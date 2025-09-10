Analyytikko: XRP tavoittelee 4,5 dollarin tasoa seuraavaksi

Kryptovaluutta XRP on noussut takaisin 3 dollariin, mutta Ripplen teknologiajohtajaan kohdistunut deepfake-huijaus herättää huolta yhteisössä.

David Schwartzia esittävä video on levinnyt sosiaalisessa mediassa, ja johtaja on joutunut julkaisemaan julkisen varoituksen mahdollisista huijauksista.

Vaikka XRP:n kurssikehitys pysyy vahvana, deepfake-huijausyritysten ilmaantuminen voi testata sijoittajien luottamusta ja vaikuttaa lyhyen aikavälin kehitykseen.

XRP:n kaupankäyntivolyymit ovat nousseet 15 % viimeisen 24 tunnin aikana, kun token saavutti tämän kriittisen hintatason. Schwartzin varoitus täydentää Ripplen aiempia ilmoituksia, joiden mukaan YouTubessa on ollut kasvava määrä vastaavia tapauksia.

X:ssä 23. heinäkuuta julkaistu viesti varoitti, että huijarit hakkeroivat tilejä videopalvelussa ja nimeävät ne uudelleen “Rippleksi”.

Saatuaan pääsyn tileihin, he julkaisevat yhtiön virkamiesten deepfake-videoita ja pyytävät yleisöä siirtämään digitaalisia varojaan tietyille lompakoille varastamistarkoituksessa.

XRP hintaennuste 10.9.2025

Päiväkaavio näyttää XRP:n kurssin testaavan laskevan kolmion ylärajaa – kriittistä tasoa, joka voi määrittää seuraavan merkittävän liikkeen.

Kun nousupaine kiihtyy, läpimurto tämän vastustason yli voisi avata tien tämän vuoden huipun 3,65 dollarin uudelleentestaukseen – keskeinen tavoite nykyisessä XRP-hintaennusteessa.

Jos tämä läpimurto tapahtuu kasvavan volyymin saattelemana, se vahvistaisi nousujohteisen XRP-hintaennusteen.

Momentti-indikaattorit kääntyvät myös positiivisiksi. RSI on noussut yli 14 päivän liukuvan keskiarvonsa – usein pidetty osta-signaalina – ja XRP jatkaa kaupankäyntiä 200 päivän EMA:n yläpuolella, huolimatta viimeaikaisista markkinan korjauksista.

Viestipalvelu X:ssä suosittu CryptoInsightUK sanoo, että XRP on saavuttanut niin sanotun “likviditeettikriittisen pisteen”, joka voi kiihdyttää hinnan nousua kohti noin 4,50 dollarin tasoa, kunhan tärkeä vastustaso saavutetaan uudelleen.

Hän perustelee Mitraden analyysissä näkemystään sillä, että 3,40 dollarin yläpuolelle on kertynyt likviditeettiä ja XRP:n suhteellinen vahvuus on parantunut verrattuna Bitcoiniin, Ethereumiin ja jopa kultaan. Samalla hän kuitenkin varoittaa, että Yhdysvaltojen huomenna julkaistava kuluttajahintaindeksi (CPI) saattaa tuoda lyhytaikaista volatiliteettia kumpaan tahansa suuntaan.

”Huomenna on Yhdysvalloista tulossa CPI-uutisia, ja todennäköisesti, tässä markkinatilanteessa, se tuo mukanaan jonkinlaista volatiliteettia”, hän sanoi. Hän lisäsi, että vaikka liike ”voisi olla ylöspäin”, markkinoilla on edelleen ”likviditeettiä alapuolellamme”, joka saatetaan pyyhkäistä pois ennen nousun jatkumista.

Analyytikko kuvailee viimeaikaista hidasta nousua rakentavaksi mutta ”epätasaiseksi”, ja korostaa, että hieman korkeammat pohjahinnat muodostavat mallin, joka mitätöityy nopeasti, jos yksikin näistä käännekohdista menetetään.

XRP:n emoyhtiö Ripple laajentaa toimintaansa Espanjassa

XRP:n emoyhtiö Ripple syventää yhteistyötään espanjalaispankin BBVA:n kanssa. Yhtiö ilmoitti tiistaina sopimuksesta toimittaa institutionaalisen tason digitaalisen omaisuuden säilytysteknologiaa tukemaan espanjalaispankin laajenevaa kryptotoimintaa.

