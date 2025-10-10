EU viranomaiset: Digitaalinen Euro purkamaan USA:n monopoli

Korkea-arvoinen Euroopan unionin virkamies on vaatinut euromääräisten stablecoinien, Digitaalinen Euro, luomista haastamaan Yhdysvaltain dollariin sidottujen tokeneiden hallitsevaa asemaa maailmanlaajuisilla kryptomarkkinoilla.

Euroopan vakausmekanismin (EVM) toimitusjohtaja Pierre Gramegna sanoi, että Euroopan on nopeutettava pyrkimyksiään eurooppalaisten stablecoinien liikkeeseenlaskussa ja vahvistettava digitaalista taloudellista suvereniteettiaan.

“Euroopan ei pitäisi olla riippuvainen Yhdysvaltain dollarin määrittelemistä stablecoineista, jotka tällä hetkellä hallitsevat markkinoita”, Gramegna sanoi torstaina pidetyssä kuulemistilaisuudessa euroalueen talousnäkymistä, jossa digitaaliset omaisuuserät olivat yksi keskustelluista aiheista.

Hän lisäsi, että “stablecoinit ovat väistämätön osa tätä yhtälöä. Nopeasti kehittyvässä rahoitusympäristössä Euroopan tulisi tehdä parhaansa helpottaakseen kotimaisten liikkeeseenlaskijoiden euromääräisten stablecoinien luomista.”

Digitaalinen Euro saa nostetta kun EU debatoi vastaiskua USA:n etumatkalle

Gramegnan kommentit tulevat samaan aikaan, kun huolenaiheet siitä, että Yhdysvallat on saavuttamassa ratkaisevaa johtoasemaa digitaalisten valuuttojen alalla aiemmin tänä vuonna käyttöönotetun GENIUS-sääntelykehyksen jälkeen, joka vauhditti dollarilla tuettujen stablecoinien, kuten USDC:n ja USDT:n, kasvua.

Eurooppalaiset virkamiehet ovat huolissaan siitä, että jatkuva riippuvuus Yhdysvaltojen liikkeeseen laskemista tokeneista voisi heikentää EU:n hallintaa rahoitusjärjestelmästään ja maksuinfrastruktuuristaan.

Euroryhmän puheenjohtaja Paschal Donohoe tuki Gramegnan kantaa rahoitusalan innovaatioihin, mutta huomautti, että Euroopan keskuspankin (EKP) digitaalinen euro -projekti voisi myös olla keskeisessä roolissa maksujen nykyaikaistamisessa.

“Digitaalisella eurolla voisi edelleen olla positiivinen nettovaikutus alueen kaupalle”, hän sanoi. Digitaalisen euron aloitteen taustalla on jo vauhtia.

EKP:n johtokunnan jäsenen Piero Cipollonen mukaan keskuspankki voisi ottaa käyttöön digieuron vuoteen 2029 mennessä, kun keskustelut jäsenvaltioiden välillä etenevät.

Hän kuvaili viimeaikaisia ​​keskusteluja “merkittäväksi läpimurroksi” sen jälkeen, kun euroalueen rahoitusjohtajat pääsivät yhteisymmärrykseen asiakkaiden talletusrajoista pankkitalletusten suojaamiseksi.

Cipollone sanoi, että ensi vuoden toukokuun alkuun mennessä Euroopan parlamentilla pitäisi olla kanta hankkeen taustalla olevaan lainsäädäntökehykseen lokakuussa julkaistun edistymisraportin ja useiden neuvottelukierrosten jälkeen.

Jäsenvaltioiden odotetaan myös pääsevän yleiseen sopimukseen tämän vuoden loppuun mennessä. Digitaalisen euron tarkoituksena on vähentää Euroopan riippuvuutta yksityisistä maksuyrityksistä, kuten Visasta ja PayPalista, ja samalla hillitä dollarimääräisten stablecoinien vaikutusta alueella.

