XRP voi nousta yli 4 dollariin, ennustaa tekoäly Claude AI

Anthropicin tekoäly Claude AI on julkaissut kunnianhimoisen ennusteen marraskuulle. Sen mukaan Litecoin, Cardano ja XRP voivat kaikki kirjata merkittäviä nousuja ennen joulua.

Lokakuun paljon hypetetty “Uptober”-ralli päättyi pian sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti laajoista 100 %:n tulleista kiinalaisille tuontituotteille. Kuitenkin Yhdysvalloissa tällä viikolla lanseeratut Solana-, Litecoin- ja Hedera ETF:t sekä Yhdysvaltain keskuspankin ilmoitus uudesta koronlaskusta ovat saaneet Clauden ennustamaan, että marraskuu aloittaa altseasonin.

“Altseason” eli altcoin-kausi on ajanjakso kryptomarkkinoilla, jolloin altcoinien (muut kuin Bitcoin) hinnat nousevat voimakkaasti ja usein ylittävät Bitcoinin tuottotason.

Tälle vaiheelle on ominaista markkina-aktiivisuuden siirtyminen Bitcoinista ennen kaikkea johtaviin altcoineihin. Tämä johtaa nopeisiin ja merkittäviin hinnannousuihin laajasti eri kryptovaluuttojen keskuudessa. Altseasoniin liittyy tyypillisesti korkea volatiliteetti ja voimakas sijoittajakiinnostus.

Litecoin (LTC): Veteraanien kryptovaluutta valmiina suureen läpimurtoon

Entinen Google-insinööri Charlie Lee lanseerasi Litecoinin vuonna 2011. Litecoin on nopeampi ja halvempi forkkiversio Bitcoinista. Sitä kutsutaan usein “digitaaliseksi hopeaksi” Bitcoinin “digitaaliseen kultaan” verrattuna. Litecoin käsittelee transaktiot murto-osassa ajasta ja kustannuksista.

Scrypt-hajautusalgoritmin käyttöönotolla Litecoin mahdollisti louhinnan myös tavallisille käyttäjille. Sen 2,5 minuutin lohkoaika (neljä kertaa nopeampi kuin Bitcoinilla) teki siitä käytännöllisen valinnan arkipäivän vertaismaksuihin.

Claude AI:n mukaan Litecoinin kurssi voi nousta 142 dollariin vuoteen 2026 mennessä, mikä olisi lähes 50 % nousua nykyisestä noin 99 dollarin arvosta ja voisi tarkoittaa paikkaa ostaa Litecoinia nyt.

Toisin kuin monet kryptovaluutat, jotka seurasivat Bitcoinin laskutrendiä loppuvuodesta 2024 ja alkuvuodesta 2025, Litecoin osoitti suhteellista vahvuutta. Se testasi toistuvasti 140 dollarin vastustasoa ja pitäen 100 dollarin tukialueen.

Mikäli laajempi markkinamomentum vahvistuu, LTC voi murtautua vastustason läpi ja mahdollisesti nousta Clauden ennustetta pidemmälle – jopa 200 dollariin vuoden loppuun mennessä.

Vaikka Litecoin usein jää median ulkopuolelle, se on yksi vakiintuneimmista, luotettavimmista ja kauppiasystävällisimmistä kryptovaluutoista. Sen nopeus, luotettavuus ja yksinkertaisuus varmistavat sen aseman kehittyvässä digitaalisessa maksuekosysteemissä.

Cardano ($ADA): Claude AI ennustaa jopa 1 200 %:n nousua tällä neljänneksellä

DeFi-sektorilla Cardano ($ADA) jatkaa nousuaan vakavana haastajana Ethereumille, aktiivisen kehittäjäyhteisön tukemana, joka vie eteenpäin innovaatioita hajautetuissa sovelluksissa.

Ethereum-yhteisön perustajan Charles Hoskinsonin luoma Cardano eroaa muista akateemisen ja vertaisarvioidun kehitysprosessinsa ansiosta, jossa painotetaan skaalautuvuutta, kestävyyttä ja matemaattisesti todennettua turvallisuutta.

Markkina-arvoltaan noin 23,6 miljardia dollaria oleva Cardano on edelleen vahva toimija älysopimuksissa, mutta sen tulisi nelinkertaistaa kokonsa uhkaakseen vakavasti Solanaa tai Ethereumia.

Claude AI ennustaa, että Cardanon kurssi voi nousta marraskuussa 0,92 dollariin, mikä tarkoittaisi 44 %:n potentiaalista nousua nykyisestä noin 0,64 dollarin hinnasta.

