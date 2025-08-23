100 000 transaktiota sekunnissa – Solana kehittyy vauhdilla
Lohkoketju Solana kirjasi viime viikonloppuna 107 540 transaktiota sekunnissa (TPS) pääverkossa, mikä kehittäjien mukaan on ensimmäinen kerta, kun merkittävä lohkoketju on saavuttanut 100 000 TPS:n rajan.
Heliuksen perustaja Mert Mumtaz ilmoitti saavutuksesta sosiaalisessa mediassa ja antoi kunnian kehittäjä “dr cavey phd”:lle, joka toteutti stressitestin ja nosti Solanan läpimenokyvyn kuusinumeroisiin lukuihin.
Stressitesti paljasti teoreettiset kapasiteettirajat
Saavutus tapahtui korkean kuorman testissä, jossa käytettiin pääasiassa “noop”-ohjelmakutsuja.
Nämä kevyet toiminnot täyttävät Solanan vaatimuksen, jonka mukaan jokaisessa transaktiossa on oltava vähintään yksi ohje, vaikka ne eivät suorittaisi varsinaista laskentaa tai tilamuutoksia.
Lohko 360650523 sisälsi 43 016 onnistunutta transaktiota ja 50 epäonnistunutta testin aikana.
Mumtazin mukaan vaikka nämä transaktiot olivat testiluonteisia, tulos todistaa Solanan teoreettisen kapasiteetin käsitellä 80 000–100 000 TPS myös todellisissa käyttötapauksissa, kuten siirroissa ja oraakkelipäivityksissä.
Kehittäjä korosti, että Solanan kustannusmallissa huomioidaan suorituskyvyn lisäksi myös allekirjoitusten vahvistus ja datan lataamisen aiheuttamat viiveet.
Solanan todellinen päivittäinen läpimenokyky on kuitenkin huomattavasti alhaisempi.
Nykyinen TPS on noin 3 600 Solscanin mukaan, mutta näistä jopa kaksi kolmasosaa on validaattoreiden ääniviestejä konsensukseen osallistumiseksi, eivätkä ne ole käyttäjien tekemiä transaktioita.
Käyttäjien tekemien transaktioiden todellinen määrä Solanassa vaihtelee 900 ja 1 050 TPS:n välillä.
Verkko saa edelleen suurimman osan aktiivisuudestaan meemikolikkokaupankäynnistä, erityisesti Pump.fun- ja uusista Let’sBonk-tyyppisistä launchpadeista.
Tekninen todellisuus numeroiden takana
100 000:n TPS -ennätys koostui pääosin no-operation -ohjelmakutsuista, jotka on suunniteltu stressitestiä varten, ei todellisia lohkoketjutoimintoja varten.
Nämä transaktiot eivät siirrä tokeneita, muuta tilaa tai suorita monimutkaisia älysopimustoimintoja.
Solanan validaattoreiden on säännöllisesti lähetettävä äänitransaktioita osallistuakseen konsensukseen, ja sadat validaattorit äänestävät useita kertoja per lohko.
Nämä konsensusviestit paisuttavat raportoituja TPS-lukuja, mutta eivät edusta käyttäjien taloudellista toimintaa tai dApp-käyttöä.
Analyysien mukaan Solanan realistinen maksimi “merkitykselliselle” työlle on noin 10 000 TPS, vaikka todellinen käyttö jää yleensä tämän alle.
Lohkoketjun arkkitehtuuri vaatii, että kaikissa transaktioissa on oltava vähintään yksi ohje, minkä vuoksi noop-kutsuja käytetään tilanteissa, joissa ei ole varsinaista laskentaa.
Maksuverkot, kuten Visa (24 000 TPS) ja Mastercard (5 000 TPS), käsittelevät edelleen enemmän todellisia transaktioita kuin yksikään julkinen lohkoketju.
Ethereumin Layer 2 -ratkaisut voivat yltää kymmeniin tuhansiin TPS-lukuihin, mutta se vaatii off-chain -aggregointia eikä ole yhden ketjun läpimenotehoa.
Vertailu sijoittaa Solanan edelleen edelle muista suurista lohkoketjuista käyttäjätransaktioissa: Sui noin 854 TPS, Binance Smart Chain 378 TPS ja Polygon 190 TPS.
Ethereumin pääverkko käsittelee vain noin 22 TPS, mutta Layer 2 -ratkaisut nostavat suorituskykyä merkittävästi.
Uusi Solana Alpenglow -ehdotus äänestyksen alla
Solanan validaattorit äänestävät parhaillaan SIMD-0326-ehdotuksesta, joka merkitsisi suurta protokollauudistusta. Se korvaisi nykyisen TowerBFT-konsensusmekanismin uudella Alpenglow-järjestelmällä, jonka tavoitteena on lyhentää lohkon finaliteetti 12,8 sekunnista jopa 100–150 millisekuntiin.
Ehdotus tuo mukanaan suoran äänestyksen, allekirjoitusten aggregoinnin sekä 1,6 SOL:n suuruisen Validator Admission Ticket -maksun per epookki, jolla säilytetään taloudelliset osallistumisrajat mutta poistetaan on-chain -äänestystapahtumat.
Alpenglow-uudistus rakentuu Votor-nimisen kevyen äänestysprotokollan varaan, joka viimeistelee lohkot yhden tai kahden kierroksen äänestysprosessilla verkon olosuhteista riippuen.
Validaattorit vaihtaisivat ääniä suoraan kryptografisten aggregaattien avulla, mikä vähentäisi dramaattisesti gossip-liikenteen aiheuttamaa kaistanleveyden kuormaa.
