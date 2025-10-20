Bitcoin nousussa – omistajat siirtävät kylmälompakoihin

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on pörssisaldojensa osalta laskenut jyrkästi. Tämä korostaa syvenevää tarjontapulaa, kun pitkäaikaiset haltijat tiukentavat otettaan kierrossa olevista kolikoista. Yli 45 000 Bitcoinia lähes 4,8 miljardin dollarin arvosta on nostettu keskitetyistä pörsseistä lokakuun alusta lähtien. Tämä viittaa siihen, että sijoittajat siirtävät varoja kylmälompakoihin sen sijaan, että pitäisivät niitä kaupankäynnin saatavilla.

Bitcoinin tarjonta pörsseissä laskee jyrkästi

Matala pörssisaldo tarkoittaa yleensä, että kolikoita on vähemmän myynnissä, mikä vähentää markkinoiden välitöntä tarjontaa. Kun tämä yhdistyy vakaaseen tai kasvavaan kysyntään, syntyy olosuhteet, jotka voivat kiihdyttää hinnannousua. Uusin nostotrendi viittaa sijoittajien kasvavaan luottamukseen Bitcoinin pitkän aikavälin potentiaaliin, huolimatta viimeaikaisesta volatiliteetista.

Kaavio: Bitcoinin pörssisaldot ovat pudonneet kuuden vuoden pohjille, mikä viittaa pitkäaikaiseen akkumulointiin. Lähde: Glassnode

Vertailun vuoksi: pörssivirrat kasvavat epävarmuuden aikana, kun kauppiaat hakevat likviditeettiä. Nyt tapahtuu päinvastaista: ulosvirtaukset kasvavat, vaikka hinnat pysyvät maltillisina. Tämä käytös viittaa siihen, että monet pitävät viimeaikaista korjausta paikkana ostaa Bitcoinia, eivätkä riskinä.

Maanantaina aamulla Bitcoinin hinta on noin 111 000 dollaria. Nousua on tullut nelisen prosenttia vuorokaudessa, ja kokonaismarkkina-arvo on 2,16 biljoonaa dollaria. Liikkeellä on 19,93 miljoonaa BTC:tä, eli enää alle 1,1 miljoonaa kolikkoa on louhimatta, ennen kuin verkko saavuttaa 21 miljoonan kovakaton.

Pitkäaikaiset haltijat pitävät kiinni kolikoistaan

On-chain-metriikat osoittavat, että pitkäaikaiset sijoittajat pysyvät aktiivisina lyhyen aikavälin epävarmuudesta huolimatta. Santimentin mukaan 30 päivän Market Value to Realized Value (MVRV) -suhde on -7,56 %, mikä viittaa siihen, että viimeaikaiset ostajat pitävät pieniä realisoitumattomia tappioita.

Historiallisesti negatiiviset MVRV-luvut ovat merkinneet akkumulointivaiheita, jolloin Bitcoinin hinta on alle koetun käyvän arvon.

Aiemmissa sykleissä vastaavat tilanteet ovat edeltäneet hinnannousuja, kun myyntipaine on hellittänyt ja luottamus palautunut. Data osoittaa myös, että vivutettujen positioiden määrä on monivuotisilla pohjilla, mikä vähentää pakkomyyntien riskiä. Johdannaismarkkinoiden tasapainoinen tunnelma tukee maltillista akkumulointia ja konsolidoitumista ennen laajempaa nousuvaihetta.

BTC:n hintaanalyysi: Elpyminen lähestyy

Teknisen analyysin näkökulmasta Bitcoinin kurssin kehitys on kääntymässä hieman nousujohteiseksi, sillä kaksituntisella kaaviolla muodostuu symmetrinen kolmio. Tämä rakenne viittaa usein mahdolliseen läpimurtoon. Hinta testaa 200-EMA-vastusta tasolla 108 500 dollaria ja on pitänyt korkeammat pohjat sitten lokakuun 17. päivän pohjalukeman 104 500 dollaria.