Teknisestä näkökulmasta Cardano on jo murtautunut ylös kesällä muodostuneesta nousulippukuviosta ja kohtaa nyt ensimmäisen vastustason noin 1,10 dollarissa.

Jos lokakuun nousumomentum jatkuu, ADA voi lähestyä 2 dollaria vuoteen 2026 mennessä, ja mahdollisesti ylittää vuoden 2021 ennätyksensä 3,09 dollaria, jos härkämarkkinat toteutuvat ensi kuussa. Tämä loisi juuri nyt aikaikkunan ostaa Cardanoa.

XRP ($XRP): Claude AI näkee kaksinumeroisen nousupotentiaalin

Claude AI:n datamallit tunnistavat myös Ripplen XRP:n ($XRP) yhdeksi parhaista läpimurron kandidaateista, ennustaen nousua 4 dollarin tasolle vuoden loppuun mennessä – 51 % nykyistä 2,65 dollarin hintaa korkeammalle.

Ripplen selvä oikeusvoitto SEC:tä vastaan aiemmin tänä vuonna palautti sijoittajien luottamuksen, nostaen XRP:n kurssin heinäkuussa seitsemän vuoden huippuunsa 3,65 dollariin. Viimeisen 12 kuukauden aikana XRP on noussut 406 %, ohittaen Bitcoinin nousun kuusinkertaisesti ja Ethereumin kahdeksankertaisesti.

Ripplen RLUSD-stablecoinin lanseeraus sekä toimitusjohtaja Brad Garlinghousen läheiset yhteydet presidentti Trumpiin ovat vahvistaneet yrityksen mainetta sääntely-yhteistyössä, tehden XRP:stä suosikin sijoittajille, jotka uskovat säänneltyihin digitaalisiin maksuratkaisuihin.

Vuoden 2025 aikana XRP:n kaavioihin on muodostunut useita nousevia lippukuvioita, jotka viittaavat jatkuvaan tekniseen vahvuuteen.

Mikäli lisäkatalyytteja, kuten onnistuneet XRP ETF -julkaisut, institutionaaliset kumppanuudet tai selkeys Yhdysvaltain sääntelyssä toteutuvat, 10 dollaria on realistinen härkäskenaario. Tämä avaisi paikan ostaa XRP:tä alennushintaan nyt.

Maxi Doge (MAXI): Korkean riskin ja tuoton esimyynti degen-sijoittajille – jopa 100x potentiaali

Maxi Doge ($MAXI) on uusin esiin nouseva meemikolikko, joka aiheuttaa kuhinaa krypton esimyyntimarkkinoilla. Se on jo kerännyt yli 3,8 miljoonaa dollaria sijoittajilta, jotka toivovat osuvansa seuraavaan Doge-hintaräjähdykseen.

Sijoittuen Dogecoinin äänekkäämmäksi ja arvaamattomammaksi serkuksi, Maxi Doge ilmentää kryptokulttuurin “degen”-henkeä, ruokkien nousuaan yhteisölähtöisillä meemeillä, kilpailuilla ja vilkkaalla verkkotoiminnalla.

Ethereum-verkkoon julkaistuna ERC-20-tokenina MAXI hyötyy nopeammista ja edullisemmista siirroista verrattuna Dogecoinin alkuperäiseen lohkoketjuun.

150,24 miljardin tokenin kokonaistarjonnasta 25 % on varattu “Maxi Fund” -rahastoon, jonka tarkoituksena on rahoittaa markkinointikampanjoita, strategisia kumppanuuksia ja ekosysteemin laajentamista.

Staking on jo käynnissä ja tarjoaa jopa 80 % APY-tuottoja, vaikka tuotot laskevat asteittain osallistujamäärän kasvaessa. Nykyinen esimyynnin hinta on 0,0002655 dollaria, ja jokaisen myyntikierroksen myötä hinta nousee asteittain.

Kiinnostuneet sijoittajat voivat ostaa MAXI-tokenia käyttämällä MetaMaskia tai Best Walletia.

Pysy ajan tasalla Maxi Dogen virallisen X-sivun ja Telegramin kautta.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt kryptovaluuttahankkeet eivät ole julkaisun kirjoittajan tai julkaisun taloudellisia neuvoja – kryptovaluutat ovat erittäin epävakaita sijoituksia, joihin liittyy huomattavia riskejä, joten tee aina oma tutkimuksesi.