaamaan kestävyyttä, sillä äärimmäinen volatiliteetti näyttää pysyvän Bitcoinin ominaispiirteenä. Vaikka spekulatiivinen hype saattaisi hetkellisesti nostaa Bitcoinin lähelle miljoonaa dollaria, Golovko epäilee, että se kestäisi pitkään.

“Bitcoin pysyy refleksiivisena: sen hintaa ohjaa enemmän usko ja likviditeettisyklit kuin fundamentit. Voisiko spekulatiivinen kiihko hetkellisesti nostaa sen huomattavasti korkeammalle? Kyllä. Mutta kestävyyden kanssa se on eri asia.”

Miljoonan dollarin ennuste on “epärealistinen” monestakin syystä. Golovkon mukaan “miljoonan dollarin BTC tarkoittaisi markkina-arvoa, joka haastaisi tai jopa ylittäisi kullan, valtionvelkamarkkinoiden ja maailman suurimpien pääomavarantojen arvon.”

“Se vaatisi paitsi omaksumista, myös nykyisten rahajärjestelmien syrjäyttämistä. Kun otetaan huomioon Bitcoinin riippuvuus fiat-valuutoista on-ramp ja off-ramp -toiminnoissa ja sen puuttuva sisäinen ankkuri, tämä on erittäin epärealistista.”

Fyysisen kullan kokonaismarkkina-arvo on noin 23,5–23,8 biljoonaa dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista omaisuusluokista markkina-arvolla mitattuna. Vertailun vuoksi Bitcoinin nykyinen markkina-arvo on noin 2,2 biljoonaa dollaria.

Golovko selitti, että Bitcoinin tarve jatkuville likviditeettivirroille ja luottamukselle edustaa heikkoutta verrattuna fyysiseen kultaan, joka on toiminut materiaalisen luottamuksen ankkurina tuhansia vuosia. Bitcoinia on usein kutsuttu “digitaaliseksi kullaksi”.

“Kulta on säilynyt vuosituhansia, koska se ei ole pelkkä narratiivi — se on materiaalinen luottamuksen ankkuri, joka on immuuni uskon sykleille”, sanoi Golovko, joka toimii myös hajautetun tekoälyn ja kvanttifinanssin tutkijana.

“Krypto-omaisuusluokat sen sijaan ovat rakenteellisesti refleksiivisiä: ne riippuvat jatkuvasta likviditeetistä ja luottamuksesta.”

FOMO ja klikkiotsikkoennusteet

Kanadan pörssilistatun kryptoyhtiö Fineqian vanhempi asiantuntija Matteo Greco sanoi, että tähtitieteelliset hintaennusteet ovat tyypillisiä jokaisessa härkämarkkinassa.

“Kun hinnat lähestyvät tai ylittävät uusia kaikkien aikojen huippuja, rohkeat ennusteet ‘räjähdysmäisestä’ arvonnoususta ja lupaukset kuuhun menemisestä alkavat kiertää”, hän sanoi ja jatkoi:

“Nämä narratiivit ruokkivat FOMO:a (pelkoa menettämisestä) ja houkuttelevat uusia sijoittajia harhaluulolla, että kryptot ovat helppoa rahaa. Todellinen motiivi näiden klikkiotsikkoennusteiden takana on usein houkutella yksityissijoittajia, jotka tuovat likviditeettiä varhaisille sijoittajille.”

Grecon mukaan tämä dynamiikka on erityisen yleistä härkäsyklin loppuvaiheessa, jolloin pitkäaikaiset omistajat kotiuttavat voittojaan ja lyhytaikaiset sijoittajat tulevat mukaan FOMO:n vaikutuksesta.

Syklit toistuvat yhä uudelleen. Vuonna 2020 ennusteet asettivat Bitcoinin hinnan yli 100 000 dollariin, mutta se saavutti huippunsa 69 000 dollarissa. Tällä kierroksella, Grecon mukaan, tavoitteet ovat vielä korkeammalla — 150 000 dollarista jopa miljoonaan.

“Pyöreät luvut sopivat hyvin otsikoihin ja klikkiotsikoihin, ja ne auttavat rakentamaan euforiaa, joka on tyypillistä härkäsyklin loppuvaiheessa.”

Vuosien ajan Bitcoin on noudattanut tuttua kaavaa — neljän vuoden hintasykliä, joka perustuu niin sanottuihin puolittumistapahtumiin. Nämä tapahtuvat joka 210 000 lohkon välein eli noin neljän vuoden välein ja puolittavat BTC:n tarjonnan.