Järjestelmä sisältää sertifikaattimekanismin, jossa on erilaisia todistetyyppejä lohkojen notaariin, ohittamiseen tai viimeistelyyn validator-äänien perusteella.
Vallankumouksellinen konsensusuudistus tähtää Web2-tasoiseen suorituskykyyn
Alpenglow’n toteutus olisi merkittävä irtiotto Solanan Proof-of-History- ja TowerBFT-mekanismeista.
Se ratkaisisi suorituskyky- ja turvallisuusrajoitteet, jotka aiheuttavat pitkiä finaliteettiviiveitä ilman formaaleja turvallisuustakuita.
Uusi arkkitehtuuri toimii “20+20”-resilienssimallilla, jonka ansiosta protokolla pysyy käynnissä vaikka 20 % validaattoreista toimisi vihamielisesti ja toinen 20 % olisi vastaamatta.
Protokolla jakaa ajan erillisiin slotteihin, joille arvotaan johtajat satunnaistetulla ja todennettavalla prosessilla.
Jokainen johtaja hallinnoi useita peräkkäisiä slottia, keräten transaktiot lohkoiksi, jotka jaetaan intermediate-slice-osiin ja pienempiin shred-yksiköihin.
Nämä shred-yksiköt jaetaan aluksi verkkoon Turbine-protokollalla, mutta jatkossa sen on määrä korvata tehokkaampi Rotor, joka vaatii erillisen SIMD-hyväksynnän.
Off-chain -äänestys korvaa nykyisen järjestelmän, jossa validaattorit lähettävät on-chain -äänestystapahtumia jokaisesta slotista. Tämä vähentää merkittävästi kaistanleveyden, transaktiomaksujen ja prosessoinnin kuormaa.
Validaattorit antavat tarkalleen yhden äänen per slotti, ristiriitaiset äänet havaitaan ja osallistumisen epäonnistuminen voi johtaa palkkioiden menettämiseen ja mahdolliseen poistoon aktiivivalidaattorien joukosta.
Validator Admission Ticket edellyttää jokaiselta validaattorilta 1,6 SOL:n maksua per epookki ennen osallistumista. Maksu poltetaan inflaation tasaamiseksi säilyttäen kuitenkin nykyiset taloudelliset dynamiikat.
Tämä ennakkomaksu korvaa suorat äänestystapahtumien transaktiomaksut ja säilyttää vastaavan taloudellisen kynnyksen siirtymäkauden aikana.
Solana-yhteisön keskustelu keskittyy taloudellisiin vaikutuksiin ja toteutusriskihin
Validaattorien kommentit paljastavat ristiriitaisia näkemyksiä päivityksen taloudellisista vaikutuksista ja toteutustavasta.
Yksi validaattori, Firedancer, ilmaisi vahvan tukensa ja totesi, että yksinkertaistukset säästäisivät kuukausia TowerBFT:n ongelmatapausten ratkaisemisessa.
Toisaalta osa yhteisöstä on huolissaan siitä, että 1,6 SOL:n maksu luo korkean kynnyksen uusille validaattoreille mutta suojaa nykyistä aktiivista joukkoa.
Keskusteluissa on noussut esiin vaihtoehtoisia VAT-malleja, kuten pro rata -jakelu aktiivisen stake-määrän perusteella tai porrastettu järjestelmä, jossa maksut vaihtelevat 0,5–5 SOL:iin stake-koosta riippuen.
Kannattajien mukaan nykyinen 1,6 SOL:n maksu on vain 80 % aiemmista on-chain -äänestyskustannuksista, mikä tekee osallistumisesta hieman edullisempaa mutta säilyttää verkon turvallisuuden.
Tekniset huolet liittyvät transaktioiden vanhenemiskäytäntöihin ilman Proof-of-Historyä, validaattoreiden suorituskyvyn seurantaan off-chain -äänestyksessä sekä yksityiskohtaisten testaus- ja käyttöönotto-ohjelmien puutteeseen.
Yhteisön jäsenet kyseenalaistivat, miten blockhash-korvaus estäisi double spend -hyökkäykset ja vaikuttaisivatko timeout-mekanismit lohkon rakennusaikaan sekä Jito-huutokauppaprosesseihin.
Äänestysprosessi kattaa epookit 833–842. Siihen sisältyy keskustelujaksoja, stake-painojen keräys, tokenien jakaminen mukautetulla Jito Merkle Distributor -työkalulla sekä lopullinen äänestys Kyllä-, Ei- ja Tyhjää-osoitteissa.
Ehdotuksen läpimeno vaatii kahden kolmasosan enemmistön Kyllä-ääniä Ei-ääniin verrattuna, sekä 33 %:n äänikynnyksen tyhjät mukaan lukien.
Solana jatkaa myös hallintomallinsa kehittämistä aiempien kiistanalaisten äänestysten jälkeen. Esimerkiksi hylätty SIMD-0228 -inflaatiodynamiikkaehdotus epäonnistui saavuttamaan enemmistön tuen institutionaalisesta kannatuksesta huolimatta.
Tulevaisuutta ajatellen Alpenglow-uudistus pyrkii saavuttamaan konsensuslatenssin Web2-tasolla sekä vahvistamaan verkon turvallisuutta ja taloudellista oikeudenmukaisuutta.
Kriitikot kuitenkin vaativat kattavia testisuunnitelmia ja selkeämpiä toteutusstrategioita ennen näin perustavanlaatuisten protokollamuutosten hyväksymistä meneillään olevan härkämarkkinan aikana.