Uuden sopimuksen myötä BBVA käyttää Ripple Custody -palvelua hallinnoidakseen Bitcoinin (BTC) ja Etherin (ETH) varoja vähittäisasiakkailleen Espanjassa, Ripple ilmoitti tiistaina.

Toimi seuraa pankin aiemmin tänä vuonna lanseeraamaa digitaalisten varojen kaupankäynti- ja säilytyspalvelua.

Ripple tarjoaa pankeille sääntelyä noudattavat kryptosäilytysratkaisut

Ripplen säilytysteknologia mahdollistaa sen, että pankit voivat tarjota turvallisia ja sääntelyä noudattavia kryptopalveluja samalla kun ne säilyttävät operatiivisen tehokkuuden.

BBVA:n digitaalisten varojen johtaja Francisco Maroto totesi, että yhteistyö antaa pankille mahdollisuuden tarjota täyden säilytyskokemuksen suoraan asiakkailleen “todistetun ja luotetun teknologian avulla”.

Tämä ei ole Ripplen ensimmäinen yhteistyö BBVA:n kanssa. Yhtiöt ovat aiemmin tehneet yhteistyötä Sveitsissä ja Turkissa sekä toteuttaneet reaaliaikaisia kansainvälisiä maksuja.

“Nyt kun EU:n Markets in Crypto-Assets -sääntely (MiCA) on voimassa koko Euroopassa, alueen pankit ovat rohkaistuneet lanseeraamaan digitaalisia omaisuustuotteita, joita asiakkaat ovat kysyneet”, sanoi Ripplen Euroopan toimitusjohtaja Cassie Craddock.

Tämä askel heijastelee laajempaa eurooppalaista trendiä, jossa suuret pankit siirtyvät digitaalisiin varoihin MiCA:n käyttöönoton jälkeen.

Heinäkuussa raportoitiin, että Deutsche Bank aikoo lanseerata kryptosäilytyspalvelut asiakkaille vuonna 2025. Myös Standard Chartered ja Boerse Stuttgart Digital Custody kehittävät kryptopalvelujaan Euroopassa.

Viime kuussa BBVA yhdistettiin myös Binancen toimintaan, ja sen väitettiin toimivan pörssin asiakkaiden riippumattomana säilyttäjänä.

Ripplen roolin kasvu BBVA:n kanssa osoittaa, kuinka säädellyt rahoituslaitokset integroivat kryptopalveluja nopeasti – tukeutuen infrastruktuurikumppaneihin varmistaakseen sääntely-yhteensopivuuden ja skaalautuvuuden MiCA-järjestelmän puitteissa.

Ripple laajentaa dollariin sidottua vakavaluuttaansa RLUSD Afrikkaan

Kuten aiemmin on raportoitu, Ripple on laajentanut Yhdysvaltain dollariin sidottua vakavaluuttaansa Ripple USD (RLUSD) Afrikkaan solmimalla uusia kumppanuuksia fintech-alustojen Chipper Cashin, VALR:n ja Yellow Cardin kanssa.

Tämä mahdollistaa säännellyn pääsyn vakaisiin digitaalisin dollareihin institutionaalisille käyttäjille ympäri mannerta, jossa luotettavan rajat ylittävän maksuinfrastruktuurin kysyntä jatkaa kasvuaan.

Vuoden 2024 lopulla lanseerattu RLUSD on New Yorkin osavaltion rahoitusvalvontaviranomaisen valvoman trust-yhtiön liikkeeseen laskema, ja sen tarjonta on ylittänyt 700 miljoonaa dollaria Ethereumin ja XRP Ledgerin lohkoketjuissa.

Maksujen lisäksi RLUSD:llä on myös reaalimaailman käyttötarkoituksia. Keniassa Mercy Corps Ventures testaa vakavaluuttaa ilmastoriskivakuutusten ohjelmissa.

Eräässä hankkeessa RLUSD pidetään escrow-sopimuksessa ja vapautetaan automaattisesti, kun satelliittidata havaitsee kuivuusolosuhteet.

Toinen pilottihanke tarjoaa sadevakuutusta, jossa varat maksetaan, jos äärimmäiset sääolosuhteet toteutuvat.

Heinäkuussa sveitsiläinen kryptopankki AMINA myös ilmoitti tukevansa Ripple-vakavaluuttaa RLUSD, aluksi tarjoamalla säilytys- ja kaupankäyntipalveluja.

Cryptonewsille antamassaan lausunnossa AMINA kertoi olevansa ensimmäinen pankki maailmassa, joka tukee stablecoinia suoraan. Pankki aikoo laajentaa palvelujaan tulevina kuukausina.