Useat tekniset ja poliittiset kysymykset ovat kuitenkin edelleen ratkaisematta, mukaan lukien yksityisyyden suoja, pankkien rinnakkaiselo ja se, pitäisikö valuutan toimia julkisessa lohkoketjussa, kuten Ethereumissa tai Solanassa.

Kannattajat väittävät, että euro-stablecoinit ja digitaalinen euro voisivat vahvistaa Euroopan kilpailukykyä globaalilla rahoitusalalla, kun taas skeptikot varoittavat, että sääntelyn viivästyminen voisi jättää alueen entistä kauemmas Yhdysvalloista digitaalisten maksujen tulevaisuuden muokkaamisessa.

Eurooppa tehostaa stablecoin-ponnistelujaan Yhdysvaltain dollarin dominoinnin torjumiseksi

Eurooppalaiset päättäjät ja rahoituslaitokset tehostavat toimiaan europohjaisten stablecoinien kehittämiseksi pyrkiessään torjumaan Yhdysvaltain dollariin sidottujen tokeneiden ylivoimaista asemaa.

Heinäkuussa Euroopan keskuspankin (EKP) neuvonantaja Jürgen Schaaf vaati vahvempaa globaalia koordinointia stablecoin-sääntelyssä ja varoitti, että Yhdysvaltojen ja EU:n kehysten väliset erot voisivat vahvistaa dollarin ylivaltaa.

EKP:n verkkosivuilla kirjoittaessaan Schaaf kehotti tukemaan “asianmukaisesti säänneltyjä euromääräisiä stablecoineja” ja väitti, että ne voisivat vahvistaa Euroopan rahapoliittista itsemääräämisoikeutta, jos ne suunnitellaan vankoilla suojatoimilla.

Schaaf viittasi heinäkuussa laiksi allekirjoitettuun Yhdysvaltain GENIUS-lakiin, joka on “laajasti linjassa” EU:n kryptovarojen markkinoita sääntelevän (MiCA) -kehyksen kanssa, mutta tietyillä alueilla löyhempi. Hän sanoi, että tarvitaan yhdenmukaisia ​​globaaleja standardeja markkinoiden pirstaloitumisen ja sääntelyarbitraasin estämiseksi.

EKP:n neuvonantajan huomautukset seuraavat Italian keskuspankin pääjohtajan Fabio Panettan aiempia huolenaiheita, jotka hän pani merkille euromääräisten stablecoinien rajallisen käyttöönoton saralla MiCA:n käyttöönotosta huolimatta.

Panetta sanoi, että digitaalinen euro voisi auttaa kuromaan umpeen tätä kuilua, kun taas Schaaf korosti, että yksityisen innovoinnin ja hajautetun tilikirjan teknologian (DLT) on täydennettävä julkisia aloitteita.

EKP on jo hyväksynyt kaksi DLT-pilottihanketta, Pontesin ja Appian, joiden tarkoituksena on parantaa tukku- ja rajat ylittäviä maksuja.

Samaan aikaan yhdeksän Euroopan suurimmista pankeista, mukaan lukien ING, UniCredit, CaixaBank ja Danske Bank, ovat ilmoittaneet suunnitelmistaan ​​​​lanseerata yhdessä eurolla tuettu stablecoin vuonna 2026.

Konsortio hakee MiCA-lisenssiä ja lupaa nopeampia, halvempia ja 24/7 toimivia rajat ylittäviä maksutapahtumia.

Aloite korostaa Euroopan kasvavaa päättäväisyyttä vähentää riippuvuutta yhdysvaltalaisista stablecoineista, jotka muodostavat noin 99 % maailmanlaajuisesta tarjonnasta.

EKP:n tiedot osoittavat, että euroon sidottujen tokeneiden määrä on edelleen alle 350 miljoonaa euroa liikkeessä, ja eurooppalaiset sääntelyviranomaiset ja pankit näyttävät nyt pyrkivän kuromaan umpeen tätä kuilua.