Tätä kaavaa kutsutaan nimellä Bitcoin-sykliteoria, ja se johtaa usein kertymisvaiheeseen, valtavaan nousuun ja lopulta romahdukseen. Syklit toteutuivat vuosina 2013, 2017 ja 2021 — tyypillisesti 12–18 kuukautta puolittamisen jälkeen.

Jos historia toistaa itseään, Grecon mukaan vuosi 2025 voisi merkitä nykyisen syklin huippua. Aiemmin puolittumistapahtumat ovat antaneet Bitcoinille nostetta, mutta asiantuntijat uskovat alan fundamenttien kehittyneen neljän vuoden mallin ulkopuolelle.

Grecon mukaan jokainen sykli on tuonut uuden huipun, mutta samalla laskevat tuotto-odotukset. Tässä kontekstissa hän pitää “epätodennäköisenä”, että BTC:n hinta nousisi miljoonaan dollariin seuraavan viiden vuoden aikana.

“Jossain vaiheessa saatamme nähdä syklin ilman laskevia tuottoja, kun markkinat ovat tarpeeksi kypsiä houkuttelemaan huomattavasti enemmän pääomaa kuin aiemmin”, hän sanoi. “Se voi hyvin olla seuraava sykli, mutta miljoonan dollarin hintatavoite tuntuu tässä vaiheessa erittäin rohkealta oletukselta.”

Bitcoin vs. kulta: Nimellinen illuusio vs. todellinen arvo

Bitcoin Asia -konferenssissa Hongkongissa Eric Trump puhui siitä, kuinka hänen perheensä “uskoo” Bitcoin-yhteisöön. Hän sanoi isänsä, presidentti Trumpin, siirtyneen krypton pariin sen jälkeen, kun pankit olivat hylänneet hänet.

Maaliskuussa Trumpin organisaatio haastoi CNN:n mukaan Capital Onen oikeuteen yli 300 pankkitilin sulkemisesta Capitolin mellakoiden jälkeen 6. tammikuuta 2021. Mellakat olivat Trumpin kannattajien aiheuttamia.

“He canceloivat meitä totaalisesti ja hyökkäsivät myös teitä vastaan,” Eric sanoi viitaten Bitcoin-käyttäjiin. “Vihollisesi vihollinen on ystäväsi, ja näin Trumpin perhe tuli mukaan tähän yhteisöön.”

Presidentti Trumpin uudelleenvalinnan jälkeen marraskuussa Bitcoinin hinta on noussut lähes 60 %. Trump on edistänyt instituutioiden hyväksyntää ystävällisillä sääntelytoimilla, kuten GENIUS Act -lailla.

Samaan aikaan hänen perheensä hyödyntää suosiota DeFi-protokollalla, stablecoinilla ja Bitcoin-louhintatoiminnalla.

Syyskuun 1. päivänä WLFI, Trumpin perheen World Liberty Financial -projektiin liittyvä kryptotoken, aloitti julkisen kaupankäynnin suurissa pörsseissä, kuten Binance ja Bybit. Presidentti Trump ja hänen poikansa omistavat 5 miljardin dollarin edestä WLFI:tä.

To the incredible @worldlibertyfi

community – we are beyond honored by the success of yesterdays launch. The first round was sold at .015 just 10.5 months ago. Over the past 24 hrs, WLFI is trading in a range between approximately .20-.28 – almost 20x the initial offering price… pic.twitter.com/yXlzEUbubY — Eric Trump (@EricTrump) September 2, 2025

Ystävällisen sääntelyn lisäksi Trumpin perhe edustaa narratiivin voimaa, kuten sekä British Gold Trustin Golovko että Fineqian Greco huomauttavat. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että Bitcoin koskaan saavuttaa miljoonan dollarin arvon.

Greco uskoo, että Bitcoin voi jatkaa kasvuaan ajan myötä, lähentyen kultaa. Mutta hän pitää “epätodennäköisenä”, että tämä tapahtuisi vain muutamassa vuodessa yhden härkämarkkinan aikana.

“Historiallista dataa tarkasteltaessa tällainen lopputulos ei vastaa aiempien syklien kehitystä. Kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta varmasti, mutta aiempien mallien perusteella se vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä.”

Kuinka paljon sääntelyä ja valtavirran omaksumista vaadittaisiin, jotta Bitcoin saavuttaisi miljoonan dollarin hinnan, saattaa olla eksistentiaalinen kysymys Bitcoinin arvoille.

Golovko esittää yksinkertaisemman kysymyksen: “Paljonko Big Mac maksaa” hyperinflaation maailmassa – tämä on peruskysymys BTC:n pumppaamisessa miljoonaan dollariin.

“Suuria hintaennusteita tekevät eivät koskaan vastaa tähän, koska se paljastaa eron nimellisen illuusion ja todellisen arvon välillä”, hän sanoi.