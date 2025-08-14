Voiko XRP nousta jopa 22 dollariin – sijoittaja uskoo näin

Uusi XRP-hintaennuste uskoo Ripplen oman kryptovaluutan nousevan 22 dollariin tämän härkämarkkinasyklin aikana, ja analyytikko on esittänyt rohkean lausunnon tukemaan arviotaan.

Veteraanikryptosijoittaja Patrick L Riley jakoi kaavion, jossa hän näkee XRP:n hinnan nousevan seitsemänkertaiseksi nykyisestä tasosta aikana, jolloin projekti hyötyy useista merkittävistä myötätuulista.

If you claim to be "in crypto" but aren't bullish on $XRP, you're not a serious person. pic.twitter.com/qJMH0vvGhk — Patrick L Riley (@Acquired_Savant) August 9, 2025

Riley painotti, että ihmiset, jotka väittävät olevansa “kryptossa” mutta eivät sijoita XRP:hen, eivät ole “tosissaan” sijoitustensa suhteen.

Hänen ennusteensa tulee tilanteessa, jossa XRP (XRP) on kirjannut 58,1 %:n nousun vuoden alusta tähän päivään. Viimeisen 24 tunnin aikana Ripplen käyttötokenin kaupankäyntivolyymi on hypännyt 8 %, ja yli 9 miljardin dollarin edestä on vaihtanut omistajaa tänä aikana.

Nouseeko XRP yli 9 dollarin ensi vuonna?

Ryan Lee, Bitget Researchin johtava analyytikko, kertoi Decryptille, että yksi syy XRP:n viimeaikaiseen nousuun on “kasvanut sääntelyselkeys SEC v. Ripple -tapauksen ratkaisun myötä”.

Hänen vuoden 2025 tavoitehintansa yläraja on 5,81 dollaria, mutta hän odottaa, että laaja käyttöönotto pitkällä aikavälillä nostaa XRP:n hinnan lähes 9 dollariin vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hundal kuitenkin varoitti, että “selvä vaara” on markkinoiden oletus siitä, että Fed laskee korkoja ensi kuussa.

“Vaikka ydininflaatio (core CPI) nousi hieman, emme tiedä, mikä tullien täysi vaikutus tulee olemaan”, hän sanoi. “Tuntuu siltä, että hinnat ovat viritetty täydellisyyttä varten, ja se tekee minut hermostuneeksi.”

Ripple toimii laajalla kentällä

Ripple jatkaa myös liiketoimintansa kasvattamista perinteisten pankkien ja institutionaalisten sijoittajien kanssa. Tänä vuonna yhtiö hankki päävälittäjä Hidden Roadin, jota se voisi hyödyntää XRP:n integroimisessa entistä laajemmin perinteisen rahoituksen toimintoihin.

Lisäksi Ripple lanseerasi RLUSD:n, oman Yhdysvaltain dollariin sidotun stablecoininsa, jossa XRP toimii siltatokenina. Siltatoken on digitaalinen omaisuuserä, joka mahdollistaa arvon siirtämisen eri lohkoketjuverkkojen välillä.

Sijoitussivusto Motley Foolin mukaan toinen tapa lisätä kiinnostusta XRP:tä kohtaan olisi jatkaa vahvan käyttötapauksen kehittämistä sen verkossa. Tällä hetkellä se pystyy käsittelemään 1 500 transaktiota sekunnissa (TPS), mikä tekee siitä ihanteellisen rajat ylittäviin maksuihin. Muilla kryptoverkoilla on jopa korkeampia TPS-lukuja, mutta XRP:llä on kiinnostava ekosysteemi Ripplen ympärillä.

Ripple on onnistunut hankkimaan suuria perinteisen rahoituksen asiakkaita ja saanut Hidden Roadin kautta uuden sillan perinteiseen rahoitukseen. RLUSD voi tarjota lisämahdollisuuksia käytön kasvattamiseen, ja Ripplen toimitusjohtaja Brad Garlinghouse on optimistinen sen suhteen, että Ripple voi vallata markkinaosuutta kansainvälisistä maksutapahtumista.

Garlinghouse näkee erityisesti mahdollisuuden ottaa osuutta SWIFT-järjestöltä (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). SWIFT auttaa rahoituslaitoksia ympäri maailmaa välittämään maksutoimeksiantoja toisilleen, vaikka Garlinghousen mukaan virheprosentti on edelleen melko korkea.

Hän uskoo, että ajan myötä XRP voisi napata 14 prosenttia SWIFTin volyymista. Jos näin tapahtuisi, XRP:n käyttö kasvaisi merkittävästi, mikä todennäköisesti lisäisi tokenin kysyntää ja siten nostaisi sen hintaa.

XRP hintaennuste 14.8.2025

Päiväkaavio osoittaa, että XRP:n kurssi on aiemmin kokenut juuri sellaisia räjähdysmäisiä liikkeitä, joita Riley ennustaa.

Marraskuussa viime vuonna token nousi noin 0,65 dollarista 3,4 dollariin vain muutamassa kuukaudessa sen jälkeen, kun Ripple voitti pitkäaikaisen oikeustaistelunsa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiota (SEC) vastaan.

Tämä merkittävä nousu tapahtui sen jälkeen, kun XRP ylitti pitkän konsolidointijakson, jonka aikana hinta liikkui melko kapeassa vaihteluvälissä.

Vastaava tilanne tapahtui hiljattain, kun hinta nousi 2,6 dollarin yläpuolelle ja on nyt kiivennyt yli 3 dollarin. Tämä psykologinen raja näyttää tällä hetkellä toimivan tukitasona ja voi toimia ponnahduslautana, josta markkina nostaa XRP:n uusille, tutkimattomille alueille.

Rileyn XRP-ennuste saattaa kuulostaa optimistiselta, mutta sääntely-ympäristö ja projektin kunnianhimoinen tavoite tulla maailman johtavaksi rajat ylittävien maksujen alustaksi voivat riittää nostamaan tokenin 22 dollariin ja sen yli.

Sama varhainen luottamus ajaa nyt huomiota myös uusiin mahdollisuuksiin uusien kryptovaluuttojen parissa.

Yksi erottuva projekti on Maxi Doge (MAXI), koira-aiheinen meemi-token, joka on suunniteltu hyödyntämään härkämarkkinasyklien räjähtävää energiaa.

