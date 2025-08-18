Robert Kiyosaki: Vaihtakaa osakkeet Bitcoin-omistuksiin

Johtava kryptovaluutta Bitcoin on muun kryptomarkkinan tavoin avannut viikon laskutunnelmissa. Viime viikolla Bitcoin rikkoi 124 000 dollarin rajan ja teki uuden ennätyksensä, mutta nyt se on valahtanut noin 115 000 dollarin tasolle.

Vaikka viikkotasolla laskua on tullut, johtava kryptovaluutta jatkaa kullan ylittämistä – kulta on liukunut 1,83 % noin 3 335 dollariin unssilta. Eroava kehitys herättää ajankohtaisen kysymyksen: onko BTC syrjäyttämässä kullan maailman suosituimpana turvasatamaomaisuutena?

Robert Kiyosaki, menestyskirjan Rich Dad Poor Dad kirjoittaja, on jälleen ottanut kantaa. Kirjoittaessaan X:ssä Kiyosaki varoitti, että Yhdysvaltain osakemarkkinoiden romahdussignaalit vilkkuvat punaisina, jättäen perinteiset salkut haavoittuviksi – erityisesti baby boomer -sukupolven, joka on riippuvainen 401(k)-eläkesuunnitelmista.

Hänen neuvonsa: katsoa osakkeiden ja joukkovelkakirjojen ohi.

Hän sijoittaa kullan, hopean ja Bitcoinin ainutlaatuiseen kategoriaan, jota hän kutsuu ”oikeaksi rahaksi” – omaisuuseriksi, jotka kestävät inflaation, valuutan heikentymisen ja systeemiset shokit. Vaikka hän arvostaa jalometalleja, hänen innostuksensa BTC:tä kohtaan on ilmeinen.

Hän kuvailee Bitcoinia ”kansan rahaksi”, korostaen sen digitaalista niukkuutta, siirrettävyyttä ja riippumattomuutta hallitusten kontrollista.

BTC turvallisempana suojana kuin kulta

Historiallisesti kulta on ollut kriisiaikojen ylin turvasatama. Kiyosakin mukaan BTC sopii kuitenkin paremmin nykyiseen talousympäristöön. Kun fiat-valuutat ovat paineen alla ja keskuspankit paisuttavat taseitaan, hän uskoo BTC:n voivan nousta jopa miljoonaan dollariin, jos luottamus perinteiseen rahaan murenee entisestään.

Kiyosaki vertaa jopa Bitcoinin menestystä uraansa kiinteistömarkkinoilla ja toteaa, kuinka paljon helpompaa miljoonien tekeminen BTC:llä on ollut verrattuna vuosien riskiin ja työhön kiinteistöissä. Hän kutsuu BTC:tä ”nerokkaaksi omaisuuserän suunnitteluksi”, mutta lisää vakavan huomion: jos BTC voi luoda vaurautta näin nopeasti, miksi niin moni pysyy edelleen köyhänä?

Hänen laajempi suojastrategiansa sisältää kultaa, hopeaa, öljyä, karjaa ja nyt Bitcoinia. Hän viittaa Moody’sin Yhdysvaltain joukkovelkakirjojen luottoluokituksen laskuun ja Aasian kasvavaan kullan kysyntään todisteina siitä, että perinteiset turvasatamat ovat paineen alla. Hänen näkemyksensä mukaan ne, jotka pitäytyvät tavanomaisissa omaisuuserissä, voivat kärsiä suurimmat tappiot markkinoiden kääntyessä.

Tärkeimmät havainnot:

BTC saavutti äskettäin 124 533 dollaria ennen kuin vakiintui lähelle 118 000 dollaria.

Kulta on jäänyt jälkeen, laskua lähes 2 % tällä viikolla.

Kiyosaki kutsuu Bitcoinia ”kansan rahaksi” ja ennustaa BTC:n voivan nousta 1 miljoonaan dollariin.

Hän varoittaa, että baby boomerit voivat nähdä jyrkkiä tappioita 401(k)-eläkesijoituksissaan romahduksen yhteydessä.

Bitcoinin hintaennuste 18.8.2025

Kuvaajateknisestä näkökulmasta Bitcoinin hintaennuste pysyy vahvana. Päiväkaavio näyttää nousevan kolmion, jossa tukena on kesäkuusta lähtien jatkunut nouseva trendilinja. Bitcoinin kurssi on tällä hetkellä noin 115 000 dollaria, päivittäisen kaupankäyntivolyymin ollessa yli 44 miljardia dollaria – merkki terveestä osallistumisesta.

