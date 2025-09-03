Voiko Dogecoin nousta jopa dollariin syyskuun aikana?

Johtava meemikolikko Dogecoin saattaa olla seuraavan nousuliikkeen lähtökuopissa vahvan 0,21 dollarin tuen myötä. Tämä on lisännyt optimismia markkinoilla Dogecoinia kohtaan.

Uusi tukitaso on usein tuonut jyrkkiä pomppuja tälle meemikolikolle, vaikka nousu on jäänyt 0,245 dollarin tienoille – raja, jonka rikkominen voi toteutua syyskuun tuodessa uusia katalyyttejä. Kryptoanalyytikko Ali Martinez kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että tukitaso on ratkaiseva tulevia liikkeitä ajatellen.

Dogecoin $DOGE defended $0.208 support five times now. This level is proving crucial for the next move! pic.twitter.com/sorlKm1ZjJ — Ali (@ali_charts) September 1, 2025

Kasvava riskinottohalukkuus ruokkii edelleen pääomien siirtymistä altcoineihin markkinoiden valmistautuessa Yhdysvaltojen ohjauskoron laskuihin.

Spekulaatiot odottavat jopa neljää koronlaskua ennen vuoden loppua, ensimmäistä mahdollisesti jo syyskuussa, mikä voisi kiihdyttää kysyntää riskisille omaisuuserille kuten kryptovaluutoille.

Seuraava FOMC-kokous on vain 15 päivän päässä, joten tämä katalyytti voi pian realisoitua.

Dogecoin hintaennuste 3.9.2025

Tuki 0,21 dollarissa voi toimia ponnahduslautana Dogecoinin kurssin seuraavalle nousulle, linjautuen uudelleentestiin härkämäisestä viirikuviosta, joka on muotoutunut heinäkuun lopusta lähtien.

DOGE / USD 1 päivän kaavio, härkäviiri. Lähde: TradingView.

Momentti-indikaattorit viittaavat piilevään vahvuuteen. RSI on nousemassa tasolta 46 kohti neutraalia 50-linjaa, mikä viittaa kasvavaan ostopaineeseen.

Lisäksi MACD-linja alkaa tasaantua juuri signaalilinjan alapuolella, mikä usein viittaa myyntipaineen hiipumiseen ja mahdolliseen nousun kääntymiseen.

Jos momentti säilyy, Dogecoin voi murtautua viirin ylärajan yläpuolelle. Silti 0,245 dollaria on ensimmäinen vastustaso, jonka ylitys tarvitaan nousun vahvistamiseksi.

Täysin toteutunut läpimurto voisi nostaa hinnan 0,38 dollariin, mikä tarkoittaisi noin 75 % nousua nykyisestä tasosta.

Kuitenkin mahdollinen koronlasku tässä kuussa voi pidentää rallia aina vuoden 2024 lopun huippuihin, noin 0,49 dollariin saakka.

Katse eteenpäin: lokakuun puolivälissä odotettava spot Dogecoin ETF -päätös voisi avata perinteisen rahoitusmaailman pääsyä markkinoille ensi kertaa, mahdollistaen jopa 365 % nousun kohti yhtä dollaria uuden kysynnän myötä. Tämä avaisi hyvän sauman ostaa Dogecoinia juuri nyt.

Dogecoin ja CleanCore Solutions yhteistyöhön

House of Doge on solminut yhteistyön New Yorkin pörssissä listatun CleanCore Solutionsin kanssa perustaakseen niin sanotun “virallisen” Dogecoinin digitaalisen varantokassan 175 miljoonan dollarin yksityisen rahoituskierroksen kautta. Asiasta kertovan Coinmarketcapin mukaan Elon Muskin henkilökohtainen asianajaja, Alex Spiro, toimii uuden yksikön hallituksen puheenjohtajana.

CleanCore Solutions on tehnyt arvopaperien ostosopimuksia 175 000 420 etukäteen rahoitetusta warrantista, joiden hinta on dollari kappaleelta. Kauppa houkutteli yli 80 institutionaalista ja kryptoalan sijoittajaa, mukaan lukien MOZAYYX, Pantera, GSR, FalconX ja Mythos.

House of Doge kuvailee itseään Dogecoin-säätiön viralliseksi yrityskumppaniksi ja työskentelee yhdessä ETF-tekijä 21Sharesin kanssa hallinnoidakseen varantotoimintoja. Kumppanuuden tavoitteena on tuoda Dogecoinille institutionaalista uskottavuutta sen meemitaustasta huolimatta, rakenteellisten sijoitusinstrumenttien ja pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) avulla.

Dogecoin-säätiön johtaja Timothy Stebbing korosti varantokassan merkitystä institutionaalisen omaksumisen kannalta. Hankkeen tarkoituksena on luoda Dogecoinille pohjaa vakavasti otettavana valuuttana. ETF-kehitys 21Sharesin kanssa on keskeinen osa tätä institutionaalista infrastruktuuristrategiaa.

CleanCore Solutions -osakkeet reippaassa laskussa uutisen jälkeen

CleanCore Solutionsin osakkeet laskivat 58 prosenttia 2,90 dollariin uutisen julkaisun jälkeen, mikä kuvastaa markkinoiden epävarmuutta yhtiön muodonmuutoksesta. Osakeliikehdintä osoittaa sijoittajien varovaisuutta yrityksiä kohtaan, jotka siirtyvät kryptovarantoihin. Markkinareaktiot altcoiniin perustuville varantokassoille ovat edelleen ristiriitaisia verrattuna Bitcoin-painotteisiin hankkeisiin.

Bit Originista tuli heinäkuussa ensimmäinen julkinen yritys, joka perusti Dogecoin-varannon, ostamalla noin 40,5 miljoonaa tokenia. Tämä loi ennakkotapauksen, joka vahvisti meemikolikon asemaa potentiaalisena yritysvarantona. Grayscale hakee tällä hetkellä hyväksyntää Dogecoin-pörssirahastolle.

Altcoineihin perustuvien digitaalisten varantokassojen perustaminen on saanut viime aikoina vauhtia. Yritykset ovat alkaneet keskittyä tokeneihin kuten Solana, SUI, Toncoin ja World Liberty Financialin WLFI-hallintotoken. Tämä kuvastaa kasvavaa institutionaalista kiinnostusta hajautettuihin kryptosijoituksiin.

Musk on pitänyt Dogecoinin esillä julkisilla kommenteillaan ja integroimalla sitä yrityksiinsä, mikä on ylläpitänyt tokenin näkyvyyttä. Miljardööri on aiemmin kutsunut fiat-valuuttaa “toivottomaksi” keskustellessaan kryptovaluutan mahdollisesta roolista poliittisessa puolueessa. Hänen asianajajansa osallistuminen lisää institutionaalista uskottavuutta Dogecoinin varantohankkeelle.