RSI on noussut 35:stä 59:ään, mikä kertoo kasvavasta momentista ilman ylikuumentumisen merkkejä.

Läpimurto tason 110 850 dollaria yläpuolelle on tapahtunut, ja tämä voisi avata tien kohti 113 500 ja 115 960 dollarin vastusvyöhykkeitä aiemmassa laskevassa kanavassa. Jos 107 400 dollaria ei pidä, voi seurata vetäytyminen tasoille 104 550 tai 102 000 dollaria.

Sijoittajille pitkä positio 108 800 dollarin yläpuolella ja stopilla alle 107 400 dollarissa tarjoaa harkitun mahdollisuuden tavoitella tasoa 113 500 dollaria. Jos vahvuus jatkuu, Bitcoin voi nousta 116 000 dollariin ennen vuoden loppua.

Kun pörssitarjonta kiristyy ja pitkäaikaiset sijoittajat lisäävät omistuksiaan, Bitcoinin rakenteellinen asetelma vaikuttaa yhä härkämäisemmältä. Kun institutionaalinen kysyntä elpyy ja makroympäristö vakautuu, tarjontapula voi luoda pohjan seuraavalle suurelle hintanousulle.

Bitcoin ja “Trumpin sisäpiiriläinen” uuden sijoituskohun keskellä

“Trumpin sisäpiiriläinen” -lempinimen saanut sijoittaja on tehnyt uuden massiivisen vedon Bitcoinia vastaan, mikä on herättänyt uudelleen spekulaatiot mahdollisesta markkinaromahduksesta.

Lohkoketjudata osoittaa, että sijoittaja, joka ennusti oikein Bitcoinin ja Ethereumin laskun juuri ennen 1,5 viikkoa sitten tapahtunutta romahdusta, on jälleen ottanut karhumaisen kannan.

Onchain Lensin mukaan osoite talletti 30 miljoonaa dollaria USDC:tä Hyperliquidiin ennen kuin avasi 76 miljoonan dollarin suuruisen BTC-shorttiposition 10x vipuvaikutuksella.

Kyseinen positio, kooltaan 700 BTC ja avattu hintaan 109 133 dollaria per kolikko, likvidoituu hintaan 150 080 dollaria, mikä viittaa vahvaan uskoon hinnan laskuun.

Markkinat seuraavat tarkasti, kun “Trumpin sisäpiiriläinen” lataa uusia Bitcoin-shortteja

Tämä ei ole kauppiaan ensimmäinen aggressiivinen siirto. Viime viikolla, pian sen jälkeen kun Bitcoin toipui hetkellisesti romahduksesta, sama lompakko avasi lisää shorttipositioita.

Lookonchainin mukaan sijoittaja avasi positioita noin 115 783 dollarin hinnalla, pitäen hallussaan 3 440 BTC:n shortteja, joiden arvo oli 392,67 miljoonaa dollaria, ja joista oli noin 5,7 miljoonaa dollaria realisoimattomia voittoja kyseisellä hetkellä.

Kauppojen rahoittamiseksi noin 80 miljoonaa dollaria USDC:tä siltoitettiin Hyperliquidiin ja käytettiin nopeasti — siirto, jonka nähtiin osoittavan uutta luottamusta syvempään korjausliikkeeseen. Tarkkailijat uskovat, että sijoittaja saattaa odottaa äskettäisen myyntiaallon toistumista.

Täydellisesti ajoitettu shortti herätti keskustelua sisäpiiritiedosta

Kauppias sai alun perin huomiota tienattuaan väitetysti 160 miljoonaa dollaria shorttaamalla Bitcoinia juuri ennen Donald Trumpin tulli-ilmoitusta, joka romautti markkinat. Vedon ajoitus herätti verkkokeskustelua siitä, perustuiko se terävään markkinavaistoon vai etuoikeutettuun tietoon.

Kryptoyhteisöt ovat sittemmin leimanneet osoitteen “Trumpin sisäpiiriläiseksi”, viitaten siihen, kuinka lompakko usein asemoituu ennen makrotason uutisia, jotka heilauttavat riskisijoituksia.