RSI on 53, mikä viittaa nousuvaraan ilman ylikuumenemista, kun taas MACD pysyy positiivisena vauhdin jäähtymisestä huolimatta. Kynttiläkuviot, kuten viimeaikaiset Dojit ja pyörivät huiput, kertovat epäröinnistä BTC:n konsolidoituessa 123 235 dollarin vastusalueen alapuolella.

Bitcoinin hintakaavio

Yli 123 235 dollarin tasolla suunta on 127 300 dollariin ja mahdollisesti 131 500 dollariin. Alle 116 700 dollarin mentäessä näemme 115 600 tai 112 500 dollaria, missä 50 päivän SMA tarjoaa vahvan tuen.

Sijoittajille kaava on yksinkertainen: long-positiot yli 123 235 dollarin stop-lossien ollessa alle 114 400 dollarin, mikä tarjoaa hyvän riskisuhteen. Varovaisemmat voivat odottaa uudelleentestausta 116 700–115 600 dollarin alueella ja vahvistusta noususta ennen sisäänmenoa.

Tulevaisuutta katsoen BTC rakentaa pohjaa seuraavalle liikkeelle. Jos härät murtavat vastuksen ja Bitcoinin ostaminen kallistuu, olemme matkalla kohti 130 000 dollarin aluetta – ja Kiyosakin näkemys BTC:stä kultaa vahvempana turvasatamana saa lisäpainoa.

Metaplanet lisäsi taas Bitcoin-omistuksiaan

Japanilaisyhtiö Metaplanet on lisännyt varantoihinsa vielä 775 Bitcoinia, nostaen sen kokonaisomistukset 18 888 BTC:hen.

Maanantain ilmoituksen mukaan Metaplanetin Bitcoin-varanto on noussut noin 2,18 miljardiin dollariin nykyisellä valuuttakurssilla.

Tämä viimeisin osto jatkaa nopeaa hankintaputkea, joka on sementoinut yhtiön aseman Japanin merkittävimpänä yritystason Bitcoin-omistajana.

Metaplanet aloitti aggressiivisen kertymisstrategiansa viime vuonna ja on asemoitunut paikalliseksi vastineeksi yhdysvaltalaisille yrityksille, kuten Strategy, jotka käyttävät Bitcoinia kassataseen reservinä.

Yhtiö maksoi hankinnasta noin 114,3 miljardia jeniä, mikä vastaa 775 miljoonaa dollaria tämän päivän 147,37 jenin/dollarin vaihtokurssilla. Yhden Bitcoinin keskihinnaksi tuli noin 120 000 dollaria, vaikka omaisuuserä oli ilmoitushetkellä arvostettu noin 115 600 dollariin.

Peräkkäiset BTC-ostot lisäävät painetta ja huomiota Fedin politiikkasiirtymän alla

Viimeisin liike seuraa sarjaa viikoittaisia hankintoja, jotka ovat herättäneet markkinoiden huomion. Yhtiö hankki 463 BTC:tä 4. elokuuta noin 53 miljoonalla dollarilla ja lisäsi 518 BTC:tä 12. elokuuta 61,4 miljoonalla dollarilla.

Metaplanetin strategia muistuttaa muita Bitcoin-painotteisia yrityksiä, jotka näkevät pitkän aikavälin nousupotentiaalia pitämällä omaisuutta taseissaan. Sen johdonmukainen kertyminen osuu aikaan, jolloin kryptomarkkina valmistautuu mahdollisiin myötätuuliin, mukaan lukien Yhdysvaltain keskuspankin odotetut koronlaskut syyskuussa.

Tarkkailijat odottavat kerrannaisvaikutusta Aasiassa Metaplanetin kasvattaessa Bitcoin-varantoaan

Analyytikot sanovat, että yhtiön rohkea linjaus voi vaikuttaa muihin aasialaisiin yrityksiin, jotka harkitsevat Bitcoinia osaksi kassataseitaan, etenkin sääntelyn selkeytyessä. Japania on pitkään pidetty digitaalisten omaisuuserien valvonnan edelläkävijänä, mikä antaa Metaplanetille suotuisan toimintaympäristön sen strategialle.

Metaplanetin aggressiivinen laajentuminen on myös herättänyt vertailuja MicroStrategyyn, jolla on hallussaan yli 628 946 BTC:tä. Vaikka Metaplanetin varannot ovat pienemmät, sen nopea kertyminen korostaa sitä, miten Yhdysvaltojen ulkopuoliset yritykset alkavat kulkea samaa polkua.

Uusin osto sementoi Metaplanetin aseman yhtenä Aasian suurimmista Bitcoin-treasuryista. Markkinatoimijat seuraavat tarkasti, herättääkö sen esimerkki laajemman hyväksymisaallon alueen yrityksissä.

